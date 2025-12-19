मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Vastu Tips: पैसों की तंगी से बचना है? इस दिशा में लगाएं घड़ी, जानिए वास्तु के खास नियम

    Vastu Tips For Wall Clock: अगर घर में घड़ी को वास्तु के अनुसार सही दिशा में लगाया जाए, तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में तरक्की के योग ब ...और पढ़ें

    By Himadri Singh HadaEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 19 Dec 2025 09:05:36 AM (IST)Updated Date: Fri, 19 Dec 2025 09:05:36 AM (IST)
    Vastu Tips: पैसों की तंगी से बचना है? इस दिशा में लगाएं घड़ी, जानिए वास्तु के खास नियम
    घड़ी से जुड़े अन्य जरूरी वास्तु नियम।

    HighLights

    1. घड़ी से जुड़े अन्य जरूरी वास्तु नियम।
    2. इन दिशाओं में न लगाएं घड़ी।
    3. घर का वातावरण संतुलित रहता है।

    धर्म डेस्क। वास्तु शास्त्र में घर की हर वस्तु का खास महत्व बताया गया है और दीवार घड़ी भी इनमें से एक है। घड़ी सिर्फ समय बताने का माध्यम नहीं होती, बल्कि यह जीवन की गति और ऊर्जा का भी प्रतीक मानी जाती है।

    अगर घर में घड़ी को वास्तु के अनुसार सही दिशा में लगाया जाए, तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में तरक्की के योग बनते हैं। आइए जानते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार घड़ी लगाने के सही नियम।


    घड़ी लगाने की सही दिशा कौन-सी है?

    • वास्तु शास्त्र के अनुसार, दीवार घड़ी को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है।

    • उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर से जुड़ी मानी जाती है, इसलिए यहां घड़ी लगाने से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।

    • पूर्व दिशा उगते सूर्य की दिशा है, जो नई शुरुआत, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती है।

    • इन दिशाओं में लगी घड़ी घर के वातावरण को संतुलित और सकारात्मक बनाए रखती है।

    इन दिशाओं में न लगाएं घड़ी

    वास्तु मान्यताओं के अनुसार, दक्षिण दिशा में दीवार घड़ी लगाने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिशा में लगी घड़ी जीवन में रुकावटें, तनाव और नकारात्मकता बढ़ा सकती है। इसका असर करियर, पारिवारिक रिश्तों और मानसिक शांति पर भी पड़ सकता है।

    घड़ी से जुड़े अन्य जरूरी वास्तु नियम

    • ड्राइंग रूम में उत्तर, पूर्व या पश्चिम दिशा में पेंडुलम वाली घड़ी लगाना शुभ माना जाता है।

    • बेडरूम में घड़ी को बिस्तर के सामने या सिर के पीछे नहीं लगाना चाहिए।

    • घड़ी के ठीक सामने आईना नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है।

    • घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर घड़ी लगाने से भी बचें, इससे घर की स्थिरता और शांति प्रभावित हो सकती है।

    ध्यान रखें कि घड़ी हमेशा चलती हुई हो। बंद या खराब घड़ी को तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि यह रुके हुए समय और प्रगति का संकेत मानी जाती है।

    वास्तु शास्त्र के अनुसार, घड़ी को सही दिशा और सही स्थान पर लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और समय के साथ किस्मत भी साथ देने लगती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जीवन में तरक्की, सुख और शांति बनी रहे, तो घड़ी से जुड़े इन वास्तु नियमों का जरूर ध्यान रखें।

    अस्वीकरण - यह लेख सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। इसमें दी गई बातें अंतिम सत्य या वैज्ञानिक दावा नहीं हैं। पाठक अपने विवेक से निर्णय लें।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.