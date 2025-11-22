Vivah Muhurat: दिसंबर के बाद फिर रुक जाएंगे सभी मांगलिक कार्य, जनवरी में नहीं होंगी शादियां; जानें वजह

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। साल 2025 का अंतिम वैवाहिक सीजन में अब सिर्फ दस मुहूर्त शेष है। इसमें दिसंबर में 6 में छह दिन और दिसंबर 11 दिन शादियां थी। देवउठनी एकादशी के बाद वैवाहिक सीजन विलंब से शुरू होने से इस बार कम विवाह मुहूर्त थे। इसके चलते अब अंतिम मुहूर्त पर बड़ी संख्या में शहर में वैवाहिक आयोजन होंगे।

इसके बाद शुक्र का तार अस्त होने और धनुमार्स लगने के चलते वैवाहिक आयोजन पर एक बार फिर विराम लग जाएगा। इस दौरान मांगलिक आयोजन नहीं होंगे।इन वैवाहिक आयोजन पर हल्दी, महेंदी, विवाह और आर्शीवाद समारोह मैरिज गार्डन, धर्मशाला, होटल्स मुहूर्त के दौरान बुक है।

ज्योतिर्विद् देवेंद्र कुशवाह बताते है कि नवंबर में 22, 23, 24, 25, 29,30 और दिसंबर में 1,4,5, 6 और 7 दिसंबर को वैवाहिक आयोजन होंगे। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के दिन श्रीहरि विष्णु के चार माह की निद्रा से जागने के बाद मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इस बार 16 नवंबर को सूर्य के तुला राशि से निकलकर गोचर के बाद करने के बाद शुद्ध वैवाहिक मुहूर्त प्राप्त हुए। ज्योतिर्विद् विनायक चतुर्वेदी के अनुसार 11 दिसंबर को पूर्व दिशा में शुक्र ग्रह के अस्त होने और वृद्धत्व दोष के कारण 8 दिसंबर से विवाह कार्य रुक जाएंगे।इसके अतिरिक्त 16 दिसंबर 2025 से 2026 तक खरमास रहेगा। इस दौरान भी विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण आदि मांगलिक कार्य पर विराम लगता है।इसके बाद विवाह के मुहूर्त 4 फरवरी 2026 में रहेंगे। फरवरी में 12 दिन शादियों के लिए मुहूर्त रहेंगे। इसमें 4,5,6,7,8,9,12,13,15,19,20 21 फरवरी को आयोजन होंगे।