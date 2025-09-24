Vivah Muhurat 2025: कब से शुरू होंगी शादियां, जानिए नवंबर-दिसंबर में विवाह मुहूर्त लिस्ट

धर्म डेस्क। हिंदू धर्म में चातुर्मास का विशेष महत्व है। इस चार महीने के काल में भगवान विष्णु योगनिद्रा में रहते हैं, तब कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे शादी, सगाई, मुंडन, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश या नए काम की शुरुआत पर रोक रहती है।

मान्यता है कि देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागते हैं। उसके बाद मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। साल 2025 में देवउठनी एकादशी 1 नवंबर को मनाई जाएगी। इसके अगले दिन तुलसी विवाह होगा। इसके साथ विवाह मुहूर्त का सिलसिला शुरू हो जाएगा।

देवउठनी एकादशी 2025 की तिथि और महत्व

वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि 1 नवंबर 2025 को सुबह 09 बजकर 11 मिनट से शुरू होगी। 2 नवंबर की सुबह 07 बजकर 31 मिनट तक रहेगी। इस आधार पर देवउठनी एकादशी 1 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागते हैं। शुभ कार्यों के द्वार खुलते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है। घर में सुख-समृद्धि आती है।

तुलसी विवाह 2025

देवउठनी एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि पर तुलसी विवाह का आयोजन होता है। साल 2025 में यह 2 नवंबर को होगा। पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि 2 नवंबर को सुबह 07:31 बजे से शुरू होकर 3 नवंबर को सुबह 05:07 बजे समाप्त होगी। इस दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से दांपत्य जीवन सुखमय होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है।