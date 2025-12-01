मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Weekly Horoscope 1 December To 7 December 2025: मिथुन और मीन समेत इन जातकों की इस सप्ताह दूर होगी बेरोजगारी, पढ़ें राशिफल

    यह सप्ताह स्वास्थ्य, वित्त और करियर के मामलों में मिश्रित परिणाम देगा। कुछ राशियों के लिए आर्थिक लाभ और करियर में उन्नति के अवसर बनेंगे। प्रेम संबंधों में समझ और धैर्य की आवश्यकता होगी। परिवार और कार्य दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना सफलता दिलाएगा। कुल मिलाकर सप्ताह प्रगति और सीख से भरपूर रहेगा।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 01 Dec 2025 07:21:32 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Dec 2025 07:21:32 AM (IST)
    Weekly Horoscope 1 December To 7 December 2025: मिथुन और मीन समेत इन जातकों की इस सप्ताह दूर होगी बेरोजगारी, पढ़ें राशिफल
    साप्ताहिक राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला रहेगा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. सेहत में सुधार, पुरानी बीमारियों में राहत मिल सकती है।
    2. निवेश और धन लाभ की स्थितियाँ कई राशियों के पक्ष में।
    3. करियर में नई जिम्मेदारी और प्रमोशन अवसर मिलेंगे।

    धर्म डेस्क। नए सप्ताह की शुरुआत कई राशियों के लिए नई उम्मीदों और महत्वपूर्ण बदलावों के साथ होने जा रही है। स्वास्थ्य के मामले में कुछ लोगों को सतर्क रहने की जरूरत होगी, खासतौर पर जिनकी दिनचर्या अनियमित है। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह कुछ राशियों को लाभ देगा, वहीं कुछ के लिए अनावश्यक खर्च बढ़ा सकता है।

    नौकरी-पेशा लोगों को करियर में अवसर मिलेंगे, जबकि व्यापारियों के लिए मुनाफे के नए दरवाज़े खुल सकते हैं। प्रेम संबंधों में इस सप्ताह उतार-चढ़ाव रहेंगे, लेकिन संवाद और विश्वास रिश्ते को मजबूत बनाए रखेंगे। कुल मिलाकर संतुलित प्रयासों से यह सप्ताह सकारात्मक परिणाम देगा।


    मेष - यह सप्ताह आपके लिए उतार–चढ़ाव से भरा रह सकता है। मानसिक तनाव बढ़ सकता है और परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। कार्यक्षेत्र में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, पर सप्ताह के उत्तरार्ध में स्थितियाँ सुधारेंगी। क्रोध पर नियंत्रण रखें और निर्णय सोच-समझकर ही लें।

    स्वास्थ्य - इस सप्ताह थकान, माइग्रेन और पेट में जलन जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। कार्यभार अधिक रहेगा, जिसकी वजह से नींद कम हो सकती है। सप्ताह के मध्य में ऊर्जा स्तर बेहतर होगा। पुराने रोगों में सुधार मिलेगा। योग और मेडिटेशन लाभकारी रहेगा।

    वित्त - आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी लेकिन अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है। किसी के उधार मांगने पर तुरंत निर्णय न लें। निवेश के लिए सप्ताह का अंतिम भाग सर्वोत्तम रहेगा। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। परिवार पर खर्च बढ़ सकता है।

    कैरियर - कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है और प्रदर्शन अच्छा रहेगा। वरिष्ठों से सराहना मिलेगी। नए प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी। नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो समय अच्छा है। व्यापार में नए संपर्क लाभ देंगे।

    लव - आपके और साथी के बीच कुछ गलतफहमियां दूर होंगी। रिश्ते में क्लोजनेस बढ़ेगी। अविवाहित लोगों को प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। पार्टनर से कोई सरप्राइज मिलेगा। सप्ताह के अंत में रोमांटिक समय बीतेगा।

    वृषभ - सप्ताह की शुरुआत मानसिक बोझ और थकान के साथ हो सकती है। कुछ पुराने रुके हुए कार्य पूरे होंगे और धन लाभ मिल सकता है। मित्रों या परिवार में अनबन से बचें। सप्ताह के उत्तरार्ध में कोई नया काम शुरू करने का अवसर मिलेगा।

    स्वास्थ्य - ब्लड प्रेशर, शुगर या हार्मोनल असंतुलन वाले लोगों को सावधानी रखनी होगी। मानसिक तनाव अधिक रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में नींद कम होगी लेकिन अंत में राहत मिलेगी। पानी अधिक पीएं, डाइट हल्की रखें।

    वित्त - अटका हुआ पैसा मिलने की उम्मीद है। आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा। निवेश करने में जल्दबाजी न करें। किसी बड़े खर्च की योजना बन सकती है। सप्ताहांत में धन लाभ का योग है।

    कैरियर - दफ्तर में आपका काम लोगों को प्रभावित करेगा लेकिन कुछ लोग जलन भी कर सकते हैं। नौकरी बदलने के अवसर मिलेंगे। प्रमोशन की संभावनाएं बनेंगी। व्यापार में साझेदारी से लाभ होगा।

    लव - रिश्ते में चल रहा तनाव कम होगा। साथी के साथ संवाद बेहतर होगा। किसी पुराने मित्र से प्रेम संबंध बनने की संभावना है। पार्टनर के साथ यात्रा का योग है।

    मिथुन - यह सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, मन प्रसन्न रहेगा। परिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा और किसी शुभ कार्य या यात्रा का योग बन सकता है। कार्यक्षेत्र में प्रगति के संकेत मिलेंगे।

    स्वास्थ्य - गले, खांसी और एलर्जी की समस्या बनी रह सकती है। सप्ताह के बीच में थकान और कमजोरी महसूस होगी। खानपान स्वच्छ रखें। मानसिक रूप से आप शांत रहेंगे। सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य में सुधार होगा।

    वित्त - पैसे की स्थिति मजबूत होगी। रुका हुआ धन वापस मिलेगा। किसी नए आय स्रोत का निर्माण होगा। निवेश के लिए सप्ताह का मध्य अनुकूल है। खर्च नियंत्रण में रहेगा।

    करियर - सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को शुभ समाचार मिल सकता है। इंटरव्यू में सफलता मिलने की संभावना है। नौकरी वाले लोगों के लिए समय सकारात्मक है। व्यापार में नया करार होगा।

    लव - प्रेम संबंध मजबूत होंगे। अविवाहितों के लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है। पार्टनर आपके प्रति अधिक समर्पित रहेगा। आपसी समझ बढ़ेगी। रोमांटिक मुलाकात का योग है।

    कर्क - यह सप्ताह आपके लिए सकारात्मक रहेगा। कारोबार में लाभ के योग हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवारिक तनाव कम होगा। नई साझेदारी या नया अवसर प्राप्त हो सकता है। मध्य सप्ताह में स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

    स्वास्थ्य - पुरानी बीमारी दोबारा परेशान कर सकती है। तनाव और बेचैनी महसूस होगी। नींद की कमी के कारण चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। सप्ताह के अंत तक स्थिति सुधरेगी। पानी ज्यादा पिएं और खुद को हाइड्रेट रखें।

    वित्त - आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में लाभ मिलेगा। नया निवेश फायदा देगा। परिवार में धन आगमन होगा। बड़े खर्च भी हो सकते हैं पर वो फलदायक साबित होंगे।

    कैरियर - कार्यस्थल पर सम्मान बढ़ेगा। आप की बात को महत्व मिलेगा। बॉस का पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए बड़ा सौदा होने का योग है। टीम वर्क में सफलता मिलेगी।

    लव - रिश्ते में रोमांस और प्यार बढ़ेगा। साथी आपकी भावनाओं को समझेगा। अविवाहितों के लिए शादी का प्रस्ताव आ सकता है। किसी खास व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ेगा।

    सिंह - यह सप्ताह मिश्रित परिणाम देगा। कार्यक्षेत्र में भागदौड़ और तनाव बढ़ सकता है। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा पर स्वास्थ्य के प्रति सावधानी जरूरी है। किसी कानूनी या पैतृक मामले में व्यस्तता रह सकती है।

    स्वास्थ्य - इस सप्ताह थकान और पीठ दर्द बढ़ सकता है। कार्यभार के कारण आराम कम मिलेगा। पेट से जुड़ी हल्की समस्या भी परेशान कर सकती है। सप्ताह के अंत में ऊर्जा बढ़ेगी। योग और स्ट्रेचिंग बहुत लाभ देंगे।

    वित्त - आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी लेकिन बचत पर ध्यान देना होगा। कुछ जरूरी खर्च सामने आ सकते हैं। निवेश में सावधानी जरूरी है। किसी दोस्त या रिश्तेदार से धन लाभ संभव है।

    कैरियर - कामकाज में तेज प्रगति होगी। नए अवसर प्राप्त होंगे। सहकर्मी आपका सहयोग करेंगे। व्यापार में विस्तार का योग है। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी।

    लव - प्रेम संबंध में मधुरता बढ़ेगी। पुराने विवाद खत्म होंगे। पार्टनर आपके साथ समय बिताने के लिए उत्सुक रहेगा। विवाह योग्य लोगों के लिए शुभ समय।

    कन्या - सप्ताह की शुरुआत चुनौतियों के साथ हो सकती है। विवादों और जोखिमों से दूर रहें। आर्थिक प्रगति धीरे-धीरे होगी। यात्रा में सावधानी रखें। सप्ताह के अंत में स्थिति बेहतर होगी और नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

    स्वास्थ्य - कमजोरी और तनाव महसूस होगा। मानसिक थकावट बढ़ सकती है। गैस और एसिडिटी की समस्या परेशान करेगी। शांत रहकर काम करें। सप्ताह के अंत में राहत मिलेगी।

    वित्त - धन लाभ के योग बनेंगे। रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। निवेश के लिए समय अच्छा है। किसी बड़ी खरीदारी की योजना बन सकती है। खर्च नियंत्रित रहेगा।

    कैरियर - नौकरी में नए अवसर मिलेंगे। ऑफिस का माहौल सकारात्मक रहेगा। बॉस आपकी मेहनत से प्रभावित होंगे। व्यवसाय में नया सौदा हो सकता है।

    लव - प्रेमी के साथ रिश्ता मजबूत होगा। साथी आपकी भावनाओं की कद्र करेगा। अविवाहितों को अच्छा प्रस्ताव मिलेगा। रोमांटिक समय बिताने का योग है।

    तुला - यह सप्ताह भाग्य का साथ दे रहा है। रुके धन की प्राप्ति होगी और नए कार्यों की शुरुआत के योग हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा और घर में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा।

    स्वास्थ्य - रक्तचाप और हार्ट से जुड़ी समस्या वाले लोग सावधानी रखें। मानसिक तनाव से दूर रहें। अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। सप्ताह मध्य में स्वास्थ्य में सुधार मिलेगा।

    वित्त - अचानक धन लाभ हो सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखें। किसी पुराने निवेश से फायदा मिलने की संभावना है। आर्थिक मामले में परिवार का सहयोग मिलेगा।

    कैरियर - दफ्तर में आपकी छवि मजबूत होगी। नए प्रोजेक्ट मिलेंगे। प्रमोशन की संभावना बन रही है। व्यापार में नए ग्राहक जुड़ेंगे।

    लव - रिश्तों में मिठास रहेगी। पार्टनर आपको विशेष महसूस कराएगा। अविवाहित लोगों को कोई पसंद आ सकता है। संबंधों में पारदर्शिता बनी रहेगी।

    वृश्चिक - यह सप्ताह प्रगति और लाभ देने वाला रहेगा। व्यापार में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले सोच-समझकर कदम रखें। यात्रा में सावधानी बरतें।

    स्वास्थ्य - इस सप्ताह थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। पुराना दर्द उभर सकता है। पेट और पाचन संबंधी समस्या रहेगी। व्यायाम और ध्यान से आराम मिलेगा।

    वित्त - आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नया आय स्रोत मिल सकता है। अनावश्यक खर्च कम करने की जरूरत है। प्रॉपर्टी से लाभ मिलने की संभावना है।

    करियर - नौकरी में पदोन्नति के योग हैं। व्यापार में बड़ा फायदा होगा। नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में लाभ देंगे। सहकर्मियों का पूरा सपोर्ट मिलेगा।

    लव - साथी के साथ गलतफहमियां दूर होंगी। रिश्ता गहराएगा। अविवाहितों को मनपसंद साथी मिल सकता है। प्रेम संबंध में मधुरता बढ़ेगी।

    धनु - यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कार्यक्षेत्र में सहयोग की कमी महसूस होगी। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। घर-परिवार में सामान्य स्थिति रहेगी। धैर्य और संयम से सभी परिस्थितियों से निकल पाएंगे।

    स्वास्थ्य - सिरदर्द और थकान परेशान कर सकती है। ज्यादा काम से बचें। सप्ताह के अंत में ऊर्जा बढ़ेगी। खान-पान संतुलित रखें।

    वित्त - धन लाभ का अच्छा योग है। पुराने निवेश से फायदा मिलेगा। खर्चों पर नियंत्रण रहेगा। आय के नए स्रोत बनने की संभावना है।

    कैरियर - कामकाज में सफलता मिलेगी। नौकरी में नए अवसर मिलेंगे। व्यापार में सकारात्मक बदलाव आएगा। छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा।

    लव - साथी आपके प्रति अधिक आकर्षित होगा। पुराने विवाद खत्म होंगे। विवाह योग्य लोगों के लिए शुभ समय है। रोमांटिक मुलाकातें होंगी।

    मकर - यह सप्ताह सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। बड़े निर्णयों में जल्दबाजी न करें। परिवार में किसी शुभ कार्य का योग बन सकता है। आर्थिक स्थिति में सप्ताह के अंत तक सुधार होगा।

    स्वास्थ्य - कमर दर्द और जॉइंट पेन परेशान कर सकता है। मानसिक थकान बढ़ सकती है। सप्ताह के अंत में राहत मिलेगी। सुबह की सैर लाभदायक रहेगी।

    वित्त - आय में वृद्धि होगी। रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा। निवेश से अच्छा लाभ मिलेगा। बड़ा खर्च भी हो सकता है लेकिन लाभदायक रहेगा।

    करियर - ऑफिस में आपका प्रभाव बढ़ेगा। प्रमोशन के अच्छे योग हैं। व्यापार में बड़ा सौदा हो सकता है। नौकरी बदलने का सही समय है।

    लव - रिश्ता मजबूत होगा। साथी आपको भावनात्मक सपोर्ट देगा। अविवाहित लोगों को प्रेम प्रस्ताव मिलेगा। रोमांस बढ़ेगा।

    कुंभ - यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। पदोन्नति, नए अवसर और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के संकेत हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। नई संपत्ति या वाहन से लाभ मिल सकता है।

    स्वास्थ्य - इस सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर आप कुछ परेशान रह सकते हैं। मौसमी बीमारियों की चपेट में आप और आपका परिवार आ सकते हैं, जिसके कारण पेट दर्द, बुखार जैसी सामान्य समस्या बनी रह सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से मन थोड़ा अशांत भी रहेगा।

    वित्त - इस सप्ताह आर्थिक स्थिति में सुधार के योग बन रहे हैं। आपको किसी बड़ी पार्टनरशिप का अवसर मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का पूर्ण समर्थन मिलेगा। नौकरी में अधिकारी वर्ग आपके व्यवहार से प्रसन्न रहेगा, जिससे पदोन्नति की संभावना प्रबल है। कुल मिलाकर यह सप्ताह आर्थिक रूप से आपके लिए अनुकूल रहेगा।

    कैरियर - करियर के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए शुभ है। जिस क्षेत्र में आप प्रयास कर रहे हैं, उसमें सफलता मिलने के संकेत हैं। सही मार्गदर्शन प्राप्त होने पर आप अपने परिश्रम से अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होंगे।

    लव - प्रेम संबंधों में यह सप्ताह आपके लिए सुखद रहेगा। आपका पार्टनर आपके प्रति सहयोगी और समझदार रहेगा। आप अपने परिवार को लेकर कुछ नई योजनाएं भी बना सकते हैं। वहीं इस सप्ताह पार्टनर के साथ अधिक समय बिताने से आप दोनों के बीच की दूरियाँ कम होंगी और संबंध मजबूत होंगे।

    मीन - यह सप्ताह मीन राशि वालों के लिए विशेष रूप से शुभ रहने वाला है। हालांकि मौसम बदलने के कारण स्वास्थ्य में हल्की गिरावट महसूस हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। परिवार के साथ किसी यात्रा या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का योग बन रहा है। बिजनेस में लाभ के अवसर मिलेंगे और यदि आप किसी निवेश की योजना बना रहे हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए उपयुक्त रहेगा। प्रॉपर्टी, वाहन या मकान खरीदने के संकेत प्रबल हैं। पत्नी और बच्चों के स्वास्थ्य में मामूली उतार-चढ़ाव आ सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से यह सप्ताह आपके लिए सकारात्मक रहेगा।

    स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। हालांकि मौसमी बीमारियां बच्चों को प्रभावित कर सकती हैं। आप स्वयं पूरे सप्ताह स्वस्थ महसूस करेंगे, बस व्यायाम और संतुलित खानपान का ध्यान रखें।

    वित्त - इस सप्ताह आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार दिखाई देगा। आपका रुका हुआ कार्य पुनः शुरू हो सकता है। साथ ही किसी बड़े कार्य की नई योजना बनाकर उसमें परिवार और मित्रों का आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सकता है। परिवार के लिए वाहन या मकान खरीदने की योजना भी इस सप्ताह बन सकती है।

    कैरियर - करियर के मामले में इस सप्ताह आप तनाव मुक्त महसूस करेंगे। यदि आपने किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया है तो सफलता मिलने के योग प्रबल हैं। आपको मनचाही नौकरी या कार्यक्षेत्र में सम्मानित पद भी प्राप्त हो सकता है।

    लव - प्रेम संबंधों में इस सप्ताह आपको किसी बड़े निर्णय का सामना करना पड़ सकता है। परिवार और पार्टनर के बीच किसी बड़े विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण आपको कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अपने पार्टनर का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस समय उन्हें आपके प्रेम और सहयोग की आवश्यकता है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.