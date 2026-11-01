धर्म डेस्‍क। हर महीने की तरह इस नए महीने में भी सभी राशियों के जीवन में नए और मिश्रित अनुभव सामने आएंगे। ज्‍योतिषीय गणना के अनुसार धनु, मेष, वृश्चिक और कर्क राशि के लिए यह सप्‍ताह चुनौतियां भरा रहेगी। तनाव और भागदौड़ की अधिकता रहेगी। वहीं वृषभ, मिथुन, कुंभ और तुला के लिए यह सप्‍ताह बहुत अच्‍छे परिणाम देने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में तरक्‍की होगी और परिवार में भी शांति बनी रहेगी। जानें विस्‍तार से राशिफल।

मेष - यह सप्ताह आपका उतार चढ़ाव से भरा रहेगा कार्यक्षेत्र में लगातार विवाद की स्थिति रहेगी मित्रों के साथ मतभेद बन सकते हैं व्यापार आदि में उतार-चढ़ाव रहेगा आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है कर्ज का बोझ बढ़ेगा सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में विरोध का सामना होगा स्वास्थ्य को लेकर यह सप्ताह अच्छा रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ संबंधों में चल रहा मतभेद खत्म होगा किसी धार्मिक मांगलिक यात्रा पर जा सकते हैं घर में धार्मिक आयोजनों के योग बनेंगे नया वाहन खरीद सकते हैं नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं है हालांकि आप अपनी सूझबूझ से आर्थिक स्थिति को संभालने में सफल होंगे कार्य क्षेत्र में स्थिति सामान्य रहेगी इस सप्ताह निवेश करने के योग हैं जो आगामी समय में आपको बड़े लाभ दे सकते हैं

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा नहीं है इस सप्ताह है परिवार में आपका आपके परिवार के किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है जिस कारण आर्थिक धन व्यय के योग ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें यात्रा आदि के जाते समय खान-पान पर नियंत्रण रखें

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है इस सप्ताह है आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है जिस कारण आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें

वृषभ - इस सप्ताह घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है इस सप्ताह खर्च के साथ-साथ आर्थिक लाभ के योग भी बनेंगे व्यापार आदि में बड़े लाभ प्राप्त होंगे नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा इस सप्ताह घर में मेहमानों का आगमन होगा घर में किसी व्यक्ति की जॉब लग सकती है आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहेगा इस सप्ताह कार्य के सिलसिले में लंबी यात्रा पर जा सकते हैं इस सप्ताह वाहन आदि का उपयोग संभाल कर करें प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा

लव - यह सप्ताह है आपकी लव लाइफ के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है आप और आपके पार्टनर इस सप्ताह हैं मतभेदों के शिकार रहेंगे साथ ही साथ इस सप्ताह आप दोनों के बीच दूरी और पड़ेगी ऐसी स्थिति में अपने पार्टनर के साथ समय व्यतीत करके कुछ नया हल खोजा जा सकता है

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा है कि सपना है आप अच्छे लोगों से जुड़ेंगे कार्य क्षेत्र में जिनके मार्गदर्शन आपको एक नई दिशा देगा आप इस सप्ताह कुछ नए कार्य के प्रति प्रेरित होंगे

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं ऐसे में आप दोनों के लिए यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं है सप्ताह संबंध को बिगड़ने न दें अपने पार्टनर के साथ बातचीत कर समस्या का समाधान करें

कैरियर - करियर की दृष्टि से इस सप्ताह आपको अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता है इस सप्ताह है आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी नए लोगों से जुड़ना होगा साथ ही साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन भी कर सकते हैं

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है इस सप्ताह है आपको आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता कामयाबी आपके मिलने वाली है व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग रहेंगे आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा

मिथुन - यह सप्ताह आपके लिए शानदार रहेगा इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल होगी किसी नए कार्य की शुरुआत आप मित्रों के साथ मिलकर कर सकते हैं स्थान परिवर्तन के बड़े योग हैं परिवार के साथ इस सप्ताह आप नये घर में शिफ्ट हो सकते हैं पारिवारिक लोगों के साथ यह सप्ताह अच्छा रहेगा घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे आपसी मतभेद खत्म होंगे इस सप्ताह व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे व्यापारियों के लिए यह सप्ताह मुनाफे का रहेगा इस सप्ताह लंबी यात्राओं के योग बनेंगे मित्रों के साथ आप किसी लंबी यात्रा पर कार्य की सिलसिले में जा सकते हैं शेयर मार्केट में लाभ के योग रहेंगे नया वाहन मकान प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा इस सप्ताह आपको पदोन्नति मिल सकती है वह बड़े लाभ के योग बनेंगे

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है अच्छा है यह सप्ताह है आपके स्वास्थ्य में स्थिरता रहेगी इस सप्ताह स्वास्थ्य में लाभ महसूस करेंगे परिवार में भी सभी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए शानदार है इस सप्ताह है आपको अपने कार्यक्षेत्र में बड़े लाभ की संभावना है आर्थिक दृष्टि से व्यापारिक लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है प्रॉपर्टी का काम करने वालों के लिए यह सप्ताह लाभकारी रहेगा शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए इस सप्ताह बड़ी कामयाबी मिलेगी

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए सफलता भर रहेगा इस सप्ताह आपको अपने करियर में नई ऊंचाइयां प्राप्त होगी इस सप्ताह है आपको अपने अधिकारी वर्ग से सहयोग भी प्राप्त होगा

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में आपको अपने पार्टनर का सहयोग मिलेगा साथ ही साथ अपने पार्टनर के साथ यह सप्ताह है आपका अच्छा रहेगा आप दोनों किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं यह सप्ताह हैं आप दोनों के भी तालमेल अच्छा रहेगा इस सप्ताह आपका पार्टनर आपको कोई बड़ा सरप्राइज दे सकता है

कर्क - यह सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से ज्यादा अच्छा नहीं है इस सप्ताह स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव बना रहेगा मौसमी बीमारियों की चपेट में आप आ सकते हैं व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च होगा आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव रहेगा व्यापार आदि में इस सप्ताह कठिन परिश्रम के बाद लाभ प्राप्त होगा इस सप्ताह विवादों से दूर रहें वाणी का उपयोग संभाल कर करें पारिवारिक लोगों के साथ मतभेद की स्थिति बनी रहेगी प्रॉपर्टी संबंधी विवादों में ना उलझे शेयर मार्केट में इस सप्ताह लाभ के योग रहेंगे नौकरी वालों को यह सप्ताह अच्छा रहेगा अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे किसी बड़े कार्य का पूरा होने से मन प्रसन्न रहेगा इस सप्ताह आप किसी कार्य विशेष में बड़ा निवेश कर सकते हैं

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से इस सप्ताह है आपको सजग रहने की आवश्यकता है मौसमी बीमारियों की चपेट में आप आ सकते हैं ऐसे में आपके कार्यक्षेत्र में काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा नहीं है इस सप्ताह आपको कई आर्थिक समस्याओं का सामना करना होगा साथ ही साथ किसी अपने खास व्यक्ति से मदद लेना पड़ सकती है आप अपने कार्यक्षेत्र में कोई निवेश सोच विचार कर करें

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए समानता ठीक है हालांकि बड़ी सफलता मिलना आपके लिए इस सप्ताह हैं असर नहीं दिखते इस सप्ताह हैं आप अपने परिश्रम में कोई कमी ना करें आने वाले समय में आपको सफलता जरूर मिलेगी

लव - इस सप्ताह आप और आपके पार्टनर के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है इस कारण आप दोनों के बीच मतभेद की स्थिति बनी रहेगी साथ ही साथ इस सप्ताह है आप वाणी पर संयम रखें वह विवादों से दूरी बनाकर रखें

सिंह - यह सप्ताह मिश्रित फल देने वाला रहेगा इस सप्ताह आपको आर्थिक दृष्टि से काफी परेशानियों का सामना करना होगा कार्य विशेष के लिए अर्थ को जुटाना कठिन काम होगा इस सप्ताह अपने कार्य को पूरा करने के लिए आपको बडा आर्थिक सहयोग लेना पड़ सकता है व्यापारिक लोगों के लिए यह सप्ताह सामान्य फल देने वाला रहेगा इस सप्ताह कार्य की अधिकता रहेगी लेकिन मुनाफा कम रहेगा शेयर मार्केट में निवेश सोच विचार कर करें प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों से लाभ के योग बनेंगे नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा इस सप्ताह आपको आर्थिक लाभ के योग बनेंगे पदोन्नति की संभावना है इस सप्ताह आप अपना निवास स्थान बदल सकते हैं परिवार के साथ मतभेद की स्थिति बनी रहेगी हालांकि घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे लंबी यात्रा पर जा सकते हैं वाहन का उपयोग संभलकर करें

स्वास्थ्य - इस सप्ताह मानसिक तनाव चिताओं से आप घिरे रहेंगे शारीरिक कष्ट के योग रहेंगे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें खान-पान पर नियंत्रण रखना आपके लिए जरूरी होगा नहीं तो आप ही आपका परिवार किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकता है

वित्त - इस सप्ताह है आपको आर्थिक लाभ के योग सामान्य है व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी इस सप्ताह आप कोई बड़ा रिस्क ना ले नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा आपको बड़ी सफलता मिलेगी शेयर मार्केट में काम कर रहे लोगों के लिए इस सप्ताह समझदारी के साथ काम करने की आवश्यकता है

कैरियर - इस सप्ताह करियर के लिए प्रयास कर रहे हैं लोगों के लिए अभी इंतजार करने की आवश्यकता है बड़ी कामयाबी पाने के लिए अभी आपको कुछ और समय का इंतजार करना होगा निराश ना हो

लव - इस सप्ताह लव पार्टनर के साथ कुछ बातों को लेकर झगड़ा हो सकता है अपने पार्टनर के साथ मतभेद की स्थिति बनी रहेगी एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप की स्थिति बन सकती है इस परिस्थिति में कुछ समय के लिए मौन रहना अच्छा होगा

कन्या - यह सप्ताह आपके लिए शानदार रहने वाला है इस सप्ताह आपके कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे किसी बड़ी पार्टनरशिप में आप शामिल हो सकते हैं कार्य परिवर्तन के बड़े योग हैं इस सप्ताह आर्थिक दृष्टि से आपके लिए अच्छा रहेगा कर्ज का बोझ कम होगा कार्य क्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे व्यापारिक लोगों के लिए यह सप्ताह शानदार रहने वाला है इस सप्ताह आप बड़ा मुनाफा कमाने वाले हैं नौकरी वालों के लिए भी यह सप्ताह अच्छा रहेगा लाभ के योग बनेंगे पद प्रतिष्ठा सम्मान की प्राप्ति होगी करियर वालों को इस सप्ताह आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी शेयर मार्केट से लाभ के योग हैं इस सप्ताह किसी पर अत्यधिक विश्वास करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा पारिवारिक लोगों के साथ मांगलिक कार्यों में सम्मिलित होंगे इस सप्ताह आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होने से मन प्रसन्न रहेगा

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा है आप और आपका परिवार इस सप्ताह स्वास्थ्य लाभ महसूस करेगा इस सप्ताह योग व्यायाम का प्रयोग अवश्य करें

वित्त - इस सप्ताह आप अपने आर्थिक क्षेत्र में बड़े निर्णय लेंगे जिससे बड़ी सफलता प्राप्त होगी व्यापारिक लोगों के लिए यह सप्ताह लाभकारी रहेगा नौकरी वर्ग वालों के लिए भी इस सप्ताह कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है शेयर मार्केट में काम कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह खासा अच्छा रहने वाला है

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए टर्निंग पॉइंट होगा इस सप्ताह आपको कई बड़े ऑफर करियर में मिल सकते हैं आपको अपने करियर के चयन का अच्छा समय मिलेगा इस सब कहां किसी अच्छे गुरु का मार्गदर्शन आपको करियर में सहायक होगा

लव - आपकी लव लाइफ में यह जा सकता है अच्छा रहने वाला है यह सप्ताह है पार्टनर के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे साथ ही साथ अपने पारिवारिक जीवन के लिए आप दोनों मिलकर कई बड़े निर्णय ले सकते हैं इस सप्ताह है शॉपिंग आदि भी अपने पार्टनर के साथ आप कर सकते हैं

तुला - इस सप्ताह कार्य परिवर्तन के बड़े योग हैं विवादों के साथ-साथ बड़ी सफलता भी इस सप्ताह आपको मिलने वाली है इस सप्ताह आप किसी बड़े षड्यंत्र में उलझ सकते हैं हालांकि आप अपनी बुद्धिमानी से इन षडयंत्रों से बाहर निकलने में सफल होंगे आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहेगा आर्थिक लाभ के योग हैं व्यापार आदि में बड़ा मुनाफा आप कमा सकते हैं नौकरी वालों के लिए इस सप्ताह विवाद की स्थिति बनी रहेगी अधिकारियों से मतभेद के कारण आपको कई परेशानियों का सामना करना होगा इस सप्ताह वाहन दुर्घटना के योग हैं वाहन उपयोग संभलकर करें कार्य के सिलसिले में लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है पारिवारिक लोगों के साथ यह सप्ताह अच्छा रहेगा हालांकि प्रॉपर्टी संबंधी विवादों के कारण मानसिक तनाव बना रहेगा इस सप्ताह मौसम की दृष्टि से आप किसी मौसमी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है इस सप्ताह है आपको स्वास्थ्य में राहत मिलेगी साथ ही साथ अपने किसी पुरानी बीमारी के दूर होने से मन प्रसन्न रहेगा इस सप्ताह योग आदि का उपयोग करना आपके लिए अच्छा होगा

वित्त - आर्थिक दृष्टि से इस सप्ताह है आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी इस सप्ताह हैं आपको अपने कार्यक्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा साथ ही साथ इस सप्ताह है आप कई बड़े आर्थिक निर्णय ले सकते हैं जो आपको लाभ देंगे व्यापारिक लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है शेयर मार्केट के हिसाब से इस सप्ताह है बड़ी कामयाबी मिलेगी

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा यह सब कहां है आपको अपने करियर में अपना परफॉर्मेंस दिखाने का अच्छा अवसर मिलेगा जिस कारण आपकी तारीफ होगी तथा आपको कोई विशिष्ट सम्मान प्राप्त होगा

लव - लव पार्टनर के साथ यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है वीकेंड पर आप अपने पार्टनर के साथ कहीं यात्रा पर जा सकते हैं साथ ही साथ यह सप्ताह मनोरंजन खुशियों भरा रहने वाला है अपने पार्टनर के साथ इस सप्ताह बडे निर्णय भी ले सकते हैं

वृश्चिक - इस सप्ताह आपके मतभेद मित्रों के परिजनों के साथ बढ़ सकते हैं जिस कारण आप मानसिक तनाव से पीड़ित रहेंगे स्वास्थ्य को लेकर भी यह सप्ताह आपके लिए अच्छा नहीं है मौसमी बीमारियों से सावधान रहें पारिवारिक लोगों के साथ संबंधों में उतार-चढ़ाव बना रहेगा इस सप्ताह प्रॉपर्टी विवाद के चलते घर में क्लेश की संभावना है व्यापारिक लोगों के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा आर्थिक कठिनाइयों के कारण व्यापार में बड़ा मुनाफा कमाने में आप वंचित रह सकते हैं नौकरी वालों के लिए इस सप्ताह कामयाबी मिलेगी आपका रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे इस सप्ताह आपको पदोन्नति की संभावना है लंबी यात्राओं के योग हैं इस सप्ताह आप प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में निवेश कर सकते हैं घर में नया वाहन आ सकता है मांगलिक कार्यों के योग घर में बनेंगे मेहमानों का आगमन होगा

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है इस सप्ताह आप शारीरिक समस्याओं से घिरे रहेंगे मानसिक तनाव चिंता से भी आप परेशान रहेंगे

वित्त - इस सप्ताह आपको आर्थिक दृष्टि से समस्याओं का सामना करना होगा कार्यक्षेत्र में गिरावट पारिवारिक समस्याओं के चलते आप अपने कार्य क्षेत्र में उचित समय ध्यान नहीं दे पाएंगे जिस कारण आर्थिक लॉस की संभावना ज्यादा है ऐसे में कर्ज आदि लेना पड़ सकता है

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता इस सप्ताह आपको कई चुनौतियों का सामना करना होगा जिस कारण आप अपने करियर के क्षेत्र में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे ऐसे में बड़ी सफलता मिलना संभव नहीं है

लव - यह सप्ताह आपके लिए शानदार रहने वाला है लव लाइफ में आपका पार्टनर हर जगह आपका सपोर्ट करेगा इस सप्ताह है आप दोनों के भी तालमेल अच्छे होंगे साथ ही साथ आप हर समस्या का साथ मिलकर सामना करेंगे

धनु - इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना होगा आपके विरोधी बढ़ेंगे हालांकि मित्रों और परिजनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में विवाद के कारण आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है आर्थिक दृष्टि से भी यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं है व्यर्थ के कार्यों में खर्च होगा आर्थिक लाभ के योग कम है व्यापारिक लोगों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फल देने वाला रहेगा उतार-चढ़ाव के कारण आर्थिक लाभ के योग सामान्य रहेंगे नौकरी के क्षेत्र में चल रहा विवाद बढ़ सकता है अधिकारियों से संबंध अच्छे रहेंगे लेकिन किसी कार्य को लेकर आप पर आरोप प्रत्यारोप लग सकता है इस सप्ताह यात्रा आदि में सावधानी रखें हालांकि इस सप्ताह आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा आप किसी बड़े कार्य में निवेश कर सकते हैं आर्थिक दृष्टि से इस सप्ताह बड़े जोखिम न उठाएं शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले ठीक से सोच विचार करें खर्चो पर नियंत्रण रखें स्वास्थ्य को लेकर समस्या बन सकती है

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह मौसमी बीमारियों की चपेट में आपकी आपके परिवार का कोई व्यक्ति आ सकता है जिस कारण व्यर्थ की भागदौड़ और धन खर्च हो सकता है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा नहीं है ऐसे में कोई बड़ा रिस्क किसी बड़े कार्य की शुरुआत करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा फिजूलखर्ची आदि पर रोक आपको आर्थिक स्थिति में मदद कर सकता है इस सप्ताह आर्थिक मदद लेना पड़ सकती है

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है इस सप्ताह आपको अत्यधिक परिश्रम के बाद भी करियर में बड़ी सफलता मिलना संभव नहीं निराश ना हो अपनी मेहनत को जारी रखें

लव - यह सप्ताह है आपकी लव लाइफ के लिए ठीक है हालांकि आप दोनों के बीच मतभेद आज भी ठीक नहीं होंगे लेकिन आपका पार्टनर आपके प्रति विश्वास रखेगा इस सप्ताह आप दोनों व्यर्थ के विवादों से बचने का प्रयास करें

मकर - यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा इस सप्ताह आप धार्मिक कार्यों मैं रुचि रखेंगे घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे पारिवारिक माहौल शानदार रहेगा यह सप्ताह आपके कई विवादों का हाल निकलेगा जिस कारण मन प्रसन्न रहेगा न्यायालय पक्ष में चल रहे प्रकरण में विजय मिलेगी प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों से लाभ होगा इस सप्ताह शेयर मार्केट से आप बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह शानदार रहेगा इस सप्ताह सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी व्यापारिक लोगों के लिए यह सप्ताह शानदार रहने वाला है आर्थिक मुनाफा आप कमा सकते हैं, इस सप्ताह करियर के लिए आप बड़े निर्णय ले सकते हैं जो सफल होंगे परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन होगा स्वास्थ्य में लाभ रहेगा

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा है इस सप्ताह आप अपने स्वास्थ्य में सुधार महसूस करेंगे पिछले समय से इस समय इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य में काफी राहत महसूस होगी

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है अच्छा है इस सप्ताह आप कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के साथ-साथ बड़ा मुनाफा का नाम कमाने में सफल होंगे इस सप्ताह आर्थिक लाभ के योग हैं किसी नए कार्य की शुरुआत आपको बड़ा लाभ देगी इस सप्ताह अपने खास लोगों से बड़ी आर्थिक मदद भी आप मिलने वाली है जिससे आपके कार्य क्षेत्र में आपको बड़ा सपोर्ट मिलेगी

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा है इस सप्ताह आप अपने करियर का चुनाव कर सकते हैं तथा करियर में बड़ी सफलता इस सप्ताह आपको मिलेगी

लव - अपने लव पार्टनर के साथ इस सप्ताह है आपका समय अच्छा रहने वाला है आप दोनों के बीच तालमेल अच्छा होगा कि सपा अपने पार्टनर के साथ आप कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं यह सप्ताह आप दोनों के बीच अच्छा रहेगा

कुंभ - यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा इस सप्ताह स्वास्थ्य में लाभ रहेगा आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहेगा इस सप्ताह आपको अपने कार्यक्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा तथा आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने में सफल होंगे किसी नए कार्य की शुरुआत भी हो सकती है इस सप्ताह लंबी यात्राओं के योग रहेंगे मौसमी बीमारियों से सावधान रहें स्वास्थ्य का ख्याल रखें इस सप्ताह पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे पुराने विवाद खत्म होंगे प्रॉपर्टी संबंधी विवाद में आपको सफलता मिलेगी इस सप्ताह धार्मिक यात्राओं के योग भी बन सकते हैं पारिवारिक लोगों के साथ घर में मांगलिक कार्य होंगे नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा आर्थिक लाभ प्राप्त होगा व्यापार व्यवसाय वालों के लिए यह सप्ताह शानदार रहेगा यह सप्ताह आप बड़ा मुनाफा कमाएंगे इस सप्ताह अपने सीक्रेट बातें किसी से शेयर ना करें किसी पर अत्यधिक विश्वास करना आपको बड़े नुकसान में डाल सकता है मित्रों का सहयोग मिलेगा नया वाहन मकान खरीदने के योग बनेंगे

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है इस सप्ताह आप अपने स्वास्थ्य में बड़ा लाभ अर्जित करने वाले हैं साथ ही साथ इस सप्ताह आप स्वास्थ्य के लिए योग व्यायाम आदि का उपयोग कर सकते हैं

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है अच्छा है इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में आपका डिसीजन आपको बड़ी सफलता दिलाने वाले हैं साथ ही सब आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं इस सप्ताह प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों से बड़ा लाभ अर्जित करेंगे व्यापारिक लोगों के लिए यह सप्ताह सफलता दायक लाभदायक रहेगा

कैरियर - करियर के लिए प्रयास कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह शानदार हैं इस सप्ताह आपको अपने करियर में नई आयाम प्राप्त होंगे इस सप्ताह आपको अपने करियर में बड़ी सफलता मिलेगी

लव - यह सप्ताह आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा है यह सपना है आपका पार्टनर आपके साथ समय व्यतीत करेगा साथ ही साथ इस सप्ताह आप अपने परिवार के लिए कई बड़े निर्णय ले सकते हैं इस सप्ताह अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है फैमिली लोगों के साथ यह सप्ताह आपका अच्छा रहेगा

मीन - यह सप्ताह आपके लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा स्वास्थ्य को लेकर परेशानी बनी रहेगी घर में भी किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है व्यापारिक लोगों के लिए सप्ताह मुनाफे के साथ-साथ हानि के भी योग बनेंगे इस सप्ताह अपने साथी लोगों से मतभेद की स्थिति के कारण कार्य क्षेत्र में परेशानी का सामना करना होगा आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह मिश्रित फल देने वाला रहेगा इस सप्ताह खर्चों की अधिकता रहेगी हालांकि इस सप्ताह आप प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में बड़ा निवेश कर सकते हैं नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा इस सप्ताह आपको कामयाबी मिलेगी सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी शेयर मार्केट में निवेश सोच विचार कर करें पारिवारिक लोगों के साथ मतभेद की स्थिति बनी रहेगी वाणी का उपयोग संभलकर करें विवादों से दूर रहें

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है सबका है आपके स्वास्थ्य में गिरावट महसूस होगी मानसिक तनाव थकावट के साथ-साथ आप शारीरिक तौर से सप्ताह काफी परेशान रहेंगे इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें

वित्त - यह सप्ताह है आपके लिए आर्थिक तौर से ज्यादा अच्छा नहीं है हालांकि व्यापार व्यवसाय में स्थिति अच्छी रहेगी नौकरी क वालों को कुछ परेशानियों का सामना करना होगा आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा आर्थिक स्थिति का सामना इस सप्ताह है आपको करना पड़ेगा अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा नहीं है इस सप्ताह है अपने करियर में काफी उतार-चढ़ाव को आपका सामना होगा इस सप्ताह हताश निराश ना हो परिवर्तन के साथ-साथ नई आशा लेकर चलें

लव - यह सप्ताह आपकी लव लाइफ में आपको प्रॉब्लम का सामना करना होगा अपने पार्टनर के साथ आपके मतभेद बने रहेंगे आपका लव पार्टनर आपसे दूरी बना सकता है ऐसे में संबंध और बिगाड़ सकते हैं