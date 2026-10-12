Weekly Horoscope 12 To 18 October 2026: इन राशियों के जीवन में इस सप्ताह करियर में मिलेगी तरक्की, धन की होगी वर्षा

धर्म डेस्क। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार यह सप्ताह कुछ राशियों के लिए आर्थिक लाभ, करियर में तरक्की और पारिवारिक खुशियां लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए नए अवसर और सफलता के योग बन रहे हैं। वहीं मिथुन, कर्क, मकर और कुंभ राशि के जातकों को आर्थिक फैसलों, पारिवारिक विवादों और मानसिक तनाव के मामले में सावधानी बरतनी होगी। धनु राशि वालों को निवेश में लाभ के साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए।

मेष - यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आप लाभ अर्जित करेंगे। व्यापारिक लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। व्यापार व्यवसाय का विस्तार होगा। नए कार्यों की शुरुआत होगी। पारिवारिक लोगों के साथ इस सप्ताह आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे। परिवार के साथ किसी बड़े फंक्शन में आप शामिल हो सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर चल रही समस्याएं इस सप्ताह कम होगी। शेयर मार्केट से लाभ होगा। प्रॉपर्टी आदि में इस सप्ताह बड़ा निवेश कर सकते हैं, मित्रों के साथ इस सप्ताह लंबी यात्रा पर जाने की योजना बनेगी। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में इस सप्ताह सम्मान में वृद्धि होगी। घरेलू कार्यों में चल रहा विवाद खत्म होगा।

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है। इस सप्ताह आप अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करने में सफल होगी तथा कार्य क्षेत्र बदल भी सकते हैं। ऐसे में आप एक बड़ी सफलता अर्जित करने वाले हैं। आर्थिक दृष्टि से इस सप्ताह आपको मदद लेना पड़ सकती हैं हालांकि यह आपके लिए अच्छा होगा।

स्वास्थ्य - यह सप्ताह है मौसमी बीमारियों के कारण आप और आपका परिवार परेशान हो सकता है। घर में परिवार बच्चों का स्वास्थ्य कर सकता है ऐसे में अपने स्वास्थ्य का अपने परिवार की स्वास्थ्य का ख्याल रखें। समय पर डॉक्टरी सलाह अवश्य दें।

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है आपका शानदार रहने वाला है। यह सप्ताह आप अपने नए कार्यों में बड़ा निवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ पुराने कार्य का विस्तार आपको बड़ी सफलता देगा। इस सप्ताह आपका डिसीजन सफल होंगे। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है।

स्वास्थ्य - बहुत समय से चल रहे खराब स्वास्थ्य से इस सप्ताह है आपको राहत मिलने वाली है। यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा रहेगा स्वास्थ्य की रिश्तेदार हालांकि मौसमी बीमारियों से बच कर रहे हैं यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है।

वृषभ - यह सप्ताह आपके लिए कामयाबी से भरा रहेगा। इस सप्ताह आप कार्यक्षेत्र में लाभ अर्जित करेंगे। पुराने विवाद खत्म होंगे। इस सप्ताह हैं आप अपने कार्यक्षेत्र में बड़े मूलभूत परिवर्तन कर सकते हैं। व्यापारिक दृष्टि से यह सप्ताह खास अच्छा रहेगा। आर्थिक नए रास्ते बनेंगे। कर्ज का बोझ कम होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस सप्ताह परिवार में स्वास्थ्य ठीक रहेगा। व्यर्थ के खान-पान से दूर रहें। लंबी यात्राओं के चलते इस सप्ताह शारीरिक थकान और तनाव बना रहेगा। पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। इस सप्ताह आप किसी कार्य विशेष में सम्मान प्राप्त करेंगे। नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। पुराने विवाद सुलझाने में आप सफल होंगे। प्रॉपर्टी अधिकारियों से लाभ होगा। शेयर मार्केट में बड़ा निवेश कर सकते हैं।

लव - इस सप्ताह है आप अपनी लव लाइफ में चल रही समस्याओं को दूर करने में सफल होंगे। आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रखेंगे। साथ ही साथ आप पुरानी बातों के मतभेदों को खत्म करके एक नई शुरुआत कर सकते हैं।

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह शानदार है। इस सप्ताह आप नई चुनौतियों का सामना करते हुए अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करेंगे। साथ ही साथ कार्यक्षेत्र के परिवर्तन से आपको बड़ा लाभ अर्जित होने वाला है।

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा नहीं है। ऐसे में कोई बड़ा रिस्क किसी बड़े कार्य की शुरुआत करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। फिजूलखर्ची आदि पर रोक आपको आर्थिक स्थिति में मदद कर सकता है। इस सप्ताह आर्थिक मदद लेना पड़ सकती है।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह मौसमी बीमारियों की चपेट में आपकी आपके परिवार का कोई व्यक्ति आ सकता है। जिस कारण व्यर्थ की भागदौड़ और धन खर्च हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।

मिथुन - इस सप्ताह आपका विवादों से सामना होगा। कुछ विशेष कार्यों को लेकर परिजनों और मित्रों से विवाद की स्थिति बन सकती है। ऐसे में लोग आपके खिलाफ जा सकते हैं। व्यापारिक दृष्टि से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं है। इस सप्ताह है आपको अपने कार्य को करने लिए अपने बड़े खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। आर्थिक स्थिति उतार-चढ़ाव से भारी रहेगी। नौकरी वालों के लिए इस सप्ताह विवादों के साथ साथ न्यायालय प्रक्रिया में उलझना पड़ सकता है। पारिवारिक लोगों के साथ संबंधों में उतार-चढ़ाव रहेगा। इस सप्ताह वाणी का उपयोग संभलकर करें। कोई अज्ञात भय मन में बना रहेगा। शत्रुओं से सावधान रहें। शेयर मार्केट में निवेश सोच विचार कर करें। प्रॉपर्टी संबंधी विवादों से दूर रहें।

लव - आपकी लव लाइफ के लिए यह सप्ताह शानदार रहने वाला है। इस सप्ताह आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत तो करेंगे ही साथ ही साथ आप अपने पार्टनर को अपना लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। यह सप्ताह आप दोनों के लिए अच्छा है।

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए बड़ी सफलता दिलाने वाला रहेगा। इस सप्ताह आप अपने कार्य क्षेत्र में लाभ अर्जित करेंगे तथा मनचाहा करियर चुनाव में आपको सफलता मिलेगी।

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। इस सप्ताह आपको अत्यधिक परिश्रम के बाद भी करियर में बड़ी सफलता मिलना संभव नहीं। निराश ना हो अपनी मेहनत को जारी रखें।

लव - यह सप्ताह है आपकी लव लाइफ के लिए ठीक है। हालांकि आप दोनों के बीच मतभेद आज भी ठीक नहीं होंगे लेकिन आपका पार्टनर आपके प्रति विश्वास रखेगा। इस सप्ताह आप दोनों व्यर्थ के विवादों से बचने का प्रयास करें।

कर्क - यह सप्ताह आपके लिए परेशानियों से भरा रहेगा। इस सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर आप काफी परेशान रह सकते हैं। व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च होगा। व्यापार व्यवसाय में उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी। इस सप्ताह है आपको अपने करीबी व्यक्तियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी से अपनी सीक्रेट बातें शेयर ना करें। इस सप्ताह धन का उपयोग संभलकर करें। कर्ज आदि का बोझ बढ़ाने ना दें। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है ज्यादा अच्छा नहीं है। नौकरी वालों के लिए इस सप्ताह है विवादों का सामना करना होगा। आप किसी बड़े विवाद में उलझ सकते हैं। शेयर मार्केट में सोच विचार का निवेश करें। हालांकि सप्ताह के उतरते समय में आपको लाभ होगा। पैतृक संपत्ति में आपको आपका अधिकार मिल सकता है। इस सप्ताह आप परिवार के साथ किसी लंबी यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। पारिवारिक लोगों से संबंधों में उतार-चढ़ाव बना रहेगा।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। इस सप्ताह आप शारीरिक समस्याओं से घिरे रहेंगे। मानसिक तनाव चिंता से भी आप परेशान रहेंगे।

वित्त - इस सप्ताह आपको आर्थिक दृष्टि से समस्याओं का सामना करना होगा। कार्यक्षेत्र में गिरावट पारिवारिक समस्याओं के चलते आप अपने कार्य क्षेत्र में उचित समय ध्यान नहीं दे पाएंगे जिस कारण आर्थिक लॉस की संभावना ज्यादा है। ऐसे में कर्ज आदि लेना पड़ सकता है।

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस सप्ताह आपको कई चुनौतियों का सामना करना होगा जिस कारण आप अपने करियर के क्षेत्र में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। ऐसे में बड़ी सफलता मिलना संभव नहीं है।

लव - यह सप्ताह है आपके लिए शानदार रहने वाला है। लव लाइफ में आपका पार्टनर हर जगह आपका सपोर्ट करेगा। इस सप्ताह है आप दोनों के भी तालमेल अच्छे होंगे। साथ ही साथ आप हर समस्या का साथ मिलकर सामना करेंगे।

सिंह - यह सप्ताह है आपके लिए शानदार रहेगा। यह सप्ताह है आपके महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होंगे। कार्य क्षेत्र में आपको सम्मान प्राप्त होगा। अपने कार्यक्षेत्र में इस सप्ताह है आप बड़े बदलाव कर सकते हैं। किसी नए कार्य की शुरुआत भी हो सकती है। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है अच्छा रहेगा। इस सप्ताह है आपको मित्रों परिजनों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार व्यवसाय का विस्तार होगा। किसी विशिष्ट कार्य को लेकर चल रही योजना सफल होगी। नौकरी के क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। शेयर मार्केट वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आप घर में मांगलिक कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। मेहमानों का आगमन इस सप्ताह बना रहेगा। इस सप्ताह बच्चों की शिक्षा को लेकर आप बड़ा निर्णय ले सकते हैं। माता-पिता के साथ इस सप्ताह आपके संबंध अच्छे रहेंगे। परिवार में किसी व्यक्ति का जॉब लग सकता है सप्ताह कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है। यह सप्ताह आप और आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। लंबी यात्राओं के चलते कुछ स्वास्थ्य में गिरावट महसूस हो सकती है लेकिन कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या देखने को नहीं मिलेगी।

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है। इस सप्ताह आपके कार्यक्षेत्र में बड़े लाभ के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ पुराने निवेश से बड़ा लाभ आप अर्जित करने वाले हैं। इस सप्ताह आप बड़े कार्यो में निवेश भी कर सकते हैं जो आपके लिए लाभ देने वाला होगा।

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। इस सप्ताह आप अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता अर्जित करने में अभी समय है। परिश्रम करते रहें।

लव - इस सप्ताह है अपने लव पार्टनर के साथ आपके ताल में लाचे रहेंगे। आप दोनों के बीच पुरानी बातों को लेकर चल रहा मतभेद खत्म होगा। साथ ही साथ इस सप्ताह है आप अपने लाइफ के लिए कुछ निर्णय लेंगे जो आपके लिए अच्छे होंगे। आपका संबंध और मजबूत होगा।

कन्या - यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आपके कार्यों में आ रही अड़चन खत्म होगी। पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे। इस सप्ताह परिवार के साथ किसी लंबी यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है। यह सप्ताह धर्म और आध्यात्मिक से आप जुड़े रहेंगे। पारिवारिक लोगों के साथ सामंजस्य से अच्छा रहेगा। व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे। किसी नए व्यापार की शुरुआत भी इस सप्ताह आप कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके फैमिली और मित्रों का आपके सहयोग प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में लाभ होंगे। नौकरी के क्षेत्र में इस सप्ताह आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह बड़ी सफलता दिलाने वाला रहेगा। आप किसी बड़ी पार्टनरशिप का भी हिस्सा बन सकते हैं। शेयर मार्केट में लाभ के योग रहेंगे। इस सप्ताह वाहन आदि का उपयोग संभाल कर करें। यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने लिए कोई नया आशियाना खरीद सकते हैं।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है आपका अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह हैं आप और आपके परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। साथ ही साथ इस सप्ताह आपको पुरानी बीमारियों से भी राहत पाएंगे।

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह आपको आर्थिक सपोर्ट भी मिलेगा। साथ ही साथ व्यापार व्यवसाय में बड़े लाभ के योग बन रहे हैं। ऐसे में आप एक बड़ी सफलता अर्जित करने वाले हैं।

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपने करियर में उचित मार्गदर्शन मिलेगा। साथ ही साथ सप्ताह है कि उतरते समय में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। इस सप्ताह आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है।

लव - अपने लव पार्टनर के साथ यह सप्ताह आपका अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह आप अपने पार्टनर के साथ लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। यह सप्ताह आप दोनों के बीच तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। आप और आपके पार्टनर के बीच विश्वास और मजबूत होगा।

तुला - यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने कार्य के प्रति उत्साहित नजर आएंगे। इस सप्ताह आपसे नए लोगों का जुड़ना तो होगा ही साथी आप अपने व्यवहार के द्वारा आपके विरोधी व्यक्तियों को भी अपनी और खीचने में सफल होंगे। इस सप्ताह आपको बड़ी समस्याओं से राहत मिलेगी। परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे। मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा। इस सप्ताह में घर में किसी नए मेहमान का भी आगमन हो सकता है। साथी आपके परिवार में इस सप्ताह आपसी सामंजस्य देखने को मिलेगा। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में इस सप्ताह लोग आपकी बातों को महत्व देंगे आपका स्तर बढ़ेगा तथा आपको किसी कार्य विशेष के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। सप्ताह आप अपने अंदर चल रहे नकारात्मक विचारों को हटाने में सफल होंगे।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपका अच्छा है। इस सप्ताह है आप और आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। हालांकि मौसमी बीमारियों से आपको बचाव रखना होगा। खान-पांच नियंत्रण रखें। लंबी यात्रा आदि पर जाते समय अपनी दवाइयां का समय पर सेवन करें।

वित्त - आर्थिक तौर से यह सत्ता है आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह आप बड़े लाभ प्राप्त काम करने वाले हैं। कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ आपको कहीं से बड़ा धन लाभ प्राप्त होगा। यह सप्ताह है आपके लिए आर्थिक जोर से अच्छा रहने वाला है। ऐसे में आप प्रॉपर्टी अधिकारियों में बड़ा निवेश भी कर सकते हैं जो आपको बड़ा लाभ देगा।

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है। इस सप्ताह है आपको बड़ी सफलता अर्जित होगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। आपके कार्य की सराहना होगी तथा लोग आपकी प्रशंसक बनेंगे।

लव - इस सप्ताह कार्य की अधिकता के कारण पारिवारिक कार्यों की जिम्मेदारी के कारण आप अपने पार्टनर को समय नहीं दे पाएंगे। ऐसे में कुछ बिंदुओं को लेकर आप और आपके पार्टनर के बीच मतभेद की स्थिति बन सकती है। हालांकि यह सप्ताह है आप दोनों के लिए अच्छा है।

वृश्चिक - यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है। इस सप्ताह आप अपनी कार्यशैली में गजब का परिवर्तन देखेंगे। वैचारिक स्तर आपका बहुत हाई रहेगा। इस सप्ताह आपसे जुड़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति आपका मुरीद हो जाएगा। यह सप्ताह आपके लिए कुछ नया लेकर आने वाला है। आप अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के साथ-साथ नए प्रयोगों को करेंगे जो सफल होंगे। इस सप्ताह आर्थिक दृष्टि से आपके लिए अच्छा है। कार्य क्षेत्र में निवेश करने के लिए आपको बड़ा सहयोगी पार्टनर मिल सकता है। पारिवारिक दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है। अपने परिवार के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। किसी लंबी यात्रा आदि पर जाने के योग हैं। इस सप्ताह आप अपने पैतृक निवास स्थान की यात्रा कर सकते हैं।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है बहुत अच्छा है। इस सप्ताह आपको अपने खराब स्वास्थ्य में लाभ महसूस होगा। इस सप्ताह आपको अपने खराब स्वास्थ्य में लाभ महसूस होगा। साथ ही साथ इस सप्ताह आप मानसिक तनाव आदि से मुक्त रहेंगे। यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है।

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपको बड़ी सफलता दिलाने वाला है। इस सप्ताह है आप अपने लोगों के साथ कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता अर्जित करने वाले हैं। लाभ के योग बनेंगे। पुराने निवेश से भी आपको बड़ा आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक दृष्टि से यह साप्ताहिक अच्छा है। ऐसे में आप अन्य कार्यों में बड़ा निवेश कर सकते हैं।

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह आप अपने करियर में बड़ा लाभ अर्जित करेंगे और साथ ही साथ आपको आपके कार्य क्षेत्र में एक कुशल मार्गदर्शन का सहयोग प्राप्त होगा।

लव - यह सप्ताह अपने लव पार्टनर के साथ आपका अच्छा व्यतीत होने वाला है। आप दोनों के बीच संबंध और अच्छे होंगे। साथ ही साथ इस सप्ताह आप लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। शॉपिंग आदि अपने पार्टनर के साथ आप कर सकते हैं। यह सप्ताह आप दोनों अच्छा समय विकसित करने वाले हैं।

धनु - यह सप्ताह आपकी राशि वालों के लिए शानदार है। आप अपने कार्य में परिवर्तन लाकर बड़ा लाभ अर्जित कर सकते हैं। इस सप्ताह है आपके व्यवहार का परिवर्तन देखकर लोग आपके प्रति एक नए विश्वास से लोग आपसे जुड़ेंगे। इस सप्ताह है आपको अपने परिवार की साथ-साथ सामाजिक लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। राजनीति में कार्य कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह शानदार हैं। आप नए लोगों से जुड़ेंगे सम्मान अर्जित करेंगे। इस सप्ताह पारिवारिक दृष्टि से भी अच्छा है। परिवार में एक शानदार माहौल देखने को मिलेगा। साथी किसी फंक्शन आदि में अपने परिवार के साथ आप जाएंगे। इस सप्ताह किसी धार्मिक आयोजन के माध्यम से आपका पूरा परिवार एकत्रित होने वाला है। निवेश का अच्छा समय है। इस सप्ताह बड़े निवेशों से लाभ अर्जित के योग हैं।

स्वास्थ्य - इस सप्ताह वाहन आदि से आपको चोट लग सकती है। ऐसे में स्वास्थ्य में कुछ गिरावट महसूस होगी। साथ ही साथ में इस सप्ताह मौसमी बीमारियों की चपेट में आप आ सकते हैं। ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा है। आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी आर्थिक धन की प्राप्ति होगी। हालांकि व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च होने के योग ज्यादा बन रहे हैं ऐसे में अपने धन का सदुपयोग करें तथा विवादों से दूर रहें। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है।

करियर - करियर की दृष्टि से इस सप्ताह है आपको अभी अपनी मेहनत को और ज्यादा करना होगा। बड़ी सफलता मिलने में अभी समय है ऐसे में निराश ना हो अपनी मेहनत में कोई कमी ना रखें।

लव - इस सप्ताह है आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर के साथ कुछ बातों को लेकर आपका विवाद हो सकता है। इस कारण आप दोनों के बीच तालमेल बिगाड़ सकता है। कुछ समय के लिए अपने पार्टनर से आपकी दूरी बना सकती है। ऐसे में विवाद से दूर रहने में ही आपकी भलाई है।

मकर - इस सप्ताह अपने जीवन के प्रति आप नकारात्मक विचारों से भारी नजर आएंगे। जिस कारण आपको अपनी निजी लाइफ में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आप कार्य की प्रति उत्साह हीन रहेंगे जिस कारण कार्य क्षेत्र में गिरावट देखने को मिलेगी। साथी इस सप्ताह कर्ज के भोज के कारण मन अशांत रहेगा। बैंक आदि के लोन आदि के चक्कर में आप इस सप्ताह है काफी परेशान नजर आएंगे। इस कारण लोगों से आर्थिक मदद मांगना पड़ सकती है। इस सप्ताह परिवार में मतभेद की स्थिति भी निर्मित होगी। पैतृक संपत्ति को लेकर परिवार में आपसी झगड़ा हो सकता है। यह सप्ताह मौन रहकर कार्य करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। वाणी का सदुपयोग करके आप मुश्किल समय को आसान बना सकते हैं।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से इस सप्ताह है आपको सजग रहने की आवश्यकता है। मौसमी बीमारियों की चपेट में आप आ सकते हैं। ऐसे में आपके कार्यक्षेत्र में काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा नहीं है। इस सप्ताह आपको कई आर्थिक समस्याओं का सामना करना होगा। साथ ही साथ किसी अपने खास व्यक्ति से मदद लेना पड़ सकती है। आप अपने कार्यक्षेत्र में कोई निवेश सोच विचार कर करें।

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए समानता ठीक है। हालांकि बड़ी सफलता मिलना आपके लिए इस सप्ताह हैं असर नहीं दिखते। इस सप्ताह हैं आप अपने परिश्रम में कोई कमी ना करें आने वाले समय में आपको सफलता जरूर मिलेगी।

लव - इस सप्ताह आप और आपके पार्टनर के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है। इस कारण आप दोनों के बीच मतभेद की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही साथ इस सप्ताह है आप वाणी पर संयम रखें वह विवादों से दूरी बनाकर रखें।

कुंभ - यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फल देने वाला रहेगा। साप्ताहिक की शुरुआती समूह में आपको समस्याओं का सामना करना होगा। आर्थिक समस्या के साथ-साथ इस सप्ताह आपको पारिवारिक समस्याओं से भी जूझना होगा। इस सप्ताह आपने लोगों पर अत्यधिक विश्वास ना करें नहीं तो आपको बड़ी होने का सामना करना पड़ सकता है। अपनी योजनाओं को छुपा कर रखें नहीं तो आपके विरोधी आपकी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस सप्ताह परिवार के साथ मतभेद और बढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में वाणी पर संयम व्यवहार में परिवर्तन आपके लिए रामबाण साबित होगा। इस सप्ताह कोई भी डिसीजन लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार लें।

स्वास्थ्य - आज की दृष्टि से यह सप्ताह है अच्छा है। हालांकि आप मानसिक तनाव चिताओं से घिरे रहेंगे लेकिन स्वास्थ्य संबंधी बड़ी परेशानियां इस सप्ताह आपको देखने में नहीं आती है।

वित्त - इस सप्ताह है आपको अपने कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव के संकेत मिलेंगे। आपको अपने कार्यक्षेत्र में काफी कार्य करना होगा। ऐसे में आप अपने कार्यक्षेत्र का परिवर्तन करने वाले हैं। आर्थिक तौर से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं है। हालांकि उतरते सप्ताह में आपको बड़ी सफलता मिलेगी।

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है आपको कई चुनौतियों का सामना करना होगा। आपके साथी आपका विरोध कर सकते हैं। ऐसे में आपको अपने करियर में बड़ी सफलता के लिए अभी और इंतजार करने की आवश्यकता है।

लव - इस सप्ताह आपका अपने लव पार्टनर के साथ संबंध अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आपका पार्टनर आपका सहयोग करने वाला होगा। हर परिस्थिति में आप दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आपको हर तरह से अपने पार्टनर का सपोर्ट और सहयोग प्राप्त होने वाला है। यह सब पता है आप दोनों के लिए अच्छा है।

मीन - यह सप्ताह है आपके लिए शानदार रहने वाला है। पिछले कुछ समय से जिन परेशानियों से आप जूझ रहे हैं इस सप्ताह उन परेशानियों का हाल आप खोजने में सफल होंगे। यह सप्ताह है आर्थिक तौर से भी आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई अफसर प्राप्त होंगे। नए लोगों से जुड़ना होगा। इस सप्ताह आप अपने अंदर नई ऊर्जा महसूस करेंगे और अत्यधिक लगाव से कार्य को करेंगे। परिवार के साथ इस सप्ताह कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है। आपसी मतभेद बुलाकर इस सप्ताह आपका परिवार एकत्रित नजर आएगा। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में विरोधी लोग परास्त होंगे। इस सप्ताह आप अपने प्रयासों से नई उपलब्धि हासिल करेंगे। किसी कार्य विशेष के लिए आपको नया दायित्व मिल सकता है।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है। हालांकि मौसमी बीमारियों से बचने का प्रयास करें। इस सप्ताह ठंड में बाहर टहलने आदि आपके लिए अच्छा नहीं है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हालांकि यह सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है।

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा है। कार्यक्षेत्र में नई अफसर प्राप्त होंगे। किसी बड़ी पार्टनरशिप आदि में आप सहभागी बन सकते हैं जिससे बड़ा लाभ अर्जित के योग बनेंगे। इस सप्ताह आप नए कार्यों में उत्साह लेंगे। आर्थिक तौर से यह सप्ताह अच्छा है। नए कार्यों में निवेश से लाभ प्राप्त होगा।

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है। इस सप्ताह मनचाही सफलता मिलने में अभी समय है। निराश ना हो अपनी मेहनत पर विश्वास रखें आगामी समय आपको सफलता प्राप्त होगी।

लव - इस सप्ताह है आप अपने लव पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। आपके पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है। साथ ही साथ इस सप्ताह आपकी जेब पर भी खर्च बढ़ेगा। आपका पार्टनर शॉपिंग आदि में आपका धन खर्च कर सकता है।