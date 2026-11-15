धर्म डेस्‍क। हर सप्‍ताह सभी के लिए कुछ नया अनुभव लेकर आता है। किसी के लिए सब कुछ अनुकूल चलता है तो किसी के लिए प्रतिकूल। इसी तरह अब एक नया सप्‍ताह शुरू हो रहा है। आइये समझते हैं कि 15 से 21 नवंबर तक का यह सप्‍ताह किन राशियों के लिए किस प्रकार का फल लेकर आ रहा है।

मेष - यह सप्ताह अच्छा रहेगा स्वास्थ्य में लाभ रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे नए कार्यों की शुरुआत होगी व्यापारिक लोगों के लिए यह सप्ताह शानदार रहेगा आर्थिक लाभ के योग बनेंगे नए कार्य को लेकर मन में उत्साह बना रहेगा पारिवारिक मतभेद खत्म होंगे नया वाहन मकान खरीद सकते हैं नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा पदोन्नति की संभावना है शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, इस सप्ताह आप मांगलिक कार्यों में सम्मिलित होंगे प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में निवेश के योग बनेंगे मित्रों के साथ लंबी यात्रा आदि के योग बन सकते हैं

कैरियर - करियर के हिसाब से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा है इस सप्ताह आप अपने करियर में बड़ा अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं जिस कारण लोग आपकी सराहना करेंगे और आपको आपके करियर में एक बड़ी कामयाबी मिल सकती है

वित्त - यह सप्ताह है आर्थिक दृष्टि से आपके लिए अच्छा है कार्यक्षेत्र में बड़े लाभ के योग बनेंगे आए कि नए रास्ते इस सप्ताह आप बनाने में सफल होंगे कार्य क्षेत्र में इस सप्ताह बड़ी पार्टनरशिप आदि में आप शामिल होंगे जिससे लाभ के योग बनेंगे

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा है हालांकि बाहरी खान-पान से दूरी रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें स्वस्थ रहने के लिए योग व्यायाम का उपयोग कर सकते हैं

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है आपका अच्छा है हालांकि इस सप्ताह है आपको कुछ प्रॉब्लम का सामना करना होगा आपके साथ के लोगों के द्वारा आपका मतभेद हो सकता है करियर को लेकर इस सप्ताह अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता है

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है अच्छा है यह सप्ताह है कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे हालांकि इस सप्ताह आपको दबाव में कार्य करना होगा जिस कारण कुछ मानसिक तनाव रहेगा आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है बड़े लाभ के योग बनेंगे आकस्मिक धन प्राप्ति के योग हैं

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है ज्यादा अच्छा नहीं है इस सप्ताह है आपको मौसमी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है

बृषभ - यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा रहेगा नए कार्यों के प्रति उत्साह बना रहेगा कार्यक्षेत्र में नए लोगों के साथ जुड़ना होगा व्यापार आदि में बड़े निवेश की योजना बन सकती है आर्थिक दृष्टि से यह सबका है अच्छा रहेगा आर्थिक लाभ के योग बनेंगे पारिवारिक लोगों के साथ चल रहे हैं मतभेद खत्म होंगे इस सप्ताह घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे घरेलू कार्यों को लेकर शॉपिंग आदि कर सकते हैं नौकरी वालों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा परिवार के साथ समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में सम्मान की वृद्धि होगी वाहन आदि खरीदने के योग बनेंगे

लव - लव पार्टनर के साथ यह सप्ताह है आपका अच्छा व्यतीत होने वाला है इस सप्ताह आप अपने पार्टनर के साथ किसी लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं साथ ही साथ अपने व्यक्ति के जीवन में कई बड़े निर्णय आप लेंगे

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा है इस सप्ताह है आप अपने स्वास्थ्य में लाभ महसूस करेंगे साथ ही साथ यह सप्ताह है आपके लिए कोई बड़ी बीमारी से निजात दिलाने वाला होगा परिवार में लोग स्वस्थ रहेंगे

मिथुन - इस सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर चल रही परेशानी खत्म होगी स्वास्थ्य में लाभ रहेगा आर्थिक दृष्टि से यह सपना है अच्छा रहने वाला है व्यापारिक लोगों के लिए लाभ के योग बनेंगे इस सप्ताह के बड़ों की स्थिति कार्य क्षेत्र में बन सकती है अपने करीबी लोगों से मतभेद बढ़ सकते हैं पारिवारिक लोगों का सहयोग इस सप्ताह बना रहेगा बड़े कार्यो को लेकर चल रही योजना सफल होगी नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा इस सप्ताह घर में परिवार के साथ समय व्यतीत होगा घरेलू कार्यों में आप अपने परिवार का सहयोग कर सकते हैं किसी खास कार्य को लेकर लंबी यात्रा के योग बनेंगे शेयर मार्केट में निवेश करना अच्छा रहेगा

लव - इस सप्ताह अपने लव पार्टनर के साथ आपके पुराने मतभेद खत्म होंगे साथ ही साथ यह सप्ताह आप दोनों के लिए अच्छा रहने वाला है इस सप्ताह है आप दोनों के बीच अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा इस सप्ताह आपका पार्टनर आपसे खुश नजर आएगा

वित्त - इस सप्ताह है आर्थिक तौर से आपको बड़े लाभ के अवसर प्राप्त होंगे पुराने निवेश के कारण बड़ा लाभ प्राप्त होगा व्यापारिक दृष्टि से यह सप्ताह शानदार होगा आप आर्थिक लाभ कमाएंगे तथा नए रास्ते आपके कार्यक्षेत्र में प्राप्त होंगे

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा है इस सप्ताहें आपकी मेहनत आपको बड़ी सफलता दिलाने वाली है आपके कार्य की सराहना होगी तथा आपको अपने अनुसार करियर चुनाव करने में सफलता मिलेगी

लव - यह सप्ताह है आपके लिए शानदार रहने वाला है अपने पार्टनर के साथ आप लंबी यात्राओं पर जा सकते हैं साथ ही साथ यह सप्ताह हैं आप दोनों के बीच एक नए रिश्ते की नींव डालेगा आपसी प्रेम विश्वास बढ़ेगा यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा है

कर्क - यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा रहने वाला है इस सप्ताह आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी स्वास्थ्य में लाभ रहेगा कार्यक्षेत्र में बड़े लाभ के योग बनेंगे नए कार्य की शुरुआत इस सप्ताह आप कर सकते हैं किसी बड़ी पार्टनरशिप का हिस्सा बनने का ऑफर मिल सकता है पारिवारिक लोगों के साथ संबंध इस सप्ताह है अच्छे रहेंगे हालांकि पैतृक संपत्ति को लेकर संपत्ति विवाद बढ़ सकता है घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे नौकरी वालों के लिए इस सप्ताह अधिकारियों से संबंध अच्छे रहेंगे किसी विशेष कार्य का दायित्व आपको मिल सकता है इस सप्ताह आप अपना निवास स्थान बदल सकते हैं

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है इस सप्ताह है आपके स्वास्थ्य में लाभ होगा साथ ही साथ यह सप्ताह है आप किसी बड़ी बीमारी से मुक्ति पाएंगे इस सप्ताह परिवार का स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है विशेष कर खान-पान नियंत्रण रखें

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा रहने वाला है इस सप्ताह है आप बड़े लाभ अर्जित करेंगे साथ ही साथ आपकी विरोधी परास्त होंगे इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में बड़े परिवर्तन के योग हैं वह नए डिसीजन आपको बड़ी सफलता दिला सकते हैं

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा रहने वाला है इस सप्ताह आप अपने करियर में बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले हैं जिस कारण लोग आपकी सराहना करेंगे इस सप्ताह आपके विरोधी भी आपके तारीख की तारीफ करेंगे

लव - यह सप्ताह लव पार्टनर के साथ आपका अच्छा रहने वाला है आप दोनों अपने परिवार को लेकर बड़े निर्णय ले सकते हैं साथ ही साथ यह सप्ताह आप दोनों साथ व्यतीत करने वाले हैं बहुत समय से आप दोनों के बीच चल रहे हैं मतभेद भी खत्म होंगे इस सप्ताह आपका पार्टनर आपके साथ सहज महसूस करेगा

सिंह - यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा रहेगा यह सप्ताह आपके महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होंगे स्वास्थ्य में चल रहा उतार-चढ़ाव खत्म होगा पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है इस सप्ताह है घरेलू कार्यों में आप सहयोग कर सकते हैं व्यापार व्यवसाय वालों के लिए यह सप्ताह शानदार रहेगा इस सप्ताह बड़ी सफलता मिलेगी आर्थिक लाभ के योग बनेंगे नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा किसी कार्य विशेष को लेकर लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है शेयर मार्केट वालों के लिए यह सप्ताह शानदार सफलता दिलाने वाला होगा

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा रहने वाला है यह सब कहां आप अपने स्वास्थ्य का भरपूर लाभ प्राप्त करेंगे हालांकि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें इस सप्ताह बाहरी यात्रा पर जाते समय खानपान पर नियंत्रण रखें

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सब कहां है आपके लिए अच्छा रहेगा इस सप्ताह है आपको बड़े कार्यो में निवेश करेंगे तथा पुराने निवेश के कारण आपको बड़ा लाभ अर्जित होने वाला है इस कारण आप बैंक आदि के कर्ज से भी मुक्त होंगे यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा है व्यापारिक दृष्टि से इस सप्ताह अपने कार्य क्षेत्र में बड़ा विस्तार करने वाले हैं

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा रहेगा यह सप्ताह आपको अपने करियर में अपनी योग्यता के अनुसार सफलता प्राप्त करने वाले हैं इस सप्ताह हैं आपके लिए कोई विशेष उपहार मिलने वाला है

लव - अपने लव पार्टनर के साथ आपका यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है यह सप्ताह आप दोनों के विचार आपसी तालमेल ठीक रहेगा साथ ही साथ आपका पार्टनर आपकी हर कार्य आपका सहभागी बनेगा इस सप्ताह है आपको अपने पार्टनर का पूर्ण सपोर्ट मिलने वाला है लव लाइफ के लिए यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा रहने वाला है

कन्या - यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा रहेगा स्वास्थ्य में लाभ रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे किसी कार्य विशेष को लेकर लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह बड़ी कामयाबी दिलाने वाला होगा व्यापार व्यवसाय में बड़े लाभ के योग बनेंगे नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह है अच्छा रहेगा यह सप्ताह है आपके महत्वपूर्ण कार्य आप पूर्ण करने में सफल होंगे अधिकारियों से सम्मान प्राप्त होगा सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में आपका कद बढ़ेगा करियर की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहेगा शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, इस सप्ताह मित्रों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे हालांकि कार्यक्षेत्र में कुछ विवाद की स्थिति बन सकती है अपनी वाणी का उपयोग संभलकर करें विवादों से दूर रहें

स्वास्थ्य - यह सप्ताह अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें इस सप्ताह कार्य की अधिकता के कारण स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें साथ ही साथ डॉक्टरी सलाह अवश्य लें मौसम के हिसाब से आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में भी आ सकते हैं

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है आपका शानदार रहने वाला है सप्ताह आपको बड़ी सफलता अर्जित होगी लाभ के योग बनेंगे कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा व्यापारिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए खास रहने वाला है इस सप्ताह है आप अपने पुराने निवेश से भी धन अर्जन करेंगे

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा है सप्ताह आप बड़े निर्णय लेंगे जो सफल होंगे आपके करियर में बड़े परिवर्तन के योग बन रहे हैं किसी विशेष पदोन्नति की संभावना है

लव - आपके लव पार्टनर के साथ यह सब कहां है आपका अच्छा रहने वाला है यह सप्ताह आप दोनों साथ समय व्यतीत करने वाले हैं इस सप्ताह हैं आप दोनों के भी तालमेल अच्छा रहेगा साथ ही साथ अपने परिवार के लोगों के साथ भी आपके संबंध और मधुर होंगे

तुला - यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा रहेगा कार्य क्षेत्र में मित्रों का परिजनों का सहयोग मिलेगा व्यापारिक दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है हालांकि इस सप्ताह आर्थिक स्थिति को संभालना थोड़ा कठिन होगा व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे पारिवारिक लोगों के साथ इस सप्ताह है आपके संबंध अच्छे रहेंगे घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे आपसी सामंजस्य बनेगा इस सप्ताह परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह है अच्छा रहेगा किसी कार्य विशेष को लेकर चल रही योजना सफल होगी इस सप्ताह शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं घर में नया वाहन आ सकता है

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है हालांकि शारीरिक थकावट चिंताओं से आप घिरे रहेंगे इस सप्ताह बच्चों के साथ को लेकर चिंता बनी रहेगी मौसम की दृष्टि से स्वास्थ्य का ख्याल रखें

वित्त - आर्थिक दृष्टि से इस सप्ताह है आपकी बड़े निर्णय ले सकते हैं प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में निवेश का योग बन सकता है इस सप्ताह आपके द्वारा किया गया निवेश आपको भविष्य में बड़ा लाभ देगा व्यापारिक दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है आर्थिक नए रास्ते मिलेंगे

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह सफलता से भरा रहेगा सकता है आपको अपने करियर क्षेत्र में बड़ी सफलता मिल सकती है आपकी कड़ी मेहनत परिश्रम का फल आपको मिलने वाला है

लव - इस सप्ताह आप अपनी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम को खत्म करने में सफल होंगे अपने पार्टनर को मनाने में तथा अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने में आपको सफलता मिलेगी सप्ताह आपका पार्टनर आपके विचारों से प्रभावित रहेगा।

वृश्चिक - यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा इस सप्ताह आपको कोई बड़ा दायित्व मिल सकता है आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है अच्छा रहेगा आर्थिक लाभ के योग बनेंगे व्यापारिक लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं साथ ही साथ अपने व्यापार का आप विस्तार करने में सफल होंगे नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा हालांकि अधिकारियों से मतभेद रहेंगे कोई महत्वपूर्ण कार्य रुकने के कारण आर्थिक मुस्कान की संभावना बनेगी शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं इस सप्ताह कार्य के सिलसिले में लंबी यात्राओं के योग बनेंगे परिवार के साथ इस सप्ताह समय व्यतीत करना थोड़ा कठिन होगा

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है इस सप्ताह आप और आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा अपने स्वास्थ्य को लेकर चल रही पुरानी समस्या दूर होगी

वित्त - यह सप्ताह है आर्थिक दृष्टि से आपके लिए अच्छा रहने वाला है इस सप्ताह है आपको आर्थिक लाभ होगा रुका हुआ धन प्राप्त होगा साथी साथ आपको बड़े कार्यो की शुरुआत भी कर सकते हैं नए कार्यों की शुरुआत इस सप्ताह आपको बड़ी सफलता दिलाएगा

कैरियर - करियर के लिए प्रयास कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह सफलता दिलाने वाला है इस सप्ताह आपको मनचाहा करियर प्राप्त होगा साथी साथ अपने खास लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा

लव - अपने लव पार्टनर के साथ इस सप्ताह आपके मतभेद होते हुए भी संबंध अच्छे रहेंगे आपका पार्टनर कुछ बातों को लेकर आपसे नाराज हो सकता है लेकिन आप दोनों इस सप्ताह साथ ही व्यतीत करने वाले हैं अपनी लाइफ के लिए आप कोई बड़ी प्लानिंग भी कर सकते हैं

धनु - यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा रहेगा इस सप्ताह मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे घर में किसी विशेष कार्य का आयोजन हो सकता है घर में आध्यात्मिक वातावरण रहेगा इस सप्ताह व्यापार व्यवसाय में स्थित शानदार रहेगी आर्थिक बड़े लाभ के योग होंगे साथी साथ इस सप्ताह आप जिस कार्य में निवेश करेंगे उसी से लाभ प्राप्त होगा आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह बड़ी सफलता दिलाने वाला रहेगा नौकरी वालों के लिए सप्ताह विशिष्ट कार्यों की पूर्ति होगी पदोन्नति की संभावना है करियर वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा किसी कार्य विशेष को लेकर लंबी यात्राओं के योग बनेंगे शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं वाहन का उपयोग सावधानी पूर्वक करें

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा है इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य में लाभ रहेगा परिवार में भी सभी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा इस सप्ताह अपने खान-पान पर नियंत्रण अवश्य रखें

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए शानदार है इस सप्ताह है आपको बड़ी सफलता अर्जित होगी आप बड़े कार्यो में निवेश करेंगे किसी बड़ी पार्टनरशिप का हिस्सा बन सकते हैं कार्य क्षेत्र में लगातार परिवर्तन के योग बनेंगे आपको बड़ी सफलता दिलाएंगे

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है इस सप्ताह है आपको अपने करियर में नई ऊंचाइयां प्राप्त होगी साथ ही साथ आपके साथ कार्य कर रहे लोगों के आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा

लव - इस सप्ताह आपका लव पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है आप दोनों के बीच संबंध और मजबूत होंगे इस सप्ताह आपका पार्टनर आपके साथ खुश रहेगा आप दोनों अपने भविष्य के लिए नए प्लान कर सकते हैं

मकर - यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा रहेगा स्वास्थ्य में लाभ रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ मतभेद बने रहेंगे पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है हालांकि इस सप्ताह है घर परिवार के साथ आपसी सामंजस्य बनाने में आप सफल होंगे व्यापारिक लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा इस सप्ताह है आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होने से आर्थिक लाभ के योग बनेंगे नौकरी वालों के लिए जा सकता है अच्छा रहेगा पुराने विवाद खत्म होंगे किसी विशेष दायित्व प्राप्ति होगी शेयर मार्केट वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा इस सप्ताह आप अपने लिए नया आशियाना तलाश सकते हैं

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा नहीं है इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा नहीं तो आप किसी लंबी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं जिस कारण आपका धन और समय खर्च होगा

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपको बड़ी आर्थिक सफलता दिलाने वाला रहेगा कार्यक्षेत्र में नए आर्थिक रास्ते बनेंगे इस सप्ताह आप बड़े कार्यो में निवेश कर सकते हैं बड़े लोगों के साथ मिलकर कोई नया कार्य क्यों कर सकते हैं यह सब बताएं आर्थिक दृष्टि से आपके लिए अच्छा है

कैरियर - करियर की दृष्टि से इस सप्ताह आपको सफलता मिलेगी कार्यक्षेत्र में बड़े लोगों का सहयोग मिलेगा आपको अपने करियर के लिए नए मार्ग प्राप्त होंगे इस सप्ताह है आपको आपके कार्य के लिए सम्मानित किया जा सकता है

लव - इस सप्ताह आपको अपनी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम को हल करने में सफलता मिलेगी अपने पार्टनर के साथ चल रहे हैं मतभेद खत्म होंगे आपका पार्टनर आपके प्रति विश्वास रखेगा आप दोनों के बीच एक नई शुरुआत होगी

कुंभ - यह सप्ताह है आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ परेशानी भरा रहेगा मौसमी बीमारियों के चपेट में आप आ सकते हैं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है अच्छा रहेगा व्यापारिक व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे कार्य के सिलसिले में चल रही योजना सफल होगी किसी नए कार्य की शुरुआत हो सकती है पारिवारिक लोगों के साथ संबंध में उतार-चढ़ाव बना रहेगा हालांकि इस सप्ताह घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे परिवार के साथ तालमेल बिठाना थोड़ा कठिन होगा शेयर मार्केट की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है शेयर मार्केट में बड़ा निवेश कर सकते हैं इस सप्ताह प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों से लाभ होगा नया वाहन खरीद सकते हैं यात्रा आदि में सावधानी रखें

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा नहीं है, आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है जिस कारण आपके कार्यक्षेत्र में भी आपको समस्याओं का सामना करना होगा

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा है यह सप्ताह आपको आर्थिक लाभ होगा व्यापारिक लोगों के लिए यह सप्ताह है लाभकारी रहेगा हालांकि कुछ समस्याओं का सामना भी कार्य क्षेत्र में होगा आपको आर्थिक सहयोग लेना पड़ सकता है किसी बड़े निवेश के लिए अपने खास लोगों से सहयोग लेना पड़ सकता है

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है इस सप्ताह आपके करियर में बड़ी सफलता मिलेगी साथ ही साथ आपको अपने सहयोगी लोगों का साथ मिलेगा इस सप्ताह आप कई बड़े निर्णय लेंगे

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम में खत्म होगी अपने पार्टनर के साथ आपकी दूरियां खत्म होगी आपका पार्टनर इस सप्ताह आपके साथ समय व्यतीत करने वाला है अपने पार्टनर को मनाने के लिए आपको यह उपहार गिफ्ट दे

मीन - यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपको आर्थिक लाभ के योग बनेंगे व्यापारिक लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा है इस सप्ताह बड़े कार्यो को पूरा कर सकते हैं इस सप्ताह आप बड़े कार्यो में निवेश कर सकते हैं पारिवारिक लोगों के साथ यह सप्ताह अच्छा रहेगा घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे इस सप्ताह परिवार के साथ आपके तालमेल शानदार रहेंगे संपत्ति विवाद को लेकर चल रहा मतभेद खत्म होगा लंबी यात्रा के योग बनेंगे नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा अधिकारियों से संबंध अच्छे रहेंगे साथ ही साथ इस सप्ताह स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं इस सप्ताह घर में किसी नए मेहमान का आगमन होगा करियर वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा विद्यार्थियों को बड़ी सफलता मिलेगी

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है ज्यादा अच्छा नहीं है इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य में गिरावट महसूस होगी अत्यधिक कार्य के कारण मानसिक तनाव चिताओं से आप भर रहेंगे

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है बड़े आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं इस सप्ताह है आपके कार्यक्षेत्र में आपको बडा लाभ प्राप्त होगा व्यापारिक लोगों के लिए यह सप्ताह बड़ी सफलताओं से भरा रहेगा इस सप्ताह आप कई क्षेत्र में बड़ा निवेश कर सकते हैं व्यापार व्यवसाय का विस्तार होगा

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अभी बड़ी सफलता मिलने में देरी है इस सप्ताह आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है करियर के लिए यह समय अभी ज्यादा अच्छा नहीं है

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं कुछ लोगों द्वारा आप दोनों के बीच मतभेद डाला जा सकता है जिसका कारण आपका संबंध बिगड़ सकता है अपने संबंध को बचाने के लिए अपने पार्टनर के साथ बैठकर बातचीत करें