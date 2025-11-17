Weekly Horoscope 17 To 23 November 2025: इन राशियों पर इस सप्ताह बरसेगा पैसा, निवेश का बनेगा प्लान

कुछ राशियों के लिए यह सप्ताह खुशखबरी, पदोन्नति, आर्थिक लाभ और संबंधों में सुधार लेकर आएगा, जबकि कुछ को स्वास्थ्य, खर्च, विवाद और मानसिक तनाव से जूझना पड़ सकता है। व्यापारिक मामलों में भी कई राशियों को नई दिशा मिलेगी। कुल मिलाकर यह सप्ताह आत्मविश्वास, धैर्य और सही निर्णय के साथ आगे बढ़ने का संदेश दे रहा है।

धर्म डेस्क। इस सप्ताह का राशिफल सभी 12 राशियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है। स्वास्थ्य, वित्त, करियर और लव लाइफ चारों क्षेत्रों में उतार-चढ़ाव, नए अवसर और चुनौतियाँ देखने को मिलेंगी।

मेष - इस सप्ताह व्यापार व्यवसाय में कुछ परेशानियां देखने को मिलेगी आर्थिक रूप से किसी से मदद लेना पड़ सकती है नौकरी वर्ग वालों के लिए यह सप्ताह अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा परिवार में आपसी मतभेद की स्थिति निर्मित हो सकती है स्वास्थ्य का ख्याल रखें मन अशांत रहेगा किसी नए कार्य की शुरुआत इस सप्ताह करने का विचार मन में बन सकता है कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के योग बन रहे हैं

वित्त - यह सप्ताह आर्थिक तौर से अच्छा है कार्य क्षेत्र में आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा व्यापार व्यवसाय में उन्नति के योग निर्मित होंगे नए कार्य क्षेत्र में भी आप प्रवेश कर सकते हैं किस्मत आजमा सकते हैं लाभ के योग हैं

स्वास्थ्य - सप्ताह स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलेगी मौसम के हिसाब से परिवार में या आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है अपना ख्याल रखें बाहर यात्रा आदि पर जाते समय सावधानी रखें

वृषभ - इस सप्ताह है आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है मन प्रसन्न रहेगा आर्थिक तौर से यह सप्ताह है कुछ खर्चीला रह सकता है व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च होगा कहीं से आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए योग भी बना रहे हैं व्यापार व्यवस्था में स्थिति सामान्य रहेगी नौकरी वर्ग वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा पदोन्नति आदि के योग हैं परिवार में हंसी-खुशी का माहौल रहेगा मांगलिक कार्यों के योग निर्मित होंगे

लव - इस सप्ताह आपका अपने लव पार्टनर के साथ कुछ बातों को लेकर झगड़ा हो सकता है अच्छा होगा कुछ बातों को इग्नोर करने का प्रयास करें संबंध को बनाए रखने के लिए पहल करें

कैरियर - करियर के लिए प्रयास कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा आपका परिश्रम के हिसाब से सफलता प्राप्त होगी करियर में परिवर्तन के भी योग हैं

वित्त - इस सप्ताह आर्थिक दृष्टि से स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहेगा व्यापार व्यवसाय में किसी से आर्थिक मदद लेना पड़ सकती है आपका धन उलझ सकता है आर्थिक तौर से यह सप्ताह परेशानियों भरा रहेगा

स्वास्थ्य - इस सप्ताह स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलेगी परिवार में किसी अपने का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है मौसम के हिसाब से स्वयं का ख्याल रखें लंबी यात्रा आदि जाने से बचें

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें खान-पान में सावधानी बरतें इस सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें खान-पान में सावधानी बरतें इस सप्ताह स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर खर्च अधिक होगा अपने शरीर की कुशलता के लिए व्यायाम आदि का उपयोग

मिथुन - यह सप्ताह आपकी राशि वालों के लिए समानता ठीक-ठाक रहेगा कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करने से बचें किसी दूसरे पर अत्यधिक विश्वास करना इस सप्ताह आपके लिए घातक हो सकता है लेनदेन संबंधी कार्यों में सावधानी रखें परिवार में चल रहे मतभेद खत्म होंगे परिवार में किसी नए व्यक्ति का आगमन होगा, इस सप्ताह आपको कोई नई उपलब्धि हासिल होगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में मान सम्मान की बढ़ोतरी होगी किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए नए रास्ते खोलेगी.

लव - सप्ताह आपकी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम खत्म होगी साथी के साथ संबंध मधुर होंगे आप दोनों के बीच चल रहे मतभेद खत्म होंगे इस सप्ताह अपने पार्टनर के साथ कहीं लंबी यात्रा आदि पर आप जा सकते हैं

करियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है अच्छा रहने वाला है आप किसी नए करियर की तलाश में यदि है तो आपका इंतजार खत्म होने वाला है इस सप्ताह है आप अपने कार्यक्षेत्र में सेटल हो सकते हैं

वित्त - इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में लाभ के योग निर्मित होंगे आप किसी नए कार्य में भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा आर्थिक तौर से यह सप्ताह अच्छा रहेगा कार्यक्षेत्र में उन्नति के अवसर मिलेंगे

स्वास्थ्य - इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें कार्यक्षेत्र में अत्यधिक परिश्रम के कारण स्वास्थ्य पर कर सकता है अपने स्वास्थ्य के लिए आप विशेष व्यायाम आदि का उपयोग कर सकते हैं

कर्क - इस सप्ताह आपके लिए कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है परिवार में किसी मांगलिक कार्य के योग निर्मित होंगे व्यापार व्यवसाय में उन्नति के अवसर बनेंगे सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी आप किसी नए क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं इस सप्ताह। इस सप्ताह है आपको अत्यधिक परिश्रम भाग दौड़ करना पड़ेगी साथ ही आपका नए लोगों से जुड़ना होगा कुछ बातों को लेकर इस सप्ताह मन में चिंता बनी रहेगी आकस्मिक धन के योग बनेंगे।

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम खत्म होगी पार्टनर के साथ आपकी वैचारिक मतभेद खत्म होंगे आपके पार्टनर का आपके प्रति विश्वास देखने को मिलेगा इस सप्ताह आप अपनी लव लाइफ में किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं

करियर - इस सप्ताह करियर के लिए प्रयास कर रहे लोगों के लिए कुछ कठिनाइयां भरा रहने वाला है हालांकि आपको आपकी सफलता प्राप्त होगी सप्ताह के उतरते समय में कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है

वित्त - इस सप्ताह आर्थिक तौर से आपके लिए ठीक रहेगा कार्यक्षेत्र में आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा कहीं से रुका हुआ धन मिलने से कार्य क्षेत्र में लाभ के योग निर्मित होंगे प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों से लाभ प्राप्त होगा

करियर - करियर के लिए प्रयास कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है आपके मन मुताबिक करियर का चुनाव आप कर सकते हैं परीक्षार्थी लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी

लव - यह सप्ताह आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा रहने वाला है आप अपने पार्टनर के साथ यात्रा आदि पर जा सकते हैं साथ ही आपका पार्टनर अपने मन की बातों को शेयर कर सकता है संबंध मजबूत होगा।

सिंह - यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा नए कार्यों के प्रति रुचि दिखाई देगी इस सप्ताह कोई बड़ा डिसीजन कार्य क्षेत्र में आप ले सकते हैं जिसका लाभ होगा परिवार में मांगलिक कार्यों के योग निर्मित होंगे किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी इस सप्ताह बैंक लोन संबंधी कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा मान में वृद्धि होगी नौकरी वर्ग वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता मौसम के हिसाब से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें बाहर जाते समय अपने बचाव की सामग्री रखें इस सप्ताह परिवार में भी किसी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है

वित्त - इस सप्ताह है कार्यक्षेत्र में लाभ के योग निर्मित होंगे सप्ताह के शुरुआती दौर में लाभ के योग बनेंगे सप्ताह के मध्य में कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियां आ सकती हैं आपसी मतभेद मन मुटाव की स्थिति निर्मित होगी

करियर - करियर के लिए प्रयास कर रहे हैं व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह है ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता अत्यधिक परिश्रम के साथ में मानसिक तनाव रहेगा परीक्षार्थी व्यक्तियों के लिए अभी सफलता पानी में इंतजार रहेगा

लव - इस सप्ताह है आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है जिसका एक कारण कुछ लोगों द्वारा आप दोनों के बीच में मतभेद की स्थिति निर्मित करना होगा कुछ लोगों के षड्यंत्र के कारण आपका संबंध बिगड़ सकता है अच्छा है ऐसी स्थिति में अपने पार्टनर के साथ बैठकर हर विषय पर खुलकर चर्चा करें

कन्या - यह सप्ताह आपके लिए कुछ नए अवसर लेकर आएगा कार्य क्षेत्र में नई पार्टनर लोगों से जुड़ना होगा इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी होगी आई के नए स्रोत बनेंगे परिवार में मतभेद खत्म होकर आपसी प्रेम दिखाई देगा इस सप्ताह मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा घर में धार्मिक कार्य का आयोजन हो सकता है इस सप्ताह आप जीवनसाथी बच्चों के भविष्य के लिए कोई बड़ा निर्णय ले सकते है

स्वास्थ्य - यह सप्ताह आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा दिल आएगा इस सप्ताह स्वास्थ्य में सुधार होगा परिवार में पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी मौसम के हिसाब से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें

वित्त - यह सप्ताह आर्थिक तौर से अच्छा रहेगा कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी किसी नए कार्य की शुरुआत भी आपे सप्ताह कर सकते हैं आर्थिक दृष्टि से इस सप्ताह रुका हुआ धन प्राप्त होगा कर्ज से मुक्ति मिलेगी

करियर - इस सप्ताह करियर के लिए प्रयास कर रहे लोगों के लिए सफलता प्राप्त होगी परीक्षार्थियों को अच्छी सफलता प्राप्त होगी साथ ही कार्यक्षेत्र में नए रास्ते मिलेंगे इस सप्ताह है किसी विशेष व्यक्ति के संपर्क में आने से आपके कार्य क्षेत्र में लाभ होगा

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम खत्म होगी आपका साथी आप पर पूर्ण विश्वास रखेगा इस सप्ताह आप दोनों अपनी लाइफ के लिए कोई बडा डिसीजन ले सकते हैं साथी सप्ताह है आपके पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा

तुला - यह सप्ताह आपके लिए समानता ठीक रहेगा कुछ परेशानियों के साथ सफलता भी इस सप्ताह है आपको प्राप्त होगी कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के योग निर्मित हो रहे हैं जो आपके लिए अच्छा रहेगा परिवार में आपसी प्रेम देखने को मिलेगा इस सप्ताह आपके घर में मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा किसी बड़े कार्य का उत्तरदायित्व आपको मिल सकता है जिस कारण अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा इस सप्ताह आपके लिए सामाजिक तौर से सम्मानित किया जा सकता है

स्वास्थ्य - सप्ताह अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें हालांकि यह सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए अच्छा रहेगा लेकिन मौसम की दृष्टि से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें साथी परिवार में भी अपने प्रिय लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा इस सप्ताह विश्वास संबंधी परेशानियों में राहत रहेगी

वित्त - यह सप्ताह आर्थिक तौर से अच्छा रहने वाला है आप किसी विशेष कार्य को लेकर लाभ प्राप्त करेंगे कार्यक्षेत्र में उन्नति के अवसर मिलेंगे इस सप्ताह आर्थिक मदद आपको प्राप्त होगी साथ ही कार्यक्षेत्र में बदलाव के साथ साथ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी

करियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहेगा आपको किसी अच्छे मार्गदर्शक का कुशल मार्ग दर्शन प्राप्त होगा इस सप्ताह परीक्षार्थी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे लोगों के लिए लाभकारी रहेगा

लव - इस सप्ताह अपने लव पार्टनर के साथ आपकी कुछ बातों को लेकर अनबन हो सकती है जिस कारण मतभेद की स्थिति निर्माण होगी हालांकि यह स्थिति ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली आपका पार्टनर आपकी बातों से सहमत होगा

वृश्चिक - इस सप्ताह आप लंबी यात्रा पर जाएंगे कार्यक्षेत्र को लेकर नए लोगों से मिलना जुलना होगा परिवार के साथ यह सपना आपका अच्छा रहने वाला है आपका परिवार आपके साथ अच्छा समय व्यतीत करेगा इस सप्ताह है आपका कोई रुका हुआ पूर्ण कार्य पूर्ण होने से मन प्रसन्न रहेगा भूमि संबंधी कार्यों के विवाद खत्म होंगे परिवार में आपसी प्रेम सौहार्द देखने को मिलेगा इस सप्ताह कुछ नए कार्यों की शुरुआत आप कर सकते हैं

स्वास्थ्य - यह सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता परिवार में अपने प्रिय लोगों का स्वास्थ्य कर सकता है इस सप्ताह किसी नई परेशानी से भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखने को मिलेगी खान-पान का ध्यान रखें

वित्त - यह सप्ताह है आपके लिए आर्थिक तौर से कार्य के क्षेत्र में लाभकारी रहेगा सप्ताह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में लाभ के योग निर्मित होंगे हालांकि सप्ताह के उतरते समय में कुछ परेशानियां देखने को मिलेगी कार्य क्षेत्र बर्कर आदि की समस्या देखने को मिलेगी

करियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा आपको अत्यधिक परिश्रम करने के बाद भी सफलता प्राप्त होने में संशय है इस सप्ताह अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता है सफलता प्राप्त होगी

लव- इस सप्ताह लव लाइफ में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी अपने पार्टनर के साथ व्यर्थ की बातों को लेकर झगड़ा हो सकता है जिस कारण मानसिक तनाव बना रहेगा साथी पार्टनर के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं

धनु - सप्ताह आपके लिए नई सौगात लेकर आने वाला है परिवार स्वास्थ्य करियर कार्यक्षेत्र में सफलता के योग बनेंगे इस सप्ताह आपका व्यवहार लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा इस सप्ताह एक नई शोहरत सम्मान आपको प्राप्त होगा परिवार में लोग इष्ट मित्र आपके कार्य की सराहना करेंगे इस सप्ताह है आपको ही बड़ा डिसीजन लेंगे जो आपके लिए लाभकारी होगा पुराने विवादों से मुक्ति मिलेगी

स्वास्थ्य - इस सप्ताह स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होगा इस सप्ताह परिवार में भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा आपको अपनी पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात मिलेगी खानपान पर नियंत्रण रखें मौसम के हिसाब से अपना ख्याल रखें

वित्त - इस सप्ताह आपको अपने कार्य क्षेत्र में लाभ के योग निर्मित होंगे रुका हुआ धन प्राप्त होगा साथी कार्य क्षेत्र में कुछ और नए कार्यों की शुरुआत होगी नौकरी क वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा आपको किसी कार्य के लिए सम्मानित किया जा सकता है

करियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह शानदार रहेगा परीक्षार्थी छात्रों के लिए अपने करियर को चुनने में सहूलियती होगी सफलता मिलेगी साथी इस सप्ताह करियर के क्षेत्र में किसी विशिष्ट व्यक्ति का सहयोग प्राप्त होगा

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम में खत्म होंगे का पार्टनर आपके साथ कुछ दिखाई देगा परिवार के लोग भी आपके पार्टनर को स्वीकार कर सकते हैं इस सप्ताह आप दोनों एक नए बंधन में बंध सकते हैं

मकर - यह सप्ताह आपके लिए कुछ परेशानियों से भरा रहेगा वाहन आदि के चलने में सावधानी रखें चोट आदि लगने का योग है साथी इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करने से बचें किसी पर अत्यधिक विश्वास करना इस सप्ताह मुस्कान दायक हो सकता है परिवार में किसी प्रिय व्यक्ति को आप इस सप्ताह खो सकते हैं जिस कारण मन दुखी रहेगी इस सप्ताह पारिवारिक झगड़े की वजह से न्यायालय आदि के कार्य में उलझन पड़ सकता है मन अशांत रहेगा

स्वास्थ्य - यह सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं कहा जा सकता अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें परिवार में पत्नी बच्चों का स्वास्थ्य भी बिगाड़ सकता है इस सप्ताह आप मानसिक तनाव से ज्यादा परेशान रहेंगे

वित्त - इस सप्ताह आर्थिक तौर से स्थिति सामान्य रहेगी हालांकि आपको अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए किसी से बड़ी आर्थिक मदद लेना पड़ सकता है साथी सप्ताह में कोई बड़ी आर्थिक कहानी होने के योग बन रहे हैं संभलकर कार्य करें।

करियर - करियर के लिए प्रयास कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा आपको आपके करियर में नई सफलता प्राप्त होगी वह कुशल मार्गदर्शन प्राप्त होगा बहुत दिन से प्रयासरत लोगों के लिए यह सप्ताह सफलता दायक रहेगा

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में स्थिति सामान्य रहेगी अपने पार्टनर के साथ आप अपने जीवन के लिए कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं जो आपके लिए उचित रहेगा पुराने मतभेद खत्म होंगे आप और आपका पार्टनर इस सप्ताह एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे

कुंभ - इस सप्ताह आपकी राशि वालों के लिए विशेष कर परिवार में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर विशेष चिंताएं बनी रहेगी परिवार में अपने लोगों का व्यवहार परिवर्तित होगा कार्य क्षेत्र में रुकावटें आएंगी जन धन की हानि का योग बनेगा साथी सप्ताह भूमि संबंधी विवादों से दूर रहें नहीं तो आपको बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है इस सप्ताह किसी प्रिय व्यक्ति से दूर होना पड़ सकता है व्यवसाय व्यापार में व्यर्थ के विवाद देखने को मिलेंगे

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए यह सप्ताह अच्छा नहीं कहा जा सकता परिवार में किसी व्यक्ति का ज्यादा स्वास्थ्य खराब हो सकता है जिस कारण अर्थ की हानि भी होगी समय की भी हानि होगी साथी अपने स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा नहीं तो समस्या बढ़ सकती है

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा नहीं है फिजूल खर्ची से बचें व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च होगा इस सप्ताह आप को किसी से आर्थिक मदद मांगनी पड़ सकती है साथ ही अपने पुराने धन को लेकर झगड़ा विवाद का सामना करना पड़ सकता है

करियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है ठीक-ठाक है हालांकि मन के अनुसार सफलता मिलने में अभी विलंब होगा इस सप्ताह अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है आगामी समय में लाभ के योग निर्मित होंगे

लव - यह सप्ताह लव लाइफ के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा अपने पार्टनर के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे पुराने विवाद खत्म होंगे आपका पार्टनर आपसे खुश नजर आएगा इस सप्ताह आप अपने मन की बात अपने पार्टनर को कह सकते हैं

मीन - इस सप्ताह यह सप्ताह आपके लिए लाभकारी रहेगा कार्य क्षेत्र में लाभ के योग निर्मित होंगे इस सप्ताह परिवार में लोगों का आना-जाना लगा रहेगा साथी घर में किसी मांगलिक कार्य के योग बनेंगे जिस कारण आर्थिक व्यय होगा इस सप्ताह है परिवार के लोगों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा कार्य क्षेत्र में लोग आपके कार्य की सहायता करेंगे नौकरी वर्ग वालों के लिए पदोन्नति प्राप्त हो सकती है

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा खान-पान पर नियंत्रण रखना होगा पत्नी बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें मौसम के हिसाब से इस सप्ताह मौसमी बीमारियों की चपेट में आप और आपका परिवार आ सकता है

वित्त - इस सप्ताह आपको आर्थिक लाभ के योग निर्मित हो रहे हैं कार्यक्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा साथी पुराना रुका हुआ धन प्राप्त होने से मन प्रसन्न रहेगा इस सप्ताह है पैतृक संपत्ति मिलने से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा

करियर - करियर की दृष्टि से इस सप्ताह आपको अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है हालांकि लाभ के योग हैं सप्ताह है कि उत्तरार्ध में लाभ प्राप्त होगा आपको अपने मनचाहा करियर चुनने में सफलता मिलेगी

लव - इस सप्ताह अपने लव पार्टनर के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं आप और आपका पार्टनर छुट्टियों के साथ आपसी अच्छा समय व्यतीत करेंगे।