    Weekly Horoscope 19 To 25 October 2025: इन राशियों को इस सप्ताह मिलेगी सफलता, निवेश का बनेगा प्लान

    यह सप्ताह अवसरों और चुनौतियों से भरा रहेगा। कुछ राशियों को करियर, स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में उन्नति मिलेगी, जबकि कुछ को धैर्य और संतुलन की आवश्यकता होगी। प्रेम संबंधों में सुधार के योग हैं। सप्ताहांत में भाग्य का साथ मिलेगा और जीवन के कई क्षेत्रों में स्थिरता लौटेगी।

    साप्ताहिक राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला रहेगा। (फाइल फोटो)

    1. सिंह, धनु और कुंभ राशियों के लिए करियर में सफलता।
    2. वृषभ और कर्क जातकों को स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए।
    3. मिथुन और कन्या राशि को वित्तीय लाभ के योग बनेंगे।

    धर्म डेस्क। यह सप्ताह ज्यादातर राशियों के लिए नए अवसर, आत्मविश्वास और सुधार लेकर आ रहा है। जहां कुछ राशि जातकों को आर्थिक लाभ, करियर में प्रगति और स्वास्थ्य में सुधार के संकेत मिलेंगे, वहीं कुछ को मानसिक तनाव या पारिवारिक मतभेद से गुजरना पड़ सकता है।

    प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव रहेंगे, लेकिन संवाद और समझदारी से रिश्ते मजबूत होंगे। करियर के क्षेत्र में सिंह, धनु और कुंभ राशि वालों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ है, जबकि कर्क और वृषभ जातकों को संयम से काम लेना होगा। सप्ताह के अंत तक सकारात्मकता और स्थिरता का अनुभव होगा।


    मेष - यह सप्ताह आपके लिए मिला-जुला रहने वाला है। प्रारंभिक दिनों में मन किसी भय या चिंता से ग्रसित रहेगा, जिससे निर्णय लेने में असमंजस रहेगा। नकारात्मक विचारों से मन विचलित हो सकता है, किंतु सप्ताह के उत्तरार्ध में परिस्थितियाँ सुधरेंगी और मनोबल बढ़ेगा। आर्थिक दृष्टि से प्रारंभ में हानि के योग हैं, परंतु सप्ताह के अंत में आकस्मिक धन लाभ से प्रसन्नता होगी। पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा, माता के स्वास्थ्य में सुधार संभव है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा और आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर आगे बढ़ सकते हैं।

    स्वास्थ्य - यह सप्ताह शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। अधिक परिश्रम से थकावट और सिरदर्द जैसी शिकायतें हो सकती हैं। मौसम में बदलाव से गले या पेट की समस्या संभव है। नियमित दिनचर्या बनाए रखें और नींद पूरी लें। सप्ताह के अंत में राहत महसूस होगी।

    वित्त - धन की स्थिति में उतार-चढ़ाव रहेगा। शुरुआती दिनों में खर्च बढ़ सकते हैं, परंतु बाद में अटकी राशि प्राप्त होगी। निवेश के लिए समय अभी उचित नहीं है, इसलिए जोखिम से बचें। किसी पुराने मित्र से आर्थिक सहयोग मिलने की संभावना है।

    करियर - कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को सराहा जाएगा, परंतु कुछ विरोधी मानसिक दबाव बना सकते हैं। धैर्य से काम लें। जो जातक नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें सप्ताहांत में शुभ संकेत मिल सकते हैं। व्यापारियों को लाभ के अवसर प्राप्त होंगे।

    लव - प्रेम संबंधों में भावनात्मक अस्थिरता रहेगी। छोटी बातों को लेकर विवाद संभव है। विवाहित जातकों को अपने जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। जो अकेले हैं, उनके लिए सप्ताह के अंत में कोई नया आकर्षण संभव है।

    वृषभ - यह सप्ताह वृषभ जातकों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। मन में बेचैनी और असमंजस रहेगा। कार्यस्थल पर दबाव अधिक रहेगा जिससे मन अशांत हो सकता है। जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद संभव है, अतः वाणी पर संयम रखें। कार्य के सिलसिले में यात्रा के योग हैं, जो लाभकारी रह सकती है। सप्ताह के अंत में कुछ मांगलिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलेगा।

    स्वास्थ्य - स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, किंतु पेट और गले से जुड़ी परेशानियों से सावधानी रखें। अत्यधिक भोजन या बाहर का खाना लेने से बचें। तनाव को नियंत्रित रखें और योग या ध्यान का सहारा लें। सप्ताह के उत्तरार्ध में ऊर्जा में वृद्धि होगी।

    वित्त - यह सप्ताह आर्थिक दृष्टि से मध्यम फलदायी रहेगा। अचानक धन लाभ संभव है, परंतु साथ ही अनावश्यक खर्च भी बढ़ सकते हैं। निवेश से पहले सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार में किसी बड़े व्यक्ति की सलाह उपयोगी सिद्ध होगी।

    करियर - यह सप्ताह कार्यस्थल पर आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों की प्रशंसा प्राप्त हो सकती है। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह नए अनुबंध या साझेदारी के लिए लाभकारी रहेगा। विद्यार्थियों को परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा।

    लव - प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा आएगी। पार्टनर के साथ रोमांटिक समय व्यतीत करेंगे। विवाहित जातकों के लिए समय मधुर रहेगा। यदि किसी से मन की बात कहनी है तो यह सप्ताह अनुकूल रहेगा।

    मिथुन - मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उत्साह और ऊर्जा से भरा रहेगा। मन में सकारात्मक विचार आएंगे जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में आने से व्यापार में विस्तार होगा। लंबे समय से रुका हुआ कार्य इस सप्ताह पूर्ण होगा। जीवनसाथी व परिवार के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। मानसिक शांति प्राप्त होगी।

    स्वास्थ्य - इस सप्ताह आप मानसिक रूप से हल्के और ऊर्जावान महसूस करेंगे। पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी। यात्रा करते समय सावधानी बरतें। अधिक तनाव लेने से बचें क्योंकि यह रक्तचाप को प्रभावित कर सकता है।

    वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह शुभ रहेगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। नया निवेश या व्यापार विस्तार के योग हैं। घर के किसी सदस्य के सहयोग से आर्थिक लाभ संभव है। हालांकि, विलासिता पर अत्यधिक खर्च से बचना उचित रहेगा।

    करियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह सम रहने वाला है कार्य क्षेत्र में नयी जिम्मेदारी मिलेंगी जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएँगी। अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है। व्यापारियों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा।

    लव - यह सप्ताह लव लाइफ को लेकर अच्छा रहने वाला है प्रेम संबंधों में नयापन आएगा। साथी के साथ मनमुटाव दूर होंगे। अविवाहित जातकों को कोई नया रिश्ता प्रस्ताव के रूप में मिल सकता है। दांपत्य जीवन में समझ और स्नेह बढ़ेगा।

    कर्क - कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह सावधानी से कार्य करना चाहिए। पुराने कार्यों से अप्रत्याशित परिणाम मिल सकते हैं। पड़ोसियों या परिजनों के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है। घर से दूरी या असहज माहौल भी संभव है। इस सप्ताह किसी निकट व्यक्ति से धोखा मिलने का डर है, अतः अत्यधिक भरोसा न करें। बड़े निर्णयों को टालना ही उचित रहेगा।

    स्वास्थ्य - स्वास्थ्य को लेकर यह सप्ताह अच्छा नहीं है थकावट, नींद की कमी या मानसिक बेचैनी रह सकती है। खानपान पर नियंत्रण रखें। किसी पुराने रोग का प्रभाव पुनः दिखाई दे सकता है। सप्ताहांत में स्वास्थ्य में सुधार होगा। ध्यान और मन को स्थिरता मिलेगी।

    वित्त - सप्ताह की शुरुआत में खर्च बढ़ेंगे, विशेषकर घरेलू मामलों में। लेकिन सप्ताह के उत्तरार्ध में कुछ पुराने स्रोतों से लाभ होगा। किसी से उधार लेना या देना इस समय उचित नहीं है। आर्थिक दृष्टि से स्थिति धीरे-धीरे सुधरेगी।

    करियर - कार्यक्षेत्र में नई चुनौतियां आएँगी, परंतु आप अपनी बुद्धिमत्ता से उन्हें संभाल लेंगे। कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आपके हाथ आ सकता है। वरिष्ठों का सहयोग मिलने की संभावना है। व्यापारी जातकों के लिए मिश्रित समय रहेगा।

    लव - प्रेम संबंधों में अनिश्चितता बनी रहेगी। किसी बात को लेकर गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। विवाहित जातकों को जीवनसाथी की भावनाओं को समझना चाहिए। समय के साथ संबंधों में सुधार आएगा।

    सिंह - यह सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी और मान-सम्मान में वृद्धि होगी। पिता या गुरु तुल्य व्यक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा और घर में किसी धार्मिक आयोजन के योग हैं। जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। सप्ताह के अंत में छोटी यात्रा या मनोरंजन का अवसर मिल सकता है।

    स्वास्थ्य - यह सप्ताह ऊर्जा और आत्मबल से भरा रहेगा। पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी। हालांकि, अधिक काम के दबाव से थकावट हो सकती है। व्यायाम और उचित भोजन से दिनचर्या संतुलित रखें।

    वित्त - धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन मिल सकता है। कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से पहले पारिवारिक परामर्श अवश्य लें। निवेश के लिए सप्ताह शुभ है।

    करियर - कार्यस्थल पर आपको विशेष सम्मान मिलेगा। नए अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, उनके लिए पदोन्नति के योग हैं। व्यापारियों को विदेश से लाभ मिल सकता है।

    लव - प्रेम संबंधों में स्थिरता और निकटता आएगी। साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। विवाहित जातक अपने संबंधों में मधुरता अनुभव करेंगे। जो अविवाहित हैं, उनके लिए कोई विशेष रिश्ता प्रस्तावित हो सकता है।

    कन्या - यह सप्ताह आत्मविश्वास और मेहनत से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलेगा। पुराने अटके हुए कार्य गति पकड़ेंगे और नए अवसर प्राप्त होंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। परिवार में शांति और सौहार्द का वातावरण रहेगा। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से शुभ है, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की संभावना है।

    स्वास्थ्य - इस सप्ताह स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के योग हैं। पहले की अपेक्षा ऊर्जा और उत्साह में वृद्धि होगी। हालांकि कार्य का दबाव बढ़ने से थकावट महसूस हो सकती है। नींद और भोजन का संतुलन बनाए रखें। त्वचा या पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए जल अधिक पिएँ और हल्का भोजन करें।

    वित्त - यह सप्ताह आर्थिक रूप से अच्छा रहने वाला है, धन संबंधी मामलों में यह सप्ताह शुभ रहेगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। परिवार में किसी मांगलिक कार्य पर खर्च बढ़ सकता है। नए निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।

    करियर - कार्यस्थल पर आपके परिश्रम को सराहा जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। जो जातक सरकारी या प्रशासनिक सेवाओं में हैं, उन्हें सम्मान और पदोन्नति के योग हैं। व्यापार में विस्तार की संभावनाएँ प्रबल हैं।

    लव - प्रेम जीवन में संतुलन बना रहेगा। आपसी समझ बढ़ेगी। किसी छोटी यात्रा में अपने साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। अविवाहित जातकों के लिए कोई नया रिश्ता बन सकता है। दांपत्य जीवन में स्नेह और सहयोग रहेगा।

    तुला - इस सप्ताह तुला जातकों को धैर्य और संयम की आवश्यकता होगी। कोई पुराना मित्र या रिश्तेदार आपके कार्य में सहयोग करेगा। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। व्यापारियों को साझेदारी में लाभ मिलेगा। घर-परिवार में किसी मांगलिक आयोजन की योजना बन सकती है। हालांकि, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी आवश्यक है।

    स्वास्थ्य - इस सप्ताह तुला जातकों को स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। सिरदर्द, तनाव या नींद की कमी परेशान कर सकती है। अधिक सोच-विचार से बचें और ध्यान, योग को दिनचर्या में शामिल करें। सप्ताहांत में आराम और संतुलन बना रहेगा।

    वित्त - धन के मामले में यह सप्ताह सामान्य रहेगा। अचानक धन प्राप्ति के योग हैं, परंतु साथ ही खर्च भी बढ़ सकते हैं। वाहन या घर से जुड़ा कोई खर्च सामने आ सकता है। निवेश करने से पहले भली-भाँति सोचें।

    करियर - कार्यस्थल पर आपके प्रयासों को सराहा जाएगा। किसी वरिष्ठ अधिकारी का सहयोग मिलेगा। सहकर्मियों के साथ सामंजस्य बनाए रखें। व्यापारी जातकों को किसी पुराने अनुबंध से लाभ हो सकता है। नौकरीपेशा जातक अपने कार्य में सफलता पाएँगे।

    लव - प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा का संचार होगा। लंबे समय से चली आ रही गलतफहमियां दूर होंगी। जीवनसाथी के साथ प्रेम और विश्वास में वृद्धि होगी। अविवाहित जातक किसी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं।

    वृश्चिक - वृश्चिक राशि के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम लाने वाला है। कुछ पुराने कार्यों में अड़चन आ सकती हैं। कार्यक्षेत्र में दबाव रहेगा, परंतु धैर्य से कार्य करेंगे तो अंततः सफलता मिलेगी। परिवार में किसी बड़े सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक धन लाभ संभव है।

    स्वास्थ्य - यह सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा कमजोर रह सकता है। पेट या आंखों की समस्या हो सकती है। तनाव से बचें और नियमित व्यायाम करें। खानपान संतुलित रखें। मानसिक शांति के लिए ध्यान या धार्मिक कार्यों में रुचि लें।

    वित्त - आर्थिक दृष्टि से सप्ताह अनुकूल रहेगा। किसी पुराने लेन-देन से लाभ प्राप्त होगा। नया निवेश सोच-समझकर करें। व्यापार में नए अवसर सामने आएँगे, जो भविष्य में स्थायी लाभ देंगे।

    कैरियर - कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी। वरिष्ठों का विश्वास प्राप्त होगा। कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारी जातकों के लिए भाग्य का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों को मनचाहे परिणाम मिलेंगे।

    लव - प्रेम संबंधों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव रह सकते हैं। साथी की भावनाओं को समझने की आवश्यकता है। गलतफहमी से बचें। विवाहित जातकों के बीच कुछ समय के लिए दूरी संभव है, परंतु स्थिति जल्द सुधरेगी।

    धनु - धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह भाग्यवृद्धि और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। लंबे समय से रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी। किसी बड़े व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक रहेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, अध्ययन में मन लगेगा। पारिवारिक वातावरण आनंददायक रहेगा।

    स्वास्थ्य - धनु जातकों के लिए यह सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा और पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी। खान पान में नियमितता रखें। जो लोग योग या ध्यान करते हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलेगा।

    वित्त - धन लाभ के प्रबल योग हैं। व्यापार में उन्नति होगी और नए स्रोतों से आय बढ़ेगी। कोई पुराना उधार लौट सकता है। निवेश के लिए समय शुभ है। परिवार में किसी उत्सव पर खर्च संभव है।

    करियर - करियर में प्रगति के संकेत हैं। नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं। कार्यस्थल पर आपकी छवि सुदृढ़ होगी। व्यवसाय में विस्तार की योजना सफल रहेगी। विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त होगी

    लव - प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी। साथी के साथ मधुर संवाद रहेगा। दांपत्य जीवन में स्नेह और सहयोग बना रहेगा। प्रेम प्रस्ताव रखने वालों के लिए समय अनुकूल है।

    मकर - यह सप्ताह कार्य और परिवार दोनों के लिए व्यस्तता भरा रहेगा। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन आपका आत्मविश्वास आपको हर चुनौती से उबार लेगा। जीवनसाथी से किसी बात को लेकर मतभेद संभव है, पर संवाद से स्थिति संभल जाएगी। नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों से सहायता मिलेगी।

    स्वास्थ्य - स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु जोड़ों के दर्द या थकान से परेशानी हो सकती है। पर्याप्त विश्राम और पौष्टिक भोजन आवश्यक है। अत्यधिक कार्यभार से बचें। सप्ताह के उत्तरार्ध में स्थिति बेहतर होगी।

    वित्त - आर्थिक रूप से यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है व्यापार व्यवसाय में विस्तार होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय के नए स्रोत बनेंगे। परिवार या संपत्ति से लाभ की संभावना है। हालांकि, व्यर्थ के खर्चों से बचना जरूरी है। निवेश से पहले पूरी जानकारी लें।

    कैरियर - कार्यस्थल पर आपकी मेहनत का उचित परिणाम मिलेगा। अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। किसी बड़े प्रोजेक्ट में सफलता संभव है। व्यापारी वर्ग के लिए समय अच्छा है, विशेषकर नई डील्स के लिए।

    लव - प्रेम जीवन में थोड़ी दूरी या मनमुटाव संभव है। जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें। धैर्य और संवाद से रिश्ता मजबूत बनेगा। अविवाहित जातक किसी पुराने मित्र की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

    कुंभ - कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सफलता और मान-सम्मान दिलाने वाला रहेगा। आपकी वाणी और व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और आपकी योजनाएं सफल होंगी। घर में खुशहाली का माहौल रहेगा।

    स्वास्थ्य - शारीरिक रूप से स्फूर्ति बनी रहेगी। मानसिक तनाव कम होगा। जो जातक लंबे समय से किसी रोग से परेशान थे, उन्हें राहत मिलेगी। यात्रा के दौरान सावधानी बरतें। नियमित व्यायाम से लाभ होगा।

    वित्त - आर्थिक रूप से इस सप्ताह मिला जुला परिणाम प्राप्त होगा। धन प्राप्ति के योग हैं। रुका हुआ धन वापस मिलेगा। व्यापार में लाभ होगा। हालांकि, अत्यधिक खर्च से बचें। निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।

    करियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह सम रहने वाला है करियर में नई दिशा प्राप्त होगी। सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर आपकी योजनाएं सफल होंगी। व्यापारियों के लिए समय अत्यंत लाभकारी रहेगा। विद्यार्थियों को अपेक्षित सफलता मिलेगी।

    लव - लव लाइफ को लेकर यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है प्रेम संबंधों में रोमांस और आत्मीयता बढ़ेगी। साथी से संबंध मजबूत होंगे। विवाहित जातकों के बीच मधुरता बनी रहेगी। नए प्रेम संबंध की शुरुआत संभव है।

    मीन - यह सप्ताह जातक के लिए अच्छा रहने वाला है, मीन राशि के लिए यह सप्ताह भावनात्मक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। किसी धार्मिक यात्रा या पूजा-पाठ में रुचि बढ़ेगी। मन शांत रहेगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्य में सफलता के योग हैं। मित्रों और परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा।

    स्वास्थ्य - यह सप्ताह मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से अनुकूल रहेगा। कोई पुरानी समस्या समाप्त होगी। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी। यात्रा में थकान संभव है, परंतु स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

    वित्त - यह सप्ताह आर्थिक रूप से अच्छा रहने वाला है, धन संबंधी मामलों में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। रुका हुआ पैसा वापस आएगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें। निवेश या भूमि से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी।

    करियर - कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। किसी वरिष्ठ का मार्गदर्शन मिलेगा। व्यापार में नए सौदे लाभदायक सिद्ध होंगे। जो जातक कला या शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें विशेष सफलता मिलेगी।

    लव - प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी। साथी से स्नेह और सहयोग मिलेगा। विवाह योग्य जातकों को शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। दांपत्य जीवन में सुख और सामंजस्य रहेगा।

