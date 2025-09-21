Weekly Horoscope 21 To 27 September 2025: इन राशियों को इस सप्ताह मिलेगी सफलता, निवेश का बनेगा प्लान

धर्म डेस्क। इस सप्ताह बारह राशियों के जीवन में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे। मेष जातकों को मेहनत और सफलता का संगम मिलेगा, जबकि वृषभ और मिथुन को अधिक सतर्क रहने की जरूरत होगी। कर्क और सिंह के लिए आर्थिक दबाव रहेगा, वहीं कन्या व तुला को करियर में नए अवसर मिल सकते हैं।

वृश्चिक और मकर जातकों को सामाजिक व आध्यात्मिक लाभ होगा। धनु और कुंभ को पारिवारिक तनाव से जूझना पड़ सकता है, जबकि मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह हर दृष्टि से शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा। स्वास्थ्य, करियर और लव लाइफ में संतुलन सबसे बड़ी कुंजी रहेगा।

स्वास्थ्य - इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सेहत के प्रति जागरूक रहने से आपको स्वास्थ्य में लाभ होगा और मौसमी बीमारियों से बचाव भी संभव है। सुबह जल्दी उठें, व्यायाम करें, और ताजा तथा संतुलित आहार लें ताकि आपकी सेहत सुधरे। इस सप्ताह परिवार के सभी सदस्यों की सेहत भी ठीक रहेगी।

मेष - यह सप्ताह आपके लिए बेहद मेहनत भरा रहने वाला है, लेकिन सफलता के द्वार भी यही खुलेंगे। आप हर क्षेत्र में बेमिशाल उपलब्धियाँ हासिल करेंगे और साथ ही परिवार के साथ एक शानदार सौहार्दपूर्ण माहौल भी बनेगा। संभव है कि आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ पुराने किसी विवाद को सुलझाने की कोशिश करें, जिससे घर का वातावरण खुशनुमा हो जाएगा। इस सप्ताह परिवार के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने की भी योजना बन सकती है। परिवार के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे और एकजुटता की भावना बढ़ेगी। घर में मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा, जिससे कभी-कभी आपके एकांत को लेकर असहजता भी महसूस हो सकती है।

वृषभ - इस सप्ताह आपको कुछ कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। चलते हुए काम में रुकावट आ सकती है, जिससे आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। सप्ताह के अंत में आप अपने रुके हुए कार्यों में सफलता का अनुभव कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको अधिक मेहनत करनी होगी। इस सप्ताह आपका मन थोड़ा अशांत रहने की संभावना है। परिवार में कुछ मुद्दों को लेकर बच्चों के साथ मनमुटाव बढ़ सकता है, जिसे चाहकर भी इस सप्ताह आप कम नहीं कर पाएंगे। अपने व्यवहार और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना इस सप्ताह बेहद जरूरी है, अन्यथा आपके सामने कुछ परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। इस सप्ताह किसी अज्ञात व्यक्ति से मुलाकात भी हो सकती है, जिससे आगे आपकी किसी कार्य योजना की नींव बन सकती है।

लव - इस हफ्ते लव लाइफ वालों के लिए काफी खुशनुमा वक्त रहेगा। आप अपने प्रेमी/प्रेमिका के साथ कहीं बाहर घूमने-फिरने की प्लानिंग कर सकते हैं और इस दौरान आपका पार्टनर भी आप पर आकर्षित नजर आएगा। संभव है कि इस सप्ताह आपका साथी आपसे अपने प्रेम का इजहार करे और आपसी समझ से एक-दूसरे के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने की पेशकश को आप स्वीकार करें।

कैरियर - यह सप्ताह उन जातकों के लिए लाभकारी संकेत लेकर आया है जो अपने करियर में प्रगति के प्रयास कर रहे हैं। इस समय आप जिस भी कार्य के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसमें सफलता के संकेत स्पष्ट रूप से दिखेंगे और आपको नयी राहें भी मिल सकती हैं। साथ ही, अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों के लिए अचानक विदेश यात्रा जैसी परिस्थितियां भी बन सकती हैं, जिनसे आपके अनुभव और विशेषज्ञता में वृद्धि होगी।

वित्त - इस सप्ताह आय के क्षेत्र में लाभ के संकेत साफ दिख रहे हैं। आप जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे, वहां लाभ के योग बनेंगे और अच्छे लोगों से मिलने-जुलने से आपके कार्यक्षेत्र में नए विचारों की योजना बन सकती है। साथ ही व्यापार और व्यवसाय में बड़ा निवेश करने का मौका बन सकता है, जिसमें आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से वित्तीय सहयोग मिलने की संभावना है। इस सप्ताह भौतिक संसाधनों के मामले में आप अपने लिए नया मकान खरीदने की सोच भी सकते हैं, और परिवार की सुख-सुविधाओं के अनुसार यह निर्णय लेना फायदेमंद रहेगा।

कैरियर - इस हफ्ते करियर से जुड़े पहलुओं में आपको अपने वरिष्ठों के साथ व्यवहार में सावधानी बरतनी होगी, खासकर अपनी भाषा पर नियंत्रण बनाए रखना जरूरी है। अगर आप वाणी पर संयम नहीं दिखाते, तो आपके बनते हुए काम बिगड़ने की आशंका बढ़ सकती है। हालांकि सप्ताह के अंत तक सफलता मिलने के मौके बनते दिख रहे हैं।

वित्त - इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ा अस्थिर रहने वाली है, इसलिए सचेत रहने की ज़रूरत है। बड़े निवेश या कार्यस्थल में बड़े बदलाव करने से बचना ही बेहतर होगा, क्योंकि यह नुकसान का कारण बन सकता है। आपकी प्रतिद्वंदी टीम या प्रतिस्पर्धी लोग आपके सहयोगियों को आपसे दूर करने की भरपूर कोशिश कर सकते हैं, जिससे आपके कार्य में बाधा आ सकती है, जो आपके हित में नहीं है। किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले धैर्यपूर्वक सोचें

स्वास्थ्य - यह सप्ताह आपके लिए सामान्य ही रहेगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। हालांकि आप मौसमी बीमारियों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, इसलिए अपना ख्याल रखें और संतुलित आहार व पर्याप्त आराम लें। साथ ही हाथ धोना, समय-समय पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल और भीड़-भाड़ वाले स्थानों से बचना आपकी सुरक्षा बढ़ा सकते हैं। अगर किसी प्रकार की बीमारी के लक्षण उभरें, तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें।

लव - अपने लव पार्टनर के साथ आप शानदार समय बिता पाएंगे। अगर आप अपने मन की बातें या कोई धारणीय बात शेयर करना चाहें, तो यह समय आपके पक्ष में है; आपका पार्टनर आपकी बातों की कदर करेगा। साथ ही इस दौरान आप अपने साथी के साथ मिलकर परिवार से जुड़ी किसी बड़े निर्णय पर भी विचार कर सकते हैं। प्रेमपूर्ण सहयोग और समझ के साथ, यह सप्ताह आपके लिए सुखद एवं सकारात्मक रहने वाला है।

मिथुन - इस सप्ताह आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके दिमाग में कोई बड़ा काम करने का विचार चल रहा है, तो इस सप्ताह बड़े भागीदारी या साझेदारी करते समय हर पहलू को अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है, अन्यथा बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपकी छोटी-सी लापरवाही आपके लिए बड़ी हानि का कारण बन सकती है। इस सप्ताह कुछ परिचित लोगों के कारण आपके कार्यक्षेत्र में बाधाएं आ सकती हैं, जिससे व्यर्थ के विवाद में पड़ना पड़ सकता है। किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को नाकाम करने के लिए आपके विरोधी बड़े षड्यंत्र कर सकते हैं, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़े। इसलिए किसी भी बड़े कार्य को शुरू करने से पहले हर बात को ठीक से समझ लें और दस्तावेजों की जाँच कर लें, नहीं तो आपके साथी या सहयोगी आपके साथ बड़ा धोखा कर सकते हैं

स्वास्थ - यह समय स्वास्थ्य के लिहाज से शुभ संकेत दे रहा है, हालांकि अधिक व्यस्तता और मौसमी बदलावों की वजह से कुछ थकान जरूर महसूस हो सकती है। परिवार में चल रहे स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं से इस हफ्ते आप मुक्ति प्राप्ति करेंगे और स्थितियां सुधरेंगी।

वित्त - इस हफ्ते आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। कार्यस्थल पर कुछ बातों को नजरअंदाज करना आपकी सफलता को बढ़ावा दे सकता है। इस सप्ताह व्यापार-व्यवसाय में बड़े जोखिम उठाने से बचना चाहिए। शेयर बाजार में अगर कोई आकर्षक मौका दिख रहा हो, तो माहौल को देखते हुए ही निवेश करें; अन्यथा नुकसान संभव है।

कैरियर - यह सप्ताह आपके लिए करियर के क्षेत्र में शुभ संकेत लेकर आता है। आपके मन अनुसार करियर मिल सकता है और जिस मार्ग पर आप कदम बढ़ाने की सोच रहे हैं, वहीं राह आपको मिल जाएगी। साथ ही कैरियर से जुड़ी परीक्षाओं और चयन प्रक्रियाओं में सफलता पाने के अवसर भी मजबूत होंगे, जिनसे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन प्रसन्न रहेगा। व्यावसायिक दृष्टिकोण से इस समय दीर्घकालीन योजना बनाने की प्रवृत्ति मजबूत रहेगी, जिससे आप अपने लक्ष्य की दिशा में संपूर्ण समर्पण के साथ आगे बढ़ेंगे।

लव - इस सप्ताह आपका लव पार्टनर के साथ मिलकर बिताया गया समय बेहतर और भी खूबसूरत होगा, भले ही बीच-बीच में छोटा-मोटा नोकझोंक क्यों न हो जाए। आप दोनों अपने दिल की बातों को खुलकर साझा करेंगे, जिससे आपसी समझ और गहराएगी। साथ ही किसी खास पल या तारीफ के कारण एक-दूसरे के प्रति आपकी नजदीकी और बढ़ेगी। अगर आप चाहें तो साथी के साथ बाहर घूमने-फिरने की योजना भी बन सकती है, जो आपके रिश्ते में रोमांस को और भी प्रबल कर देगा।

कर्क - इस सप्ताह आपको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी ताकि अपने कार्य को सफल बना सकें। कुछ विपरीत परिस्थितियों के कारण आपके सहयोगी भी इस सप्ताह आपका साथ छोड़ सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। जिन से आप उम्मीद लगा रहे हैं, हो सकता है कि इस सप्ताह वे आपको बड़ा धोखा दे दें, इसलिए बेहतर होगा अगर बड़े निवेश या बड़ी धनराशि की आवश्यकता पड़ने पर आप किसी विश्वसनीय व्यक्ति से ही संपर्क करें। कुछ कार्यों के कारण इस सप्ताह आपका खर्च बढ़ सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ जाएगी। पारिवारिक लोग इस कठिन समय में आपके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे;

स्वास्थ्य - कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह स्वास्थ्य के मामले में कुछ चुनौतियां बन सकती हैं। काम की अधिकता के कारण आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, और मौसम के अनुसार बीमारियां हो सकती हैं। अपनी सेहत का खास ख्याल रखें और जरूरी बदलाव जीवन में लाने की कोशिश करें ताकि आप स्वास्थ्य-सुरक्षित रह सकें। मौसम के अनुसार स्वास्थ्य की देखभाल करें और समय-समय पर आराम भी लें।

वित्त- इस सप्ताह कर्क राशि वाले लोगों के लिए व्यापार और बिजनेस की आर्थिक स्थिति थोड़ा दबाव भरा रहेगा। आप बड़ा निवेश करने की सोच रहे होंगे, परंतु मौजूदा आर्थिक हालात के कारण वह योजना पूरे नहीं हो पाएगी, जिससे मानसिक तनाव भी बढ़ेगा। इस सप्ताह व्यापार में उतार-चढ़ाव की स्थिति भी बनी रहेगी, और किसी को भी बड़ी धनराशि उधार देना जोखिम भरा साबित हो सकता है, क्योंकि इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आर्थिक परेशानियों के कारण आपके कार्य में भी कठिनाइयों का सामने आना संभव है।

कैरियर - इस सप्ताह कर्क राशि के उन लोग जिनका करियर में प्रयास जारी है, उन्हें सफलता मिलने में अभी समय लगेगा। इस हफ्ते अपने से वरिष्ठ अधिकारी के साथ वाद-विवाद से दूर रहें; ऐसा करने पर ही करियर में नुकसान से बचा जा सकता है। अपने बोलचाल में संयम बनाए रखें और वाद-विवाद से बचना बेहतर होगा।

लव - यह सप्ताह प्रेमी जोड़ों के लिए खास है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें अपने भागीदार के साथ कुछ मतभेद से जूझना पड़ सकता है। अपने पार्टनर के स्वभाव को समझने की कोशिश करें; इससे रिश्ते में नर्मी बनेगी। अपने व्यवहार के कारण अगर उनका मनोभाव दुखी हो रहा हो, तो धैर्य रखें और समझदारी से बात करें। पार्टनर को पर्याप्त समय दें ताकि वह आपसे खुलकर अपने विचार बांट सकें। साथ में कहीं बाहर घूमने-फिरने जाएँ, इससे माहौल हल्का होगा और आपके बीच की दूरी कम होगी, जो संबंध को मजबूत बनाएगी। पार्टनर की बातों को महत्व दें और उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए संतुलित निर्णय लेने की कोशिश करें

सिंह - इस सप्ताह आप अपने परिवार की खुशी के लिए कहीं बाहर घूमने-फिरने, बच्चों की शिक्षा-पढ़ाई आदि के लिए भी बड़े निर्णय ले सकते हैं। इनमें से कुछ निर्णय आपके निवास स्थान में बदलाव की वजह बन सकते हैं। इसलिए किसी भी बड़े निर्णय से पहले अपने परिवार माता-पिता आदि से विस्तार से चर्चा कर लें; ऐसा करने से परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा और निर्णय के प्रति आपका साथ निभाने की जिम्मेदारी आप दूसरों के साथ बांट पाएंगे। ध्यान रखें कि इस सप्ताह खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण जरूरी है; नहीं तो आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ सकती है और आवश्यक समय पर आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की स्थिति आ सकती है। विरोधियों से सावधान रहें; आपके अधीन चल रहे कार्यों में विघ्न आ सकते हैं

स्वास्थ - यह सप्ताह आपके स्वास्थ्य के लिए शानदार रहने वाला है। लंबी अवधि से चले आ रहे स्वास्थ्य-संबंधी परेशानी दूर होंगे और आप तंदुरुस्त महसूस करेंगे। इस हफ्ते अपने खानपान पर थोड़ा और गहराई से ध्यान दें, ताकि आपका स्वास्थ्य और भी बेहतर बना रहे। मौसमी बदलावों को भी ध्‍यान में रखें ताकि आप स्वस्थ रह सकें।

वित्त - यह सप्ताह आपके लिए बेहद मेहनत भरा रहेगा, लेकिन अपनी मेहनत के अनुसार व्यापार-व्यवसाय में आपको लाभ मिलता नहीं दिखेगा। साथ ही आपके विरोधी पक्ष आपके कार्यक्षेत्र में आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इस सप्ताह किसी अनजान व्यक्ति के साथ बड़ी डील करने से नुकसान होने की संभावना है। बेहतर यही होगा कि आप किसी भी कार्य या पार्टनरशिप में कदम उठाने से पहले अच्छे से सोच-समझ कर निर्णय लें

करियर - इस सप्ताह कैरियर की दिशा में नौकरी और अन्य प्रयास करने वालों के लिए कुछ हालात मुश्किल भरे रह सकते हैं। जिस कार्य के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें सफल होना इस सप्ताह कठिन प्रतीत होगा। इसके साथ-साथ स्वास्थ्य के मामले में भी कुछ चिंता बनी रह सकती है। सहयोगियों के बीच मतभेद भी बढ़ सकते हैं, जिससे आप तनावग्रस्त हो सकते हैं।

लव - लव लाइफ के लिए यह सप्ताह काफी रोमांचक रहेगा। आपका साथी आपकी सोचों से प्रेरित होगा और आप दोनों साथ में कहीं बाहर घूमने-फिरने की योजना बना सकते हैं। अगर अभी तक आपने अपने दिल की बात अपने साथी तक नहीं पहुंचाई है, तो यह समय और मौसम आपके पक्ष में हैं। इस सप्ताह आप अपने दिल की बात खुले दिल से उन्हें बता सकते हैं, इससे आपका साथी आपको अधिक महत्व देगा। प्रेम-प्रसंग के लिए यह समय उत्तम रूप से अनुकूल है।

कन्या - इस सप्ताह कुछ घटनाओं के कारण आप तनाव में रह सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ आपके व्यवहार के कारण आप में दूरियां बढ़ सकती हैं और वे आपको दूरी बनाए रखने की कोशिश कर सकते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि इस सप्ताह आपका मन अशांत और बेचैन है। कार्यस्थल पर सहकर्मी आपको किनारे कर सकते हैं, जिससे आपको आर्थिक या पेशेवर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। घर के माहौल में माता-पिता या संपत्ति से जुड़ी कुछ समस्याओं के कारण आपको कोर्ट-कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, जिससे रिश्तों में दूरी और भी बढ़ सकती है। इस समय अपने व्यवहार और निर्णयों पर ध्यान दें, ताकि पारिवारिक नजदीकियां और शांति बनाए रखने में मदद मिले।

स्वास्थ्य- यह सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक-ठीक रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ मेलजोल और एक-दूसरे के साथ बिताया गया समय आपके लिए लाभदायक साबित होगा। सकारात्मक ऊर्जा और सहयोग से आपका मन शांत रहेगा, जिससे आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की राहत मिलेगी। आप में से जिनकी सेहत थोड़ी कमजोर थी, उनमें सुधार देखने को मिलेगा और आपके लिए भी यह सप्ताह बेहतर रहने की उम्मीद है। मौसम के अनुसार अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। गर्मी या सर्दी के बदलाव से होने वाली तकलीफों से बचने के लिए संतुलित आहार लें

वित्त - इस सप्ताह कार्यस्थल में आपको किसी विशिष्ट व्यक्ति के जरिये अवश्य कोई बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। आपको एक बड़ी डील या समझौता मिलने के संकेत भी नजर आ सकते हैं, जिससे आपके आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है। यदि आप स्वयं कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो इस समय उस काम की भूमिका आपके लिए एक अवसर बन सकती है, और आय के नए स्रोत प्राप्त होने की संभावनाएं सामने आ सकती हैं।

कैरियर - सप्ताह के आरंभ में जो आप अनुभव कर रहे हैं, वह आपके करियर के लिए काफी सकारात्मक संकेत दे रहा है। मित्रों के सहयोग से आपके कार्यक्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे, और ऐसी मौके मिलेंगे जो आपके करियर को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। मेहनत और समर्पण का उचित परिणाम इस सप्ताह आपको आर्थिक सफलता के रूप में मिलेगा, जिससे आपकी आय में भी वृद्धि हो सकती है। इसका मतलब है कि आपको वह मनचाहा रोजगार मिल सकता है जिसे आप लंबे समय से पाना चाहते थे

लव - यह सप्ताह आपके प्रेम जीवन के लिए खास तौर पर अहम रहेगा। आपके जीवनसाथी का प्रति-दिन का साथ आपको पूरा सार देेगा और प्रेम के नए रंग देखने को मिलेंगे। प्रेम-प्रसंग के लिए यह समय काफी उपयुक्त रहेगा। आपका साथी आपके मन की बात सहज ही समझ पाएगा और आप भी उसके साथ खुले तौर पर अपनी खुशी और इच्छाओं को साझा कर पाएंगे। इसी सप्ताह आप अपने पार्टनर के साथ बिताने के लिए खुशनुश समय तय कर रहे हैं, और इस दौरान आपका साथी आपकी बातों को भी बहुत महत्व देगा।

तुला - यह सप्ताह आपके लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है। अगर आप आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान हैं, तो इस सप्ताह आप उससे मुक्त होने की दिशा में कदम बढ़ा पाएंगे। किसी सहयोगी की मदद से आप नए कार्य की ओर अग्रसर होंगे, जिसमें सफलता मिलने की संभावना दिखती है। साथ ही आपको अपने मित्रों और परिवारजनों का समर्थन हर काम में मिलते दिखेगा, जिससे आपके व्यवहार से सब लोग खुश होंगे और आपके लिए लाभ के अवसर बनेंगे।

स्वास्थ्य - इस सप्ताह स्वास्थ्य के नजरिए से स्थिति ठीक नहीं है। आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और किसी अपने की तबीयत बिगड़ने की आशंका भी हो सकती है। इस कारण आपका मन चिंतित और अस्वस्थ-संवत महसूस करेगा, और मानसिक शांति में कमी आ सकती है।

वित्त - इस सप्ताह के लिए आप सकारात्मक संकेतों के साथ आगे बढ़ेंगे। जिस भी कार्य की शुरुआत आप इस समय करना चाहेंगे, उसमें सफलता मिलने की संभावना है। कार्यस्थल पर आपको सफलता प्राप्त होगी और अपने दोस्तों, सहयोगियों से आर्थिक मदद मिलने की भी उम्मीद है। इस महीने बड़े भागीदारी या डील करने के आसार व्यापार क्षेत्र में बन सकते हैं, जिसका लाभ आगे चलकर आपको मिलेगा।

कैरियर - इस सप्ताह केरियर को लेकर आप उलझ सकते हैं आपके सामने कई ऑप्शन आएंगे जिस कारण आपका मन विचलित हो सकता है आपका कार्य क्षेत्र बदल सकता है परंतु कैरियर में इस सप्ताह सफलता मिलने में कुछ शंका बनी रहेगी विरोधी वर्ग आपका होता हुआ कार्य कर सकते हैं

लव - इस सप्ताह लव लाइफ के लिए चुनौतियां थोड़ी अधिक रहने वाली हैं। आपके साथी के व्यवहार में अगर वह आपको दूसरों से भडकाने पर शक करेगा, तो इससे आपके रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं और संबंध टूटने की भी संभावनाएं बन सकती हैं। बेहतर होगा कि आप अपने साथी के साथ बैठकर उनके मन में चल रहे शक के विचारों को समझने की कोशिश करें और उन्हें दूर करें। उन्हें कुछ समय उनके साथ बिताने की कोशिश करें

वृश्चिक - इस हफ्ते अपने व्यवहार में बड़ा बदलाव कर पाएंगे, जिससे आपके विरोधी भी आपके प्रशंसक बन जाएंगे। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में इस सप्ताह आपकी बड़ी सफलता संभव है अगर आप सार्वजनिक रूप से लोगों की मदद करेंगे, तो आपका सम्मान बढ़ेगा। इसके साथ ही आपको सामाजिक रूप से कोई विशिष्ट पद या दायित्व भी मिल सकता है। इस सप्ताह आप किसी खास व्यक्ति से मिल भी सकते हैं, जिससे आने वाले समय के लिए कोई बड़ी योजना बन सकती है।

स्वास्थ्य - यह सप्ताह आपके स्वास्थ्य के लिए आरामदेह रहेगा। यदि आप बाहर घूमने-फिरने के अवसर ढूंढ रहे हैं, तो खान-पान का खास ख्याल रखें। मौसमी बीमारियां आपके और आपके परिवार के बीच आ सकती हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है। लेकिन चिंता की बात नहीं, इस सप्ताह बड़ी बीमारी से राहत मिलेगी।

वित्त - इस हफ्ते आर्थिक दृष्टि से आपके लिए शानदार लाभ के संकेत दिख रहे हैं। जिन निर्णयों के आपने पहले लिए थे, उनके सुखद परिणाम इस सप्ताह स्पष्ट तौर पर सामने आएंगे, आप अपने साथी मित्रों के साथ मिलकर किसी नए प्रोजेक्ट की भी शुरुआत कर सकते हैं। आय के नए स्रोत खुलकर सामने आ सकते हैं और आपके खाते में बढ़ोतरी हो सकती है।

कैरियर - यह सप्ताह करियर के संदर्भ में आपके लिए कुछ कठिनाइयों लेकर आ सकता है। शिक्षा और अध्ययन के मामले में आपको अधिक मेहनत और समर्पण दिखाने पड़ेंगे ताकि आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच सकें। साथ ही, इस समय आपके मन में कैरियर के प्रति जो आशा-आकांक्षाएं हैं, वैसा परिणाम पाना आसान नहीं होगा; आपको यह उम्मीद कम और वास्तविकताओं के साथ आगे बढ़ना होगा। कठिन प्रयासों के बावजूद धैर्य बनाए रखें, योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई और कौशल विकास पर जोर दें

लव - यह सप्ताह आपके लव पार्टनर के व्यवहार में बदलाव लेकर आ सकता है। संभव है कि वे कुछ बातें आपकी पसंद के अनुसार नहीं होने दें, जिसकी वजह से वे आप से दूरी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप अपने पार्टनर की मन की स्थिति और भावनाओं को समझने का प्रयास करें। बातचीत के जरिए रिश्ते को मजबूत बनाने का रास्ता अपनाएं।

धनु - इस सप्ताह आपको पारिवारिक मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपके माता-पिता और जीवनसाथी के बीच हुए तकरार के कारण आपको अपना ठिकाना बदलना पड़े, जिसकी वजह से मन थोड़ा दुखी रहेगा। लेकिन इसी सप्ताह आपको अपनी फैमिली लाइफ के लिए बड़ा फैसला भी लेना पड़ सकता है। इस दौरान विरोधी आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु इससे आपको नुकसान नहीं होगा, फिर भी विरोधियों से सावधान रहें। परिवार में संभव है कि कोई धार्मिक आयोजन भी बन जाए।

स्वास्थ्य - यह सप्ताह आपके स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव लेकर आएगा, क्योंकि मौसमी बीमारियां बनी रहेंगी। आप और आपका परिवार परेशान रह सकते हैं, जिससे खर्च बढ़ेगा और आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। इस सप्ताह आपको थोड़ा धैर्य और सजग रहने की जरूरत है।

वित्त - इस सप्ताह किसी भी नए काम की शुरुआत से पहले गहराई से सोच-विचार करना जरूरी है, नहीं तो धोखेबाज़ों के जाल में फंसने की संभावना बढ़ सकती है। किसी नए प्रोजेक्ट के बहाने आपके साथ धोखाधड़ी की घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए किसी भी बड़ी डील या नए कार्य के शुभारंभ से पहले हर पहलू ध्यान से जांच लेना चाहिए। अगर आप सतर्क नहीं होंगे, तो नुकसान उठाने की चिंता बनी रहेगी। बुद्धिमानी से योजना बनाएं, सभी तथ्यों की पुष्टि करें, और केवल तभी आगे बढ़ें जब आप स्पष्ट और ठोस प्रमाणों के साथ सुरक्षित महसूस करें।

कैरियर - यह सप्ताह करियर के संदर्भ में आपके लिए थोड़ा इंतजार भरा है। उस सफलता को पाने के लिए आप जो मेहनत कर रहे हैं, उसे अभी धैर्य से जारी रखना होगा, इसमें थोड़ा और समय लगेगा। लेकिन मेहनत जारी रखिए, हताश नहीं होइए, क्योंकि आपके परिश्रम का परिणाम जल्द ही आपके समक्ष पहुँचेगा।

लव - यह सप्ताह आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं। वह इस सप्ताह आपके साथ अपनी लव लाइफ को लेकर कोई निर्णायक बातचीत चाहे, जिससे आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव कर सकें। आपके लव पार्टनर हर परिस्थिति में आपका साथ देने के लिए तैयार रहेगा।

मकर - इस हफ्ते आप मानसिक रूप से बेहद खुश नजर आएंगे क्योंकि आपका कोई बड़ा अटका हुआ काम इस सप्ताह पूरा होने वाला है। साथ ही संभव है कि आपको कहीं से बड़ी आर्थिक मदद भी मिले, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार दिखेगा। माता-पिता, परिवार के साथ आप किसी धार्मिक यात्रा आदि पर जा सकते हैं। इस हफ्ते मन अध्यात्म की ओर अधिक आकर्षित रहेगा। परिवार के लिए आप नया मकान खरीदने का विचार भी कर सकते हैं, ताकि भविष्य में परिवार को किसी प्रकार की समस्या न हो।

स्वास्थ्य - इस सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। माता-पिता के स्वास्थ्य में भी थोड़ी गिरावट आ सकती है। इसके अलावा काम का बोझ और अधिक रहने से आपकी सेहत पर भी असर पड़ सकता है, जो कि तेज भाग-दौड़ में और अधिक मारक बन सकता है। ऐसे में खान-पान पर खास ध्यान दें और अपनी सेहत के प्रति सचेत रहें

वित्त - इस सप्ताह आपको अपने कार्यक्षेत्र में आर्थिक सहयोग प्राप्त होने की संभावना है, जिसका सीधा प्रभाव आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार के रूप में देखने को मिलेगा। साथ ही आप अपने कार्य में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, जिससे निकट भविष्य में लाभ के संकेत स्पष्ट होंगे। इस सप्ताह आपके मित्रों या साझेदार से भी बड़ी वित्तीय सहायता मिलने की संभावना है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती है।

कैरियर - इस सप्ताह करियर के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे। जिस क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे हैं, वहाँ आपको सफलता मिलने की उम्मीद है। साथ ही काम से जुड़ी यात्राएं या विदेश जाने जैसी घटनाएं भी बन सकती हैं। आपका मन उत्साहित और प्रसन्न रहेगा, और आप बिना बेकार के प्रयासों में समय बर्बाद किए, अपनी मेहनत के प्रति पूरी लगन बनाए रखेंगे।

लव - आपके लव पार्टनर मौसमी बीमारियों की चपेट में संभवतः सप्ताह भर तक आ सकते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य में थोड़ा बिगाड़ आ सकता है और आपको कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं। लेकिन शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की संभावना है। अपने साथी के साथ समय बिताएं, इस समय वे आपकी ज़रूरत महसूस कर रहे हैं।

कुंभ - इस सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए गति तेज रहने के संकेत हैं, पर साथ ही भागदौड़ भी बनी रहेगी। संभव है कि आप बड़े किसी वाद-विवाद में फंस जाएँ, जिससे कोर्ट-कचहरी के चक्कर भी लगने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें और किसी बड़े विवाद से खुद को दूर रखने की कोशिश करें। आपकी प्रगति पर रोक लग सकती है अगर आप बेवजह के प्रपंचों में उलझ जाएँ। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि किसी न किसी तरह के भ्रम या गलतफहमी के कारण आप परेशानी महसूस करेंगे। बेहतर होगा कि खुद को थोड़ा संभाल कर रखें और स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ काम करें। पारिवारिक जीवन में भी कुछ परेशानियाँ देखने को मिलेगी, जिससे आप और आपका परिवार चिंतित हो सकता है।

स्वास्थ्य - इस हफ्ते स्वास्थ्य को लेकर अगर आप लापरवाह रहते हैं, तो आपकी सेहत खराब हो सकती है। मौसमी बीमारियों के कारण आप किसी पुरानी बीमारी की गिरफ्त में भी आ सकते हैं, जिससे आपकी सेहत पर असर पड़ेगा। इसके साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति पर भी इसका प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिल सकता है।

वित्त - इस सप्ताह व्यापार-व्यवसाय में कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले हर छोटी-बड़ी बात पर बारीकी से विचार करें। इस समय व्यापारी क्षेत्रों में किसी बड़े निवेश से बचना ही बुद्धिमानी होगी, क्योंकि अचानक लिया गया जोखिम आपको नुकसान तक पहुंचा सकता है। साथ ही, इस सप्ताह अपने परिचितों के साथ बातचीत में सावधानी बरतें, क्योंकि किसी के साथ धोखा हो जाने का खतरा भी मौजूद है।

कैरियर - यह सप्ताह आपके करियर के लिए कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है। आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ तनाव देखने को मिल सकता है, जो आपके कामकाज पर असर डाल सकता है। वित्तीय अड़चन आपके प्रेरणा स्तर को भी प्रभावित कर सकती हैं, जिससे कार्यस्थल पर आपकी प्रगति धीमी पड़ सकती है। मनोबल बनाए रखना और योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाना बहुत जरूरी रहेगा ताकि आप इन परेशानियों से पार पा सकें और अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ सकें।

लव - इस हफ्ते आपका अपने प्रेम पार्टनर से कुछ मुद्दों पर बहस हो सकती है, जिसकी वजह से स्थिति बढ़ भी सकती है। आपका साथी अपनी ही बात पर अड़ सकता है, जिससे मामला और उलझ सकता है। बेहतर होगा कि आप दोनों मिलकर शांत तरीके से बैठकर समस्या का हल निकालें और अपने रिश्ते को सुरक्षित रखने की कोशिश करें।

मीन - इस सप्ताह के दौरान आपके लिए परिस्थितियां बहुत अनुकूल रहेंगी। आपके मन में जिन भी कामों के पूरा होने की आशा है, उनमें सफलता मिलेगी। संभव है कि इस सप्ताह आपको कोई बड़ा अवसर मिल सकता है, नौकरी या अन्य क्षेत्रों में। आपके वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मी आपके व्यवहार और प्रदर्शन को लेकर प्रश्न उठा सकते हैं, जिससे आपको प्रमोशन या बेहतर अवसर मिल सकता है। पारिवारिक प्रतिष्ठा और सम्मान में भी वृद्धि होगी। परिवार में किसी बड़ी परेशानी से इस सप्ताह आपको निजात मिल सकेगी। पैतृक संपत्ति के मामले में भी इस सप्ताह आपका हक मिल सकता है। साथ ही धार्मिक यात्रा या तीर्थाटन का मौका भी बन सकता है।

स्वास्थ्य - इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। सामान्य तौर पर स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। चिंता मत करें, सप्ताह के अंत तक स्थिति बेहतर हो जाएगी, हालांकि व्यस्त रहने के कारण मौसमी बीमारी की चपेट में आने का खतरा भी हो सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें।

वित्त - इस हफ्ते आपके लिए आर्थिक तौर पर काफी लाभकारी रहने वाला है। संभव है कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट या डील आपके पक्ष में आ जाए जिससे आपको धन लाभ हो सकता है। साथ ही अगर आप पिछले कुछ समय से खुद का रोजगार शुरू करना चाहते थे, तो इस सप्ताह उसमें सफलता मिल सकती है। शेयर बाजार में आपका निवेश फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा, इस हफ्ते भौतिक सुख-सुविधाओं के लिए आप नया घर, वाहन आदि खरीदने की योजना बना सकते हैं।

कैरियर - यह सप्ताह आपके करियर के लिए बहुत शुभ रहेगा। इस सप्ताह आपका कठोर परिश्रम सफल होगा और आपको एक अच्छी नौकरी मिलने की संभावना है। अपने काम पर पूरा ध्यान दें तो आपको सहयोगी लोगों का पूरा समर्थन मिलेगा, जिससे आपको मार्गदर्शन और सहायता मिलेगी। आर्थिक मदद मिलना भी संभव है, जो करियर क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत करेगा। इन सब के मिले जुले प्रभाव से आप सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे।

लव - इस सप्ताह प्रेम जीवन में खास रुचि और उम्मीदें जगने वाली है। आप अपने प्रियतम के साथ मिलकर आगे आने वाले पलों की नई–नई योजनाएं बनायेंगे और साथ मिलकर जीवन के भविष्य के बारे में सोचेंगे। परिवार के संदर्भ में भी आपके मन में प्लानिंग की रहती धार बनी रहेगी, जिसे आप पार्टनर के साथ साझा कर सकते हैं। आपका साथी आपके प्रति पूरी तरह समर्पण दिखाएगा, और कुछ छोटी–छोटी नोकझोंक भी इस सप्ताह आ सकती है, जो संभव है लेकिन यह सब प्रेम के बीच की गर्माहट को बढ़ाएगा।