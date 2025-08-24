Weekly Horoscope 24 To 30 August 2025: इस सप्ताह इन जातकों को मिलेगी नौकरी, घर आएंगी खुशियां; पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

धर्म डेस्क, इंदौर। नया सप्ताह हर राशि के लिए नई उम्मीदें और चुनौतियाँ लेकर आ रहा है। कहीं करियर में तरक्की की आहट सुनाई देगी तो कहीं प्रेम जीवन में मधुरता का स्पर्श होगा। वित्तीय मामलों में उतार-चढ़ाव और स्वास्थ्य की परीक्षाएं भी सामने आएंगी। आइए जानते हैं इस सप्ताह ग्रह-नक्षत्रों की चाल से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा...

मेष इस सप्ताह मेष राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। बदलते मौसम का असर गले और पेट पर दिख सकता है, इसलिए खानपान में लापरवाही बिल्कुल न करें। व्यायाम और सुबह की सैर से लाभ होगा। करियर के लिहाज से यह समय आपके लिए कई अवसर लेकर आ रहा है।

कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, और आपके नेतृत्व कौशल से वरिष्ठ प्रभावित होंगे। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह सकारात्मक परिणाम देने वाला हो सकता है। आर्थिक रूप से आपके लिए यह समय शुभ रहेगा। आय के नए स्रोत खुलेंगे और निवेश से लाभ मिलेगा। लव लाइफ में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्तों में गहराई बढ़ेगी। अविवाहित जातकों के लिए नए रिश्ते का प्रस्ताव आ सकता है। वृषभ वृषभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी थकान और मानसिक दबाव के साथ हो सकती है। भागदौड़ और काम का बोझ स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। नींद की कमी और तनाव से बचने की कोशिश करें। करियर में मेहनत अधिक करनी होगी। नए प्रोजेक्ट्स आपके सामने आएँगे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय और प्रयास की आवश्यकता होगी।

वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, हालांकि खर्चे भी साथ-साथ बढ़ेंगे। इसलिए बजट संभालकर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा। प्रेम जीवन में कभी-कभी साथी से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संवाद से सभी समस्याएँ हल हो जाएँगी। रिश्तों में संतुलन बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। मिथुन मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह चुनौतियों से भरा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से सिरदर्द, तनाव और थकान जैसी समस्याएँ परेशान कर सकती हैं। योग और ध्यान आपके लिए काफी मददगार साबित होंगे। कार्यक्षेत्र में निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। सहकर्मी आपकी बात को नज़रअंदाज़ कर सकते हैं या सहयोग में कमी कर सकते हैं, जिससे काम की गति धीमी हो सकती है। वित्तीय मामलों में सतर्कता बरतना आवश्यक होगा। जल्दबाजी में किए गए निवेश से नुकसान हो सकता है। प्रेम जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है। धैर्य और विश्वास ही रिश्तों को बचा सकता है। कर्क कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह उत्साह और ऊर्जा से भरा रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा और पुराने रोगों से राहत मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन या मान-सम्मान बढ़ने की संभावना है। व्यवसाय करने वालों को भी नए अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और प्रॉपर्टी से लाभ की संभावना है। प्रेम जीवन में रोमांस और मधुरता बनी रहेगी। अविवाहित जातकों को शादी का प्रस्ताव मिल सकता है। जो पहले से रिश्ते में हैं, उनके लिए यह समय और भी खास होगा।

सिंह सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने गुस्से और अहंकार पर नियंत्रण रखना होगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर तनाव और रक्तचाप से जुड़ी समस्या बढ़ सकती है। खानपान और दिनचर्या में सुधार लाना आवश्यक होगा। करियर में आपकी नेतृत्व क्षमता सामने आएगी। टीम वर्क में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे और अपने विचारों से सबको प्रभावित करेंगे। आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए शुभ है। आय बढ़ेगी और निवेश से अच्छा लाभ मिलेगा। लव लाइफ रोमांच और खुशियों से भरी रहेगी। पार्टनर के साथ आउटिंग या कोई रोमांटिक सरप्राइज आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा। कन्या कन्या राशि के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ, खासकर पाचन तंत्र की दिक्कतें, आपको परेशान कर सकती हैं। कार्यक्षेत्र में विरोधी सक्रिय रहेंगे और आपकी आलोचना कर सकते हैं। ऐसे में धैर्य बनाए रखना ही आपके लिए बेहतर होगा।