धर्म डेस्क। 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक का यह साप्ताहिक राशिफल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं स्वास्थ्य, वित्त, करियर और लव लाइफ की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया है। ग्रहों और नक्षत्रों की बदलती चाल के अनुसार, यह सप्ताह मेष, कर्क, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों के लिए शानदार सफलता और नए अवसरों से भरा रहने वाला है।

मेष - यह सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं कार्य क्षेत्र में विवादों की स्थिति में ना उलझे कुछ विरोधी आपके कार्य को बिगाड़ना चाहते हैं ऐसे में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है इस सप्ताह आर्थिक तौर से आपके परिवार मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा कार्यक्षेत्र में उतार-चढ़ाव बना रहेगा आर्थिक लाभ के योग सामान्य रहेंगे नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह विवादों से भरा रह सकता है करियर के लिए इस सप्ताह आपको बहुत परिश्रम करना होगा शेयर मार्केट में निवेश सोच विचार कर करें वाहन के चलने में सावधानी रखें

वृषभ - यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा हालांकि कार्य की अधिकता के कारण परिश्रम अधिक करना होगा जिस कारण शारीरिक थकावट मानसिक तनाव बना रहेगा परिवार के साथ यह सप्ताह आपका अच्छा रहेगा संबंधों में चल रहा उतार-चढ़ाव खत्म होगा परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह मिला-जुला फल देने वाला रहेगा आर्थिक लाभ के योग बनेंगे व्यापार व्यवसाय में विस्तार होगा नौकरी वालों के लिए इस सप्ताह कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है शेयर मार्केट में निवेश सोच विचार कर करें मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी इस सप्ताह नया वाहन प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं भविष्य के लिए कोई बड़ी सुरक्षा निधि जमा कर सकते हैं

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम और बढ़ सकती है आप और आपके पार्टनर के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं जिस कारण मन में अशांति बनी रहेगी अपने पार्टनर के साथ बैठकर अपनी समस्या को कहें आपको नया रास्ता प्राप्त होगा

कैरियर - करियर की दृष्टि से अभी उचित समय का इंतजार करें यह सप्ताह आपको मनचाही सफलता मिलने में समय है अत्यधिक परिश्रम इस सप्ताह आपका परिणाम बदल सकता है

वित्त - इस सप्ताह अर्थ से संबंधी समस्या आपको परेशान करेगी कार्यक्षेत्र में व्यापार आदि में घाटा लग सकता है इस कारण आपको बड़ा आर्थिक कर्ज लेना पड़ सकता है इस सप्ताह व्यर्थ के खर्चों से दूरी बनाकर रखें

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आप और आपका परिवार प्रॉब्लम में रहेगा मौसमी बीमारियों की चपेट में आप आपका परिवार आ सकता है इस सप्ताह घर में कोई व्यक्ति ज्यादा रोगी हो सकता है

मिथुन - यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है इस सप्ताह आपके कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे इस सप्ताह आप अपने कार्यक्षेत्र में बड़ा बदलाव या स्थान परिवर्तन कर सकते हैं आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहेगा इस सप्ताह में कर्ज का बोझ कम होगा पारिवारिक लोगों के साथ संबंधों में मतभेद बने रहेंगे हालांकि मित्रों का सहयोग मिलेगा ससुराल पक्ष से आर्थिक मदद मिल सकती है इस सप्ताह नौकरी वालों के लिए कामयाबी मिलेगी व्यापार व्यवसाय वालों को आर्थिक लाभ की योग बनेंगे प्रॉपर्टी आदि कार्यों में निवेश कर सकते हैं इस सप्ताह घर में नया वाहन या नया मेहमान आ सकता है स्वास्थ्य का ख्याल रखें विवादों से दूर रहे वाणी का उपयोग संभाल कर करें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर लाभ प्राप्त करें

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम में आपको राहत मिलने वाली है आपके लव पार्टनर के साथ कुछ बातों को लेकर जो मतभेद चल रहे हैं इस सप्ताह को खत्म होंगे आप दोनों यह सप्ताह अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं

कैरियर - करियर की दृष्टि से भी यह सप्ताह अच्छा है इस सप्ताह आपको अपने करियर में नए रास्ते मिलेंगे वह आप अपने करियर के लिए कोई अच्छा कर रहे प्रयासों में सफलता अर्जित करेंगे

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताह शानदार है इस सप्ताह है आप बड़ा लाभ अर्चित करने में सफल होंगे कार्य क्षेत्र में नए-नए परिवर्तन कर कर आप नए आर्थिक रास्तों का निर्माण करने में सफल होंगे इस सप्ताह पुराने कर्ज से मुक्ति मिलेगी साथ ही आर्थिक तौर से बड़ी मदद कार्यक्षेत्र में आपको मिलने वाली है जिससे आपके कार्य की गति में इजाफा होगा

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है अच्छा है यह सप्ताह परिवार और आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से इस सप्ताह राहत मिलेगी स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आदि सूर्य नमस्कार आदि का उपयोग कर सकते हैं

लव - यह सप्ताह है आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा है आप और आपका पार्टनर इस सप्ताह है बहुत अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं साथ ही इस सप्ताह आप कोई बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ के लिए ले सकते हैं जो आगामी समय में आप दोनों के लिए अच्छा रहेगा

कैरियर - करियर की दृष्टि से प्रयास कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह शानदार है आप जिस कार्य के प्रति मेहनत कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त होगी करियर के साथ-साथ नए रास्ते भी बनेंगे

वित्त - यह सप्ताह है आपके लिए शानदार है व्यापार व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है आर्थिक स्थिति मजबूत होगी कार्यक्षेत्र में लाभ अर्जित होगा अपने कार्य व मार्केटिंग को आप दूर-दूर तक पहुंचने में सफल होंगे यह सप्ताह है आपके लिए बड़ा आर्थिक लाभ लेकर आने वाला है

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है हालांकि अपने खान-पान पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है साथ ही ठंड में बाहर जाएं तो संभाल कर रहे इस सप्ताह व्यायाम आदि का उपयोग करके आप स्वास्थ्य पर कंट्रोल रख सकते हैं स्वास्थ्य बिगड़ने पर डॉक्टरी सलाह अवश्य लें

कर्क - यह सप्ताह आपके लिए संघर्ष से भरा रहेगा इस सप्ताह आपके कार्यक्षेत्र में अत्यधिक परिश्रम के बाद भी सफलता मिलने में संदेह है इस सप्ताह आपके शत्रु पक्ष के साथ-साथ अपने खास व्यक्तियों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है अपने कार्य की योजना किसी के सामने शेयर ना करें नहीं तो आपका बनता हुआ कार्य बिगड़ सकता है व्यापारिक लोगों के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा हालांकि सप्ताह के उतरते समय में व्यापार व्यवसाय में आर्थिक लाभ होगा पारिवारिक लोगों के साथ संबंधों में सुधार होगा प्रॉपर्टी विवादों से दूर रहें न्यायालय पक्ष में चल रहे प्रकरण में सफलता मिलेगी शेयर मार्केट में निवेश सोच विचार कर करें इस सप्ताह विवादों से दूर रहे अपनी वाणी से किसी का अपमान ना करें इस सप्ताह आपको स्वास्थ्य को लेकर परेशान रह सकते हैं परिवार में किसी अपने का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है कोई दुखद समाचार भी प्राप्त होगा

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्यतः ठीक है हालांकि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें मौसम की दृष्टि से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है इस सप्ताह सर दर्द सर्दी जुकाम बुखार आदि की चपेट में आप आ सकते हैं

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताह आपके लिए खर्चीला रहने वाला है व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च होगा इस सप्ताह आय के नए स्रोत बनेंगे लेकिन इस सप्ताह धन का संग्रह करना आपके लिए बढ़ा कठिन काम है व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च होने के कारण आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है इस कारण आपको किसी से बड़ी आर्थिक मदद लेना पड़ सकती है इस सप्ताह खर्चों पर कंट्रोल रखें

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है आपका करियर की दृष्टि से ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता इस सप्ताह आपको अपने कार्यों के प्रति संघर्ष करना होगा करियर की दृष्टि से अभी सफलता अर्जित करने में समय है

लव - इस सप्ताह आपको अपनी लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ कुछ बातों को लेकर मतभेद का सामना करना पड़ेगा इस सप्ताह आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम बढ़ सकती है अच्छा होगा यह सब बताएं आप संबंध को लेकर किसी बड़े निर्णय पर न पहुंचे यह सप्ताह समय निकालना आपके संबंध के लिए बड़ी चुनौती होगी

सिंह - यह सप्ताह आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है इस सप्ताह अपने कार्यक्षेत्र में आपको विवादों का सामना करना होगा साथ ही साथ बड़े संघर्ष के साथ इस सप्ताह आपको सफलता मिलेगी इस सप्ताह पारिवारिक लोगों से मतभेद की स्थिति रहेगी आपका कार्यक्षेत्र आपसे छीना जा सकता है ऐसे में आपको नए स्थान और नए लोगों की सहयोग की आवश्यकता होगी आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं है आपको आर्थिक मदद की आवश्यकता होगी मित्रों के सहयोग से व्यापार व्यवसाय में नई शुरुआत कर सकते हैं नौकरी वालों के लिए इस सप्ताह सफलता मिलेगी वाहन का उपयोग संभलकर करें शेयर मार्केट में निवेश सोच विचार कर करें इस सप्ताह वाणी का उपयोग संभलकर करें विवादों से दूर रहें

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण पाने के लिए आपको अपनी जवान पर भी नियंत्रण रखना होगा फिजूल खानपान से दूर रहें

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं है इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में व्यापार आदि में अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता है साथी इस सप्ताह व्यर्थ के खर्चों से खुद को बचाना आपके लिए लाभकारी होगा इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आर्थिक सहयोग लेने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ सकती है यह सप्ताह आर्थिक दृष्टि से मिश्रित फल देने वाला रहेगा

कैरियर - करियर की दृष्टि से प्रयास कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला रहेगा इस सप्ताह बड़ी सफलता तो आपको प्राप्त नहीं होगी लेकिन करियर में आगे बढ़ाने के लिए रास्ते जरूर आपको मिल सकते हैं

लव - यह सप्ताह आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है आप और आपके पार्टनर के बीच में मतभेद बढ़ेंगे तथा शंकाओं का दौर रहेगा इस सप्ताह अपने पार्टनर के विचारों को समझने का प्रयास करें ऐसी कोई भी बातचीत ना करें जिससे आप दोनों का संबंध बिगड़े

कन्या - यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा इस सप्ताह घर में खुशियों का माहौल होगा परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे पारिवारिक लोगों के साथ यह सप्ताह अच्छा रहेगा पुराने विवाद खत्म होंगे परिवार के साथ आपके संबंधों में सुधार होगा व्यापारिक लोगों के लिए यह सप्ताह बड़े लाभ का योग लेकर आएगा इस सप्ताह आपका निवेश आपको बड़ा लाभ दे सकता है प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में आप बड़ा निवेश कर सकते हैं कार्य क्षेत्र में नए परिवर्तन आपको लाभ देंगे इस सप्ताह नया वाहन मकान खरीदने के योग बनेंगे मित्रों के साथ नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं कार्य के सिलसिले में लंबी यात्राओं पर जाना पड़ सकता है स्वास्थ्य का ख्याल रखें बच्चों की पढ़ाई को लेकर चल रही चिंता इस सप्ताह खत्म होगी

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है मन शांत रहेगा तथा आप इस सप्ताह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से दूर रहेंगे परिवार में थोड़ी बहुत समस्या स्वास्थ्य संबंधी देखने को मिल सकती है खान-पान नियंत्रण रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें

वित्त - यह सप्ताह है आर्थिक तौर से लाभकारी रहने वाला है कार्यक्षेत्र में पुराना निवेश आपको जहां एक और बड़ा लाभ अर्जित कराएगा वहीं आप इस सप्ताह नए आर्थिक मार्ग खोजने में सफल होंगे जिस कारण कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी वह आर्थिक लाभ प्राप्त होगा

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह शानदार है आप अपने कार्य को लेकर आशावादी रहेंगे तथा आपके करियर के क्षेत्र में बड़ी सफलता इस सप्ताह मिलने वाली है

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ अच्छी रहने वाली है आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है इस सप्ताह आपका पार्टनर और आपके बीच पुराने मतभेद भी दूर हो जाएंगे यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है

तुला - यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा इस सप्ताह आपको कार्यक्षेत्र में बड़े आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे अपने कार्यक्षेत्र में आप परिवर्तन के साथ-साथ किसी नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं इस सप्ताह आपको अपने व्यापार व्यवसाय से लाभ तो होगा साथ ही साथ अन्य मार्गो से भी आर्थिक लाभ के योग बनेंगे प्रॉपर्टी संबंधी विवाद में आपको विजय प्राप्त होगी करियर वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा शेयर मार्केट में इस सप्ताह आप बड़ा निवेश कर सकते हैं इस सप्ताह भूमि प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में निवेश करना अच्छा होगा व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं नौकरी वालों को इस सप्ताह पदोन्नति की संभावना है पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे मित्रों के साथ इस सप्ताह किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे अपने परिवार के साथ इस सप्ताह आप मौज और मस्ती के साथ समय व्यतीत करेंगे

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है आप और आपके परिवार के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा बीमारी के चलते इस सप्ताह आर्थिक व्यय कम होगा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें व्यायाम आदि का उपयोग कर सकते हैं

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताह है आपके लिए जबरदस्त है आप अपना बड़ा लाभ अर्जित करने वाले हैं कार्यक्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता आपको प्राप्त होगी इस सप्ताह अपने निर्णय पर अडिग रहे साथी इस सप्ताह आर्थिक लाभ के साथ साथ आर्थिक सपोर्ट भी आपको मिलेगा

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है आपको अपनी मनचाही सफलता प्राप्त होगी इस सप्ताह आपके करियर के कई ऑफर प्राप्त होंगे लेकिन अपने मनपसंद करियर का चुनाव करने का आपके लिए यह अच्छा समय होगा

लव - यह सप्ताह अपनी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम को सफलतापूर्वक हटाने में आप सफल होंगे इस सप्ताह अपने पार्टनर के साथ चल रहे पुराने सारे मतभेद आप खत्म कर एक नई शुरुआत करेंगे आपका पार्टनर आपके प्रति समर्पित होगा यह सप्ताह है आप दोनों के लिए अनुकूल है

वृश्चिक - यह सप्ताह परेशानियों से भरा रहेगा स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव बना रहेगा परिवार में स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण आर्थिक नुकसान की भी संभावना है कार्यक्षेत्र में अत्यधिक भाग दौड़ का सामना करना होगा व्यापारिक लोगों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फल देने वाला रहेगा इस सप्ताह आर्थिक लाभ और आर्थिक व्यय दोनों के योग बनेंगे पारिवारिक लोगों के साथ मतभेद की स्थिति बनी रहेगी प्रॉपर्टी संबंधी विवाद के कारण परिवार में लोगों से मतभेद रहेंगे नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह विवादों से भरा रहेगा इस सप्ताह आपके अधिकारियों से मतभेद रहेंगे मानसिक तनाव के साथ कार्य करना होगा व्यापार व्यवसाय में स्थित उतार-चढ़ाव की रहेगी शेयर मार्केट में निवेश सोच विचार कर करें विवादों से दूर रहें करियर वालों के लिए यह सप्ताह अत्यधिक परिश्रम से भरा रहेगा प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में सोच विचार कर निवेश करें

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से इस सप्ताह आपको संभलकर रहने की आवश्यकता है इस सप्ताह मौसमी बीमारियों की चपेट में आप आ सकते हैं अपने फैमिली डॉक्टर की संपर्क में रहे स्वास्थ्य बिगड़ने पर तुरंत इलाज करावे

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता इस सप्ताह खर्चों पर नियंत्रण करके आप अपना कार्य बना सकते हैं व्यर्थ के कार्यों में धन हानि से बचें इस सप्ताह आर्थिक लाभ के योग काम है हालांकि अपने परिश्रम के द्वारा आप कहीं ना कहीं से अपने कार्यों के लिए अपनी पूर्ति कर लेंगे

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह ठीक है हालांकि आपको अभी और परिश्रम करने की आवश्यकता है मनचाहा करियर और सफलता मिलने में अभी समय है

लव - इस सप्ताह लव लाइफ में कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है आपका पार्टनर आपके प्रति आशंकित हो सकता है उनके मन में किसी प्रकार की आशंका चल रही है जिसका निदान करना आपके लिए आवश्यक है नहीं तो आपका संबंध बिगड़ सकता है

धनु - यह सप्ताह आपको मिश्रित फल देने वाला होगा इस सप्ताह आपके कार्यक्षेत्र में बड़े लाभ के योग बनेंगे साथी साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण परिवार में स्थिति बिगड़ सकती है आर्थिक नुकसान की संभावना है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे इस सप्ताह व्यापार व्यवसाय में विवाद की स्थिति रहेगी आर्थिक लाभ में कई लोग अपना अधिकार मांगेंगे प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में विवाद की स्थिति रहेगी नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं है इस सप्ताह आपको विवादों का सामना करना होगा लोग आपका विरोध कर सकते हैं शेयर मार्केट में इस सप्ताह निवेश नुकसान दे सकता है वाहन का उपयोग संभलकर करें दुर्घटना संबंधी योग बन सकते हैं मित्रों के साथ कहीं दूर यात्रा पर जाने के योग बनेंगे

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है ज्यादा अच्छा नहीं है इस सप्ताह है अपने स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा नहीं किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आप आ सकते हैं ऐसे में सतर्क और सावधान रहें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है आपका अच्छा है हालांकि इस सप्ताह है आप अपना निवेश सोच विचार कर करें नहीं तो आपका धन व्यर्थ के कार्यों में उलझ सकता है सत्ता है आपका डिसीजन आपको लाभ दिलाने वाले होंगे आर्थिक मदद प्राप्त होगी कार्यक्षेत्र में कुछ उतार-चढ़ाव रहेगा

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा है इस सप्ताह है आपको अपने करियर में नए रास्ते बनाने के अवसर मिलेंगे आपके साथ रह गए लोगों का सहयोग मिलेगा अधिकारी वर्ग पर आपकी पकड़ होगी

लव - यह सप्ताह आपकी लव लाइफ के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है इस सप्ताह है आप दोनों के बीच काफी समय से चल रहे तनाव खत्म होंगे और आपका पार्टनर आपके प्रति सहानुभूति रखेगी यह सप्ताह है आपके लिए शानदार है

मकर - यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है इस सप्ताह आपका मन प्रसन्नता से भरा रहेगा कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव इस सप्ताह आप कर सकते हैं इस सप्ताह किसी नए कार्य की शुरुआत होगी किसी बड़ी पार्टनरशिप में आप शामिल हो सकते हैं व्यापार व्यवसाय में बड़े लाभ के योग बनेंगे साथ ही साथ इस सप्ताह आप अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार करने में सफल होंगे पारिवारिक लोगों का सपोर्ट मिलेगा मित्रों का सहयोग इस सप्ताह आपको बड़ी सफलता दिला सकता है इस सप्ताह आप न ई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं वह अपनी पुरानी प्रॉपर्टी को निकाल सकते हैं शेयर मार्केट से लाभ होगा नौकरी वालों के लिए इस सप्ताह लोग आपके व्यवहार को पसंद करेंगे आपको पदोन्नति मिल सकती है सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है हालांकि मौसमी बीमारियों से बचने का प्रयास करें इस सप्ताह ठंड में बाहर टहलने आदि आपके लिए अच्छा नहीं है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें हालांकि यह सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा है कार्यक्षेत्र में नई अफसर प्राप्त होंगे किसी बड़ी पार्टनरशिप आदि में आप सहभागी बन सकते हैं जिससे बड़ा लाभ अर्जित के योग बनेंगे इस सप्ताह आप नए कार्यों में उत्साह लेंगे आर्थिक तौर से यह सप्ताह अच्छा है नए कार्यों में निवेश से लाभ प्राप्त होगा

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है इस सप्ताह मनचाही सफलता मिलने में अभी समय है निराश न हो अपनी मेहनत पर विश्वास रखें आगामी समय आपको सफलता प्राप्त होगी

लव - इस सप्ताह है आप अपने लव पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे आपके पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है साथ ही साथ इस सप्ताह आपकी जेब पर भी खर्च बढ़ेगा आपका पार्टनर शॉपिंग आदि में आपका धन खर्च कर सकता है

कुंभ - यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है इस सप्ताह आपको स्वास्थ्य में लाभ होगा परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन होगा कार्यक्षेत्र में उतार-चढ़ाव की स्थिति खत्म होगी आर्थिक लाभ के योग बनेंगे व्यापार व्यवसाय वालों के लिए यह सप्ताह शानदार रहने वाला है आर्थिक बड़े लाभ प्राप्त होंगे नौकरी वालों के लिए इस सप्ताह आपको नए दायित्व मिल सकता है अधिकारी आपसे संतुष्ट रहेंगे आपके व्यवहार से लोग प्रसन्न रहेंगे सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको सम्मान मिलेगा परिवार में लोग आपका सम्मान करेंगे इस सप्ताह आपको कई बड़े निर्णय लेकर लोगों को आश्चर्यचकित कर सकते हैं परिवार में आपका दबदबा बना रहेगा प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों से लाभ होगा घर में नया वाहन आ सकता है इस सप्ताह आप अपने लिए नया आशियाना भी तलाश कर सकते हैं परिवार के साथ इस सप्ताह लंबी यात्राओं के योग बनेंगे

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा है हालांकि वाहन आदि के चलने में सावधानी रखें नहीं तो चोट लगने की संभावना है मौसमी बीमारियों से बचने के लिए खानपान पर नियंत्रण रखें

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए शानदार है कार्यक्षेत्र में एक और जहां आपका विस्तार होगा वहीं नए लोगों से जुड़ना होगा वह आपको बड़ा आर्थिक सपोर्ट भी इस सप्ताह मिलेगा जिस कारण अपने कार्यों की शुरुआत करने में सफल होंगे व्यापार व्यवसाय में लाइव की स्थिति है नौकरी वर्ग वालों के लिए भी इस सप्ताह बड़ी सफलता मिलेगी

कैरियर - अपने करियर के लिए यह सप्ताह है आपके लिए खास रहने वाला है आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी अच्छे लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा इस सप्ताह है आप अपने करियर में बड़ा लाभ अर्जित करेंगे

लव - यह सप्ताह आपकी लव लाइफ के लिए भी अच्छा है आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे साथ ही साथ आप दोनों इस सप्ताह हैं काफी करीब रहेंगे वह अपनी लाइफ को लेकर कोई बड़ा निर्णय भी ले सकते हैं जो आगामी समय में आम दोनों के लिए अच्छा होगा

मीन - इस सप्ताह आपको विवादों से दूर रहना होगा नहीं तो आप किसी प्रशासनिक कार्य में उलझ सकते हैं शत्रु पक्ष से सावधान रहें कार्य क्षेत्र में कार्य की अधिकता के कारण अत्यधिक भाग दौड़ करना होगी इस सप्ताह आपके साथी आपको धोखा दे सकते हैं ऐसे में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है स्वास्थ्य को लेकर परेशानी बनी रहेगी आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहेगा आर्थिक लाभ के योग बनेंगे घरेलू कार्यों में खर्च की अधिकता रहेगी इस सप्ताह बचत के योग कम है प्रॉपर्टी संबंधी विवादों से दूर रहे पारिवारिक लोगों से मतभेद की स्थिति रहेगी हालांकि घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे इस सप्ताह आप नया वाहन या गोल्ड खरीद सकते हैं शेयर मार्केट में निवेश करना आपके लिए अच्छा होगा

स्वास्थ्य - इस सप्ताह वाहन आदि से आपको चोट लग सकती है ऐसे में स्वास्थ्य में कुछ गिरावट महसूस होगी साथ ही साथ में इस सप्ताह मौसमी बीमारियों की चपेट में आप आ सकते हैं ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा है आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी आर्थिक धन की प्राप्ति होगी हालांकि व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च होने के योग ज्यादा बन रहे हैं ऐसे में अपने धन का सदुपयोग करें तथा विवादों से दूर रहें आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है

करियर - करियर की दृष्टि से इस सप्ताह है आपको अभी अपनी मेहनत को और ज्यादा करना होगा बड़ी सफलता मिलने में अभी समय है ऐसे में निराश ना हो अपनी मेहनत में कोई कमी ना रखें

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर के साथ कुछ बातों को लेकर आपका विवाद हो सकता है इस कारण आप दोनों के बीच तालमेल बिगाड़ सकता है कुछ समय के लिए अपने पार्टनर से आपकी दूरी बना सकती है ऐसे में विवाद से दूर रहने में ही आपकी भलाई है