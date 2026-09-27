Weekly Horoscope 27 To 2 October 2026: इन राशियों के जीवन में इस सप्ताह होगा चमत्कार, धन की होगी वर्षा

धर्म डेस्क। इस सप्ताह का राशिफल कई राशि वालों के लिए बदलाव, अवसर और चुनौतियां लेकर आ रहा है। कुछ जातकों को कार्यक्षेत्र में सफलता, आर्थिक लाभ, नए काम और करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे, जबकि कुछ राशियों को स्वास्थ्य, पारिवारिक मतभेद, नौकरी के विवाद और आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है।

व्यापारियों के लिए निवेश और विस्तार के योग बनेंगे, लेकिन बड़े आर्थिक जोखिम से बचना जरूरी रहेगा। प्रेम संबंधों में कुछ राशियों को राहत और नई शुरुआत के संकेत हैं। यात्रा, संपत्ति और परिवार से जुड़े फैसले भी महत्वपूर्ण रहेंगे। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों का साप्ताहिक राशिफल।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा नहीं है। इस सप्ताह आप मौसमी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लंबी यात्रा पर जाते समय अपनी दवाई आदि संभाल कर रखें। सही समय पर दवाई ले।

मेष - यह सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। आर्थिक दृष्टि से कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना होगा। स्वास्थ्य को लेकर समस्या बनी रहेगी। आर्थिक समस्या के चलते कई महत्वपूर्ण कार्य रुक सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी। इस सप्ताह पारिवारिक लोगों के साथ संबंधों में मतभेद बने रहेंगे। नौकरी के क्षेत्र में विवादों में आप घिरे रहेंगे। हालांकि सप्ताह के उतरते समय में आर्थिक स्थिति सामान्य होगी। कार्य के सिलसिले में लंबी यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। शेयर मार्केट में निवेश सोच विचार कर करें।

वृषभ - यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फल देने वाला होगा। आर्थिक दृष्टि से इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में स्थिति सामान्य रहेगी। आर्थिक समस्याओं का सामना करना होगा। हालांकि व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी। इस सप्ताह किसी बड़े कार्य की पूर्ति के लिए आर्थिक सहयोग लेना पड़ सकता है। पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पारिवारिक लोगों के साथ किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी।

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ऐसे में उनके स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रहेंगे। अपने पार्टनर के साथ यह सप्ताह आप उनके साथी व्यतीत करने वाले हैं। उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें।

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए संघर्ष से भरा रहेगा। इस सप्ताह आपको अपनी परिश्रम के हिसाब से सफलता मिलने में अभी समय है। हताश निराश ना हो। करियर में आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहेगा।

वित्त - आर्थिक दृष्टि से इस सप्ताह आपको प्रॉब्लम रहेगी। कार्य क्षेत्र में आर्थिक समस्याओं का सामना करना होगा। इस सप्ताह आपको किसी से बड़ी आर्थिक मदद भी लेना पड़ सकती है। ऐसे में व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखकर कुछ हद तक आप समस्या से निजात पा सकते हैं।

मिथुन - यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आपके कई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होंगे। व्यापार व्यवसाय में बड़े लाभ के योग बनेंगे। किसी नए कार्य की शुरुआत भी इस सप्ताह है आप कर सकते हैं। व्यापारिक लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव के साथ-साथ लाभ के योग बनेंगे। नौकरी के क्षेत्र में विवाद खत्म होगा। आपको पदोन्नति मिल सकती है। मित्रों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। पारिवारिक लोगों के साथ पुराने मतभेद खत्म होंगे। संपत्ति विवाद खत्म होगा। इस सप्ताह आप अपने लिए वाहन भवन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं।

लव - सप्ताह आपको अपनी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम में राहत मिलने वाली है। इस सप्ताह आपको अपने लव पार्टनर का सहयोग मिलेगा। आप दोनों के बीच पुरानी गलतफहमियां दूर होगी। आपका पार्टनर आपका सहयोगी रहेगा।

करियर - करियर की दृष्टि से इस सप्ताह है आपको अभी लंबे समय का इंतजार करना होगा। अपने करियर में लगातार मिल रही असफलताओं से आप विचलित ना हो। इस सप्ताह के उतरते समय में आपको बड़ी सफलता मिलेगी।

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। इस सप्ताह आपके बड़े आर्थिक जोखिम नहीं उठाना चाहिए। कार्यक्षेत्र में दबाव रहेगा। व्यापारिक लोगों के लिए इस सप्ताह काफी परेशानियां रहेगी। इस सप्ताह अपने कार्य को चलाने के लिए आपको कर्ज लेना पड़ता है।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा है। हालांकि इस सप्ताह मौसमी बीमारियों की चपेट में आपका परिवार आ सकता है। इस सप्ताह लंबी यात्रा के समय अपने खान-पान पर नियंत्रण रखें। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य में लाभ महसूस करेंगे। पारिवारिक लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इस सप्ताह खान-पान पर नियंत्रण रखना होगा।

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है आपको बड़ी सफलता दिलाने वाले रहेगा। आर्थिक दृष्टि से इस सप्ताह आपके बड़े लाभ मिलेंगे। कैसे रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे। व्यापारी लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है।

कैरियर - इस सप्ताह आप अपने करियर में बड़ी सफलता अर्जित करेंगे। आपको अपने करियर में सफलता प्राप्त होगी। अपने लोगों का सहयोग मिलेगा। साथ-साथ आप अपने करियर क्षेत्र में सम्मानित किया जा सकते हैं।

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम खत्म होगी। अपने रूठे हुए पार्टनर को मनाने में आप सफल होंगे। इस सप्ताह अपने पार्टनर के साथ आप किसी लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने फैमिली के लिए कुछ बड़े निर्णय ले सकते हैं।

कर्क - यह सप्ताह आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। इस सप्ताह परिवार में नए मेहमान का आगमन होगा। संतान सुख की प्राप्ति होगी। पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। हालांकि प्रॉपर्टी संबंधी विवादों से आप दूर रहें। इस सप्ताह व्यापार व्यवसाय में नई पार्टनरशिप होगी। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी मिलेगी। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में इस सप्ताह सफलता आपके कदम चूमेगी। मित्रों के साथ इस सप्ताह आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखें।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा रहेगा। यह सप्ताह आपके स्वास्थ्य में सुधार रहेगा। परिवार में भी लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यह सप्ताह आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है।

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आपको प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों से लाभ अर्जित करेंगे। व्यापारिक लोगों के लिए इस सप्ताह बड़े लाभ के योग बनेंगे। इस सप्ताह आप बड़ी-बड़ी पार्टनरशिप का हिस्सा बन सकते हैं।

कैरियर - इस सप्ताह आपको अपने करियर में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ लोग आपके कार्य की सारी ना करेंगे। इस सप्ताह आप अपने करियर में नई ऊंचाई पर होंगे। आप अपने करियर में स्थापित होने वाले हैं।

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम है खत्म होगी। आपके पार्टनर के साथ चल रहा है मतभेद भी खत्म होंगे। साथ ही साथ इस सप्ताह आपका लव पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है। आप दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा।

सिंह - इस सप्ताह आपको कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना होगा। व्यापार व्यवसाय में उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी। आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए इस सप्ताह कर्ज आदि लेना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में विवाद की स्थिति रहेगी। आपके साथ ही आपका साथ छोड़ सकते हैं। व्यापारिक लोगों के लिए यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं है। बड़े आर्थिक जोखिम न उठाएं। पारिवारिक लोगों के साथ यह सप्ताह अच्छा रहेगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। इस सप्ताह परिवार के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। नौकरी के क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। इस सप्ताह आप अपने मित्रों के साथ किसी नए कार्य की शुरुआत की योजना बना सकते हैं। वाहन आदि का उपयोग संभाल कर करें। स्वास्थ्य का ख्याल रखें।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा है। इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य में लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस सप्ताह आप किसी पुरानी बीमारी मैं लाभ प्राप्त करेंगे।

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। इस सप्ताह है आप बड़े आर्थिक जोखिम न उठाएं। कार्यक्षेत्र में आर्थिक हानि के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह अपने किसी को बड़ी धनराशि उधार के रूप में देना आपके लिए हानि पहुंचा सकता है। इस सप्ताह अपनी पर्सनल बातों को किसी से शेयर ना करें।

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा नहीं है। इस सप्ताह आपको अपने करियर में गिरावट महसूस होगी। आपकी सहयोगी आपके विरोधी बन सकते हैं। इस सप्ताह करियर की दृष्टि से ज्यादा अच्छा समय नहीं है।

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में आपके लव पार्टनर का आपके सहयोग प्राप्त होगा। आपकी परेशानियों में आपका पार्टनर आपके साथ खड़ा होगा। साथ ही साथ इस सप्ताह आपका लव पार्टनर आपको कोई बड़ी खुशखबरी दे सकता है।

कन्या - इस सप्ताह आपको कई चुनौतियों का सामना करना होगा। पारिवारिक लोगों से मतभेद रहेंगे। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर न्यायालय पक्ष जाना पड़ सकता है। इस सप्ताह अपने मित्रों के साथ भी कार्य क्षेत्र में आपका विवाद हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी बनी रहेगी। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं है। इस सप्ताह आपके कई महत्वपूर्ण कार्य रुक सकते हैं। अपने खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। शेयर मार्केट में निवेश सूझबूझ के साथ करे। करियर की दृष्टि से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं है। इस सप्ताह वाहन आदि का उपयोग संभलकर करें। वाणी का सही उपयोग करें। विवादों से दूर रहे। नौकरी के क्षेत्र में अधिकारियों से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए परेशानियां वाला रहेगा। इस सप्ताह मौसमी बीमारियों की चपेट में आप और आपका परिवार आ सकता है। ऐसे में आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टरी सलाह अवश्य लें।

वित्त - इस सप्ताह है आपको आर्थिक समस्या का सामना करना होगा। कार्य क्षेत्र में बिगड़े हुए कार्य को बनाने के लिए आपको बड़े आर्थिक मदद लेना पड़ सकती है। इस सप्ताह बैंक आदि से लोन लेना पड़ता है। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं है। ऐसे में व्यर्थ के कार्यों में खर्चों से दूरी रखें।

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अभी और इंतजार की आवश्यकता है। इस सप्ताह आपको अपने करियर में चुनौतियों का सामना करना होगा। हालांकि सप्ताह के उतरते समय में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी।

लव - सप्ताह अपने लव पार्टनर के साथ आपके मतभेद पढ़ सकते हैं। आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा पड़ सकता है। जिस कारण आप दोनों के बीच दूरियां पैदा होगी। ऐसे में अपने पार्टनर को मनाने के लिए आपको उनके साथ समय व्यतीत करना होगा। यह सप्ताह आप दोनों के बीच मतभेद बने रहेंगे।

तुला - यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। इस सप्ताह स्वास्थ्य में लाभ रहेगा। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्य के योग निर्मित होंगे। इस सप्ताह आप अपने किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। पुराने कार्यक्षेत्र में भी बड़ा लाभ होगा। व्यापार व्यवसाय का विस्तार होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नौकरी के क्षेत्र में इस सप्ताह बड़ी कामयाबी आपके हाथ लगने वाली है। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में आपका दबदबा कायम रहेगा। इस सप्ताह कर्ज का बोझ कम होगा। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में आप बड़ा निवेश कर सकते हैं। मित्रों के साथ इस सप्ताह आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। जीवनसाथी के साथ यह सप्ताह अच्छा रहेगा।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य में आपको लाभ प्राप्त होगा। परिवार में सभी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इस सप्ताह आप योग व्यायाम का उपयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह है आपका निवेश बढ़ेगा। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में व्यापारिक लोगों को आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त होगा। इस सप्ताह आप अपने कार्यक्षेत्र में अपने पुराने में भी से लाभ प्राप्त करेंगे।

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा है। यह सप्ताह आपको अपनी करियर में नई ऊंचाइयां प्राप्त होगी। आपके अपने लोगों का सहयोग मिलेगा। इस सप्ताह अपने करियर में आप स्ट्रांग पोजीशन पर होंगे।

लव - इस सप्ताह है आपकी लव लाइफ में आपका लव पार्टनर आपकी हर कदम में आपका साथी बनेगा। अपने पार्टनर के साथ यह सप्ताह आप अच्छा व्यतीत करने वाले हैं। इस सप्ताह आप अपने पार्टनर के साथ लंबी यात्राओं पर जा सकते हैं। किसी पारिवारिक फंक्शन में शामिल हो सकते हैं। इस सप्ताह आपका पार्टनर आपके अनुकूल रहेगा।

वृश्चिक - यह सप्ताह आपके लिए शानदार है। इस समय आपको किसी बड़े कार्य के लिए चयनित किया जा सकता है। करियर की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहेगा। व्यापार व्यवसाय वाले लोगों के लिए इस सप्ताह आर्थिक नए रास्ते बनेंगे। व्यापार का विस्तार होगा। कार्यक्षेत्र में अपने पार्टनरों के साथ मिलकर आप बड़ा मुनाफा कमाने वाले हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इस सप्ताह आप अपना आशियाना बदल सकते हैं। पत्नी बच्चों के लिए इस सप्ताह बड़ा निवेश करने की योजना बन सकती है। पारिवारिक लोगों के साथ यह सप्ताह अच्छा रहेगा। परिवार के साथ आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। घर में भी मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भी आपका सम्मान बढ़ेगा।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है अच्छा है। इस सप्ताह आपको अपने खराब स्वास्थ्य में राहत मिलेगी। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इस सप्ताह आपको दवाइयां की आवश्यकता नहीं होगी। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है अच्छा है। इस सप्ताह आप कई बड़े निर्णय लेंगे। आपको बड़ा आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। व्यापारिक लोगों के लिए यह सप्ताह लाभ से भरा रहेगा। इस सप्ताह शेयर मार्केट में काम कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी देने वाला होगा। आपको अपने कार्यक्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए कुछ उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। यह सप्ताह आपको अपने करियर में परेशानियों का सामना करना होगा। साथ ही साथ आपके सहयोगी आपके विरोधी भी बन सकते हैं। इस समय आपको सावधान रहने की आवश्यकता है।

लव - यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा है। आपके लव पार्टनर के साथ चल रहे मतभेद खत्म होंगे। हालांकि आप दोनों के बीच कुछ समस्या बनी रहेगी। लेकिन आपका पार्टनर आपके साथ समय व्यतीत करेगा। यह सप्ताह आप दोनों के बीच पुराने बातों को लेकर चल रहा मतभेद खत्म होगा।

धनु - यह सप्ताह आपके लिए सामान्यतः ठीक है। हालांकि कार्य क्षेत्र में विवाद की स्थिति बनी रहेगी। आपके साथियों के साथ आपके मतभेद पढ़ सकते हैं। जिस कारण कार्य क्षेत्र में बड़े बदलाव हो सकते हैं। आप अपना कार्य क्षेत्र बदल सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में स्थित उतार-चढ़ाव से भारी रहेगी। इस सप्ताह निवेश के हिसाब से लाभ मिलना मुश्किल है। नौकरी के क्षेत्र में विवाद की स्थिति बनी रहेगी। अधिकारियों से आपके मतभेद रहेंगे। पारिवारिक लोगों के साथ इस सप्ताह संबंध ज्यादा बिगड़ सकते हैं। कुछ पारिवारिक बातों को लेकर परिवार में मतभेद की स्थिति बनी रहेगी। जीवनसाथी के साथ इस सप्ताह आप बड़े फैसले ले सकते हैं। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में इस सप्ताह शत्रुओं से सावधान रहे। नहीं तो आप किसी बड़े षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। वाणी का उपयोग संभलकर करें। विवादों से दूर रहे।

स्वास्थ्य - इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना होगा। नहीं तो आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। ऐसे में आपका स्वास्थ्य और भी कर सकता है। जिस कारण कार्य क्षेत्र में भी इसका असर दिखाई पड़ेगा।

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। ऐसे में कोई बड़े आर्थिक जोखिम न उठाएं। कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी आपके कार्य को बिगाड़ सकते हैं। इस सप्ताह है आपको अपने कार्य को बनाने के लिए बड़ी आर्थिक मदद लेना पड़ सकती है। व्यापारिक लोगों के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा।

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है। यह सप्ताह आपको अपने करियर में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ लोग आपके कार्य की सराहना करेंगे। इस सप्ताह आप अपने करियर में सफलता प्राप्त करेंगे।

लव - यह सप्ताह है आपके लिए आपकी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम को खत्म करने वाला है। इस सप्ताह आपके पार्टनर के साथ आपके पुराने मतभेद कर पाएंगे। आप दोनों साथ समय व्यतीत करेंगे। यह सप्ताह अपने पार्टनर के साथ आप लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। आपका पार्टनर आपके साथ खुश रहेगा।

मकर - यह सप्ताह आपके बनते हुए कार्य बिगड़ सकते हैं। जिस कारण आर्थिक नुकसान की संभावना है। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में भी विरोध का सामना करना होगा। अपने मित्रों के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है। साथ ही साथ इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में भी बड़े बदलाव संभव है। पारिवारिक लोगों के साथ मतभेद की स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर मन में चिंता बनी रहेगी। इस सप्ताह कोई दुखद समाचार आपको मिलेगा। व्यापार व्यवसाय में स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं कहीं जा सकती है। इस सप्ताह आर्थिक निर्णय सोच विचार करने। शेयर मार्केट में आपको नुकसान हो सकता है। नौकरी के क्षेत्र में इस सप्ताह कामयाबी मिलेगी। हालांकि अधिकारियों से आपके मतभेद बने रहे। सार्वजनिक जीवन में आपको कोई बड़ा दायित्व मिल सकता है। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। यात्रा में सावधानी रखें। दुर्घटना संबंधी योग बन सकते हैं।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा नहीं है। इस सप्ताह है आपके स्वास्थ्य में गिरावट रहेगी। जिस कारण कार्यक्षेत्र में भी स्थिति बिगड़ सकती है। आप मानसिक तौर से तनाव में रहेंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखें।

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा नहीं है। इस सप्ताह बड़े निर्णय ना ले। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में बड़ा आर्थिक जोखिम न उठाएं। नहीं तो आप कर्ज आदि में उलझ सकते हैं। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में परिवर्तन से दूर रहें। समय का इंतजार करें। आर्थिक तौर से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा नहीं है। व्यापारिक लोगों के लिए इस सप्ताह उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी।

कैरियर - करियर के लिए प्रयास कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह है अच्छा नहीं है। इस सप्ताह आपको अपने करियर क्षेत्र में अपने पर साथी लोगों का विरोध का सामना करना होगा। साथ ही साथ इस सप्ताह आपको मानसिक तौर से मजबूत रहना होगा।

लव - इस सप्ताह है आपकी लव लाइफ में कई परेशानियां आ सकती हैं। आपके पार्टनर से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। जिस कारण आप मानसिक तनाव से गिर सकते हैं। इस सप्ताह है अपने पार्टनर से मतभेद की स्थिति में आप दोनों के संबंध खत्म हो सकता है। इस सप्ताह किसी की बातों में आना आपका संबंध बिगड़ सकता है।

कुंभ - यह सप्ताह आपके लिए शानदार रहेगा। इस सप्ताह में आपको बड़ी कामयाबी सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के साथ-साथ कार्य क्षेत्र में भी प्राप्त होगी। आपके विरोधी प्राप्त होंगे। आर्थिक नए रास्ते बनेगी। किसी पुरानी निवेश के कारण इस सप्ताह है आपको बड़ा मुनाफा होने वाला है। व्यापारिक दृष्टि से यह सप्ताह शानदार रहेगा। आप अपने व्यापार के विस्तार में सफल होंगे। आर्थिक बड़े निर्णय मिल सकता है। आप लेने वाले हैं। जिसमें आप सफल होंगे। नौकरी के क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। इस सप्ताह पदोन्नति की संभावना के साथ-साथ स्थान परिवर्तन के भी योग बनेंगे। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में सम्मान में वृद्धि होगी। इस सप्ताह करियर के लिए शानदार समय रहने वाला है।

पारिवारिक लोगों के साथ इस सप्ताह आप किसी धार्मिक कार्य में सम्मिलित हो सकते हैं। परिवार के साथ पुराने मतभेद खत्म होंगे। घर में नए मेहमान का आगमन होगा।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से इस सप्ताह है आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला। इस सप्ताह स्वास्थ्य में चल रही परेशानियों से आप निजात पाएंगे। परिवार में भी लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

वित्त - इस सप्ताह आपके बड़े आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। आपके पुराने निवेश से आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपके कार्यक्षेत्र बड़े निवेश करने का अवसर मिलेगा। जिससे लाभ योग बनेंगे। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों से इस सप्ताह आपको लाभ प्राप्त होगा।

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है आपको अच्छा रहने वाला है। यह सप्ताह आपको अपने करियर में नई सफलता मिलेगी। अपने लोगों का सहयोग मिलेगा। अपने करियर में इस सप्ताह आप स्थायित्व प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ आपका निर्णय आपको बड़ा लाभ देंगे।

लव - यह सप्ताह अपने लव पार्टनर के साथ आपका अच्छा रहने वाला है। आप दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। यह सब कहां आप अपने परिवार के लिए कई बड़े निर्णय ले सकते हैं। आपका पार्टनर आपके साथ खुश रहेगा। यह सब कहां आप अपने लव लाइफ में खुद को खुश महसूस करेंगे।

मीन - यह सप्ताह आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में चल रहे विवाद खत्म होंगे। लोग आपके व्यवहार से प्रभावित होंगे। आपके कार्य की सराहना होगी। व्यापारिक दृष्टि से यह सप्ताह शानदार रहेगा। आर्थिक लाभ के साथ-साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में भी लोगों को जोड़ने में सफल होंगे। व्यापार व्यवसाय का विस्तार होगा। मित्रों के साथ चल रहे विवाद खत्म होंगे। पारिवारिक लोगों के साथ इस सप्ताह संबंध अच्छे रहेंगे। प्रॉपर्टी संबंधी चल रहे विवाद खत्म होंगे। नौकरी के क्षेत्र में इस सप्ताह है कामयाबी मिलेगी। इस सप्ताह आपको कहीं से बड़ा आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा। यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आप नया वाहन भवन भूमि खरीद सकते हैं। किसी बड़े कार्य को लेकर चल रही योजना सफल होगी। वाणी का उपयोग संभलकर करें। विवादों से दूर रहे।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से इस सप्ताह अत्यधिक कार्य के कारण स्वास्थ्य में कुछ गिरावट महसूस होगी। हालांकि सप्ताह के उतरते समय में आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे। स्वास्थ्य में लाभ होगा।

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सप्ताह आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। शेयर मार्केट में काम कर रहे लोगों के लिए इस सप्ताह बड़े लाभ के योग बनेंगे। व्यापारिक लोगों के लिए इस सप्ताह हैं किया गया निवेश आगे के समय में उनका बड़ा लाभ देगा।

कैरियर - इस सप्ताह है आपको अपने करियर में सफलता प्राप्त होगी। आपको अपने लोगों का सहयोग मिलेगा। करियर के चुनाव में आप सफल होंगे। इस सप्ताह आप अपने कार्य से लोगों को प्रभावित करने में सफल होंगे। लोग आप के प्रति सहानुभूति रखेंगे।

लव - आपकी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम इस सप्ताह खत्म होने वाली है। अपने लव पार्टनर के साथ पुराने विवादों को खत्म करके आप दोनों एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपका पार्टनर आपसे अपने मन की बात शेयर कर सकता है।