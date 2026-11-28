Weekly Horoscope (29 Nov-5 Dec) धर्म डेस्‍क। य ह जो आने वाला सप्‍ताह है यह नवंबर माह का आखिरी और दिसंबर का पहला सप्‍ताह होगा। दिसंबर का महीना बहुत सारे अर्थों में खास होने वाला है क्‍योंकि इस महीने बड़े ग्रहों के बड़े गोचर होंगे। इस बीच साप्‍ताहिक प्रभाव भी रहेगा। आइये समझते हैं कि 29 नवंबर, रविवार से लेकर 5 दिसंबर शनिवार तक का समय सभी 12 राशियों के लिए किस प्रकार के फल लेकर आएगा।

इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना होगा हालांकि इसके बावजूद इस सप्ताह आशा के मुताबिक आर्थिक लाभ कमाने में सफल होंगे व्यापार व्यवसाय में नियमित लाभ बना रहेगा करियर के लिए यह सप्ताह चुनौती पूर्ण रहेगा बड़ी सफलता के लिए कडा संघर्ष होगा इस सप्ताह कार्य की सिलसिले में अत्यधिक भाग दौड़ के कारण स्वास्थ्य में भी उतार-चढ़ाव रहेगा स्वास्थ्य का ख्याल रखें लंबी यात्राओं में सावधानी रखें पारिवारिक दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहेगा घर परिवार में माहौल शानदार रहेगा बड़े फंक्शन में परिवार के साथ सम्मिलित होंगे

यह सप्ताह आपके लिए शानदार है इस सप्ताह आपके महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होने से मन प्रसन्न रहेगा स्वास्थ्य में लाभ रहेगा कार्यक्षेत्र में बड़े कार्य आपको मिल सकते हैं इस सप्ताह आपकी कार्यशैली से लोग प्रभावित होंगे आपका निजी व्यक्तित्व निखर कर लोगों के सामने आएगा व्यापार व्यवसाय बालों के लिए लाभ रहेगा नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी करियर की दृष्टि से इस सप्ताह भाग्य आपका साथ देने वाला है पारिवारिक संबंधों में स्थिति सामान्य रहेगी कार्य के सिलसिले में लंबी भाग दौड़ के योग बनेंगे प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में निवेश कर सकते हैं

लव - यह सप्ताह लव लाइफ के लिए अच्छा है पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रहेंगे कार्य क्षेत्र में आपका पार्टनर आपका सहयोगी होगा घरेलू कार्यों में आपका पार्टनर आपके लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह चुनौतीपूर्ण रहेगा बड़े लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा संघर्षों के साथ सप्ताह के उतरते समय में सफलता भी मिलेगी

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह चुनौती पूर्ण है परिश्रम के बाद ही बड़ी कामयाबी मिलेगी इस सप्ताह मित्रों का सहयोग कार्यक्षेत्र में मिलेगा शत्रु पक्ष से सावधानी रखें अपने कार्य की प्लानिंग किसी के साथ शेयर ना करें

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा नहीं है मौसमी बीमारियों की चपेट में आप या परिवार का कोई सदस्य आ सकता है ऐसे में स्वास्थ्य का ख्याल रखें

इस सप्ताह आपको सफलता पाने के लिए अत्यधिक परिश्रम करना होगा कार्यक्षेत्र में विरोधाभास की स्थिति बन सकती है व्यापार व्यवसाय में इस सप्ताह आर्थिक बड़े निर्णय सोच विचार कर लें इस सप्ताह आपको अपने व्यवहार पर कंट्रोल रखना होगा किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति पैदा न होने दें नौकरी के क्षेत्र में इस सप्ताह स्थिति सामान्य रहेगी साथी लोगों से मतभेद के बावजूद सामंजस्य बना रहेगा पारिवारिक संबंध को लेकर इस सप्ताह वैचारिक टकराव की स्थिति बन सकती है इस सप्ताह कार्य के सिलसिले में लंबी यात्राओं के योग बनेंगे यात्रा में सावधानी रखें

लव - इस सप्ताह लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम खत्म होगी पार्टनर के साथ संबंधों में सुधार होगा इस सप्ताह आपका पार्टनर आपसी पुराने मतभेदों को भूलकर लाइफ की एक नई शुरुआत कर सकता है

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहेगा इस सप्ताह करियर में आपको कुशल मार्गदर्शन प्राप्त होगा यह सप्ताह करियर में सकारात्मक सोच के साथ आप कार्य करेंगे सफलता आपको प्राप्त होगी

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह बड़ी सफलता वाला रहेगा कार्यक्षेत्र में नए प्रयोग आपको बड़ी आर्थिक लाभ की संभावना पैदा कर सकते हैं व्यापार व्यवसाय में निवेश आपको लाभ देगा अपने निजी कार्यों के अतिरिक्त अन्य मार्गो से भी आर्थिक लाभ प्राप्त होगा

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहेगा स्वास्थ्य में लाभ रहेगा पारिवारिक लोगों के स्वास्थ्य को लेकर भी यह सप्ताह अच्छा रहेगा हालांकि मौसम की परिवर्तन से अपने स्वास्थ्य का बचाव अवश्य रखें

यह सप्ताह आपके लिए सफलता के नए द्वार खोलने वाला होगा इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में नए लोगों से जुड़ना होगा विशिष्ट लोगों की सलाह आपके लिए कारगर होगी व्यापार व्यवसाय में इस सप्ताह बड़े परिवर्तन आप कर सकते हैं नए कार्य से जुड़ना आर्थिक लाभ देगा नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह सफलता वाला रहेगा आपकी पदोन्नति की संभावना है सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में लोग आपसे प्रभावित होंगे इस सप्ताह आपके निजी जीवन में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे पारिवारिक जुड़ाव बना रहेगा पुराने विवादों का बैठकर आप समाधान करने में सफल होंगे इस सप्ताह फैमिली के साथ किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं

लव - यह सप्ताह लव लाइफ के लिए अच्छा है पार्टनर के साथ संबंधों में सामंजस्य रहेगा घरेलू कार्यों में आपका पार्टनर आपके दायित्व का निर्वहन करेगा अपने पार्टनर के सहयोग के कारण आप घरेलू चिंताओं से मुक्त होंगे

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है इस सप्ताह करियर में सफलता मिलेगी अपने शीर्ष लोगों से अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होगा इस सप्ताह बड़ी कामयाबी आपका इंतजार कर रही है

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है आर्थिक लाभ के योग हैं कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करने का विचार बन सकता है इस सप्ताह बड़े कार्य आपके हाथ आएंगे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी इस सप्ताह बड़े आर्थिक निर्णय लेकर आप लोगों को आश्चर्यचकित कर सकते हैं

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहेगा हालांकि इस सप्ताह मौसमी बीमारियों से बचाव रखें खान-पान पर नियंत्रण रखें सर्दी के समय में स्वयं का ख्याल रखें

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता इस सप्ताह मुनाफे के योग कम है व्यापार व्यवसाय में इस सप्ताह परिवर्तन के चांस कम लगते हैं हालांकि इस सप्ताह नए लोगों के साथ मिलकर किसी नए कार्य की योजना बन सकती है

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य को लेकर यह सप्ताह अच्छा नहीं है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें यात्रा आदि में गर्म कपड़ों का उपयोग करें मौसमी बीमारियों से सावधान रहें

यह सप्ताह अत्यधिक परिश्रम से भरा रहेगा स्वास्थ्य को लेकर इस सप्ताह आपको सजग रहना पड़ेगा स्वास्थ्य के चलते कई महत्वपूर्ण कार्य बिगड़ सकते हैं व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य लाभ कारक रहेगा इस सप्ताह आर्थिक निर्णय लेने में कठिनाई होगी व्यापार व्यवसाय में आर्थिक मुनाफे के योग सामान्य है सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र वालों के लिए इस सप्ताह संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी नौकरी के क्षेत्र में विवाद यथावत रहेगा शेयर मार्केट वालों के लिए यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं है पारिवारिक मतभेद परिवार से दूरी बना सकते हैं

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में परेशानी खड़ी हो सकती है पार्टनर के साथ संबंध विच्छेद के योग बन सकते हैं आपकी कुछ निजी बातों को जान लेने के कारण पार्टनर से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं

कैरियर - करियर को लेकर इस सप्ताह बड़े निर्णय लेना आपके लिए आसान नहीं होंगे इस सप्ताह विरोधाभास की स्थिति रहेगी साथी लोगों से मतभेद बन सकता है यह सप्ताह संघर्ष से भरा रहेगा

वित्त - इस सप्ताह आर्थिक संकट का सामना करना होगा बड़े कार्य रुक सकते हैं अपने महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए मित्रों से या किसी विशेष व्यक्ति से आर्थिक मदद लेना पड़ सकती है व्यापार व्यवसाय में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं है इस सप्ताह स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव बना रहेगा मौसमी बीमारियों की चपेट में आप आ सकते हैं परिवार में भी किसी सदस्य का स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ सकता है

कैरियर - करियर की दृष्टि से इस सप्ताह अत्यधिक संघर्ष से भरा रहेगा इस सप्ताह मित्रों सहयोगियों का साथ मिलेगा हालांकि उचित सफलता मिलने में संदेह है करियर के लिए कुशल गाइडेंस इस सप्ताह आपको मिल सकती है

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे हालांकि पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़े परेशान रह सकते हैं इस सप्ताह पार्टनर से हर विषय में खुलकर चर्चा होगी आपके महत्वपूर्ण कार्यों में आपका पार्टनर आपका सहयोगी बनेगा

कन्या

यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा इस सप्ताह आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा महसूस करें इस सप्ताह आपके जीवन में सुखद समाचार मिलेंगे परिवार के लोगों के साथ संबंध मजबूत होंगे परिवार में आपका सम्मान पड़ेगा पुराने विरोध खत्म होंगे न्यायालय पक्ष में विजय के योग हैं आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह धन की वर्षा करने वाला है धन लाभ के प्रबल योग हैं व्यापार व्यवसाय का विस्तार होगा नौकरी वालों के लिए शुभ संकेत मिलेंगे शेयर मार्केट में इस सप्ताह निवेश सोच विचार कर करें, लंबी यात्रा विदेश यात्रा के भी योग बन सकते हैं मित्रों के साथ घनिष्ठता बढ़ेगी

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य को लेकर यह सप्ताह अच्छा रहेगा स्वास्थ्य में लाभ रहेगा सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर महसूस होगी अपने कार्यों को आप अच्छे ढंग से पूरा करेंगे

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह धन लाभ के योग प्रदान करता है व्यापार व्यवसाय में आपकी योजनाएं आपको लाभ देंगे बड़े परिवर्तन के साथ लाभ की प्रबल योग बनेंगे पुराना निवेश इस सप्ताह है आपको आर्थिक मजबूती प्रदान कर सकता है

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह शानदार रहेगा इस सप्ताह आपके करियर मैं आपको नए रास्ते प्राप्त होंगे अपने करियर के सर्वोच्च समय का आप आनंद लेंगे नए लोगों से जुड़ाव होगा कुशल मार्गदर्शन मिलेगा

लव - आपकी लव लाइफ में इस सप्ताह पार्टनर के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे इस सप्ताह आप दोनों मिलकर परिवार के लिए कुछ विशेष डिसीजन ले सकते हैं पार्टनर का सहयोग आपके हर कार्य में आपको मिलेगा यह सप्ताह आप पार्टनर के साथ छुट्टियां बिताने कही लंबी यात्रा पर जा सकते हैं

तुला

यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा इस सप्ताह घर परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे घर में कोई बड़ा फंक्शन हो सकता है मेहमानों का आगमन होगा पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा व्यापारिक लोगों के लिए यह सप्ताह आर्थिक मजबूती प्रदान करने वाला होगा कार्यक्षेत्र में आर्थिक लाभ के योग हैं किसी बड़े कार्य में इस सप्ताह निवेश करने की योजना बन सकती है नौकरी के क्षेत्र में इस सप्ताह आपके पुराने विवाद खत्म होंगे अधिकारियों से संबंध अच्छे रहेंगे शेयर मार्केट में लाभ के योग हैं लंबी यात्राओं के योग हैं साथ ही साथ इस सप्ताह प्रॉपर्टी वाहन आदि खरीद सकते हैं

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह शानदार रहेगा इस सप्ताह स्वास्थ्य में लाभ रहेगा हालांकि ठंड से स्वयं का बचाव अवश्य रखें परिवार में भी लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह शानदार रहने वाला है इस सप्ताह धन लाभ के योग हैं साथ ही साथ इस सप्ताह आप पुरानी निवेश से भी लाभ अर्जित करेंगे शेयर मार्केट में लाभ के योग हैं व्यापारिक लोगों के लिए इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के साथ आर्थिक नए रास्ते बनेंगे

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहेगा इस सप्ताह करियर में सफलता की प्रबल योग हैं आपकी मेहनत इस सप्ताह आपको बड़ी कामयाबी दिला सकती है लोगों के साथ आपका व्यवहार भी आपके करियर में आपको सपोर्ट करेगा

लव - अपने लव पार्टनर के साथ आपका संबंध इस सप्ताह अच्छा रहेगा घर में पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा आपका पार्टनर इस सप्ताह है आपको सम्मान देगा आपके महत्वपूर्ण निर्णय में अपना सहयोग प्रदान करेगा घरेलू कार्यों को आप दोनों मिलकर पूरा करेंगे

वृश्चिक

यह सप्ताह आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है इस सप्ताह आप बड़े आर्थिक जोखिम न उठाएं कार्यक्षेत्र में आर्थिक निर्णय सोच विचार कर लें व्यापार व्यवसाय में आपका निर्णय आपको लाभ और हानि प्रदान कर सकते हैं इस सप्ताह आर्थिक हानि के योग बनेंगे कार्यक्षेत्र में अपने साथियों से विवाद हो सकता है नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह विवादों से भरा रहेगा करियर की दृष्टि से इस सप्ताह स्थिति सामान्य रहेगी शेयर मार्केट में निवेश सोच विचार कर करें यात्रा में सावधानी रखें, इस सप्ताह मित्रों का सहयोग मिलेगा कुछ बड़े आर्थिक कार्य इस सप्ताह टालना आपके लिए ठीक रहेगा

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं है कार्य के दबाव के चलते मानसिक तनाव चिताओं से आप गिर सकते हैं स्वास्थ्य में गिरावट महसूस होगी आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टरी सलाह अवश्य लें

वित्त - यह सप्ताह आर्थिक दृष्टि से ज्यादा अच्छा नहीं है इस सप्ताह धन हानि के योग बनेंगे कार्यक्षेत्र में निवेश सोच विचार कर करें किसी को धनराशि उधर के रूप में देना यह ज्यादा विश्वास करना आर्थिक दृष्टि से इस सप्ताह आपके लिए ठीक नहीं है शेयर मार्केट में भी सोच विचार कर निवेश करें

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह आपको संघर्षों का सामना करना होगा इस सप्ताह उचित सफलता मिलना आपके लिए कठिन है करियर में उतार-चढ़ाव बना रहेगा इस सप्ताह हताश और निराश ना हो

लव - इस सप्ताह आपके लव पार्टनर के साथ आपके संबंध समानता है ठीक रहेंगे हालांकि कुछ पारिवारिक विसंगतियों के कारण इस सप्ताह आपको अपने पार्टनर के साथ मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है हालांकि स्थिति को संभालने में आप कामयाब होंगे

धनु

यह सप्ताह आपको अत्यधिक परिश्रम के बाद सफलता दिलाने वाला होगा इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में बदलाव के साथ-साथ परिश्रम की आवश्यकता है इस सप्ताह स्वयं के परिश्रम से ही धनार्जन के योग बनेंगे आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य लाभकारी रहेगा व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग सामान्य रहेंगे आर्थिक निर्णय लेने के लिए इस सप्ताह आपको आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह शांत रूप से काम करना आपके लिए अच्छा होगा शेयर मार्केट में नुकसान की संभावना है लंबी यात्राओं के योग बनेंगे इस सप्ताह स्वास्थ्य में गिरावट बनी रहेगी पारिवारिक लोगों से मतभेद हो सकते हैं पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद बना रहेगा

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा नहीं है स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रहेगा परिवार में अपने पार्टनर या बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता बनी रहेगी मौसमी बीमारियों में सावधानी रखें

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं है बड़े आर्थिक निर्णय कुछ समय के लिए टाल दें इस सप्ताह व्यापार व्यवसाय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा आर्थिक लाभ के योग कम रहेंगे शेयर मार्केट वालों के लिए भी इस सप्ताह मिला-जुला फल देखने को मिलेगा

कैरियर - करियर की दृष्टि से इस सप्ताह आपके करियर में उतार-चढ़ाव का सामना करना होगा हालांकि परिश्रम के बाद सफलता मिलने के योग हैं इस सप्ताह करियर को लेकर आप चिंतित रहेंगे

लव - अपने पार्टनर के साथ यह सप्ताह है आपका अच्छा रहेगा लव लाइफ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे इस सप्ताह आप मानसिक तनाव परेशानियों में उलझे रहेंगे ऐसे कठिन समय में आपको अपने पार्टनर का सहयोग और साथ मिलेगा

मकर

यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है इस सप्ताह आपको आर्थिक लाभ के प्रबल योग हैं व्यापारिक दृष्टि से यह सप्ताह मुनाफे वाला रहेगा इस सप्ताह आपको कई कार्यो में निवेश कर सकते हैं प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों से भी लाभ के योग हैं मित्रों की संख्या में इस सप्ताह वृद्धि होगी नए कार्यों की शुरुआत होगी घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे शत्रु पक्ष पराजित हो गया न्यायालय में सफलता की योग हैं नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह है बड़ी कामयाबी वाला रहेगा पदोन्नति के साथ स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे इस सप्ताह है यात्रा में समय ज्यादा व्यतीत होगा पारिवारिक लोगों से संबंध अच्छे रहेंगे मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे घर में अतिथियों का आगमन होगा

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है स्वास्थ्य में लाभ रहेगा इस सप्ताह आप अपने आपको तरोताजा महसूस करेंगे स्वास्थ्य को लेकर आप सजग रहेंगे स्वास्थ्य लाभ महसूस करेंगे

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह लाभदायक है इस सप्ताह विभिन्न मार्गो से आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा व्यापारिक लोगों को मुनाफा होगा शेयर मार्केट में भी लाभ के योग हैं इस सप्ताह प्रॉपर्टी संबंधी कार्य बैंकिंग कार्य से भी लाभ के योग बनेंगे

कैरियर - यह सप्ताह करियर में बुलंदियों का है इस सप्ताह है आपको अपनी मेहनत के हिसाब से अपार सफलता के योग बनेंगे करियर के लिए यह सप्ताह टर्निंग पॉइंट होगा इस सप्ताह करियर मैं आप बुलंदियों को छुएंगे

लव - अपने लव पार्टनर के साथ यह सप्ताह अच्छा रहेगा इस सप्ताह लव लाइफ में चल रहा संघर्ष खत्म होगा पार्टनर के साथ संबंध सुधरेंगे साथ ही साथ इस सप्ताह अपने पार्टनर के साथ आप लंबी यात्रा पर जा सकते हैं यह सप्ताह आप दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा

कुंभ

इस सप्ताह आपका नए लोगों से मिलना जुड़ना होगा आपके व्यक्तित्व की लोग सराहना करेंगे आपके अंदर एक नई ऊर्जा आपको महसूस होगी इस सप्ताह आप अपने व्यवहार से लोगों को प्रभावित करने में कामयाब होंगे साथ ही साथ आपके कार्यशाली के लोग घायल होंगे व्यापार व्यवसाय में इसी कला से आप बड़ा लाभ कमाने जा रहे हैं इस सप्ताह आर्थिक लाभ के योग हैं शेयर मार्केट में आपकी कुशल दक्षता आपको लाभ दिलाने वाली है नौकरी के क्षेत्र में नौकरी वालों को इस सप्ताह सफलता के साथ-साथ सम्मान की प्राप्ति होगी सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में कद बढ़ेगा पारिवारिक लोगों से संबंध अच्छे रहेंगे लंबी यात्रा के योग हैं स्वास्थ्य का ख्याल रखें परिवार के साथ बड़े फंक्शन में शामिल होंगे इस सप्ताह आपका व्यक्तित्व आपकी पहचान बनेगा

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह ठीक है या हालांकि मौसमी बीमारियों से सावधान रहें खान-पान पर नियंत्रण रखें यात्रा आदि में गर्म वस्तुओं का उपयोग करें

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है इस सप्ताह आर्थिक लाभ के योग हैं शेयर मार्केट में निवेश लाभ देगा रुका हुआ धन प्राप्त होगा व्यापार व्यवसाय में पुराना निवेश लाभ देगा इस सप्ताह नए कार्यों की शुरुआत भी होगी अन्य मार्गो से धन लाभ के योग बनेंगे

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है इस सप्ताह करियर में बुलंदियों को छूने कि आपकी तमन्ना पूरी होगी आपके कार्य से लोग प्रभावित होंगे आपकी शैली लोगों को आपका मुरीद बनाएगी

लव - अपने लव पार्टनर के साथ इस सप्ताह आपके संबंध अच्छे रहेंगे आप दोनों के बीच आपसी सामंजस्य गजब का रहेगा इस सप्ताह घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे आपकी जोड़ी को लोग पसंद करेंगे अपने पार्टनर के साथ इस सप्ताह किसी लंबी यात्रा पर जाने की योजना बनेगी

मीन

यह सप्ताह आपके लिए सामान्यतः ठीक है इस सप्ताह संघर्ष के बाद लाभ के योग बनेंगे आर्थिक दृष्टि से इस सप्ताह समानता ठीक है व्यापार व्यवसाय में सामान्य लाभ के योग हैं शेयर मार्केट से भी इस सप्ताह सामान्य लाभ प्राप्त करने में आप कामयाब होंगे इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के योग बनेंगे विवादों से दूर रहे मित्रों के साथ संबंधों में उतार-चढ़ाव बन सकता है इस सप्ताह प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में निवेश के योग बनेंगे पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे इस सप्ताह नौकरी वालों के लिए सुखद समाचार में लेकर शेयर मार्केट में इस सप्ताह निवेश सोच विचार कर करें लंबी यात्राओं की योजना बनेगी स्वास्थ्य को लेकर मन में चिंता बनी रहेगी

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं है इस सप्ताह स्वास्थ्य का ख्याल रखें यात्रा आदि में खानपान पर नियंत्रण रखें अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने में आप योग और व्यायाम का सहयोग ले सकते हैं

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं है इस सप्ताह बड़े आर्थिक निर्णय लेना आपके लिए आसान नहीं होगा हालांकि व्यापार व्यवसाय में स्थित सामान्य लाभ की रहेगी शेयर मार्केट वालों के लिए इस सप्ताह मिला-जुला फल मिलेगा आर्थिक निर्णय इस समय सोच विचार कर ले

करियर - करियर वालों के लिए यह सप्ताह सामान्यतः लाभ के योग लेकर आएगा लेकिन अत्यधिक परिश्रम के बाद ही आपके करियर में सफलता मिलेगी इस सप्ताह विरोधियों के प्रभाव को खत्म कर आप बड़ी सफलता अर्जित करेंगे

लव - पार्टनर के साथ यह सप्ताह आपका मिला-जुला रहने वाला है आप दोनों के बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर झगड़ा हो सकता है हालांकि अपनी बुद्धिमानी से आप इन परिस्थितियों से निकलने में कामयाब होंगे अपने पार्टनर के साथ संबंध सामान्य रहेंगे कुछ बातों को लेकर आपसी सामंजस्य बना रहेगा