Weekly Horoscope 29 To 5 October 2025: इन राशियों को इस सप्ताह मिलेगी सफलता, निवेश का बनेगा प्लान

धर्म डेस्क। यह सप्ताह 12 राशियों के लिए अवसरों और चुनौतियों का संगम लेकर आ रहा है। स्वास्थ्य, वित्त, करियर और प्रेम जीवन—हर क्षेत्र में ग्रहों की स्थिति अलग-अलग प्रभाव डाल रही है। कहीं रिश्तों में नई शुरुआत होगी तो कहीं मतभेद की स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं।

करियर में मेहनत और धैर्य सफलता की कुंजी बनेगी, वहीं वित्तीय मामलों में सतर्कता और समझदारी आवश्यक रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर कुछ जातकों को विशेष सावधानी बरतनी होगी, जबकि कुछ को राहत मिलेगी। कुल मिलाकर, यह सप्ताह संतुलन, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण से सफलता और खुशी दिलाने वाला साबित हो सकता है।

स्वास्थ्य - इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर पड़ सकता है और कुछ पुरानी समस्याएं फिर उभर सकती हैं। संभव है कि आप पुराने किसी रोग से परेशान रहें। परिवार के अन्य सदस्य, माता-पिता या बच्चों, का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। खान-पान पर थोड़ा ध्यान दें और नियंत्रित मात्रा में भोजन लें। योग, ध्यान या हलके व्यायाम जैसी स्वास्थ्य-संरक्षण गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि आप बेहतर महसूस कर सकें। साथ ही पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं और आराम का पूरा ध्यान रखें।

इस सप्ताह आपके लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। मन अशांत रहेगा और परिवार के किसी मतभेद के कारण घर में तनाव की स्थिति बनेगी। सप्ताह के दौरान आपका एक निर्णय आपके खिलाफ जा सकता है, जिसके चलते लोग आपसे दूरी बना सकते हैं। वरिष्ठ अफसरों या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विवाद से कार्यक्षेत्र में नुकसान हो सकता है और आपके विरोधी बढ़ सकते हैं। परिवार की बात करें तो इस सप्ताह घर में नया मेहमान आ सकता है। इस सप्ताह नए लोगों से मुलाकात के मौके बनेंगे। सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में भी कुछ विरोध का सामना करना पड़ सकता है।

इस हफ्ते आपके लिए सामान्य-सी स्थिति रहने की उम्मीद है, लेकिन मन थोड़ा उलझनभरा रहेगा। काम और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन साधना इस सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित होगा। कुछ पारिवारिक दायित्वों के कारण आप थोड़ा तनावग्रस्त भी महसूस कर सकते हैं, और आर्थिक स्थिति पर भी इसका खासा असर देखने को मिल सकता है। यह सप्ताह एक विशेष कार्य के लिए बाहर की यात्रा का योग भी बना सकता है। सप्ताह के आरंभिक दिनों में लाभ की संभावना होगी, लेकिन अंत के दिनों में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पार्टनर की वजह से कोई स्थान परिवर्तन संभव भी है।

लव - यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर अगर आप अपने लव पार्टनर के परिवार वालों के साथ कुछ तनाव महसूस कर रहे हों। ऐसे मौके पर भीतर दूरियाँ बढ़ने से आपके रिश्ते में भी अस्थिरता आ सकती है, और पार्टनर भी नाराज़ हो सकता है। बेहतर यही होगा कि समस्याओं को हल करने के लिए मिलकर काम करें और स्थिति को बढ़ने नहीं दें।

करियर - इस सप्ताह करियर के मामले में सफलता मिलना थोड़ा कठिन प्रतीत हो रहा है मगर निराश न हों; धैर्य बनाए रखें और पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहें। समय के साथ आपकी कोशिशों का फर्क पड़ेगा, और आने वाले दिनों में आपको बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है। लगातार प्रयास ही आपके रास्ते की सबसे बड़ी कुंजी है।

वित्त - इस सप्ताह आपके आर्थिक माहौल में उतार-चढ़ाव संभव है। पहले से चल रही कोई पुरानी डील या समझौता आपके पार्टनर के बीच में टूट सकता है, जिससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। खास तौर पर अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, अन्यथा आपका बना-बनाया काम बिगड़ सकता है। इस सप्ताह आर्थिक स्थिति उथल-पुथल भरी रहने के कारण आपको तनाव भी बना रह सकता है।

करियर - इस हफ्ते करियर के क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिलती दिखेगी, साथी आपको आपकी मनचाही सफलता भी प्राप्त हो सकती है। संभव है कि आप विदेश यात्रा पर भी जा सकें। करियर के लिए यह समय आपके लिए काफी बेहतर और सफलतादायक रहेगा।

वित्त - यह सप्ताह आर्थिक दृष्टि से खास रहने वाला है। आपके कार्यक्षेत्र में आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं या कोई बड़ी भागीदारी/पार्टनरशिप डील का हिस्सा बन सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप अपने निजी क्षेत्रों में भी कुछ नया शुरू कर सकते हैं। आय के नए मार्ग खुलेंगे और आर्थिक लाभ की संभावना बढ़ जाएगी।

स्वास्थ्य - इस हफ्ते स्वास्थ्य के लिहाज से आपको बड़ा विचारशील बनना होगा, खासकर खाने-पीने और भोजन पर नियंत्रण रखने के साथ-साथ काम के दायित्वों के बीच आराम का भी समय निकालना होगा। यह सही संतुलन आपके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। अगर जरूरत महसूस हो तो डॉक्टरी सलाह लेने में हिचकिचाएं नहीं।

लव - इस हफ्ते आपकी प्रेम ज़िंदगी में खुशखबरियाँ बरसने वाली हैं। आपका जीवन-साथी बनने की तैयारी आपके पार्टनर के दिल में उभर सकती है, तो आप खुद को बेहद आनंदित महसूस करेंगे। इसके साथ संभव है कि आप दोनों के बीच बाहर घूमने-फिरने और एक साथ समय बिताने का प्लान बन जाए।

मिथुन

इस हफ्ते आप एक नई कार्य योजना बना पाएंगे और मन प्रसन्न रहेगा। आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे। इस सप्ताह किसी खास कार्य के पूरे होने से आप और आपका परिवार खुश दिखाई देगा। साथ ही, आप कुछ पारिवारिक समस्याओं का समाधान करने में सफल होंगे, जिससे परिवार में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। इस हफ्ते आपको किसी पुराने मित्र से मिलने का अवसर मिलेगा, जिससे आपको बड़ी आर्थिक मदद भी प्राप्त हो सकती है और आप अपने कार्य क्षेत्र में एक नया प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकते हैं। परिवार में मांगलिक मंगल योग बनेंगे और आप किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बन सकते हैं। पूरे परिवार के साथ यह सप्ताह सुख-शांति और अच्छे क्षण लेकर आएगा

स्वास्थ्य - यह सप्ताह आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी दृष्टि से सामान्य रहेगा। घर में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव संभव है, लेकिन सप्ताह के अंत तक राहत मिलेगी। कार्यभार अधिक रहने से मौसमी बुखार-जुकाम जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए अपनी सेहत का खास ख्याल रखें।

वित्त - इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा लाभ होने की संभावना बन रही है। साथ ही आपके कार्यक्षेत्र में भी कोई बड़ा परिवर्तन करने का विचार आपका मन बना सकता है, जिससे आपको लाभ मिलेगा। शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है।

करियर - यह सप्ताह आपके करियर के लिए विशेष महत्व का होगा। मेहनत और लगन से किया गया प्रयास आपको वे अवसर दिला सकता है जिनकी आप कामना कर रहे थे। आपके सपनों का करियर शायद किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क बढ़ाने से सामने आ सकता है जिसकी आप मुलाकात की उम्मीद कर रहे थे। ऐसे मिलने-जुलने या नेटवर्किंग के मौकों का सही उपयोग करें, क्योंकि इससे आपको वह विशिष्ट पद प्राप्त हो सकता है

लव - इस सप्ताह आपका प्यार करने वाला साथी कुछ दिनों के लिए आपसे दूर रह सकता है, जिसकी वजह से आप तनावग्रस्त और मानसिक अस्थिरता का अनुभव कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि आपका पार्टनर आपसे दूरी बनाने के लिए प्रयत्न कर रहा हो; बल्कि किसी जरूरी काम या अन्य व्यस्तताओं के कारण वे आपसे दूरी बना सकते हैं। पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें, ताकि गलतफहमियां दूर हो और एक-दूसरे के सपोर्ट से आप इस समय को बेहतर तरीके से पार कर सकें।

कर्क

यह सप्ताह आपके लिए कई संभावित चुनौतियों लेकर आ सकता है। संभव है कि कुछ पुराने विवाद उभरकर सामने आए, जिससे आपको तनाव और परेशानी महसूस हो सकती है। यदि इस सप्ताह आप नया कदम उठाने की सोच रहे हैं, तो अभी थोड़ा इंतजार करना समझदारी होगी; उत्तरार्ध में आपको सफलता मिल सकती है। इस सप्ताह के पूर्वार्ध में बड़े निर्णय न लें, खासकर परिवार या व्यापार से जुड़े। अगर आप ऐसा करेंगे, तो नुकसान उठाने का जोखिम हो सकता है। जीवनसाथी के साथ कुछ मतभेद की स्थितियाँ बन सकती हैं, जिससे पारिवारिक माहौल थोड़ा अस्थिर लग सकता है, समग्र रूप से देखें तो इस सप्ताह परिवार में पुराना आदि विवाद शांत होंगे और भाई-भतीजे के साथ तालमेल बेहतर रहेगा। अगर यात्रा आदि पर जाने का अवसर आता है, तो वाहन के उपयोग में सावधानी रखना जरूरी है

स्वास्थ्य - यह सप्ताह आपके लिए स्वास्थ्य की दिशा में अच्छी खबर लेकर आ रहा है। लंबे समय से चले आ रहे स्वास्थ्य संबंधी कठिन दौर से आप अंततः निजात पा पाएंगे। सप्ताह के दूसरे हिस्से में परिवार के किसी एक सदस्य को मौसमी बीमारी लगने की आशंका प्रतीत हो रही है, इसलिए सावधानी बरतना उचित रहेगा।

वित्त - यह सप्ताह आपके व्यवसाय या व्यवसायिक कार्य के शुरुआती वर्षों के जड़त्व में थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस हफ्ते पूर्वार्ध में आपको बड़ा नुकसान नजर आ सकता है, खासकर तब जब आप किसी बड़ी डील या समझौता करने के बारे में विचार कर रहे हों। ऐसे मौके पर सतर्क रहना जरूरी है ताकि उचित निर्णय ही आपके हित में साबित हो।

करियर - इस सप्ताह अपने करियर के लिए फिलहाल और धैर्य रखना जरूरी है। सफलता आपको अभी तुरंत नहीं मिलेगी—यह समय लेगी, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित रहें और निरंतर प्रयास करते रहें; आपकी लगन एक दिन अवश्य रंग दिखाएगी।

लव - यह सप्ताह आपके जीवन के लिए निर्णायक हो सकता है, खासकर अपने लव पार्टनर के साथ। इस समय आप दोनों मिलकर कुछ अहम फैसले ले सकते हैं जो आपके भविष्य को आकार देंगे। अगर आपका लव पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है, तो इसका मतलब है कि आपके रिश्ते में गहराई और स्थायित्व आ सकता है। साथ ही, जब आपका साथी आपके प्यार को मान्यता देता है, तो आपका मन बेहद खुशी और संतुष्टि से भर जाता है। इस सप्ताह प्यार और समझदारी से की गई बातचीत से आप दोनों के बीच की नजदीकियां मजबूत होगी और आपके रिश्ते के रास्ते स्पष्ट होंगे।

सिंह

इस हफ्ते आपको अपने परिवार के लिए कोई अहम फैसला लेना पड़ सकता है। शायद जीवनसाथी और बच्चों के भविष्य को लेकर आप चिंतित और उदास दिखेंगे। घर में एक सदस्य आपके वैचारिक विरोधी की तरह सामने आ सकता है और थोड़ी कोशिश होगी कि वह आपके निर्णय को प्रभावित करे। लेकिन आप परिवार और बच्चों के हित में सही फैसला ले पाएंगे। इस हफ्ते किसी नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, जिससे आपके भविष्य पर लाभदायक प्रभाव पड़ेगा। सप्ताह के अंत में आर्थिक स्थिति में सुधार दिख सकता है, और साथ ही राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ने का अवसर भी मिल सकता है।

स्वास्थ्य - यह सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। आप और आपके बच्चे मौसमी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं, इसलिए खान-पान पर खास ध्यान दें। कुछ समय के लिए बाहर का खाना न लें और बाहर घूमना भी अधिक न करें। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें।

वित्त - इस सप्ताह आर्थिक स्थिति में सुधार दिखाई देगा, और आप अपने मित्रों/पार्टनरों के साथ किसी बड़े प्रोजेक्ट पर बड़ी डील कर सकते हैं। सप्ताह के पहले भाग में कार्यक्षेत्र में लाभ की संभावना बढ़ जाएगी। पार्टनरशिप के संदर्भ में सभी कागजी कार्रवाई और आवश्यक दस्तावेज संभालकर पूर्ण करें, अन्यथा नुकसान की संभावना बन सकती है। इस सप्ताह आपका रुका हुआ धन भी मिलने की संभावना है।

करियर - इस हफ्ते करियर के क्षेत्र में आपके लिए शानदार अवसर बन रहे हैं। आपका किया गया कठिन प्रयास और समर्पण इस सप्ताह बड़ी सफलता का कारण बन सकता है। इसके साथ ही विदेश यात्रा या विदेश में अवसर मिलने की संभावना भी बन सकती है। कार्यक्षेत्र के लिहाज़ से यह समय आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है।

लव - इस सप्ताह आप अपने लव पार्टनर के साथ कभी-कभी बड़ा फैसला लेने का सोच सकते हैं। सप्ताह के पहले हिस्से में पार्टनर आपके हिसाब से सही रहेगा और हर काम में उसका सहयोग दिखेगा। सप्ताह के बाकी हिस्सों में आप दोनों एक-दूसरे के साथ समय बिताकर आसपास कहीं घूमने और एन्जॉय करने जा सकते हैं। इस पूरे सप्ताह में आपको पार्टनर का प्यार खूब मिलने वाला है।

कन्या

इस सप्ताह आप अपनी जीवनशैली में थोड़ा बदलाव करके खुद को ठीक-ठाक बेहतर महसूस कर पाएंगे। आपका मन प्रसन्न रहेगा और आप कुछ नया करने के बारे में विचार कर सकते हैं। इस समय आप किसी बड़ी साझेदारी के हिस्सेदार बनने के मौके खोज सकते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर आपको शानदार लाभ मिल सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार और बच्चों के लिए भी यह समय फायदेमंद बन सकता है; आप समय-समय पर शॉपिंग कर सकते हैं या बच्चों के साथ फैमिली ट्रिप पर जाने की योजना बना सकते हैं, जिससे घर की धारणा और माहौल खुशनुमा बनेगा। इस सप्ताह आप अपने परिवार के साथ कुछ अच्छा बिताने वाले हैं

स्वास्थ्य - इस सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं। शारीरिक पीड़ा, गैस, पेट में दर्द और मानसिक तनाव से आप जूझ सकते हैं। इस दौरान परिवार में बच्चों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। बाहर के खान-पान से बचें और स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें ताकि आप इस कठिन समय से बेहतर तरीके से बाहर आ सकें।

वित्त - इस सप्ताह आप नई शुरुआत कर सकते हैं, हालांकि आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर रहेगी। लेकिन किसी खास व्यक्ति या मित्र से व्यापार में आपको आर्थिक सहायता मिल सकती है, जिससे आपका काम बन जाएगा। इस सप्ताह बिना सोचे-समझे बड़े लेनदेन न करें; क्षेत्र परिवर्तन आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अभी जो कार्य चल रहा है, उसी पर ध्यान दें और अपने सहयोगियों के साथ संबंध मधुर बनाए रखें।

करियर - इस हफ्ते करियर के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके मेहनत का फल इस सप्ताह आपके हाथ लग सकता है, और इसी के साथ आपकी इच्छित करियर में सफलता मिलने से आपका मन भी खुशी से खिल उठेगा। साथ ही, आपको किसी नई जिम्मेदारी या नए कार्य की योजना भी आपके दिमाग में आ सकती है।

लव - यह सप्ताह आपके लिए खास है, खासकर अगर आप अपने लव पार्टनर के साथ अपने जीवन के अहम फैसले लेने की सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपका लव पार्टनर आपके जीवन साथी के रूप में साथ आ जाए, जिससे आपके रिश्ते में नया आयाम जुड़ सके। अपने साथी के प्यार को स्वीकार करने से आपका मन खुशी और संतोष से परिपूर्ण रहेगा, और आपके भविष्य की दिशा भी स्पष्ट होती जाएगी। इस समय सावधानी और समझदारी से बातचीत करें ताकि दोनों के दिलों की बातें एक-दूसरे के साथ स्पष्ट हो सके और मिलकर एक मजबूत बंधन बना सकें।

तुला

यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है; आपकी सोच सकारात्मक रहेगी और आपके सभी कार्य पूरे होंगे। इस सप्ताह एक विशेष कार्य या योजना जो आपके मन में चल रही है, वह सफलतापूर्वक पूरा होगा, जिससे घर में खुशियों की लहर पसरेगी। परिवार के साथ इस सप्ताह कहीं बाहर घूमने की संभावना भी बनेगी, और मौसम के हिसाब से यह यात्रा सुखद रहेगी। परिवार के बीच चल रहे मतभेद दूर होंगे और आपसी समन्वय बेहतर होगा। इस सप्ताह आप अपनी प्रॉपर्टी बेचने के विचार कर सकते हैं, साथ ही किसी नए काम में बड़ा निवेश करने की भी सोच बन सकती है। कार्यभार अधिक रहने से आप बच्चों और परिवार को समय कम दे पाएंगे, इसका थोड़ा ध्यान रखना होगा।

स्वास्थ्य - यह सप्ताह स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने का है; अगर आप आराम से नहीं चलेंगे, तो आपकी और आपके परिवार की बड़ी बीमारी की चपेट में आ जाने की आशंका बढ़ सकती है। मौसमी बीमारियों के कारण बाहर के खाने-पीने के विकल्पों पर विशेष ध्यान दें और बच्चों सहित हर किसी के स्वास्थ्य पर नजर बनाए रखें।

वित्त - इस सप्ताह की शुरुआत में आपकी आर्थिक स्थिति में उम्मीद की रोशनी बनकर कुछ बड़ी सहायता मिल सकती है, जिससे रुका हुआ काम फिर से गति पकड़ेगा और आय के स्रोत बढ़ेंगे। साथ ही आपको किसी न किसी से नए काम का ऑफर भी मिल सकता है, जिससे वित्तीय स्थिति में सुधार की संभावना बनती है। अगर आप इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में बदलाव करते हैं, तो आपको बड़े लाभ मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों के लिए भी वरिष्ठ अधिकारियों से कार्य क्षेत्र में पूर्ण सहयोग मिलने की संभावना है, जो आपके प्रगति के पथ को और आसान बना देगा।

करियर - इस सप्ताह करियर के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका कठिन परिश्रम इस सप्ताह फल देने वाला है और आपको उसका सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। साथ ही, आपकी मेहनत से मनचाहा करियर पाने की उम्मीद भी बनी रहती है, जिसे देखकर आपका मन प्रसन्न रहेगा। इसके अतिरिक्त इस समय आपके मन में किसी नए कार्य की योजना भी आ सकती है।

लव - इस सप्ताह आपके रिश्ते में अपने लव पार्टनर से कुछ अहम बातों पर बड़ा टकराव हो सकता है। इसकी वजह से आपका साथी कुछ समय के लिए आपसे दूरी बना सकता है, जिससे आप मानसिक तौर पर परेशान कर सकते हैं। ऐसे समय में अपने संबंध को बचाए रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने पार्टनर के साथ शांत बैठकर ईमानदार और खुली बातचीत करें। अपने जीवन की समस्याओं को एक साथ मिलकर सुलझाने की कोशिश करें, ताकि आप दोनों के बीच की दूरियाँ कम हों और भरोसा बना रहे।

वृश्चिक

इस हफ्ते किसी खास काम को लेकर आप चिंतित रहेंगे, जिससे आपकी चिंता का स्तर ऊँचा रहेगा और इसका आपके स्वास्थ्य पर भी असर दिख सकता है। घरेलू और व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर भी राहत नहीं होगी, और खासकर बच्चों की पढ़ाई के मामले में आपको बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। अगर आप इस हफ्ते कहीं बाहर घूमने जाएं, तो वाहन आदि के प्रयोग में सावधानी बरतें, अन्यथा दुर्घटना की संभावना बनेगी। किसी बड़े कार्य के सिलसिले में आप अपने किसी मित्र या सहयोगी से आर्थिक मदद मांग सकते हैं। इस समय वाणी पर नियंत्रण रखें, वाद-विवाद से बचें, अन्यथा आपके द्वारा शुरू किया गया काम बिगड़ सकता है।

स्वास्थ्य - यह सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए सामान्य रहेगा। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट की संभावना कम है, हालांकि कुछ समय के लिए स्वास्थ्य हल्का-फुल्का आहत हो सकता है। सप्ताह के अंत तक आपके स्वास्थ्य में सुधार के संकेत दिखेंगे और आपको गति से काम करने के बावजूद थकान कम महसूस होगी। काम की अधिकता के कारण मौसमी बीमारियों के शिकार होने की संभावना बढ़ सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।

वित्त - सप्ताह आप किसी नया कार्य शुरू कर सकते हैं, हालांकि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी। लेकिन किसी खास व्यक्ति या मित्र से व्यापार-व्यवसाय में आपको आर्थिक मदद मिल सकती है, जिससे आपका काम बन जाएगा। बिना सोचे-समझे बड़ा लेनदेन न करें; यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। जिस कार्य पर अभी चल रहा है उसी पर ध्यान दें, और क्षेत्र के सहयोगियों के साथ अपने संबंध मधुर बनाए रखें।

कैरियर - इस हफ्ते कैरियर को लेकर आपको कई विकल्प मिलने से आपका मन उलझ सकता है और विचलित हो सकता है। आपका कार्य क्षेत्र बदल सकता है, पर इस सप्ताह सफलता पाने में कुछ संदेह बना रह सकता है। प्रतिस्पर्धी वर्ग आपकी दिशा पर असर डाल सकता है और वे आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं।

लव - इस हफ्ते आप अपने साथी के व्यवहार को लेकर चिंतित हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा हो। ऐसे संकेत मिलें तो पहले शांति से सोच-विचार करें, फिर किसी महत्वपूर्ण निर्णय का फैसला लें। अपने पार्टनर के व्यवहार की गहराई से जांच-पड़ताल करें ताकि स्थिति साफ-साफ समझ में आ सके।

धनु

इस सप्ताह धनु राशि वालों के लिए सामान्य रहेगा। परिवार में अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी, साथ ही कार्य की अधिकता के कारण मानसिक तनाव भी अनुभव करेंगे। इस दौरान आप किसी नए कार्य की योजना अपने मन में बना सकते हैं और इस प्लान के लिए आप किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मार्गदर्शन ले सकते हैं। इस सप्ताह जीवनसाथी और बच्चों के साथ कुछ मामलों को लेकर मतभेद की स्थिति बन सकती है। लेकिन सप्ताह के अंत तक परिवार के किसी सदस्य को नौकरी मिलने की संभावना है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में इस हफ्ते आपका विरोध संभव है, जिससे थोड़े विचलित रहने की स्थिति बन सकती है। इस दौरान वाणी पर संयम बनाए रखना जरूरी है, अन्यथा बड़े विवाद में आप और आपका परिवार फँस सकते हैं।

स्वास्थ्य - इस सप्ताह स्वास्थ्य के संदर्भ में कुछ कठिन हालात बन सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी पुराने रोग के असर से प्रभावित हों और इसी कारण शारीरिक पीड़ा भी सहनी पड़े। साथ ही इस सप्ताह बच्चों के स्वास्थ्य में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसमी बीमारियां आपकी परिवार समेत सभी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं।

वित्त - यह सप्ताह आपके लिए किसी पुराने काम में नया परिवर्तन लाने का मौका लेकर आया है। इस दौरान पारिवारिक सहयोग और मित्रों से मिली आर्थिक मदद के कारण आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है। इससे आपके घर की कुल मिलाकर आय बढ़ेगी और वित्तीय स्थिरता मजबूत होगी। साथ ही इस अवधि में परिवार के बच्चों या अन्य सदस्य की नौकरी पाने की भी संभावना बन सकती है, जिससे घर की आय में और वृद्धि होगी।

करियर - इस सप्ताह करियर के बारे में आकाश साफ नहीं दिख रहा हो सकता है, अर्थात बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद तुरंत जगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाग्य इस समय आपका साथ नहीं दे रहा है। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में परिस्थितियाँ बदले जाने की संभावना है। उस समय किसी खास व्यक्ति से संपर्क या मुलाकात आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, जिससे आपका काम आसान बन सकता है और करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। इसलिए इस सप्ताह पहले हिस्से में धैर्य रखें, पर उत्तरार्ध की दिशा में सक्रिय रूप से नेटवर्किंग और संप्रेषण को प्राथमिकता दें ताकि अवसर मिलते ही आप सही मौके का फायदा उठा सकें।

लव - इस सप्ताह आपका लव पार्टनर आपसे कहीं बाहर जाने की उम्मीद कर सकता है, लेकिन समय की कमी के कारण आप उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे। इससे आपके बीच तनाव और मतभेद पैदा हो सकता है, और दिख सकता है कि आप एक-दूसरे से दूर रहने लगे हैं। ऐसे समय में पार्टनर को थोड़ा समय दें, ताकि उनकी भावनाओं को समझने का मौका मिल सके। अगर आप चाहें, तो उनके साथ कुछ पल बिताने के लिए योजना बनाएं

मकर

यह सप्ताह आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आपकी सोच मजबूत होगी और किए गए प्रयासों के परिणाम स्पष्ट रूप से सामने आयेंगे। किसी खास काम के लिए आपकी लगन सफलता दिलाएगी और आपको उसमें मेहनत के अनुरूप लाभ मिलेगा। इस सप्ताह अचानक से बड़ी आर्थिक मदद मिलने की संभावना भी है, जिससे आपके कार्यक्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। सप्ताह के दूसरे भाग में परिवार में शुभ मांगलिक कार्यक्रम बनेंगे और घर में मेहमानों के आगमन की भी संभावना है। साथ ही घर के भीतर एक पुराना विवाद भी समाप्त हो सकता है, जिससे दिल को खुशी और शांति मिलेगी। परिवार के माहौल में एक सकारात्मक ऊर्जा का आना निश्चित है।

स्वास्थ्य - इस सप्ताह स्वास्थ्य के मामले में आपके लिए काफी सकारात्मक संकेत हैं। आपकी सेहत सही रहेगी और आप शारीरिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे। हालांकि परिवार के किसी सदस्य या मौसमी बीमारियों के कारण कुछ समय तक हल्की-फुल्की परेशानियां आ सकती हैं। लेकिन इन परेशानियों के सामने हताश होने की जरूरत नहीं है; आप इन्हें आसानी से संभाल पाएंगे

वित्त - इस सप्ताह आप नया कोई भी काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी। फिर भी किसी खास व्यक्ति या मित्र से व्यापार-व्यवसाय में आपका आर्थिक सहयोग मिल सकता है, जिससे आपका काम आगे बढ़ सकता है। इस सप्ताह बिना सोचे-समझे बड़े लेन-देन न करें। कार्य क्षेत्र में बदलाव आपके लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए अभी वह काम जो चल रहा है उसी पर ध्यान दें। अपने सहयोगियों के साथ संबंध मधुर बनाए रखें और सहयोग से ही आगे बढ़ें।

कैरियर - यह सप्ताह करियर के संदर्भ में कुछ उलटफेर भरा हो सकता है। आपके सामने कई विकल्प आएंगे, जिससे आपके मन में भ्रम और विचलन की स्थिति बन सकती है। हो सकता है आपका कार्य क्षेत्र बदलने का विचार भी आपके दिमाग में आए, लेकिन इस समय करियर में सफलता पाने के लिए कुछ शंकाओं का सामना करना पड़ सकता है। बाहरी विरोधी वर्ग या प्रतिस्पर्धी परिस्थितियाँ आपके सामने कठिनाई डाल सकते हैं ताकि आप सही दिशा तय कर सकें

लव - यह हफ्ता आपके प्रेम जीवन के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, लेकिन यह भी एक मौका है कि आप अपने रिश्ते को मजबूत बना सकें। ऐसा संभव है कि आपका पार्टनर दूसरों की बातों से भड़ककर आप पर शक करने लगे, जिससे संबंध में दरार‑पड़ने के आसार बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में बेहतर होगा कि आप शांत रहें और मिलकर समस्या पर चर्चा करें। अपने पार्टनर के मन में उठ रहे शक के बारे में खुलकर बातचीत करें ताकि गलतफहमियां दूर हो सके। उनके साथ कुछ समय बिताएं, उनकी चिंताओं को समझने की कोशिश करें

कुंभ

इस हफ्ते आपका पुराना अटका हुआ काम पूरा होने वाला है, और न्यायिक मामलों के क्षेत्र में आपको सफलता मिलने के संकेत हैं, जिससे समाज और राजनीति जगत में आपकी छवि मजबूत होगी। इस अवधि के दौरान आपके जीवनसाथी और बच्चों का सहयोग आपको कार्यस्थल पर मिल पाएगा, और आपका मन नई ऊर्जा से भर जाएगा। परिवार में मांगलिक अवसर बन सकते हैं, और घर में किसी नए मेहमान के आगमन की संभावना भी बनी रहेगी। ससुराल पक्ष से आर्थिक सहारा मिल सकता है, जिससे आप अपनी ज़रूरतें पूरा कर सकेंगे। इसके अलावा, इस सप्ताह किसी एक खास व्यक्ति से मुलाकात आपकी सफलता के रास्ते को और साफ कर देगी।

स्वास्थ्य - इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य बेहतर रहने की संभावना है, लेकिन आपके परिवार में माता-पिता या जीवनसाथी के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। बेहतर होगा कि आप अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें और व्यायाम या योग का सहारा लेकर खुद को स्वस्थ रखें।

वित्त - यह सप्ताह आपके आर्थिक जीवन के लिए काफी खास और महत्त्वपूर्ण रहने वाला है। इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई अहम निर्णय ले सकते हैं या किसी बड़ी पार्टनरशिप डील का हिस्सा बन सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त मुनाफा देखने को मिलेगा। साथ ही आप चाहें तो अपना निजी कोई कार्य भी शुरू कर सकते हैं, जिससे आमदनी के नए मार्ग खुलेंगे और आर्थिक स्थिति लाभकारी बनेगी।

करियर - यह सप्ताह करियर के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके प्रयासों के फलस्वरूप आपको वही अवसर मिल सकते हैं जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। यदि आप किसी खास व्यक्ति से संपर्क बनाने में सफल रहते हैं, तो यह आपके करियर के लिए सकारात्मक संकेत हो सकता है। शायद आपको किसी विशिष्ट पद पर सम्मान मिलने या प्रतिष्ठित स्थान पर पहुँचने की संभावना बनती दिखेगी

लव - इस सप्ताह आपका लव पार्टनर आपसे कुछ दिनों के लिए दूरी बना सकता है, जिसके कारण आप बेचैनी और मानसिक तनाव का अनुभव कर सकते हैं। यह स्थिति यह नहीं दर्शाती कि आपका साथी आपसे दूरी बना रहा है, बल्कि किसी खास काम के कारण वह आपसे थोड़ा दूर रह सकता है।

मीन

यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत शुभ संकेत लेकर आया है। इस समय व्यावसायिक क्षेत्र में लाभ के योग बन रहे हैं, ताकि आप अपने बिजनेस में सफलतापूर्वक प्रगति कर सकें। अपनों के सहयोग से आप नया भवन या मकान खरीदने की योजना भी बना सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नए कार्य की शुरुआत करने का विचार इस सप्ताह आपके दिमाग में आ सकता है और यदि आप सही योजनाबद्ध तरीके से कदम बढ़ाते हैं, तो उसे सफलता मिल सकती है। परिवार के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा और इस सप्ताह परिवार के साथ रहने की खुशी आपको ऊर्जा देगी। हालांकि किसी आपसी विवाद के कारण परिवार में मतभेद की स्थिति बनी रहने की संभावना भी है।

स्वास्थ्य - इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य ठीक-ठाक रहेगा। घर परिवार में छोटी-छोटी स्वास्थ्य समस्याएं नजर आ सकती हैं, पर कुल मिलाकर सबका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। मौसमी बीमारियों से बचने के लिए खानपान पर संयम बनाए रखें। अपने आपको फिट रखने के लिए रोज़ाना मॉर्निंग वॉक या हल्का-फुल्का व्यायाम करें।

वित्त - इस सप्ताह आपके कार्यक्षेत्र में बड़ा लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। आपका कोई पुराना कॉन्ट्रैक्ट फिर शुरू होने से आपको उन लाभों का मौका मिलेगा जो आपने पहले देखे नहीं थे। पहले किए गए समझौते से भी फायदे होंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। मित्रों और रिश्तेदारों से आर्थिक सहयोग मिल सकता है, जिससे आय के नए स्रोत बनेंगे और वित्तीय स्थिति बेहतर होगी।

करियर - इस सप्ताह आप अपने करियर के बारे में एक विशेषज्ञ से मिल सकते हैं। अगर आप करियर को लेकर कुछ उलझन महसूस कर रहे हैं और यह सोचने में असमंजस में हैं कि किस क्षेत्र को चुनना चाहिए, तो किसी विशिष्ट अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना उचित रहेगा। सही दिशा और सलाह मिलने पर आप अधिक मेहनत करके अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे, और सकारात्मक सफलता पाने की संभावना बढ़ जाएगी। धैर्य और लगन के साथ कदम बढ़ाते रहें; विशेषज्ञ की सलाह और आपकी मेहनत मिलकर आपको सफलता के रास्ते पर ले जाएगी।

लव - इस सप्ताह आपके प्रेम भागीदार के साथ कुछ मुद्दों को लेकर बड़ा टकराव हो सकता है, जिससे आपके रिश्ते पर चोट लगने की आशंका है। कुछ बातों को लेकर अपने रिश्ते को बिगाड़ने से बचें और साथी के विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश करें। खुलकर बातचीत करें, संवेदनशीलता दिखाएं, और एक-दूसरे की जरूरतों को जरूरी मानते हुए आपसी समाधान तलाशें।