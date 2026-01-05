Weekly Horoscope 5 January To 11 January 2026: मेष, सिंह व मीन के लिए सप्ताह रहेगा शुभ, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

धर्म डेस्क। साप्ताहिक राशिफल आपके आने वाले सप्ताह की दिशा और दशा का संकेत देता है। इस राशिफल में स्वास्थ्य, वित्त, करियर और लव लाइफ से जुड़े महत्वपूर्ण योगों का विश्लेषण किया गया है। कुछ राशियों के लिए यह सप्ताह सफलता, लाभ और खुशखबरियां लेकर आया है, वहीं कुछ को सावधानी, धैर्य और समझदारी से निर्णय लेने की जरूरत होगी। ग्रह-नक्षत्रों की चाल के अनुसार यह सप्ताह यात्रा, निवेश, संबंधों और कार्यक्षेत्र में बदलाव के संकेत भी दे रहा है।

मेष - यह सप्ताह आपके लिए शानदार रहेगा साल की शुरुआत में पहला सप्ताह आपके लिए खुशियों भरा रहेगा परिवार के साथ कहीं लंबी यात्रा पर जाना होगा इस सप्ताह है कार्यक्षेत्र के दबाव से आप मुक्त रहेंगे आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा परिवार में किसी मांगलिक की कार्य के योग बन रहे हैं इस सप्ताह प्रॉपर्टी के कार्य में बड़ा निवेश करना आपके लिए लाभकारी रहेगा व्यापार व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा आर्थिक स्थिति मजबूत होगी इस सप्ताह नए लोगों से जुड़ना होगा तथा आप अपने आप को इस सप्ताह करो ताजा महसूस करेंगे

वित्त - यह सप्ताह आर्थिक तौर से आपके लिए अच्छा रहेगा आए की नई स्त्रोत बनाने में आप सफल होंगे आर्थिक तौर से यह सप्ताह है अच्छा रहेगा कार्यक्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी इस सप्ताह पुराना लेनदेन मैं उलझी राशि आपको प्राप्त होगी जिससे लाभ होगा

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है आप अपने स्वास्थ्य की चल रही परेशानियों से मुक्त होंगे साथी इस सप्ताह आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे मौसम के हिसाब से खान-पान पर नियंत्रण रखें

वित्त - इस सप्ताह आर्थिक तौर से आपके लिए ठीक रहने वाला है हालांकि कार्यक्षेत्र में आपको आर्थिक तौर से दूसरों से बड़ी मदद लेना पड़ सकती है इस सप्ताह अपनी पूंजी का प्रयोग सोच विचार कर करें फिजूल खर्ची से बच्चे अपने धन को अच्छी जगह निवेश करें

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से इस सप्ताह आपको संभाल कर चलने की आवश्यकता है खान-पान पर नियंत्रण रखें मौसम के हिसाब से आप मौसमी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं इस सप्ताह खुद को तरोताजा रखने के लिए आप नियमित व्यायाम आदि का उपयोग कर सकते हैं स्वास्थ्य में बिगड़ने पर डॉक्टरी सलाह अवश्य लें

बृषभ - यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा रहेगा हालांकि सफलता पाने के लिए इस सप्ताह आपको अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी कार्य क्षेत्र को किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते नहीं तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है इस सप्ताह है किसी पर भी अत्यधिक विश्वास करना हानिकारक रहेगा हर कार्य को अपने हाथ में लेकर करें इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में परिवर्तन ना करें किसी बड़े कार्य की योजना बनेगी परिवार का सहयोग प्राप्त होगा जीवन साथी का हर समय आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा इस सप्ताह आप अत्यधिक भाग दौड़ के कारण शारीरिक थकावट महसूस करेंगे

लव - इस सप्ताह है आपकी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम खत्म होगी जिससे आप और आपके पार्टनर के बीच एक अच्छा संबंध स्थापित होगा पुरानी बातों को इग्नोर करें अपने संबंध को मजबूत करने के लिए एक दूसरे पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहेगा आपको अपने कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी साथ ही अपने सीनियर लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा जिससे आप अपने कार्य में अच्छे तरीके से करने में सफल होंगे

मिथुन - सप्ताह है आपके लिए शानदार रहेगा हालांकि कुछ कार्य आपके सप्ताह में बिगड़ते नजर आएंगे लेकिन आप अपने मेहनत और अनुभव से कार्य को संभालने में सफल रहेंगे इस सप्ताह परिवार के लोगों से मतभेद बढ़ सकते हैं पैतृक संपत्ति को लेकर परिवार में किसी अपने से मतभेद बढ़ेंगे इस सप्ताह में व्यर्थ के कार्यों में धन को बर्बाद ना करें साथी इस सप्ताह यात्रा आदि के योग बन रहे हैं इस सप्ताह परिवार के साथ कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनेगा साथी परिवार में किसी मांगलिक कार्य के योग निर्मित होंगे

लव - इस सप्ताह अपनी लव लाइफ को लेकर आप कुछ प्रॉब्लम में रहेंगे आपका पार्टनर और आपके बीच मतभेद बढ़ सकते हैं तथा शंकाओं की संभावना है अपने पार्टनर के साथ बैठकर संबंध को बचाने के लिए सही तरीके से समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करें

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहेगा आपको अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा लेकिन सप्ताह के उतरते समय में आपको शानदार सफलता प्राप्त होने वाली है प्रश्न रहिए अपने कार्य को पूर्ण लगन से करिए

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता मौसमी बीमारियों की चपेट में आप और आपका परिवार आ सकता है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें खान-पान पर नियंत्रण रखें साथी इस सप्ताह बाहर की खाने से बच्चे स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आदि का उपयोग कर सकते हैं

वित्त - इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में कुछ उलझन के साथ-साथ आपको आर्थिक मंडी का भी सामना करना पड़ेगा अपने कार्य को संभालने के लिए इस सप्ताह आपको बड़ी आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है जिस कारण आपको अपने मित्र परिजनों से आर्थिक मदद मांगनी पड़ सकती है

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह समानता ठीक-ठाक रहेगा हालांकि मनचाही सफलता मिलने में समय है इस सप्ताह आपको अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता है तथा उचित मार्गदर्शन से आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं

लव - यह सप्ताह आपके लिए आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम से भरा रहेगा इस सप्ताह आप और आपके पार्टनर के बीच कई बिंदुओं पर बातों पर मतभेद बढ़ेंगे जिस कारण आप दोनों के बीच स्थिति बिगड़ सकती है आप अपने पार्टनर से दूरी बना सकते हैं इस सप्ताह वाणी पर संयम रखें दूसरों की कहानी बातों पर विश्वास ना करें

कर्क - यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा आप अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे इस सप्ताह आप का अच्छे लोगों से मिलना होगा जो आपको सफलता के रास्ते पर ले जाएंगे इस सप्ताह कुछ बातों को लेकर आप उलझन में रहेंगे जिनका डिसीजन कर पाना आपके लिए मुश्किल होगा ऐसे में आप अपने जीवनसाथी का सहयोग ले सकते हैं परिवार में अपनी सीक्रेट बातों को शेयर ना करें नहीं तो आपका बनता हुआ कार्य बिगड़ सकता है इस सप्ताह मतभेदों को भूलकर आगे बढ़ने का प्रयास करें सफलता निश्चित प्राप्त होगी

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है अच्छा है आप और आपका परिवार इस सप्ताह बीमारियों से दूर रहेगा इस सप्ताह खुद को तरोताजा रखने के लिए कुछ फिटनेस टिप्स ओं का उपयोग आप कर सकते हैं

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा रहेगा आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग निर्मित होंगे पुराना निवेश किया गया धन इस सप्ताह आपको लाभ पहुंचाने वाला है आर्थिक तौर से यह सप्ताह अच्छा है धन का सदुपयोग करें इस सप्ताह किसी को बड़ी धनराशि उधार देना ठीक नहीं है ऐसी स्थिति से बचने का प्रयास करें

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता इस सप्ताह आपको मनचाही सफलता मिलने में अभी समय है अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता है हताश निराश ना हो अपने कार्य की और अग्रसर रहें सफलता निश्चित प्राप्त होगी

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम का समाधान निकालने में आप सफल होंगे आप और आपके पार्टनर के बीच पिछले कुछ समय से जो दूरियां चल रही है वह इस सप्ताह खत्म होगी आपका पार्टनर आपकी बातों से इंप्रेस होगा एक बार पुनः दोनों के बीच नया संबंध शुरू होगा

सिंह - यह सप्ताह आपके लिए शानदार है इस सप्ताह आपका डिसीजन सफल होंगे साथी आपके कुशल मार्गदर्शन प्राप्त होगा जिससे आप अपने क्षेत्र में लाभ अर्जित करेंगे इस सप्ताह है कुछ बातों को छोड़ने से आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी साथी इस सप्ताह आप अपनी वाणी का उपयोग करके बड़ा लाभ अर्चित कर सकते हैं कुछ बातें जो आपके मन को अच्छे ना लगे लेकिन किसी के सामने कहने से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है इसलिए संभलकर चलने की आवश्यकता है इस सप्ताह उधार लेने वाले व्यक्तियों से दूरी रखें इस सप्ताह है किसी नए क्षेत्र में आप अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं सफलता निश्चित प्राप्त होगी

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहेगा मौसमी बीमारियों से आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा इस सप्ताह सावधानी रखने से स्वास्थ्य में बड़ा लाभ प्राप्त होगा व्यर्थ के खानपान से बच्चे बाहर यात्रा आदि पर जाएं तो मौसम की चपेट से बचें

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताह शानदार रहने वाला है आपको आपके कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता अर्जित होगी व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग निर्मित होंगे पूराना किया गया निवेश इस सप्ताह आपको बड़ा लाभ देगा साथी इस सप्ताह प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में निवेश से लाभ प्राप्त होगा व्यापार व्यवसाय में स्थिति अच्छी रहने वाली है

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहेगा आप जिस फील्ड में कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी इस सप्ताह कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है अपने कार्य पर फोकस रखें भटकाव से दूर रहे

लव - यह सप्ताह आपको अपनी लव लाइफ को लेकर काफी परेशानियों भरा रहने वाला है आपका पार्टनर आपसे दूरी बना सकता है अपने लव पार्टनर के बारे में कुछ चीजों को आप को समझना होगा आपका पार्टनर आपको धोखे में रख रहा है अच्छा होगा हर पहलू को पहचान कर आगे कार्य करें

कन्या - यह सप्ताह आपको उम्मीद से भरा रहने वाला है इस सप्ताह आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा हालांकि अपनी कार्य कुशलता से आप इन सब पर विजय प्राप्त करने में सफल होंगे इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपको आर्थिक सहयोग लेना पड़ेगा जिस कारण आपको काफी परिश्रम करना पड़ेगा इस सप्ताह वाणी का सदुपयोग रखें साथी नए लोगों से जुड़ने समय सावधानी रखें कुछ बातों को सबके सामने ना कहीं विशेष कर व्यवसाय संबंधी कार्यों में दूसरों के हस्तक्षेप को बढ़ावा ना दें इस सप्ताह परिवार में माहौल अच्छा रहेगा जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा नए कार्यों में रुचि बढ़ेगी

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह परेशानियों भरा रहने वाला है आपका या परिवार में किसी विशेष व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है जिस कारण मन अशांत रहेगा साथी इस सप्ताह स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को लेकर आर्थिक मुस्कान की संभावना है

वित्त - आर्थिक तो उसे यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता कार्यक्षेत्र में उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी साथी आपको बड़े निवेश की आवश्यकता पड़ सकती है जिस कारण लोगों से सहयोग लेना पड़ेगा इस सप्ताह व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह ठीक-ठाक रहने वाला है हालांकि मनचाही सफलता प्राप्त करने में अभी समय है निराश ना हो अपने कार्य की प्रति पूर्ण समर्पण भाव से लग रहे कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करने से बचे।

लव - आपकी लव लाइफ में इस सप्ताह कई प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे अपने लव लाइफ को बचाने के लिए इस सप्ताह आपको भारी मशक्कत करनी पड़ सकती है आपका पार्टनर आपसे दूरी बना सकता है साथी अपने पार्टनर को मनाने के लिए इस सप्ताह किसी दूसरे व्यक्ति का सहयोग लेना पड़ सकता है

तुला - यह सप्ताह है आपके लिए सफलता दायक है कार्यक्षेत्र में अत्यधिक परिश्रम इस सप्ताह आपको बड़ी सफलता अर्जित कर सकता है हालांकि इसके लिए आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है दूसरों की बातों पर कमेंट्स करना इस सप्ताह आपको नुकसान में डाल सकता है अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर इस सप्ताह बड़ी सफलता अर्जित आप कर सकते हैं सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह शानदार है परिवार में सहयोग बढ़ेगा इस सप्ताह जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग आपको हर क्षेत्र में प्राप्त होगा

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह संभाल कर चलने की आवश्यकता है आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं इसीलिए आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टरी सलाह अवश्य लें इस सप्ताह बाहर के खान-पान से बचे।

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं आय के नए स्रोतों को बनाने में आप सफल होंगे इस सप्ताह नए निवेशों में सावधानी रखें किसी बड़ी प्रॉपर्टी आदि के खरीदने के योग बन सकते हैं इस सप्ताह बड़ी आर्थिक मदद लेनदेन संभाल कर करें

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है अच्छा है आपको नए रास्ते प्राप्त होंगे एक नई ऊर्जा के साथ आप इस सप्ताह है अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण समर्पण भाव से कार्य करेंगे जिससे सप्ताह के उतारते हुए समय में आपको बड़ी सफलता अर्जित होने वाली है

लव - आपकी लव लाइफ में इस सप्ताह शानदार रहने वाला है आपके पार्टनर से चल रही दूरी इस सप्ताह खत्म होगी आप दोनों के बीच के मतभेद को दूर करने में आप सफल होंगे इस सप्ताह अपने पार्टनर के साथ किसी यात्रा आदि पर जाने के योग भी बना रहे हैं साथी आपके पार्टनर आपके प्रति समर्पित रहेगा

वृश्चिक - इस सप्ताह आपके लिए अच्छा है हालांकि कार्यक्षेत्र में अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता है इस सप्ताह किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास करना आपको भारी नुकसान में डाल सकता है साथी इस सप्ताह आपके प्रति समर्पित व्यक्ति ही आपको मुस्कान पहुंचा सकता है इस सप्ताह आर्थिक लेनदेन में सावधानी रखें इस सप्ताह पुराने कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी परिवार में मांगलिक कार्यों के योग निर्मित होंगे जीवनसाथी के साथ में यह सप्ताह अच्छा व्यतीत होने वाला है इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के योग निर्मित हो रहे हैं यदि आप ऐसा करते हैं तो आप बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता मौसमी बीमारियों की चपेट में आपका परिवार या आप आ सकते हैं इस सप्ताह लंबी यात्रा आदि पर जाएं तो संभाल कर रहे विशेष कर होटल आदि के खाने पीने से खुद को दूर रखें

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताह अच्छा है हालांकि अपने कार्य क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए आपको बड़ी आर्थिक मदद लेनी पड़ सकती है जिस कारण बैंक या किसी परिचित के चक्कर काटने पड़ सकते हैं इस सप्ताह आर्थिक स्थिति समानता ठीक-ठाक रहेगी हालांकि विरोधी वर्ग आपके कार्य को बिगड़ने का षड्यंत्र कर सकते हैं व्यापार व्यवसाय में संभलकर चलने की आवश्यकता है

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है आपकी मेहनत इस सप्ताह आपको बड़ी सफलता अर्जित कर सकती है इस सप्ताह आपके कुशल मार्गदर्शन प्राप्त होगा सप्ताह के उतारते हुए समय में कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम को दूर करने में आप सफल होंगे आपका पार्टनर आपके प्रति अपने व्यवहार में परिवर्तन करेगा आप दोनों के बीच चल रही मैसेज स्टैंडिंग इस सप्ताह दूर होने वाली है

धनु - यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा का रहने वाला है किसी नए कार्य का प्लान यदि आपके मन में चल रहा है तो इस सप्ताह में पूरा होने वाला है साथी इस सप्ताह आपको अपने परिवार इस मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा इस सप्ताह आपको अपने किसी करीबी व्यक्ति से मुस्कान की संभावना है इसलिए अपनी सीक्रेट बातों को शेयर ना करें इस सप्ताह कार्य को लेकर किसी लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं परिवार के साथ आप इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं साथी इस सप्ताह पैतृक संपत्ति में आपको आपका अधिकार प्राप्त होगा

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता मौसमी बीमारियों के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है साथी इस सप्ताह जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी मन में चिंता बनी रहेगी इस सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर संभाल कर रहे

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा हालांकि इस सप्ताह आपके बड़े निवेश से लाभ प्राप्त होगा कार्यक्षेत्र में सफलता के योग बन रहे हैं इस सप्ताह व्यापार व्यवसाय में विस्तार की योजना तैयार होगी जिसमें आपको अपने साथियों का सहयोग प्राप्त होगा इस सप्ताह धन का व्यर्थ व्यय ना करें

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है शानदार रहने वाला है आपको आपके कार्य के हिसाब से बड़ी सफलता मिलने वाली है साथी इस सप्ताह आपको कोई बड़ा उत्तरदायित्व प्राप्त होगा जिससे मन प्रसन्नता से भरा रहेगा

लव - यह सप्ताह है आपकी लव लाइफ के लिए ज्यादा अच्छा नहीं कहा चल सकता कार्य के सिलसिले में अत्यधिक बाहर रहने के कारण आपके आपके पार्टनर के साथ कुछ बातों को लेकर मतभेद बढ़ सकते हैं जिस कारण आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है ऐसी स्थिति बनने पर अपने पार्टनर को मनाने का प्रयास करें

मकर - यह सप्ताह है आपकी आपके लिए खुशखबरियों से भरा रहेगा परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन होगा इस सप्ताह मांगलिक कार्यों के योग निर्मित हो रहे हैं परिवार में लोग आपके प्रति अनुराग रखेंगे इस सप्ताह अपने परिवार के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बनेगा यह सप्ताह आप अपने आप को नई ऊर्जा से लबरेज पाएंगे इस सप्ताह नए लोगों से जुड़ना होगा कार्य क्षेत्र में विस्तार के योग है इस सप्ताह आप कार्यक्षेत्र में पुराने विवादों से दूर रहे साथी किसी बड़ी डील या पार्टनरशिप का आप इस सप्ताह हिस्सा बन सकते हैं जो आगामी समय में आपको बड़ी उपलब्धि दे सकता है

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह शानदार है आप और आपका परिवार बीमारियों की चपेट से दूर रहेगा इस सप्ताह आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे साथी अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आदि का उपयोग कर सकते हैं

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताह अच्छा रहेगा कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी व्यापार व्यवसाय में विस्तार होगा नौकरी वर्ग वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है आपको कोई बड़ा बोनस आदि मिलेगा जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा इस सप्ताह नए कार्यों की योजना निर्मित होगी नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बड़ी आर्थिक मदद आपको मिलने वाली है जिससे आपका बड़ा लाभ होगा

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है अत्यधिक परिश्रम के साथ आप बड़ी सफलता अर्जित करने वाले हैं इस सप्ताह आपको अपनी मां की मुराद पूरा करने का अवसर मिलेगा कार्य क्षेत्र में आपके कार्य की सराहना होगी

लव - इस सप्ताह आप अपने लव पार्टनर के साथ में पुराने विवादों को खत्म करने में सफल होंगे आप और आपका पार्टनर यह सप्ताह शानदार व्यतीत करने वाले हैं कार्यक्षेत्र में चल रहे दबाव से इस सप्ताह आप होते रहेंगे अपने पार्टनर के साथ आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं

कुंभ - यह सप्ताह आपके लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा कार्यक्षेत्र में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है इस सप्ताह परिवार के लोगों से भी मतभेद बढ़ेंगे साथी इस सप्ताह आप किसी प्रशासनिक कार्य या उलझन में फंस सकते हैं सावधानी रखें आपके लिए कोई बड़ा षड्यंत्र बनाया जा सकता है इसलिए किसी पर भी अत्यधिक विश्वास करना इस सप्ताह हैं आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा आर्थिक तौर से यह सप्ताह संभाल कर चलने की आवश्यकता है किसी पर अत्यधिक विश्वास आपको मुस्कान में डाल सकता है इस सप्ताह परिवार में जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा इस सप्ताह कुछ परेशानियों में आपके मित्र और किसी विशेष व्यक्ति का सहयोग मिलेगा

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्यतः ठीक-ठाक रहेगा हालांकि मौसमी बीमारियों से बचने के लिए संभलकर रहने की आवश्यकता है खान-पान पर नियंत्रण रखें बाहर के खाने पीने से खुद को दूर रखें ठंड में गर्म चीजों का उपयोग करें

वित्त - करियर की दृष्टि से सप्ताह है काफी परेशानियों को आपका सामना होगा आर्थिक तौर से इस सप्ताह बड़ी मदद प्राप्त करना आपके लिए कठिनाइयों से भरा रहेगा इस सप्ताह बैंक आदि के लोन आदि को चुकाने मैं आपको परेशानियां आ सकती हैं इस सप्ताह आर्थिक मदद की जरूर आपको होगी किसी व्यक्ति के सहयोग से आपका बिगड़ा हुआ कार्य बन सकता है व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी

कैरियर - यह सप्ताह है करियर की दृष्टि से ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता स्थिति उतार-चढ़ाव से भारी रहेगी इस सप्ताह में बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अत्यधिक परिश्रम करने के बाद भी सफलता मिलने में शंका है निराश हताश ना हो परिश्रम से सफलता निश्चित प्राप्त होगी।

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में परेशानी खत्म होगी आप और आपके पार्टनर के बीच सब कुछ पहले जैसे ठीक हो जाएगा इस सप्ताह आपका कुछ बातों को इग्नोर करना बड़ा लाभ दे सकता है अच्छा होगा अपने संबंध को बचाने के लिए कुछ बातों को भूल जाए

मीन - यह सप्ताह आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा कार्य क्षेत्र में लाभ के योग निर्मित होंगे आपको अपने सहयोगी मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा इस सप्ताह आप नए कार्य की योजना को लागू कर सकते हैं जिससे लाभ के योग निर्मित होंगे इस सप्ताह सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में आपका कद बढ़ेगा आप किसी नए कार्य को लेकर उसे सहित नजर आएंगे इस सप्ताह परिवार के लोगों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा साथ ही आप किसी पुराने विवाद से मुक्त होंगे इस सप्ताह पूंजी का उचित निवेश आपको बड़ी सफलता दिला सकता है

स्वास्थ्य - आज की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है हालांकि वाहन आदि का उपयोग करते समय सावधानी रखें इस सप्ताह खान-पान पर नियंत्रण रखना आपके लिए अच्छा रहेगा मौसम की दृष्टि से बाहर यदि जाएं तो गर्म कपड़ों का उपयोग करें

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताह शानदार रहने वाला है आप क्या जमा किया हुआ धन इस सप्ताह आप सही जगह निवेश करने जा रहे हैं इस सप्ताह कोई बड़ा ऑफर आपको मिल सकता है जिसे हाथ से जाने ना दें आपको बड़ी सफलता अर्जित होगी व्यापार व्यवसाय में स्थित शानदार रहने वाली है

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है आपको आपकी मनचाही सफलता मिलने वाली है इस सप्ताह वाणी का उपयोग संभलकर करें नहीं तो आपका बनता हुआ कार्य पर कर सकता है करियर को लेकर चिंतित लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है।

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम खत्म होगी आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे साथी मौसम के हिसाब से इस सप्ताह किसी लंबी छुट्टी पर आप और आपका पार्टनर कहीं बाहर जाने का प्लान कर सकते हैं।