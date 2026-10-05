Weekly Horoscope 5 To 11 October 2026: इन राशियों के जीवन में इस सप्ताह होगा चमत्कार, धन की होगी वर्षा

धर्म डेस्क। साप्ताहिक राशिफल 4 से 10 अक्टूबर 2026 तक सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग परिणाम लेकर आया है। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में सफलता के योग बन रहे हैं। कुछ राशियों को नौकरी में पदोन्नति, आर्थिक लाभ और नए कार्यों की शुरुआत के अवसर मिल सकते हैं।

यह सप्ताह है आपके लिए कठिनाइयों से भरा रहेगा। इस सप्ताह वाद-विवाद की स्थिति ज्यादा रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर भी मन में चिंता आशंकाएं बनी रहेगी। परिवार में किसी अपने का भी स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं है इसलिए आपको सोच विचार कर आर्थिक निर्णय लेने होंगे। व्यापारिक लोगों के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में विवादों की स्थिति निर्मित होगी। नौकरी के क्षेत्र में यह सप्ताह है सफलता दिलाने वाला रहेगा। आपकी पदोन्नति की संभावना है। पारिवारिक लोगों से संबंध ठीक रहेंगे। हालांकि पैतृक संपत्ति विवाद को लेकर विवाद बना रहेगा। वाहन आदि का उपयोग संभलकर करें।

वहीं मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों को स्वास्थ्य, विवाद, निवेश और पारिवारिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी। कई राशियों के लिए प्रेम संबंधों में सुधार और यात्रा के योग भी बन रहे हैं।

वित्त: यह सप्ताह आर्थिक तौर से आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। कार्य क्षेत्र में कई समस्याओं का सामना करना होगा साथ ही साथ आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। इस सप्ताह बड़े कर्ज आदि लेने पड़ सकते हैं। फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं है। परिवार में पत्नी बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आप भी मानसिक तनाव आदि से पीड़ित रहेंगे। इस सप्ताह स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी है नहीं तो आप या परिवार का कोई व्यक्ति बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकता है।

वित्त: आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है आपके और आपके परिवार के लिए अच्छा है। इस सप्ताह है आप कार्यक्षेत्र में नए प्रयोग करके बड़ा लाभ अर्जित करेंगे तथा पुराने कार्य आदि से मुक्ति मिलेगी। इस सप्ताह आर्थिक तौर से आपको बड़ी सपोर्ट प्राप्त होगी जिससे आप नए कार्यों में निवेश करने में सफल होंगे।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है अच्छा है। हालांकि मौसम के हिसाब से परिवार में किसी का स्वास्थ्य में गिरावट महसूस हो सकती है। हालांकि यह सप्ताह आपके लिए आपके परिवार के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से शानदार रहने वाला है।

यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आर्थिक लाभ देने वाला रहेगा। पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। इस सप्ताह व्यापार व्यवसाय में बड़े लाभ के योग निर्मित होंगे। साथ ही साथ आप अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करने में भी सफल होंगे। इस सप्ताह विवादों से दूर रहना आपके लिए अच्छा होगा। लोग आपके कार्य की सराहना करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पारिवारिक संबंधों को लेकर यह सप्ताह अच्छा रहेगा। परिवार का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। नौकरी के क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। करियर के लिए यह सप्ताह आपको बड़ी सफलता दिलाएगा। प्रॉपर्टी आदि कार्यों में इस सप्ताह निवेश कर सकते हैं।

लव: यह सप्ताह है लव लाइफ के लिए ठीक है। हालांकि आपके लव पार्टनर से आपके मतभेद वैसे ही रहेंगे। इस सप्ताह आप अपने संबंध को सुधारने के लिए प्रयास कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको कुछ हल मिल सकता है।

कैरियर: करियर की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा नहीं है। आपको अपने परिश्रम के हिसाब से करियर में सफलता मिलना संभव नहीं इस सप्ताह है समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

यह सप्ताह आपके लिए कामयाबी से भरा रहेगा। इस सप्ताह आपको मित्रों परिजनों का सहयोग कार्यक्षेत्र में मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही साथ इस सप्ताह आप बड़े आर्थिक निर्णय लेकर लोगों को चौंका सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। इस सप्ताह व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे। नौकरी वालों के लिए कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। किसी बड़े कार्य को लेकर चल रही योजना सफल होगी। इस सप्ताह घर में मांगलिक कार्य के योग बन सकते हैं। किसी धार्मिक यात्रा पर भी जाने की योजना बनेगी, शेयर मार्केट से इस सप्ताह आप लाभ अर्जित कर सकते हैं। करियर के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आपको प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों से भी लाभ होगा।

लव: इस सप्ताह आप अपने लव पार्टनर के साथ किसी लंबी यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं। साथ ही साथ ही साथ यह सप्ताह आप दोनों के लिए खास है। आप दोनों एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करेंगे। एक दूसरे के प्रति चल रहे मतभेद भी इस सप्ताह खत्म हो जाएंगे। छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करके आप एक नई शुरुआत करेंगे।

कैरियर: यह सप्ताह करियर की दृष्टि से अच्छा है। अपने कार्यों में रुचि रखेंगे साथ ही साथ आप अपने करियर के लिए गंभीरता से प्रयास करेंगे जो आपको एक सफलता की ओर ले जाएगा। यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपका अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य का ठीक रहेगा। परिवार में बीमारियों से राहत मिलेगी। इस सप्ताह आप अपने दैनिक जीवन में व्यायाम आदि को जोड़कर स्वास्थ्य लाभ महसूस कर सकते हैं।

वित्त: आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है आपका अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह आपको बड़ी सफलताएं मिलने के योग हैं। हालांकि कुछ आर्थिक स्थिति बिगड़े की लेकिन आप उसे संभालने में सफल होंगे। कहीं से बड़ा आर्थिक सहयोग भी प्राप्त होगा।

कैरियर: करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है आपका अच्छा रहने वाला है। आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे साथ ही साथ करियर में इस सप्ताह है आपको नया मार्गदर्शन बड़ी सफलता दिलाएगी।

लव: लव पार्टनर के साथ यह सप्ताह आपका अच्छा रहने वाला है। हालांकि आप दोनों में कुछ मतभेद हो सकते हैं लेकिन यह सप्ताह है आप दोनों का तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। यह बताएं अपने पार्टनर से खुलकर बातचीत होगी और उनका पूरा सहयोग भी आपको प्राप्त होगा।

कर्क

यह सप्ताह आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। इस सप्ताह आप बड़े निर्णय लेने से पहले अपनी स्थिति को समझ लें। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस सप्ताह आप बड़े आर्थिक निर्णय नहीं ले पाएंगे। व्यापार आदि के लिए आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। पारिवारिक लोगों के साथ मतभेद रहेंगे। कोई बड़ा कार्य आपके हाथ से इस सप्ताह निकल सकता है। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी रहेगी। इस सप्ताह घरेलू बातों को लेकर परिवार में झगड़ा हो सकता है जिस कारण मन शांत रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में विवाद बना रहेगा। हालांकि इस सप्ताह की उतरते समय में आपको आर्थिक लाभ होगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है अच्छा नहीं है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें मौसम के हिसाब से कहानी लंबी यात्राओं पर जाने का अवसर मिले तो सजग रहे। इस सप्ताह कार्य की भाग दौड़ के चक्कर में स्वास्थ्य में गिरावट महसूस होगी।

वित्त: आर्थिक तौर से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं है। हालांकि आप अपनी सूझबूझ से आर्थिक स्थिति को संभालने में सफल होंगे। कार्य क्षेत्र में स्थिति सामान्य रहेगी। इस सप्ताह निवेश करने के योग हैं जो आगामी समय में आपको बड़े लाभ दे सकते हैं।

कैरियर: करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा है। कि सपना है आप अच्छे लोगों से जुड़ेंगे कार्य क्षेत्र में जिनके मार्गदर्शन आपको एक नई दिशा देगा। आप इस सप्ताह कुछ नए कार्य के प्रति प्रेरित होंगे।

लव: यह सप्ताह है आपकी लव लाइफ के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। आप और आपके पार्टनर इस सप्ताह हैं मतभेदों के शिकार रहेंगे साथ ही साथ इस सप्ताह आप दोनों के बीच दूरी और पड़ेगी। ऐसी स्थिति में अपने पार्टनर के साथ समय व्यतीत करके कुछ नया हल खोजा जा सकता है।

सिंह

इस सप्ताह है आपको स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। नहीं तो किसी मौसमी बीमारी की चपेट में या किसी बड़ी बीमारी के आप शिकार हो सकते हैं। पारिवारिक लोगों से मतभेद रहेंगे। न्यायालय पक्ष में इस सप्ताह आपको सफलता नहीं मिलेगी। व्यापारिक दृष्टि से यह सप्ताह ठीक रहेगा। हालांकि बड़े लाभ के योग दिखाई नहीं पड़ते। करियर के लिए इस सप्ताह आपको काफी संघर्ष करना होगा तब आपको कामयाबी मिलेगी। नौकरी के क्षेत्र में सम्मान प्राप्त होगा लेकिन स्थानांतरण के भी योग बनेंगे। संपत्ति विवाद को लेकर इस सप्ताह पारिवारिक मतभेद ज्यादा बढ़ सकते हैं। वाहन आदि से दुर्घटना संबंधी योग निर्मित होंगे। किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात होगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा नहीं है। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कार्यक्षेत्र में तनाव भाग दौड़ के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इस सप्ताह परिवार में भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है।

वित्त: आर्थिक तौर से इस सप्ताह आपको संभाल कर रहने की आवश्यकता है। आप अपने अमाउंट का उपयोग संभलकर करें साथ ही साथ इस सप्ताह आपको आर्थिक कर्ज को न बढ़ने दें नहीं तो आप के आगामी कार्य बिगड़ सकते हैं। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में स्थित उतार-चढ़ाव भारी रहेगी।

कैरियर: करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। मनचाही सफलता प्राप्त करने में हमें समय लगेगा। इस सब कहां आप शांति के साथ अपने कार्य को करते रहें।

लव: इस सप्ताह अपने लव पार्टनर के साथ आपकी पुरानी चल रहे मतभेदों को दूर करने में आप सफल होंगे। हालांकि इस सप्ताह आप दोनों के बीच तालमेल ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता फिर भी आपके पार्टनर का हर जगह आपको सहयोग प्राप्त हो गया।

कन्या

यह सप्ताह आपके लिए सफलता के साथ-साथ सम्मान प्रतिष्ठा दिलाने वाला होगा। पारिवारिक लोगों के साथ संबंधों में सुधार होगा। यह सप्ताह परिवार में मांगलिक कार्य के योग भी बनेंगे। परिवार के लोग एक साथ नजर आएंगे। आपसी सामंजस्य अच्छा रहेगा। व्यापारिक दृष्टि से यह सप्ताह है आपको बड़ी सफलता दिलाने वाला होगा। कार्य क्षेत्र के विस्तार के साथ-साथ आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। नौकरी के क्षेत्र में विवाद खत्म होगा आपको पदोन्नति मिल सकती है लेकिन स्थान परिवर्तन के योग भी बनेंगे। इस सप्ताह आपके शत्रु परास्त होंगे। शेयर मार्केट में लाभ प्राप्त होगा मित्रों के साथ कहीं बाहर जाने की योजना बन सकती है। लंबी यात्रा आदि के योग हैं।

स्वास्थ्य: इस सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको सजग रहने की आवश्यकता है। अत्यधिक कार्य और फंक्शन आदि में जाने के कारण खान-पान पर आ नियंत्रण के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।

वित्त: यह सप्ताह आर्थिक तौर से आपके लिए अच्छा है। यह सप्ताह है आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में आपका निर्णय आपको लाभ के योग देंगे। इस सप्ताह आप दूसरों की भी आर्थिक मदद करेगी हालांकि सोच विचार कर किसी की मदद करें नहीं तो आपकी धनराशि उलझ सकती है।

कैरियर: करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है अच्छा है। आपको अपने करियर में नई सफलता प्राप्त होगी साथ ही साथ आप अपने करियर का विस्तार करने में सफल होंगे। इस सप्ताह आपको अपने खास लोगों का सपोर्ट मिलेगा।

लव: यह सप्ताह आपका शानदार है। अपने लव पार्टनर के साथ आपका यह सप्ताह अच्छा व्यतीत होने वाला है। इस सप्ताह आप अपनी निजी लाइफ के लिए कोई बड़े निर्णय ले सकते हैं आपका पार्टनर आपके साथ खुश रहेगी। साथ ही साथ इस सप्ताह हैं आप अपनी फैमिली के साथ बड़ी-बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं।

तुला

यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक लोगों के साथ चल रहे मतभेद खत्म होंगे। हालांकि मानसिक क्लेश बना रहेगा। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में लाभ की स्थिति बनेगी आपकी आर्थिक निर्णय आपको बड़ा लाभ दिलाएंगे। व्यापार व्यवसाय में स्थिति शानदार रहेगी। इस सप्ताह आपको किसी विशिष्ट व्यक्ति की सलाह लाभ देने वाली होगी। नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आपके कार्यक्षेत्र में लाभ बना रहेगा मित्रों के साथ इस सप्ताह आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। करियर के लिए यह सप्ताह है अच्छा रहेगा। घर में किसी नए मेहमान का आगमन होगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा है। आपके परिवार और आप दोनों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला इस सप्ताह आप योग और व्यायाम का सहयोग लेंगे साथ ही साथ इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे।

वित्त: आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है अच्छा है। आपको आर्थिक सपोर्ट भी प्राप्त होगा साथ ही साथ आपको कहीं से बड़ी धनराशि भी प्राप्त करने में सफल होंगे। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में विस्तार के योग बनेंगे आप बड़ा लाभ अर्जित करने में इस सप्ताह सफल होंगे। आपकी कार्यशैली से लोग प्रभावित होंगे।

कैरियर: करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा है। इस सप्ताह आप बड़े निर्णय लेने में सफल होंगे जो आपके करियर में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस सप्ताह आपका निर्णय आपको सफलता तक पहुंचने में आपकी मदद करेंगे।

लव: अपने लव पार्टनर के साथ इस सप्ताह आपके तालमेल शानदार रहने वाले हैं। आप दोनों इस सप्ताह कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं साथ ही साथ आपके पार्टनर का सपोर्ट आपको मिलेगा। यह सब कहां है अपने पार्टनर को आप खुश करने के लिए उपहार गिफ्ट दे सकते हैं साथ ही साथ आपका पार्टनर आपके साथ इस सप्ताह अच्छा समय व्यतीत करेगा।

वृश्चिक

यह सप्ताह आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। इस सप्ताह है आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना होगा आर्थिक व्यय की संभावना है। पारिवारिक लोगों के साथ इस सप्ताह है आपके मतभेद रहेंगे। किसी बड़े कार्य को लेकर आपकी योजना असफल हो सकती है जिस कारण आपको भारी नुकसान का सामना करना होगा। इस सप्ताह किसी पर अत्यधिक विश्वास करना आपको धोखे में डाल सकता है साथ ही साथ इस सप्ताह है आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है नहीं तो आप किसी बड़े षड्यंत्र में उलझ सकते हैं। वाणी का उपयोग संभलकर करें। इस सप्ताह भूमि भवन वाहन खरीदने के योग भी बनेंगे।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है। इस सप्ताह है आप अपने स्वास्थ्य में राहत महसूस करेंगे स्वास्थ्य में सुधार होगा। विशेष कर कहानी लंबी यात्रा पर जाते समय अपने खान-पान पर नियंत्रण रखें। इस सप्ताह है आपको स्वास्थ्य में बचाव रखना होगा।

वित्त: आर्थिक तौर से इस सप्ताह है आपको लाभ और हनी दोनों के योग हैं। इस सप्ताह है कोई कार्य विचार कर करें किसी बड़े कार्य में लालच बस न फंसे नहीं तो आपको बड़ी हानि का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपका निर्णय ही आपको आर्थिक लाभ पहुंचा सकते हैं।

कैरियर: करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा है। हालांकि जैसी सफलता आप मन में चाहते हैं वैसे सफलता मिलना अभी संभव नहीं लेकिन आपको अपने कार्य क्षेत्र में एक नया रास्ता प्राप्त होगा जो आपको सफलता तक पहुंचाएगी।

लव: इस सप्ताह है आपको अपने लव पार्टनर का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि आप दोनों के बीच तालमेल ज्यादा अच्छा नहीं है फिर भी आपको आपके पार्टनर का सहयोग मिलेगा। इस सप्ताह आप अपने पार्टनर को खुश करने लिए कोई उपहार गिफ्ट दे सकते हैं।

धनु

यह सप्ताह उतार - चढ़ाव से भरा रहेगा। मौसम की दृष्टि से स्वास्थ्य में कुछ गिरावट महसूस होगी। हालांकि सप्ताह के उतरते समय में स्वास्थ्य में लाभ रहेगा। पारिवारिक लोगों के साथ यह सप्ताह आपके तालमेल अच्छे रहेंगे। किसी बड़े कार्य में रुकावट आ सकती है। व्यापार व्यवसाय में स्थित उतार-चढ़ाव की रहेगी। इस सप्ताह किसी को कर्ज आदि ना दें नहीं तो पैसा लोटने वाला नहीं है। अपने साथी लोगों के साथ मतभेद रहेंगे। कार्यक्षेत्र में विवाद की स्थिति रहेगी। नौकरी बालों के लिए इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना होगा। किसी बड़े विवाद में आप उलझ सकते हैं। वाणी का उपयोग संभाल कर करें कुछ बातों को इग्नोर करें।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से इस सप्ताह है आपको संभाल कर रहने की आवश्यकता है। आप या परिवार में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है ऐसे में आर्थिक स्थिति गड़बड़ा सकती है। इस सप्ताह स्वास्थ्य बिगड़ने पर डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।

वित्त: आर्थिक तौर से यह सप्ताह है उतार-चढ़ाव की स्थिति से भरा रहेगा। सप्ताह की शुरुआती समय में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा हालांकि यह सप्ताह मिश्रित फल देने वाला रहेगा। व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी। इस सप्ताह आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ेगा।

कैरियर: करियर की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। इस सप्ताह है अत्यधिक परिश्रम ही आपके हाथ में रहेगा बड़ी सफलता मिलने में अभी समय है निराश ना हो परिश्रम मैं कमी ना रखें।

लव: अपने लव पार्टनर के साथ यह सप्ताह है आपका छोटी-मोटी नोक झोंक के साथ व्यतीत होने वाला है। इस सप्ताह है आपके पार्टनर के साथ आपके मतभेद होंगे। हालांकि आप दोनों यह सप्ताह कई बड़े निर्णय ले सकते हैं आपके कार्यक्षेत्र में आपके पार्टनर की सलाह आपको लाभ दे सकती है।

मकर

यह सप्ताह आपके लिए शानदार रहने वाला है। आर्थिक दृष्टि से इस सप्ताह आपको कार्य क्षेत्र में मुनाफा होगा। व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही साथ किसी नए कार्य की शुरुआत भी आप अपने मित्रों के साथ मिलकर कर सकते हैं। इस सप्ताह नौकरी के क्षेत्र में चल रहा विवाद खत्म होगा आपके विरोधी भी आपके साथी बन सकते हैं आय का स्तर बढ़ेगा। इस सप्ताह घर परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे। घर में मेहमानों का आगमन रहेगा। परिवार के लोगों के साथ यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह के उतरते समय में आपको कोई सुखद समाचार मिलेगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आप अपने स्वास्थ्य में लाभ महसूस करेंगे साथ ही साथ इस सप्ताह परिवार में भी लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

वित्त: इस सप्ताह आपको आपके कार्यक्षेत्र में बड़े लाभ के योग प्राप्त होंगे। साथ ही साथ आपका निवेश आपको लाभ पहुंचाएगा। नए कार्य क्षेत्र में आप इस सप्ताह प्रवेश करेंगे नए लोगों से जुड़ना होगा इस सप्ताह आपके आर्थिक नए रास्ते बनेंगे।

कैरियर: करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आपको आपके करियर में सफलता प्राप्त होगी नए लोगों से जुड़कर एक नया ग्रोथ आप अपने अंदर देखेंगे इस सप्ताह आपको अपने करियर में बड़ी सफलता मिलेगी।

लव: अपने लव पार्टनर के साथ यह सप्ताह आपका अच्छा रहने वाला है। आप दोनों कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं साथ-साथ आप अपने पार्टनर से इस सप्ताह खुलकर हर विषय पर चर्चा करते नजर आएंगे आपकी पार्टनर का सहयोग आपको प्राप्त होगा यह सप्ताह है आप दोनों के लिए अच्छा है।

कुंभ

यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आपके कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कर्ज का बोझ कम होगा। इस सप्ताह है आपके स्वतंत्र निर्णय आपको बड़ा लाभ देंगे। आपके व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे। आपके कार्य की सराहना होगी। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में आपको सम्मान प्राप्त होगा। नौकरी वालों के लिए इस सप्ताह कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। हालांकि घर में किसी खास व्यक्ति से आपके मतभेद बने रहेंगे। इस सप्ताह आपको विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में इस सप्ताह आपको कामयाबी मिलेगी। नए लोग इस सप्ताह आपसे जुड़ेंगे और आपके कार्यक्षेत्र में सहयोग करेंगे। साथ ही साथ इस सप्ताह आप अपने भविष्य के लिए कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा नहीं है। इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा नहीं तो आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं ऐसे में आपकी सारी कार्य योजना बिगड़ सकती है।

वित्त: आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा है। हालांकि इस सप्ताह है आपका निर्णय ही आपको बड़ी सफलता दिला सकते हैं। हर बात को सोच विचार कर बड़े निर्णय लें। इस सप्ताह आर्थिक सपोर्ट मिलना संभव नहीं है ऐसे में बड़े रिस्क लेने से बचें।

कैरियर: करियर की दृष्टि से यह सपना है आपके लिए ठीक है। इस सप्ताह आपको अपने करियर में सफलता प्राप्त होगी तथा अच्छे लोगों से जुड़ना होगा। इस सप्ताह आपको नए रास्ते प्राप्त होंगे।

लव: यह सप्ताह अपने पार्टनर के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं साथ ही साथ आपका पार्टनर और आप अपने जीवन के लिए कई बड़े निर्णय ले सकते हैं। यह सप्ताह हैं आप दोनों के लिए अच्छा है। सप्ताह है कि अंत में आपके पार्टनर का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है।

मीन

यह सप्ताह विवादों से भरा रहेगा। इस सप्ताह आपके शत्रु आप पर हावी नजर आएंगी। हालांकि आप हर परिस्थिति से निपटने में सफल होंगे। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है अच्छा रहेगा आपको लाभकारी क्षेत्र में होगा। आर्थिक नए रास्ते बनेंगे। व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा। हालांकि इस सप्ताह अपने वर्करों के साथ आपके मतभेद बने रहेंगे। स्वास्थ्य में लाभ होगा। जीवनसाथी से कुछ बातों को लेकर मतभेद बने रहेंगे। पारिवारिक लोगों का सपोर्ट इस सप्ताह है आपको मिलेगा। नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। हालांकि आपको प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप से दूर रहना होगा नहीं तो आप किसी बड़ी समस्या में उलझ सकते हैं। वाहन आदि का उपयोग संभलकर करें। किसी विशिष्ट कार्य को लेकर चल रही मन में योजना सफल होगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा नहीं है। इस सप्ताह है परिवार में आपका आपके परिवार के किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है जिस कारण आर्थिक धन व्यय के योग। ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। यात्रा आदि के जाते समय खान-पान पर नियंत्रण रखें।

वित्त: आर्थिक तौर से यह सप्ताह है आपके लिए ठीक है। हालांकि इस सप्ताह आपको सोच समझकर निर्णय लेने होंगे व्यर्थ के कार्यों में धन लगाना आपको नुकसान में डाल सकता है। इस सप्ताह आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के योग बन रहे हैं।

कैरियर: करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। इस सप्ताह है आपके अपने करियर के लिए अभी और इंतजार करने की आवश्यकता है। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको परिश्रम करना होगा।

लव: इस सप्ताह आपको अपने लव पार्टनर का सहयोग प्राप्त होगा। आपका पार्टनर आपकी हर कार्य में आपका सहभागी बनेगा साथ ही साथ आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध और अच्छे होंगे। इस सप्ताह हैं आपका पार्टनर आपसे अपनी कुछ पर्सनल बातों को भी साझा कर सकता है।