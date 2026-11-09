धर्म डेस्‍क। हर सप्‍ताह सभी राशियों के लिए कुछ नया अनुभव लेकर आता है। इस सप्‍ताह का आरंभ दीपावली पर्व से हुआ है। ऐसे में उम्‍मीद है कि सभी के लिए कुछ अच्‍छा हो। हालांकि सभी राशियों के लिए मिला जुला अनुभव रहेगा। यहां पढ़ें पूरे सप्‍ताह का राशिफल।

मेष - इस सप्ताह आप अपने अंदर बड़े बदलाव महसूस करेंगे मानसिक तौर से आप काफी मजबूत होंगे इस सप्ताह आपके निर्णय बेहतर होंगे आपका निर्णय से आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा कार्य क्षेत्र में साथी लोगों का सहयोग मिलेगा इस सप्ताह अपने व्यवहार से आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होंगे कार्यक्षेत्र में यही गुण आपको बड़ी कामयाबी दिला सकता है व्यापार की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहेगा आर्थिक लाभ के योग हैं किसी नए व्यापार की शुरुआत होने के संकेत मिल रहे हैं व्यवहारिक जीवन में इस सप्ताह आप बड़ी सफलता अर्जित करेंगे इस सप्ताह खर्च को कंट्रोल करने में आप कामयाब होंगे जिससे आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा पारिवारिक लोगों के साथ यह सप्ताह शानदार रहने वाला है इस सप्ताह परिवार में बड़े फंक्शन हो सकते हैं पारिवारिक लोगों के साथ संबंध मजबूत होंगे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह सप्ताह बेहतर रहने वाला है नौकरी वालों के लिए इस सप्ताह बड़ी कामयाबी के साथ-साथ किसी बड़े दायित्व की भी प्राप्ति होगी इस सप्ताह शेयर मार्केट से लाभ होगा कोई बेहतर प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम खत्म होगी अपने रूठे हुए पार्टनर को मनाने में आप सफल होंगे इस सप्ताह अपने पार्टनर के साथ आप किसी लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं साथ ही साथ आप अपने फैमिली के लिए कुछ बड़े निर्णय ले सकते हैं

कैरियर - इस सप्ताह आप अपने करियर में बड़ी सफलता अर्जित करेंगे आपको अपने करियर में सफलता प्राप्त होगी अपने लोगों का सहयोग मिलेगा साथ-साथ आप अपने करियर क्षेत्र में सम्मानित किया जा सकते हैं

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है आपको बड़ी सफलता दिलाने वाले रहेगा आर्थिक दृष्टि से इस सप्ताह आपके बड़े लाभ मिलेंगे कैसे रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे व्यापारी लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा रहेगा इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य में लाभ महसूस करेंगे पारिवारिक लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है इस सप्ताह खान-पान पर नियंत्रण रखना होगा

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम है खत्म होगी आपके पार्टनर के साथ चल रहा है मतभेद भी खत्म होंगे साथ ही साथ इस सप्ताह आपका लव पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है आप दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा

कैरियर - इस सप्ताह आपको अपने करियर में बड़ी सफलता प्राप्त होगी साथ ही साथ लोग आपके कार्य की सारी ना करेंगे इस सप्ताह आप अपने करियर में नई ऊंचाई पर होंगे आप अपने करियर में स्थापित होने वाले हैं

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा इस सप्ताह आपको प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों से लाभ अर्जित करेंगे व्यापारिक लोगों के लिए इस सप्ताह बड़े लाभ के योग बनेंगे इस सप्ताह आप बड़ी-बड़ी पार्टनरशिप का हिस्सा बन सकते हैं

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा रहेगा यह सप्ताह आपके स्वास्थ्य में सुधार रहेगा परिवार में भी लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा यह सप्ताह आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है

वृषभ - यह सप्ताह आपके लिए शानदार है इस सप्ताह आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे स्वास्थ्य में लाभ रहेगा इस सप्ताह आप अपने कार्यों को व्यवस्थित करने में कामयाब होंगे धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि बढ़ेगी आध्यात्मिक लोगों से मिलना होगा कार्यक्षेत्र में इस सप्ताह आर्थिक लाभ के योग बनेंगे व्यापार व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करने का आप विचार बना सकते हैं इस सप्ताह मित्रों का सहयोग कार्यक्षेत्र में मिलेगा पारिवारिक दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहेगा परिवार में चल रहे मतभेद खत्म होंगे किसी बड़े फंक्शन में परिवार के साथ सम्मिलित होने के योग बनेंगे इस सप्ताह आप अपनी सोच इस सप्ताह आप अपनी सोच से लोगों को प्रभावित करने में सफल होंगे शत्रु पक्ष से सतर्क रहने की आपको आवश्यकता है नौकरी के क्षेत्र में इस सप्ताह सफलता मिलेगी करियर के लिए यह सप्ताह शानदार रहने वाला है शेयर मार्केट के साथ-साथ इस सप्ताह अन्य मार्गो से भी लाभ के योग बनेंगे प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी

वित्त - आर्थिक दृष्टि से इस सप्ताह आपको प्रॉब्लम रहेगी कार्य क्षेत्र में आर्थिक समस्याओं का सामना करना होगा इस सप्ताह आपको किसी से बड़ी आर्थिक मदद भी लेना पड़ सकती है ऐसे में व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखकर कुछ हद तक आप समस्या से निजात पा सकते हैं

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा नहीं है इस सप्ताह आप मौसमी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें लंबी यात्रा पर जाते समय अपनी दवाई आदि संभाल कर रखें सही समय पर दवाई ले

मिथुन - इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में बड़े उतार-चढ़ाव का सामना करना होगा आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं है आपके बड़े जरूरी काम रुक सकते हैं इस सप्ताह विवादों से दूर रहने का प्रयास करें नहीं तो आपका पद और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है व्यापारिक दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य लाभ के योग बनेंगे खर्च की अधिकता के कारण आर्थिक परेशानियों का सामना करना होगा इस सप्ताह कर्ज के कारण कुछ जरूरी काम रुक सकते हैं व्यापार व्यवसाय प्रभावित होगा नौकरी वालों के लिए इस सप्ताह अधिकारियों से मतभेद की स्थिति बन सकती है इस सप्ताह आपके कार्य क्षेत्र में अत्यधिक भाग दौड़ का भी सामना करना होगा शारीरिक थकान मानसिक तनाव बना रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ मतभेद के बावजूद संबंध अच्छे रहेंगे लंबी यात्राओं के योग हैं इस सप्ताह आर्थिक रूप से किसी पर ज्यादा डिपेंड ना रहे इस सप्ताह वाहन आदि का उपयोग संभलकर करें स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रहेगा

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए संघर्ष से भरा रहेगा इस सप्ताह आपको अपनी परिश्रम के हिसाब से सफलता मिलने में अभी समय है हताश निराश ना हो करियर में आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहेगा

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है ऐसे में उनके स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रहेंगे अपने पार्टनर के साथ यह सप्ताह आप उनके साथी व्यतीत करने वाले हैं उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें

कर्क - इस सप्ताह आपके हाथ से कई बेहतरीन अवसर निकाल सकते हैं जिस कारण मानसिक तनाव परेशानियों में आप उलझे रहेंगे यह सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपको अत्यधिक परिश्रम करना होगा कुछ विवादों को इग्नोर करना आपके लिए इस सप्ताह अच्छा रहेगा आर्थिक दृष्टि से इस सप्ताह है आपके महत्वपूर्ण कार्यों में अडचन आएगी किसी बड़े कार्य की पूर्ति के लिए आपको कहीं से आर्थिक मदद लेना पड़ सकती है हालांकि इस सप्ताह मित्रों का परिजनों का सहयोग आपको मिलेगा व्यापारिक दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य आर्थिक लाभ के योग दर्शाता है इस सप्ताह आर्थिक समस्या के चलते आपका व्यापार व्यवसाय प्रभावित होगा पारिवारिक दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहेगा इस सप्ताह आप परिवार के साथ आपसी सामंजस्य बैठाने में सफल होंगे परिवार के साथ घरेलू कार्यों में समय व्यतीत होगा नौकरी वालों के लिए इस सप्ताह खासा विवाद का सामना करना पड़ सकता है अपने अधिकारी वर्ग से कार्य को लेकर मतभेद की स्थिति बनी रहेगी इस सप्ताह वाणी विवाद से दूर रहे प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में निवेश सोच विचार कर करें शेयर मार्केट की दृष्टि से यह सप्ताह नुकसानदायक रह सकता है

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा है हालांकि इस सप्ताह मौसमी बीमारियों की चपेट में आपका परिवार आ सकता है इस सप्ताह लंबी यात्रा के समय अपने खान-पान पर नियंत्रण रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है इस सप्ताह आपके बड़े आर्थिक जोखिम नहीं उठाना चाहिए कार्यक्षेत्र में दबाव रहेगा व्यापारिक लोगों के लिए इस सप्ताह काफी परेशानियां रहेगी इस सप्ताह अपने कार्य को चलाने के लिए आपको कर्ज लेना पड़ता है

करियर - करियर की दृष्टि से इस सप्ताह है आपको अभी लंबे समय का इंतजार करना होगा अपने करियर में लगातार मिल रही असफलताओं से आप विचलित ना हो इस सप्ताह के उतरते समय में आपको बड़ी सफलता मिलेगी

लव - सप्ताह आपको अपनी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम मैं राहत मिलने वाली है इस सप्ताह आपको अपने लव पार्टनर का सहयोग मिलेगा आप दोनों के बीच पुरानी गलतफहमियां दूर होगी आपका पार्टनर आपका सहयोगी रहेगा

सिंह - इस सप्ताह आपके कार्यक्षेत्र में शानदार कामयाबी मिलने वाली है इस कामयाबी में आपके मित्रों का आपके पार्टनर का सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा यह सप्ताह आपके लिए आर्थिक दृष्टि से बड़ी कामयाबी दिलाने वाला होगा अपने कार्य क्षेत्र में आप बड़े बदलाव कर सकते हैं साथ ही साथ इस सप्ताह आपकी तकदीर का सितारा चमक सकता है बड़े लोगों के साथ कोई बड़ी डील इस सप्ताह होने वाली है जो आपको आर्थिक लाभ देगी व्यापार व्यवसाय वालों के लिए यह सप्ताह शानदार रहेगा इस सप्ताह आर्थिक लाभ अर्जित करने में आप सफल होंगे शेयर मार्केट से भी लाभ के योग बनेंगे इस सप्ताह प्रॉपर्टी वाहन मकान खरीदने के योग बन रहे हैं पारिवारिक दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहेगा परिवार में नए मेहमान का आगमन होगा घर में खुशियों का वातावरण रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ सामंजस्य से अच्छा रहेगा नौकरी के क्षेत्र में यह सप्ताह बड़ी सफलता दिलाने वाला होगा हालांकि स्थान परिवर्तन की भी योग बनेंगे स्वास्थ्य में चल रहा उतार-चढ़ाव खत्म होगा

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा रहेगा इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य में आपको लाभ प्राप्त होगा परिवार में सभी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा इस सप्ताह आप योग व्यायाम का उपयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा रहने वाला है इस सप्ताह है आपका निवेश बढ़ेगा प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में व्यापारिक लोगों को आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त होगा इस सप्ताह आप अपने कार्यक्षेत्र में अपने पुराने में भी से लाभ प्राप्त करेंगे

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है यह सप्ताह आपको अपनी करियर में नई ऊंचाइयां प्राप्त होगी आपके अपने लोगों का सहयोग मिलेगा इस सप्ताह अपने करियर में आप स्ट्रांग पोजीशन पर होंगे

लव - इस सप्ताह है आपकी लव लाइफ में आपका लव पार्टनर आपकी हर कदम में आपका साथी बनेगा अपने पार्टनर के साथ यह सप्ताह आप अच्छा व्यतीत करने वाले हैं इस सप्ताह आप अपने पार्टनर के साथ लंबी यात्राओं पर जा सकते हैं किसी पारिवारिक फंक्शन में शामिल हो सकते हैं इस सप्ताह आपका पार्टनर आपके अनुकूल रहेगा

कन्या - यह सप्ताह आपके लिए कामयाबी से भरा होगा हालांकि इस सप्ताह परिश्रम अत्यधिक होगा लेकिन कामयाबी भी आपको बुलंदियों तक पहुंचाएगी इस सप्ताह आप अपने निर्णय से लोगों को आश्चर्यचकित कर सकते हैं कार्यक्षेत्र में आपके द्वारा लिए गए डिसीजन आपको बड़ी कामयाबी दिलाएंगे हालांकि इस सप्ताह आपको अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर ना करना ही अच्छा होगा नहीं तो कोई महत्वपूर्ण कार्य भी आपके हाथ से निकल सकता है इस सप्ताह व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से शानदार रहेगा आप अपने व्यवसाय में बड़ा लाभ अर्जित करेंगे साथ ही साथ अपने व्यापार का क्षेत्रफल बढ़ाने में आप सफल होंगे नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा इस सप्ताह छुट्टियों में परिवार के साथ समय नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा इस सप्ताह छुट्टियों में परिवार के साथ समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा पारिवारिक दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहेगा परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे अपने प्रिय लोगों से संबंधों में सुधार होगा

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है अच्छा है इस सप्ताह आपको अपने खराब स्वास्थ्य में राहत मिलेगी आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा इस सप्ताह आपको दवाइयां की आवश्यकता नहीं होगी आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है अच्छा है इस सप्ताह आप कई बड़े निर्णय लेंगे आपको बड़ा आर्थिक लाभ प्राप्त होगा व्यापारिक लोगों के लिए यह सप्ताह लाभ से भरा रहेगा इस सप्ताह शेयर मार्केट में काम कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी देने वाला होगा आपको अपने कार्यक्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा आर्थिक स्थिति मजबूत होगी

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए कुछ उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा यह सप्ताह आपको अपने करियर में परेशानियों का सामना करना होगा साथ ही साथ आपके सहयोगी आपके विरोधी भी बन सकते हैं इस समय आपको सावधान रहने की आवश्यकता है

लव - यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा है आपके लव पार्टनर के साथ चल रहे मतभेद खत्म होंगे हालांकि आप दोनों के बीच कुछ समस्या बनी रहेगी लेकिन आपका पार्टनर आपके साथ समय व्यतीत करेगा यह सप्ताह आप दोनों के बीच पुराने बातों को लेकर चल रहा मतभेद खत्म होगा

तुला - इस सप्ताह आप बड़े निर्णय सोच विचार कर ले कार्यक्षेत्र में विवाद की स्थिति बन सकती है आपके साथी आपका साथ छोड़कर जा सकते हैं ऐसी स्थिति में कार्य को सुचारू रूप से चलाना इस सप्ताह आपके लिए कठिन होगा व्यापारिक लोगों के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा आर्थिक समस्या का सामना करना होगा हालांकि इस सप्ताह आपको आर्थिक लाभ के योग बनेंगे लेकिन खर्च की अधिकता के कारण लाभ का असर कम दिखाई देगा इस सप्ताह शेयर मार्केट में आप निवेश कर सकते हैं आर्थिक लाभ के योग बनेंगे स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं है इस सप्ताह मौसम परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य में गिरावट महसूस होगी नौकरी वालों के लिए इस सप्ताह विवादों का सामना करना होगा कार्य क्षेत्र में आपके साथी आपका विरोध में आ सकते हैं हालांकि इन परिस्थितियों से भी निकलने में आप कामयाब होंगे अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे जिस कारण कई आपके कार्य बन सकते हैं इस सप्ताह कार्य के सिलसिले में लंबी यात्राओं पर जाने के योग बनेंगे वाणी विवाद से दूर रहें इस सप्ताह प्रॉपर्टी मकान आदि में बड़ा निवेश करने की योजना बन सकती है पारिवारिक लोगों के साथ कहीं बाहर जाने की भी योजना बनेगी

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य में लाभ देखने को मिलेगा साथ ही साथ इस सप्ताह आप किसी पुरानी बीमारी मैं लाभ प्राप्त करेंगे

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है इस सप्ताह है आप बड़े आर्थिक जोखिम न उठाएं कार्यक्षेत्र में आर्थिक हानि के योग बन रहे हैं इस सप्ताह अपने किसी को बड़ी धनराशि उधार के रूप में देना आपके लिए हानि पहुंचा सकता है इस सप्ताह अपनी पर्सनल बातों को किसी से शेयर ना करें

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा नहीं है इस सप्ताह आपको अपने करियर में गिरावट महसूस होगी आपकी सहयोगी आपके विरोधी बन सकते हैं इस सप्ताह करियर की दृष्टि से ज्यादा अच्छा समय नहीं है

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में आपके लव पार्टनर का आपके सहयोग प्राप्त होगा आपकी परेशानियों में आपका पार्टनर आपके साथ खड़ा होगा साथ ही साथ इस सप्ताह आपका लव पार्टनर आपको कोई बड़ी खुशखबरी दे सकता है

वृश्चिक - इस सप्ताह आपको अपने कार्यक्षेत्र में लाभ अर्जित करने के लिए कई बड़ी निर्णय लेना पढ़ सकते हैं हालांकि इस सप्ताह आपको आर्थिक समस्या का सामना करना होगा कार्य को बढ़ाने के लिए आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होगी इस सप्ताह आपको कर्ज आदि लेना पड़ सकता है पारिवारिक लोगों के साथ-साथ मित्रों का भी सहयोग इस सप्ताह है आपको मिलना कठिन है आर्थिक समस्या के कारण कई महत्वपूर्ण कार्य रुक सकते हैं ऐसे में आर्थिक निर्णय सोच विचार कर लें व्यापारिक दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य लाभकारी रहेगा नौकरी वालों के लिए इस सप्ताह विवाद के साथ-साथ सफलता भी मिलेगी कार्यक्षेत्र में विरोधी लोग आपके कार्य को बिगाड़ सकते हैं हालांकि कोई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होने से आपको आर्थिक लाभ के योग बनेंगे शेयर मार्केट में इस सप्ताह आप पड़ा निवेश कर सकते हैं प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में भी निवेश होगा पारिवारिक दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहेगा घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे हालांकि संपत्ति विवाद को लेकर आपसी मतभेद बने रहेंगे इस सप्ताह यात्रा आदि में सावधानी रखें विवादों से दूर रहें

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए परेशानियां वाला रहेगा इस सप्ताह मौसमी बीमारियों की चपेट में आप और आपका परिवार आ सकता है ऐसे में आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टरी सलाह अवश्य लें

वित्त - इस सप्ताह है आपको आर्थिक समस्या का सामना करना होगा कार्य क्षेत्र में बिगड़े हुए कार्य को बनाने के लिए आपको बड़े आर्थिक मदद लेना पड़ सकती है इस सप्ताह बैंक आदि से लोन लेना पड़ता है आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं है ऐसे में व्यर्थ के कार्यों में खर्चों से दूरी रखें

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अभी और इंतजार की आवश्यकता है इस सप्ताह आपको अपने करियर में चुनौतियों का सामना करना होगा हालांकि सप्ताह के उतरते समय में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी

लव - सप्ताह अपने लव पार्टनर के साथ आपके मतभेद पढ़ सकते हैं आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा पड़ सकता है जिस कारण आप दोनों के बीच दूरियां पैदा होगी ऐसे में अपने पार्टनर को मनाने के लिए आपको उनके साथ समय व्यतीत करना होगा यह सप्ताह आप दोनों के बीच मतभेद बने रहेंगे

धनु - इस सप्ताह आपको बड़ी कामयाबी प्राप्त होने वाली है आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह शानदार रहेगा इस सप्ताह बड़े कार्यो में आप निवेश कर सकते हैं किसी बड़ी पार्टनरशिप का आप हिस्सा बन सकते हैं इस सप्ताह खास अच्छा रहने वाला है कार्यक्षेत्र में बड़े परिवर्तन के योग बनेंगे व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह शानदार रहेगा इस सप्ताह व्यापार व्यवसाय में आर्थिक लाभ मिलेगा मुनाफे की अधिकता से कई बड़े कार्य पूर्ण होंगे इस सप्ताह आप अपने व्यापार व्यवसाय की साथ-साथ अन्य मार्गो से भी लाभ अर्जित करेंगे शेयर मार्केट से बड़े लाभ के योग हैं इस सप्ताह नया वाहन प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे पारिवारिक दृष्टि से यह सप्ताह शानदार रहेगा घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे इस सप्ताह घर पर रहकर पारिवारिक लोगों के साथ समय व्यतीत होगा परिवार के लिए नए उपहार इस सप्ताह आप दे सकते हैं नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा नौकरी के क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी करियर वालों के लिए इस सप्ताह बड़ी सफलता प्राप्त होगी शिक्षा में प्रयास कर रहे लोगों को यह सप्ताह बड़ी सफलता दिलाने वाला रहेगा

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला इस सप्ताह स्वास्थ्य में चल रही परेशानियों से आप निजात पाएंगे परिवार में भी लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा

वित्त - इस सप्ताह आपके बड़े आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं आपके पुराने निवेश से आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा इस सप्ताह आपके कार्यक्षेत्र बड़े निवेश करने का अवसर मिलेगा जिससे लाभ योग बनेंगे प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों से इस सप्ताह आपको लाभ प्राप्त होगा

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है आपको अच्छा रहने वाला है यह सप्ताह आपको अपने करियर में नई सफलता मिलेगी अपने लोगों का सहयोग मिलेगा अपने करियर में इस सप्ताह आप स्थायित्व प्राप्त करेंगे साथ ही साथ आपका निर्णय आपको बड़ा लाभ देंगे

लव - यह सप्ताह अपने लव पार्टनर के साथ आपका अच्छा रहने वाला है आप दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा यह सब कहां आप अपने परिवार के लिए कई बड़े निर्णय ले सकते हैं आपका पार्टनर आपके साथ खुश रहेगा यह सब कहां आप अपने लव लाइफ में खुद को खुश महसूस करेंगे

मकर - यह सप्ताह आपके लिए कामयाबी से भरा रहेगा इस सप्ताह आपको आर्थिक बड़े लाभ के योग बन रहे हैं व्यापारिक लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा हालांकि इस सप्ताह व्यापार में विवाद की स्थिति बनेगी अपने साथी लोगों से मतभेद हो सकते हैं साथ ही साथ अलग-अलग व्यापार होने के चांस हैं इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव के बावजूद बड़ी आर्थिक लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह है अच्छा रहेगा इस सप्ताह अधिकारियों से संबंधों में सुधार होगा महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होने से आर्थिक लाभ होगा कार्यक्षेत्र में पदोन्नति की संभावना बनेगी पारिवारिक दृष्टि से यह सप्ताह शानदार रहेगा इस सप्ताह परिवार के साथ मांगलिक कार्यों में सम्मिलित होंगे आपसी मतभेद खत्म होंगे परिवार के साथ पुराने विवादों को छोड़कर एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं शेयर मार्केट में लाभ के योग बनेंगे इस सप्ताह कार्य के सिलसिले में लंबी यात्रा विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में निवेश होगा कहीं से रुका हुआ धन प्राप्ति के योग बनेंगे

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से इस सप्ताह अत्यधिक कार्य के कारण स्वास्थ्य में कुछ गिरावट महसूस होगी हालांकि सप्ताह के उतरते समय में आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे स्वास्थ्य में लाभ होगा

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा रहने वाला है सप्ताह आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा शेयर मार्केट में काम कर रहे लोगों के लिए इस सप्ताह बड़े लाभ के योग बनेंगे व्यापारिक लोगों के लिए इस सप्ताह हैं किया गया निवेश आगे के समय में उनका बड़ा लाभ देगा

कैरियर - इस सप्ताह है आपको अपने करियर में सफलता प्राप्त होगी आपको अपने लोगों का सहयोग मिलेगा करियर के चुनाव में आप सफल होंगे इस सप्ताह आप अपने कार्य से लोगों को प्रभावित करने में सफल होंगे लोग आप के प्रति सहानुभूति रखेंगे

लव - आपकी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम इस सप्ताह खत्म होने वाली है अपने लव पार्टनर के साथ पुराने विवादों को खत्म करके आप दोनों एक नई शुरुआत कर सकते हैं इस सप्ताह आपके लिए कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है आपका पार्टनर आपसे अपने मन की बात शेयर कर सकता है

कुंभ - यह सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा इस सप्ताह स्वास्थ्य में गिरावट महसूस होगी स्वास्थ्य के कारण अस्पताल आदि जाना पड़ सकता है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह मिश्रित फल देने वाला रहेगा आर्थिक लाभ के योग भी बनेंगे मुस्कान की भी संभावना है व्यापारिक लोगों के लिए यह सप्ताह सामान्यतः लाभ के योग दर्शाता है व्यापार व्यवसाय में विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है अपने साथी लोगों से मतभेद बने रहेंगे नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा हालांकि अपनी वाणी का उपयोग संभाल कर करें नहीं तो बड़े विवाद की योग बनेंगे अधिकारियों से मतभेद के बावजूद आपके कार्यों में रुकावट नहीं आएगी शेयर मार्केट में निवेश सोच विचार कर करें।

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है यह सप्ताह आपको अपने करियर में बड़ी सफलता प्राप्त होगी साथ ही साथ लोग आपके कार्य की सराहना करेंगे इस सप्ताह आप अपने करियर में सफलता प्राप्त करेंगे

लव - यह सप्ताह है आपके लिए आपकी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम को खत्म करने वाला है इस सप्ताह आपके पार्टनर के साथ आपके पुराने मतभेद कर पाएंगे आप दोनों साथ समय व्यतीत करेंगे यह सप्ताह अपने पार्टनर के साथ आप लंबी यात्रा पर जा सकते हैं आपका पार्टनर आपके साथ खुश रहेगा

मीन - यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फल देने वाला रहेगा आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में विवाद के साथ-साथ आर्थिक लाभ के योग बनेंगे साथी लोगों के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है व्यापारिक लोगों के लिए यह सप्ताह लाभकारी रहेगा व्यापार व्यवसाय का विस्तार होगा विवाद के बावजूद भी आपको सफलता मिलेगी नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह सफलता से भरा रहेगा इस सप्ताह अधिकारियों से संबंध अच्छे रहेंगे सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भी आपका सम्मान पड़ेगा पारिवारिक लोगों के साथ यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है हालांकि प्रॉपर्टी संबंधी विवादों के चलते आपसी मतभेद बने रहेंगे लेकिन घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे जिसमें परिवार के साथ आप सम्मिलित होंगे इस सप्ताह नया वाहन मकान खरीदने के योग बनेंगे लंबी-लंबी यात्रा पर जा सकते हैं स्वास्थ्य का ख्याल रखें मौसम की दृष्टि से स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव बना रहेगा

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा नहीं है इस सप्ताह है आपके स्वास्थ्य में गिरावट रहेगी जिस कारण कार्यक्षेत्र में भी स्थिति बिगड़ सकती है आप मानसिक तौर से तनाव में रहेंगे स्वास्थ्य का ख्याल रखें

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा नहीं है इस सप्ताह बड़े निर्णय ना ले इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में बड़ा आर्थिक जोखिम न उठाएं नहीं तो आप कर्ज आदि में उलझ सकते हैं इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में परिवर्तन से दूर रहें समय का इंतजार करें आर्थिक तौर से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा नहीं है व्यापारिक लोगों के लिए इस सप्ताह उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी

कैरियर - करियर के लिए प्रयास कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह है अच्छा नहीं है इस सप्ताह आपको अपने करियर क्षेत्र में अपने पर साथी लोगों का विरोध का सामना करना होगा साथ ही साथ इस सप्ताह आपको मानसिक तौर से मजबूत रहना होगा

लव - इस सप्ताह है आपकी लव लाइफ में कई परेशानियां आ सकती हैं आपके पार्टनर से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं जिस कारण आप मानसिक तनाव से गिर सकते हैं इस सप्ताह है अपने पार्टनर से मतभेद की स्थिति में आप दोनों के संबंध खत्म हो सकता है इस सप्ताह किसी की बातों में आना आपका संबंध बिगड़ सकता है