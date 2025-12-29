Weekly Horoscope 29 December To 04 January 2026: इन राशियों को निवेश में उठाना पड़ सकता है नुकसान, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

धर्म डेस्क। साप्ताहिक राशिफल में आने वाले सप्ताह के दौरान स्वास्थ्य, वित्त, करियर और लव लाइफ से जुड़े संकेत बताए गए हैं। यह सप्ताह कई राशियों के लिए नई ऊर्जा, अवसर और लाभ लेकर आ सकता है, वहीं कुछ राशियों को सावधानी, धैर्य और संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी।

व्यापार, नौकरी, निवेश, पारिवारिक संबंध और प्रेम जीवन में ग्रहों की चाल का सीधा असर देखने को मिलेगा। जहां कुछ जातकों को सफलता, पदोन्नति और आर्थिक मजबूती के योग बन रहे हैं, वहीं कुछ को स्वास्थ्य, खर्च और रिश्तों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। कुल मिलाकर यह सप्ताह आत्मविश्लेषण और सही निर्णय लेने का है।

वृषभ - यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपका नए लोगों से मिलना होगा।। अपने कार्य के प्रति इस सब कहां पूर्ण समर्पण से कार्य करेंगे।, जिसके सुखद परिणाम आपको प्राप्त होंगे।। इस सप्ताह लंबी यात्राओं के योग बन रहे हैं। आर्थिक निवेश के योग भी बना रहे हैं। इस सब कहां आप अपने कार्यक्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं।, जिसका लाभ आपको प्राप्त होगा।। व्यापार व्यवसाय में स्थिति ठीक रहेगी। नौकरी वर्ग वालों के लिए सफलता प्राप्त होगी। परिवार में धार्मिक कार्यों के आयोजन होंगे।।

लव - इस सप्ताह लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आपके पार्टनर से आपके मतभेद बढ़ सकते हैं।। छोटी-छोटी बातों को लेकर अत्यधिक तनाव बढ़ाना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा।।

कैरियर - इस सप्ताह करियर की दृष्टि से आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। आप अपने करियर के चुनाव में उलझे रहे होंगे।। किसी सही गाइड का सहयोग ले। अपने करियर में किसी एक विषय पर अत्यधिक प्रयास करें।

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए वित्तीय सहयोग किसी से लेना पड़ सकता है। इस सप्ताह व्यर्थ के खर्चों से बचें।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। आप मौसमी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं।। पेट दर्द सर्दी जुकाम आदि समस्याओं से आप आपका परिवार घिरा रह सकता है।

मेष - यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप अपने आप अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे।। कार्यक्षेत्र में आप नई ऊर्जा और ताकत के साथ कार्य करेंगे।, जिसके परिणाम आपको मिलने वाले हैं। व्यापार व्यवसाय में कार्य कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। नौकरी क वालों के लिए कुछ समस्याएं देखने को मिलेगी। इस सप्ताह बड़े लेनदेन सोच विचार कर करें। किसी पर अत्यधिक विश्वास करना इस सप्ताह आपके लिए ठीक नहीं रहेगा।।

मिथुन - यह सप्ताह आपके लिए शानदार है। नए लोगों से जुड़ना होगा। कार्य क्षेत्र में विस्तार करने में इस सप्ताह आप सफल होंगे। साथी किसी नए कार्य में बड़े निवेश का प्लान बन सकता है इस सप्ताह परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे घर में मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा। इस सप्ताह परिवार के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं व्यापार व्यवसाय में लाभ की स्थिति रहेगी नौकरी वर्ग वालों के लिए लाभ के योग रहेंगे। इस सप्ताह विरोधी लोगों से सतर्क रहें

लव - इस सप्ताह अपनी लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ आपके चल रहे हैं मतभेद खत्म होंगे। आप दोनों के बीच जो मैसेज स्टैंडिंग चल रही थी वह इस सप्ताह खत्म होगी। तथा आपका पार्टनर आपकी परेशानियों को समझेगा अपने पार्टनर का साथ आपको प्राप्त होगा।

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है अत्यधिक परिश्रम बना रहेगा। हालांकि सप्ताह की शुरुआती समय में आपको ज्यादा सफलता मिलना संभव नहीं लेकिन उतारते हुए समय में कोई बड़ी सफलता आपके करियर में प्राप्त होगी।

वित्त - वित्तीय तोर से यह सप्ताह है आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाला है एक और जहां आप पुराने कर्ज से मुक्ति पाएंगे वहीं आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस सप्ताह है आप किसी नए कार्य में निवेश करने का विचार बना सकते हैं।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा।। हालांकि मौसम के हिसाब से अपने स्वास्थ्य का बचाव रखें। यात्रा आदि पर जाते समय सर्दी से संबंधित सामग्री साथ रखें। इस सप्ताह मौसमी बीमारियों की चपेट में आप आ सकते हैं।

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है एक और यहां आपको आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा। वहीं आपके पुराने निवेश से आर्थिक लाभ के योग निर्मित होंगे। इस सप्ताह फिजूलखर्ची से बचें अपने धन का सदुपयोग करें

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है अच्छा रहने वाला है खराब स्वास्थ्य से चल रही परेशानियों से इस सप्ताह राहत मिलेगी साथी आपका स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होगा। खानपान पर नियंत्रण रखें

कर्क - यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। हालांकि इस सप्ताह आपको संभाल कर चलने की आवश्यकता है किसी पर अत्यधिक विश्वास करना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। इस सप्ताह आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी पुराने निवेश के कारण लाभ के योग निर्मित होंगे। परिवार में संपत्ति को लेकर चल रहा मतभेद खत्म होगा। जीवन साथी बच्चों के साथ इस सप्ताह आप कहीं लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में लाभ के योग हैं व्यवसाय में निवेश लाभकारी रहेगा।

लव - इस सप्ताह लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम को हल करने में आप सफल होंगे। आप और आपका पार्टनर एक बार पुनः अपने संबंध को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। जिसमें आप सफल रहेंगे।

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह शानदार रहने वाला है करियर के चुनाव में आपको सफलता प्राप्त होगी। परिचित लोगों का सहयोग मिलेगा मनचाहा करियर प्राप्त करने से मन में खुशी रहेगी

वित्त - इस सप्ताह है आपको वित्तीय सहयोग लेना पड़ सकता है कार्यक्षेत्र में निवेश के लिए आपको अपने मित्र परिवार के लोगों से आर्थिक मदद मांगना पड़ सकती है हालांकि यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा है आर्थिक निवेश से लाभ प्राप्त होगा।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है आप अपने स्वास्थ्य में सुधार महसूस करेगी मौसमी बीमारियों से बचने के लिए सावधानी रखें पत्नी के चल रहे खराब स्वास्थ्य में राहत मिलेगी

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता आपको मनचाही सफलता मिलने में अभी समय है हताश निराश ना हो परिश्रम से आप अपना मनचाहा करियर प्राप्त कर सकते हैं। बस अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता है

लव - इस सप्ताह लव लाइफ में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी आप और आपके पार्टनर के बीच में कुछ लोगों द्वारा मतभेद डाले जा सकते हैं। जिस कारण आप दोनों में तनाव बना रहेगा। संबंध को बनाए रखने के लिए बैठकर बातचीत करें इस कार्य के लिए आप पहल कर सकते हैं।

सिंह - यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप अपने आप को इस सप्ताह तरो ताजा महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में एक नई ऊर्जा के साथ कार्य करने में आनंद प्राप्त होगा। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपसी लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा। नौकरी वर्ग वालों के लिए उनके कार्य की सराहना होगी। परिवार के साथ यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है छुट्टी का भरपूर आनंद आप अपने परिवार के साथ लेंगे। इस सप्ताह यात्रा आदि में सावधानी रखें।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता मौसमी बीमारियों की चपेट में आप और आपका परिवार आ सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ने से आर्थिक संकट बढ़ सकता है

वित्त - यह सप्ताह आर्थिक तौर से अच्छा रहने वाला है आपका निवेश लाभ प्रदान करेगा। हालांकि कुछ स्वास्थ्य संबंधी पारिवारिक समस्याओं के चलते धन खर्च का योग बन रहे हैं इस सप्ताह कुछ समय के लिए बड़ी आर्थिक सहयोग लेना पड़ सकता है

कैरियर - करियर के लिए प्रयास कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता अभी आपको अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है मनचाही सफलता मिलने में समय है

लव - इस सप्ताह लव लाइफ में काफी प्रॉब्लम को फेस आपको करना होगा। आपका पार्टनर आपके प्रति शंका से गिरा रहेगा। उनके व्यवहार परिवर्तन के कारण आपका मन अशांत रहेगा। जिस कारण आप दोनों में दूरियां बढ़ सकती हैं

कन्या - यह सप्ताह है आपके लिए कठिनाइयां भर रहेगा। कार्यक्षेत्र में एक और जहां समस्याएं देखने को मिलेगी। आपके सहयोगी आपके कार्य को बिगड़ने के लिए हर प्रयास करेंगे। इस सप्ताह सावधानी से चलने में ही लाभ है। अपने आगामी कार्यों को लेकर किसी से चर्चा ना करें इस सप्ताह कर जाति के कारण आपको आर्थिक मदद मिलने में भी परेशानियां होगी। जिस कारण व्यापार में असर देखने को मिलेगा हालांकि सप्ताह के उतरते समय में कुछ राहत मिलेगी परिवार में अपने लोगों का सहयोग मिलेगा जीवनसाथी के साथ यह सप्ताह आप घर पर ही व्यतीत करने वाले हैं इस सप्ताह कुछ बातों को इग्नोर करना आपके लिए बड़ी सफलता दिला सकता है

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता मौसमी बीमारियों की चपेट के साथ-साथ किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आप ही आपका परिवार आ सकता है इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें स्वास्थ्य बिगड़ने पर डॉक्टरी सलाह अवश्य लें

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह काफी समस्याओं से भरा रहेगा। इस सप्ताह आर्थिक मदद जताना आपके लिए बड़ी चुनौती रहेगी इस सप्ताह व्यर्थ के खर्चों से दूर रहे वह अपनी जमा राशि का उपयोग संभलकर करें

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह ठीक-ठाक रहने वाला है हालांकि मनचाहा करियर मिलने में अभी समय है अभी आपको अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है हताश और निराश ना हो सकता है कि उतरते समय में लाभ के योग बनेंगे

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम का हाल आपको मिलेगा आपका पार्टनर जो आपसे काफी समय से नाराज है इस सप्ताह है किसी के माध्यम से आप दोनों के बीच फिर से तालमेल बनेगा पुरानी बातों को सामने ना लाए एक नई शुरुआत करें

तुला - यह सप्ताह आपकी राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। आप अपने पार्टनर के साथ किसी नए कार्य में बड़ा निवेश कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपको अपने लोगों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। इस सप्ताह व्यापार व्यवसाय में चल रही अड़चन खत्म होगी। साथी आपको वित्तीय सहयोग प्राप्त होगा। बैंक आदि के चल रहे कर्ज से इस सप्ताह राहत मिलेगी परिवार में आपसी मतभेद खत्म होंगे। इस सप्ताह परिवार के लोगों के साथ कहीं बाहर जाने का योग बन सकता है इस सप्ताह है आपसे आर्थिक मदद मांगने वालों की संख्या बढ़ सकती है आर्थिक सहयोग करने से पहले व्यक्ति का सही आकलन कर लें

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह मिलाजुला रहेगा। मौसमी बीमारियों की चपेट के कारण इस सप्ताह कुछ परेशानियां स्वास्थ्य संबंधी हो सकती हैं ठीक उपचार और सही डॉक्टरी सलाह आपको बड़े मुस्कान से बचा सकते हैं।

वित्त - इस सप्ताह वित्तीय स्थिति अच्छी रहने वाली है कार्यक्षेत्र में किए गए निवेश से बड़ा लाभ अर्चित आप इस सप्ताह करेंगे। इस सप्ताह किसी को बड़ी आर्थिक मदद करने से पहले अच्छे से सोच विचार लें नहीं तो आपका धन उलझ सकता है

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह ज्यादा लाभकारी नहीं होगा। आपको अपने करियर के चुनाव के लिए अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा किसी सही व्यक्ति के मार्गदर्शन में आगे बढ़े तथा परिश्रम से ना घबराए

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम खत्म होगी। अपने पार्टनर के साथ पुराने विवादों को हल करने में आप सफल होंगे। इस सप्ताह आप अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। आपका पार्टनर आपके प्रति समर्पित रहेगा। पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करें

वृश्चिक - यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है हालांकि कुछ परेशानियां इस सप्ताह आ सकती हैं आपको अपने कार्य क्षेत्र में वित्तीय सहयोग प्राप्त करने में अत्यधिक मशक्कत करना पड़ेगी इस सप्ताह आप नए कार्य की योजना फिलहाल डाल दें समय आने पर कार्य का विस्तार करें व्यापार व्यवसाय में स्थिति समानता ठीक रहेगी नौकरी वर्ग वालों के लिए यह सप्ताह चुनौतियों से भरा रहेगा। अधिकारियों के दबाव में काम करना पड़ेगा इस सप्ताह परिवार के लोगों से कुछ बातों को लेकर मतभेद बढ़ सकते हैं। परिवार में किसी नए व्यक्ति का आगमन होगा। पत्रक प्रॉपर्टी को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित होगी। इस सप्ताह आप अपने लिए कोई नया आशियाना ढूंढ सकते हैं।

स्वास्थ्य - इस सप्ताह आप किसी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। जिस कारण आपका आर्थिक व्यय होगा। साथी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते परेशानी महसूस होगी। शारीरिक कमजोरी बनी रहेगी

वित्त - इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है आपको अपने किसी परिचित व्यक्ति से बड़ी आर्थिक मदद लेना पड़ सकती है हालांकि इसके लिए भी काफी मेहनत करना होगी। इस सप्ताह व्यर्थ के खर्चों से बचें वह बड़े कार्यो की योजना अभी फिलहाल डाल दें

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह ठीक-ठाक है आपको अपने परिश्रम के अनुसार कार्य क्षेत्र में लाभ होगा। इस सप्ताह करियर की दृष्टि से किसी बड़े फायदे का योग है

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जिस कारण आपका मन अशांत रहेगा। आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है अपने पार्टनर के प्रति अत्यधिक लगाओ आपके लिए नुकसानदायक रहेगा।

धनु - यह सप्ताह आपकी राशि वालों के लिए ठीक-ठाक रहने वाला है हालांकि इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में मानसिक तनाव के साथ-साथ अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी इस सप्ताह आपको किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास ना करें नहीं तो कार्य क्षेत्र में बहुत हानि की संभावना है व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी नौकरी वर्ग वालों को इस सप्ताह काफी तनाव मिलने वाला है आर्थिक तौर से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है वह किसी से बड़ी आर्थिक मदद लेना पड़ सकती है इस सप्ताह परिवार के लोगों का व्यवहार आपके प्रति ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता इस सप्ताह सतर्कता से चलने की आवश्यकता है नहीं तो आपको किसी बड़े षड्यंत्र में उलझाया जा सकता है

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है ठीक-ठाक है परिवार में सभी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आप अपने स्वास्थ्य में लाभ महसूस करेंगे। हालांकि अत्यधिक तनाव परिश्रम के कारण शारीरिक थकावट आदि बनी रहेगी

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं है कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा बड़े निवेश करने के लिए आर्थिक सहयोग लेना पड़ सकता है इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में परिवर्तन और निवेश से बचने का प्रयास करें आर्थिक तौर से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह ठीक रहेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में काफी परेशानियों करना पड़ेगा अपने अधिकारी वर्ग से तालमेल बना कर रखें नहीं तो आपका कार्य बिगड़ सकता है करियर में इस सप्ताह बड़ी चुनौतियों के साथ कार्य करने का अनुभव रहेगा।

लव - इस सप्ताह आप अपनी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम के कारण भी परेशानियों में उलझे रहेंगे। कार्य की अधिकता के कारण अपने पार्टनर को समय ना देना आप दोनों के बीच कुछ मतभेद बढ़ सकता है

मकर - यह सप्ताह है आपके लिए शानदार रहने वाला है। सोच हुए कार्य पूर्ण होंगे। कार्यक्षेत्र में नए परिवर्तन के योग बनेंगे। किसी बड़ी पार्टनरशिप में आप सहभागी बन सकते हैं। इस सप्ताह बड़े निवेश के योग बन रहे हैं साथी आपको पुराने कार्य में भी लाभ के योग निर्मित होंगे। आर्थिक तौर से यह सप्ताह शानदार रहने वाला है। रुका हुआ धन प्राप्त होने से आप बड़ा निवेश करने में सफल होंगे। इस सप्ताह परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे परिवार के साथ आपसी तालमेल अच्छा रहेगा। जीवनसाथी का हर क्षेत्र में सहयोग प्राप्त होगा। इस सप्ताह मन में धार्मिक भावनाएं बढ़ेंगे धर्म के कार्य में आप सहभागी बन सकते हैं।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है अपने खान-पान पर नियंत्रण रखें इस सप्ताह बाहर की चीजें वस्तुओं को खाने से बच्चे मौसमी बीमारियों से बचने के लिए संभाल कर चलें

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताह शानदार रहने वाला है इस सप्ताह बड़ी निवेश आप कर सकते हैं। साथी पुराने निवेश के कारण बड़े आर्थिक लाभ के योग बनेंगे इस सप्ताह आप किसी नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं। आर्थिक तौर से यह सप्ताह अच्छा है अपने लोगों से बड़ी आर्थिक मदद भी प्राप्त होगी।

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह ठीक रहने वाला है अपने कार्यक्षेत्र में आपको अपने सहयोगियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। साथी करियर में कोई नए प्रयोग आपके लिए सफल रहेगा।

लव - इस सप्ताह अपने लव पार्टनर के साथ आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। आप और आपका लव पार्टनर इस सप्ताह अच्छे रिलेशनशिप में रहने वाले हैं आप दोनों के बीच विचारों का तालमेल अच्छा रहने वाला है यह सप्ताह आप दोनों के बीच की दूरियां खत्म करेगा।

कुंभ - यह सप्ताह है आपके लिए सफलता से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के लिए इस सप्ताह बड़ी सफलता अर्जित होगी। सामाजिक क्षेत्र में एक और आपकी स्थिति मजबूत होगी। व्यापार व्यवसाय में स्थिति लाभ रहेगी इस सप्ताह है आप कुछ नए कार्यों को लेकर उसे सहित नजर आएंगे कार्यक्षेत्र का विस्तार करने में आप सफल होंगे। नौकरी वर्ग वालों के लिए किसी बड़े पदोन्नति की संभावना है परिवार में लोग आपके विचारों से सहमत होंगे। इस सप्ताह परिवार के साथ लंबी यात्रा आदि पर जा सकते हैं। साथी इस सप्ताह प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में निवेश के योग बन रहे हैं

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से हालांकि इस सप्ताह कुछ समस्याएं देखने को मिलेगी मौसमी बीमारियों के कारण आप ही आपके परिवार का कोई सदस्य बीमारी की चपेट में आ सकता है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें बचाव रखें

वित्त - यह सप्ताह आर्थिक तौर से अच्छा रहने वाला है कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे बड़ा आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा। इस सप्ताह पुराने कर्ज आदि से मुक्ति मिलेगी तथा नए कार्य की शुरुआत में इष्ट मित्रों से आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि सप्ताह फिजूलखर्ची से बचाव रखें

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह शानदार है आप अपने कार्यक्षेत्र में उन्नति प्राप्त करेंगे।। लोग आपके कार्य की सराहना करेंगे।। आप अपने कार्य में निरंतर अथक प्रयास के कारण इस सप्ताह कोई बड़ी सफलता अर्जित करने वाले हैं।

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम में खत्म होगी। आप और आपका पार्टनर पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आप दोनों के बीच चल रही दूरी खत्म होगी। विचारों की सामान्य रहेगी।

मीन - इस सप्ताह आपको अपनी लाइफ में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा। कार्यक्षेत्र में एक और यहां परिवर्तन के योग बन रहे हैं। वहीं विरोधी वर्ग आपके कार्य को बिगाड़ने के लिए षड्यंत्र कर सकते हैं। इस सप्ताह संभलकर और सावधानीपूर्वक चलने की आवश्यकता है। व्यापार व्यवसाय में स्थित समानता ठीक-ठाक रहेगी। हालांकि इस सप्ताह निवेश से लाभ के योग ज्यादा अच्छे नहीं कहे जा सकते। इस सप्ताह व्यर्थ के कार्यों में निवेश करने से बचें। किसी को बड़ी धनराशि उधर के रूप में देना इस सप्ताह है आपके लिए ठीक नहीं है। परिवार में मतभेद बढ़ेंगे जीवनसाथी से कुछ बातों को लेकर अनबन हो सकती है। इस सप्ताह वाणी पर संयम रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा। यात्रा आदि में सावधानी रखें दुर्घटना संबंधी योग है।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य दृष्टि से यह सप्ताह है अच्छा नहीं है। आप ही आपका परिवार का कोई सदस्य मौसमी बीमारियों की चपेट में आ सकता है, जिस कारण आर्थिक व्यय होगा।। अत्यधिक भाग दौड़ के कारण आप शारीरिक और मानसिक तनाव से घिरे रहेंगे।

वित्त - इस सप्ताह है बड़ी आर्थिक जोखिम उठाना आपके लिए अच्छा नहीं है। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करने से बच्चे व्यर्थ के कार्यों में निवेश न करें। खर्चो पर कंट्रोल रखें इस सप्ताह किसी से आर्थिक मदद लेना आपके लिए बड़ा मुश्किल भरा रहेगा। इस सप्ताह है आपको वित्तीय संकट का सामना करना पड़ेगा।

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है ठीक-ठाक रहेगा। हालांकि कार्यक्षेत्र में कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा आपके सहयोगी आपका विरोध में आ सकते हैं। इस सप्ताह शांत रहकर काम करने में आपको सफलता प्राप्त होगी।

लव - यह सप्ताह आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता आप और आपके पार्टनर के बीच चल रहे तनाव के कारण एक और मन अशांत रहेगा। वहीं दूसरी ओर आपका पार्टनर कोई बड़ा निर्णय आपके संबंध के विषय में ले सकता है संबंध को बचाने के लिए अपने पार्टनर के साथ बैठकर समस्या के समाधान को खोजने का प्रयास करें