Weekly Rashifal 18 October To 24 October 2026: मेष, कर्क और मीन राशि वालों को मिलेगी सफलता, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

धर्म डेस्क। 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2026 तक का यह साप्ताहिक राशिफल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं स्वास्थ्य, वित्त, करियर और लव लाइफ की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया है। ग्रहों और नक्षत्रों की बदलती चाल के अनुसार, यह सप्ताह मेष, कर्क, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों के लिए शानदार सफलता और नए अवसरों से भरा रहने वाला है।

मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ राशि के जातकों को स्वास्थ्य, आर्थिक मामलों और पारिवारिक विवादों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इस दैनिक और साप्ताहिक पूर्वानुमान के माध्यम से आप अपनी योजनाओं को सही दिशा देकर आने वाले अवसरों का पूरा लाभ उठा सकते हैं।

वित्त - यह सप्ताह आर्थिक तौर से अच्छा है। कार्य क्षेत्र में आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार व्यवसाय में उन्नति के योग निर्मित होंगे। नए कार्य क्षेत्र में भी आप प्रवेश कर सकते हैं। किस्मत आजमा सकते हैं। लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य - सप्ताह स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलेगी। मौसम के हिसाब से परिवार में या आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अपना ख्याल रखें। बाहर यात्रा आदि पर जाते समय सावधानी रखें।

मेष - यह सप्ताह आपके लिए शानदार है। आप नए कार्यों के प्रति रुचि रखेंगे। इस सप्ताह है आप अपने अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस करेंगे। धार्मिक आयोजनों में जाना होगा। परिवार के साथ यह सप्ताह है अच्छा व्यतीत होने वाला है। इस सप्ताह आपको कुछ नए लोगों से जुड़ना होगा। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में आपको सम्मान प्राप्त होगा। साथी इस सप्ताह कोई सुखद समाचार मिलने वाला है। परिवार में आयोजन आदि हो सकता है। इस सप्ताह अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर आप बड़ा लाभ अर्जित कर सकते हैं।

मिथुन - इस सप्ताह आपको अपने कार्यक्षेत्र में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना होगा। कार्यक्षेत्र में आर्थिक तौर से इस सप्ताह आपको बड़ी चुनौती का सामना करना होगा। अपने कार्य को सुचारू रूप से चलने के लिए इस सप्ताह है आपका डिसीजन आपको लाभ दिला सकते हैं। कार्यक्षेत्र में लोग आपके कार्य को बिगड़ने का प्रयास भी करेंगे ऐसे में सोच विचार कर को करना होगा। पारिवारिक दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा है। परिवार के लोगों का सपोर्ट मिलेगा। हालांकि कुछ पारिवारिक लोगों से पुराने मतभेद उभर कर सामने आएंगे। इस सप्ताह आप लंबी यात्रा आदि में सावधानी रखें। वाहन का उपयोग संभलकर करें। बच्चों के लिए इस सप्ताह समय निकालना आपके लिए बहुत कठिन होगा।

लव - इस सप्ताह आपका अपने लव पार्टनर के साथ कुछ बातों को लेकर झगड़ा हो सकता है। अच्छा होगा कुछ बातों को इग्नोर करने का प्रयास करें। संबंध को बनाए रखने के लिए पहल करें।

कैरियर - करियर के लिए प्रयास कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। आपका परिश्रम के हिसाब से सफलता प्राप्त होगी। करियर में परिवर्तन के भी योग हैं।

वित्त - इस सप्ताह आर्थिक दृष्टि से स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहेगा। व्यापार व्यवसाय में किसी से आर्थिक मदद लेना पड़ सकती है। आपका धन उलझ सकता है। आर्थिक तौर से यह सप्ताह परेशानियों भरा रहेगा।

स्वास्थ्य - इस सप्ताह स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलेगी। परिवार में किसी अपने का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। मौसम के हिसाब से स्वयं का ख्याल रखें। लंबी यात्रा आदि जाने से बचें।

वृषभ - यह सप्ताह आपके लिए सामान्यतः ठीक है। इस सप्ताह आपको अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। आपको तभी सफलता प्राप्त होगी। इस सप्ताह अपने अंदर नकारात्मक विचारों को ना आने दे नहीं तो आपका कार्य बिगड़ सकता है। इस सप्ताह आपको किसी विशिष्ट व्यक्ति के परामर्श की सलाह लाभकारी रहेगी। इस सप्ताह परिवार के साथ छोटे-मोटे मतभेद हो सकते हैं। हालांकि ऐसी परिस्थितियों से निकलने में आप सक्षम है। किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का निर्णय बन सकता है। इस सप्ताह मन में कुछ बातों को लेकर उथल-पुथल बनी रहेगी। विशेष कर इस सप्ताह अपनी वाणी पर संयम रखें नहीं तो आप किसी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

लव - सप्ताह आपकी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम खत्म होगी। साथी के साथ संबंध मधुर होंगे। आप दोनों के बीच चल रहे मतभेद खत्म होंगे। इस सप्ताह अपने पार्टनर के साथ कहीं लंबी यात्रा आदि पर आप जा सकते हैं।

करियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है अच्छा रहने वाला है। आप किसी नए करियर की तलाश में यदि है तो आपका इंतजार खत्म होने वाला है। इस सप्ताह है आप अपने कार्यक्षेत्र में सेटल हो सकते हैं।

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में स्थिति सामान्य रहेगी। अपने पार्टनर के साथ आप अपने जीवन के लिए कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं जो आपके लिए उचित रहेगा। पुराने मतभेद खत्म होंगे। आप और आपका पार्टनर इस सप्ताह एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे।

करियर - करियर के लिए प्रयास कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। आपको आपके करियर में नई सफलता प्राप्त होगी वह कुशल मार्गदर्शन प्राप्त होगा। बहुत दिन से प्रयासरत लोगों के लिए यह सप्ताह सफलता दायक रहेगा।

वित्त - इस सप्ताह आर्थिक तौर से स्थिति सामान्य रहेगी। हालांकि आपको अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए किसी से बड़ी आर्थिक मदद लेना पड़ सकती है। साथी सप्ताह में कोई बड़ी आर्थिक कहानी होने के योग बन रहे हैं संभलकर कार्य करें।

स्वास्थ्य - यह सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं कहा जा सकता। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। परिवार में पत्नी बच्चों का स्वास्थ्य भी बिगाड़ सकता है। इस सप्ताह आप मानसिक तनाव से ज्यादा परेशान रहेंगे।

कर्क - इस सप्ताह आपके लिए अच्छा है। नए कार्यों के प्रति आपका मन रुझान बनेगा। इस सप्ताह आप अपने कार्य शैली में परिवर्तन लाकर सम्मान और धन अर्जित कर सकते हैं। इस सप्ताह है आपके लिए नए रास्ते मिलेंगे। किसी बड़ी पार्टनरशिप आदि में आप सहभागी हो सकते हैं जिस कारण बड़ा आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। इस सप्ताह परिवार में मांगलिक कार्यों के आयोजन बनेंगे। साथ ही आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। इस सप्ताह मन अध्यात्म की ओर झुका रहेगा। किसी धार्मिक का आयोजन में जाने का अवसर मिलेगा। परिवार बच्चों के लिए इस सप्ताह आप किसी कार्य में बड़ा निवेश कर सकते हैं जिससे आगामी समय में बड़ा लाभ अर्जित करने में सफल होंगे।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है अच्छा है। हालांकि आप मानसिक तनाव चिताओं से घिरे रहेंगे लेकिन स्वास्थ्य संबंधी बड़ी परेशानियां इस सप्ताह आपको देखने में नहीं आती है।

वित्त - इस सप्ताह आर्थिक तौर से आपके लिए ठीक रहेगा। कार्यक्षेत्र में आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा। कहीं से रुका हुआ धन मिलने से कार्यक्षेत्र में लाभ के योग निर्मित होंगे। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों से लाभ प्राप्त होगा।

करियर - इस सप्ताह करियर के लिए प्रयास कर रहे लोगों के लिए कुछ कठिनाइयां भरा रहने वाला है। हालांकि आपको आपकी सफलता प्राप्त होगी। सप्ताह के उतरते समय में कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है।

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम खत्म होगी। पार्टनर के साथ आपकी वैचारिक मतभेद खत्म होंगे। आपके पार्टनर का आपके प्रति विश्वास देखने को मिलेगा। इस सप्ताह आप अपनी लव लाइफ में किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं।

सिंह - यह सप्ताह आपके लिए विशेष लाभ देने वाला है। इस सप्ताह आपका नए लोगों से जुड़ना होगा। कार्यक्षेत्र में बड़े परिवर्तन के योग बन रहे हैं। यह परिवर्तन आपके लिए लाभकारी होगा। परिवार सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में इस सप्ताह परिवार सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में सम्मान में बढ़ोतरी होगी है। इस सप्ताह है आपके व्यवहार को सभी लोग पसंद करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके व्यवहार की वजह से बड़े कार्य आपको प्राप्त होगा। साथी इस सप्ताह प्रॉपर्टी आदि कार्यों में बड़ा निवेश आप कर सकते हैं जो आगामी समय में लाभ देगा। इस सप्ताह ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपके कार्य को बिगाड़ना वाले हैं खासकर जो आपके साथ रहते हैं। ऐसे लोगों को परखना ही आपको लाभ अर्जित कर आएगा। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना आपके लिए हानिकारक है।

स्वास्थ्य - इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कार्यक्षेत्र में अत्यधिक परिश्रम के कारण स्वास्थ्य पर कर सकता है। अपने स्वास्थ्य के लिए आप विशेष व्यायाम आदि का उपयोग कर सकते हैं।

वित्त - इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में लाभ के योग निर्मित होंगे। आप किसी नए कार्य में भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक तौर से यह सप्ताह अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में उन्नति के अवसर मिलेंगे।

करियर - करियर के लिए प्रयास कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपके मन मुताबिक करियर का चुनाव आप कर सकते हैं। परीक्षार्थी लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी।

लव - यह सप्ताह आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा रहने वाला है। आप अपने पार्टनर के साथ यात्रा आदि पर जा सकते हैं। साथ ही आपका पार्टनर अपने मन की बातों को शेयर कर सकता है संबंध मजबूत होगा।

कन्या - यह सप्ताह आपके लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहने वाला है। सप्ताह है कि उत्तरार्ध में जहां आपको अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है वहीं सप्ताह के उतरते समय में आपको बड़ी सफलता भी प्राप्त होगी। इस सप्ताह आप अपने कार्य शैली में परिवर्तन न करें नहीं तो आपको मुस्कान की संभावना है। इस सप्ताह अपनी बातों को किसी से शेयर ना करें सीक्रेट बातों का उजागर होना आपका हानि कर सकता है। इस सप्ताह है आपका नए लोगों से जुड़ना होगा। हालांकि आप अपने व्यवहार से ऐसे लोगों को अपना मुरीद बना सकते हैं जो आपके लिए आशावादी होगा। इस सप्ताह परिवार के साथ चल रहे संबंध और मजबूत होंगे। बच्चे पत्नी के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए यह सप्ताह अच्छा नहीं कहा जा सकता। परिवार में किसी व्यक्ति का ज्यादा स्वास्थ्य खराब हो सकता है जिस कारण अर्थ की हानि भी होगी समय की भी हानि होगी। साथी अपने स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा नहीं तो समस्या बढ़ सकती है।

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा नहीं है। फिजूलखर्ची से बचें। व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च होगा। इस सप्ताह आप को किसी से आर्थिक मदद मांगनी पड़ सकती है। साथ ही अपने पुराने धन को लेकर झगड़ा विवाद का सामना करना पड़ सकता है।

करियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है ठीक-ठाक है। हालांकि मन के अनुसार सफलता मिलने में अभी विलंब होगा। इस सप्ताह अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। आगामी समय में लाभ के योग निर्मित होंगे।

लव - यह सप्ताह लव लाइफ के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने पार्टनर के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। पुराने विवाद खत्म होंगे। आपका पार्टनर आपसे खुश नजर आएगा। इस सप्ताह आप अपने मन की बात अपने पार्टनर को कह सकते हैं।

तुला - यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने कार्य के प्रति उत्साहित नजर आएंगे। इस सप्ताह आपसे नए लोगों का जुड़ना तो होगा ही साथी आप अपने व्यवहार के द्वारा आपके विरोधी व्यक्तियों को भी अपनी और खीचने में सफल होंगे। इस सप्ताह आपको बड़ी समस्याओं से राहत मिलेगी। परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे। मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा। इस सप्ताह में घर में किसी नए मेहमान का भी आगमन हो सकता है। साथी आपके परिवार में इस सप्ताह आपसी सामंजस्य देखने को मिलेगा। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में इस सप्ताह लोग आपकी बातों को महत्व देंगे। आपका स्तर बढ़ेगा तथा आपको किसी कार्य विशेष के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। सप्ताह आप अपने अंदर चल रहे नकारात्मक विचारों को हटाने में सफल होंगे।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। मौसम के हिसाब से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बाहर जाते समय अपने बचाव की सामग्री रखें। इस सप्ताह परिवार में भी किसी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है।

वित्त - इस सप्ताह है कार्यक्षेत्र में लाभ के योग निर्मित होंगे। सप्ताह के शुरुआती दौर में लाभ के योग बनेंगे। सप्ताह के मध्य में कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। आपसी मतभेद मन मुटाव की स्थिति निर्मित होगी।

करियर - करियर के लिए प्रयास कर रहे हैं व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह है ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। अत्यधिक परिश्रम के साथ में मानसिक तनाव रहेगा। परीक्षार्थी व्यक्तियों के लिए अभी सफलता पानी में इंतजार रहेगा।

लव - इस सप्ताह है आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है जिसका एक कारण कुछ लोगों द्वारा आप दोनों के बीच में मतभेद की स्थिति निर्मित करना होगा। कुछ लोगों के षड्यंत्र के कारण आपका संबंध बिगड़ सकता है। अच्छा है ऐसी स्थिति में अपने पार्टनर के साथ बैठकर हर विषय पर खुलकर चर्चा करें।

वृश्चिक - यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है। इस सप्ताह आप अपनी कार्यशैली में गजब का परिवर्तन देखेंगे। वैचारिक स्तर आपका बहुत हाई रहेगा। इस सप्ताह आपसे जुड़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति आपका मुरीद हो जाएगा। यह सप्ताह आपके लिए कुछ नया लेकर आने वाला है। आप अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के साथ-साथ नए प्रयोगों को करेंगे जो सफल होंगे। इस सप्ताह आर्थिक दृष्टि से आपके लिए अच्छा है। कार्य क्षेत्र में निवेश करने के लिए आपको बड़ा सहयोगी पार्टनर मिल सकता है। पारिवारिक दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है। अपने परिवार के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। किसी लंबी यात्रा आदि पर जाने के योग हैं। इस सप्ताह आप अपने पैतृक निवास स्थान की यात्रा कर सकते हैं।

स्वास्थ्य - यह सप्ताह आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा दिल आएगा। इस सप्ताह स्वास्थ्य में सुधार होगा। परिवार में पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी। मौसम के हिसाब से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।

वित्त - यह सप्ताह आर्थिक तौर से अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। किसी नए कार्य की शुरुआत भी आपे सप्ताह कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से इस सप्ताह रुका हुआ धन प्राप्त होगा। कर्ज से मुक्ति मिलेगी।

करियर - इस सप्ताह करियर के लिए प्रयास कर रहे लोगों के लिए सफलता प्राप्त होगी। परीक्षार्थियों को अच्छी सफलता प्राप्त होगी। साथ ही कार्यक्षेत्र में नए रास्ते मिलेंगे। इस सप्ताह है किसी विशेष व्यक्ति के संपर्क में आने से आपके कार्यक्षेत्र में लाभ होगा।

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम खत्म होगी। आपका साथी आप पर पूर्ण विश्वास रखेगा। इस सप्ताह आप दोनों अपनी लाइफ के लिए कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। साथी सप्ताह है आपके पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा।

धनु - यह सप्ताह आपकी राशि वालों के लिए शानदार है। आप अपने कार्य में परिवर्तन लाकर बड़ा लाभ अर्जित कर सकते हैं। इस सप्ताह है आपके व्यवहार का परिवर्तन देखकर लोग आपके प्रति एक नए विश्वास से लोग आपसे जुड़ेंगे। इस सप्ताह है आपको अपने परिवार की साथ-साथ सामाजिक लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। राजनीति में कार्य कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह शानदार हैं। आप नए लोगों से जुड़ेंगे सम्मान अर्जित करेंगे। इस सप्ताह पारिवारिक दृष्टि से भी अच्छा है। परिवार में एक शानदार माहौल देखने को मिलेगा। साथी किसी फंक्शन आदि में अपने परिवार के साथ आप जाएंगे। इस सप्ताह किसी धार्मिक आयोजन के माध्यम से आपका पूरा परिवार एकत्रित होने वाला है। निवेश का अच्छा समय है। इस सप्ताह बड़े निवेशों से लाभ अर्जित के योग हैं।

स्वास्थ्य - सप्ताह अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हालांकि यह सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए अच्छा रहेगा लेकिन मौसम की दृष्टि से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साथी परिवार में भी अपने प्रिय लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इस सप्ताह विश्वास संबंधी परेशानियों में राहत रहेगी।

वित्त - यह सप्ताह आर्थिक तौर से अच्छा रहने वाला है। आप किसी विशेष कार्य को लेकर लाभ प्राप्त करेंगे। कार्यक्षेत्र में उन्नति के अवसर मिलेंगे। इस सप्ताह आर्थिक मदद आपको प्राप्त होगी। साथ ही कार्यक्षेत्र में बदलाव के साथ साथ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

करियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहेगा। आपको किसी अच्छे मार्गदर्शक का कुशल मार्ग दर्शन प्राप्त होगा। इस सप्ताह परीक्षार्थी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे लोगों के लिए लाभकारी रहेगा।

लव - इस सप्ताह अपने लव पार्टनर के साथ आपकी कुछ बातों को लेकर अनबन हो सकती है जिस कारण मतभेद की स्थिति निर्मित होगी। हालांकि यह स्थिति ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली। आपका पार्टनर आपकी बातों से सहमत होगा।

मकर - इस सप्ताह अपने जीवन के प्रति आप नकारात्मक विचारों से भारी नजर आएंगे जिस कारण आपको अपनी निजी लाइफ में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आप कार्य की प्रति उत्साह हीन रहेंगे जिस कारण कार्य क्षेत्र में गिरावट देखने को मिलेगी। साथी इस सप्ताह कर्ज के भोज के कारण मन अशांत रहेगा। बैंक आदि के लोन आदि के चक्कर में आप इस सप्ताह है काफी परेशान नजर आएंगे। इस कारण लोगों से आर्थिक मदद मांगना पड़ सकती है। इस सप्ताह परिवार में मतभेद की स्थिति भी निर्मित होगी। पैतृक संपत्ति को लेकर परिवार में आपसी झगड़ा हो सकता है। यह सप्ताह मौन रहकर कार्य करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। वाणी का सदुपयोग करके आप मुश्किल समय को आसान बना सकते हैं।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा नहीं है। इस सप्ताह है परिवार में आपका आपके परिवार के किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है जिस कारण आर्थिक धन व्यय के योग ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। यात्रा आदि के जाते समय खान-पान पर नियंत्रण रखें।

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताह है आपके लिए ठीक है। हालांकि इस सप्ताह आपको सोच समझकर निर्णय लेने होंगे। व्यर्थ के कार्यों में धन लगाना आपको नुकसान में डाल सकता है। इस सप्ताह आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के योग बन रहे हैं।

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। इस सप्ताह है आपके अपने करियर के लिए अभी और इंतजार करने की आवश्यकता है। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको परिश्रम करना होगा।

लव - इस सप्ताह आपको अपने लव पार्टनर का सहयोग प्राप्त होगा। आपका पार्टनर आपकी हर कार्य में आपका सहभागी बनेगा। साथ ही साथ आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध और अच्छे होंगे। इस सप्ताह हैं आपका पार्टनर आपसे अपनी कुछ पर्सनल बातों को भी साझा कर सकता है।

कुंभ - यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फल देने वाला रहेगा। साप्ताहिक की शुरुआती समूह में आपको समस्याओं का सामना करना होगा। आर्थिक समस्या के साथ-साथ इस सप्ताह आपको पारिवारिक समस्याओं से भी जुझना होगा। इस सप्ताह आपने लोगों पर अत्यधिक विश्वास ना करें नहीं तो आपको बड़ी हानि का सामना करना पड़ सकता है। अपनी योजनाओं को छुपा कर रखें नहीं तो आपके विरोधी आपकी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस सप्ताह परिवार के साथ मतभेद और बढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में वाणी पर संयम व्यवहार में परिवर्तन आपके लिए रामबाण साबित होगा। इस सप्ताह कोई भी डिसीजन लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार लें।

स्वास्थ्य - यह सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। परिवार में अपने प्रिय लोगों का स्वास्थ्य कर सकता है। इस सप्ताह किसी नई परेशानी से भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखने को मिलेगी। खान-पान का ध्यान रखें।

वित्त - यह सप्ताह है आपके लिए आर्थिक तौर से कार्य के क्षेत्र में लाभकारी रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में लाभ के योग निर्मित होंगे। हालांकि सप्ताह के उतरते समय में कुछ परेशानियां देखने को मिलेगी। कार्यक्षेत्र वर्क आदि की समस्या देखने को मिलेगी।

करियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। आपको अत्यधिक परिश्रम करने के बाद भी सफलता प्राप्त होने में संशय है। इस सप्ताह अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता है। सफलता प्राप्त होगी।

लव- इस सप्ताह लव लाइफ में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अपने पार्टनर के साथ व्यर्थ की बातों को लेकर झगड़ा हो सकता है जिस कारण मानसिक तनाव बना रहेगा। साथी पार्टनर के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं।

मीन - यह सप्ताह आपके लिए शानदार रहने वाला है। पिछले कुछ समय से जिन परेशानियों से आप जूझ रहे हैं इस सप्ताह उन परेशानियों का हाल आप खोजने में सफल होंगे। यह सप्ताह है आर्थिक तौर से भी आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई अफसर प्राप्त होंगे। नए लोगों से जुड़ना होगा। इस सप्ताह आप अपने अंदर नई ऊर्जा महसूस करेंगे और अत्यधिक लगाव से कार्य को करेंगे। परिवार के साथ इस सप्ताह कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है। आपसी मतभेद भुलाकर इस सप्ताह आपका परिवार एकत्रित नजर आएगा। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में विरोधी लोग परास्त होंगे। इस सप्ताह आप अपने प्रयासों से नई उपलब्धि हासिल करेंगे। किसी कार्य विशेष के लिए आपको नया दायित्व मिल सकता है।

स्वास्थ्य - इस सप्ताह स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होगा। इस सप्ताह परिवार में भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपको अपनी पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात मिलेगी। खानपान पर नियंत्रण रखें। मौसम के हिसाब से अपना ख्याल रखें।

वित्त - इस सप्ताह आपको अपने कार्यक्षेत्र में लाभ के योग निर्मित होंगे। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। साथी कार्य क्षेत्र में कुछ और नए कार्यों की शुरुआत होगी। नौकरी क वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। आपको किसी कार्य के लिए सम्मानित किया जा सकता है।

करियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह शानदार रहेगा। परीक्षार्थी छात्रों के लिए अपने करियर को चुनने में सहूलियती होगी। सफलता मिलेगी। साथी इस सप्ताह करियर के क्षेत्र में किसी विशिष्ट व्यक्ति का सहयोग प्राप्त होगा।

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम में खत्म होंगे का पार्टनर आपके साथ कुछ दिखाई देगा। परिवार के लोग भी आपके पार्टनर को स्वीकार कर सकते हैं। इस सप्ताह आप दोनों एक नए बंधन में बंध सकते हैं।