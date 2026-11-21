धर्म डेस्‍क। अब यह नंबवर महीने का आखिरी समय चल रहा है। देखते हैं किन राशियों के सितारे इस सप्‍ताह बुलंदी पर रहेंगे तो किन्‍हें मायूसी का सामना करना पड़ेगा। आइये विस्‍तार से पढ़ते हैं कि 22 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक का समय सभी 12 राशियों के लिए स्वास्थ्य, वित्त, करियर, लव आदि मामलों में कैसा रहेगा।

मेष - इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव होगा मौसमी बीमारियों से सावधान रहें खान-पान पर नियंत्रण रखें इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी व्यापार व्यवसाय वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ी कठिनाइयों से भरा रहेगा आर्थिक समस्या बनी रहेगी इस सप्ताह परिवार के साथ यह सप्ताह अच्छा रहेगा घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे मेहमानों का आगमन बना रहेगा किसी नए कार्य को लेकर मन में प्लानिंग चलती रहेगी कार्य की सिलसिले में इस सप्ताह लंबी यात्राओं के योग बन सकते हैं इस सप्ताह साथी लोगों से मतभेद हो सकते हैं नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह उतार चढ़ाव से भरा रहेगा अधिकारियों की से आपके मतभेद होंगे महत्वपूर्ण कार्यों में रुकावट आई, इस सप्ताह नया वाहन प्रॉपर्टी खरीदने के बनते हुए योग बिगाड़ सकते हैं शत्रु पक्ष से सावधान रहें

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताह आपके लिए खर्चीला रहने वाला है व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च होगा इस सप्ताह आय के नए स्रोत बनेंगे लेकिन इस सप्ताह धन का संग्रह करना आपके लिए बढ़ा कठिन काम है व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च होने के कारण आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है इस कारण आपको किसी से बड़ी आर्थिक मदद लेना पड़ सकती है इस सप्ताह खर्चों पर कंट्रोल रखें

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्यतः ठीक है हालांकि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें मौसम की दृष्टि से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है इस सप्ताह सर दर्द सर्दी जुकाम बुखार आदि की चपेट में आप आ सकते हैं

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है अच्छा है यह सप्ताह परिवार और आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से इस सप्ताह राहत मिलेगी स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आदि सूर्य नमस्कार आदि का उपयोग कर सकते हैं

वृषभ - यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ उतार-चढ़ाव रहेगा हालांकि कार्यक्षेत्र में आर्थिक लाभ के योग बनेंगे इस सप्ताह खर्च की अधिकता रहेगी व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च हो सकता है व्यापार व्यवसाय वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा आर्थिक लाभ के साथ-साथ इस सप्ताह आर्थिक नए रास्ते बनाने में भी आप सफल होंगे किसी बड़े कार्य को लेकर चल रही योजना सफल होगी पारिवारिक लोगों के साथ संबंधों में उतार-चढ़ाव के बावजूद आपसी तालमेल रहेगा नौकरी के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह शानदार है इस सप्ताह है आपको विशेष पद प्राप्त हो सकता है यह सप्ताह नई प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे शेयर मार्केट से भी लाभ के योग हैं इस सप्ताह शत्रु पक्ष पराजित होगा नए लोगों से जोड़ना होगा किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के योग बन सकते हैं

लव - इस सप्ताह आपको अपनी लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ कुछ बातों को लेकर मतभेद का सामना करना पड़ेगा इस सप्ताह आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम बढ़ सकती है अच्छा होगा यह सब बताएं आप संबंध को लेकर किसी बड़े निर्णय पर न पहुंचे यह सप्ताह समय निकालना आपके संबंध के लिए बड़ी चुनौती होगी

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है आपका करियर की दृष्टि से ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता इस सप्ताह आपको अपने कार्यों के प्रति संघर्ष करना होगा करियर की दृष्टि से अभी सफलता अर्जित करने में समय है

मिथुन - यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है इस सप्ताह आपको आर्थिक लाभ के योग बनेंगे रुका हुआ धन प्राप्त होगा सैलरी को लेकर चल रही समस्या खत्म होगी नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा अधिकारियों से संबंध बनेंगे आर्थिक दृष्टि से बड़े लाभ के योग बन सकते हैं व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा किसी नए कार्य की शुरुआत इस सप्ताह आप कर सकते हैं प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में सावधानी रखें इस सप्ताह शत्रु पक्ष आपकी प्रति सकारात्मक भाव रख सकता है अपने कार्यों को गुप्त रूप से करें नहीं तो आपके बनते हुए कार्य बिगड़ सकते हैं इस सप्ताह नया वाहन प्रॉपर्टी आदि खरीदने के योग बनेंगे यात्रा से लाभ होगा कार्य के सिलसिले में लंबी-लंबी यात्राओं पर जाना पड़ सकता है इस सप्ताह मित्रों के साथ मिलकर कोई बड़ा कार्य शुरू कर सकते हैं पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे घर में मेहमानों का आगमन होगा इस सप्ताह आप अपने परिवार के साथ किसी बड़े फंक्शन में शामिल हो सकते हैं

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम में आपको राहत मिलने वाली है आपके लव पार्टनर के साथ कुछ बातों को लेकर जो मतभेद चल रहे हैं इस सप्ताह को खत्म होंगे आप दोनों यह सप्ताह अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं

कैरियर - करियर की दृष्टि से भी यह सप्ताह अच्छा है इस सप्ताह आपको अपने करियर में नए रास्ते मिलेंगे वह आप अपने करियर के लिए कोई अच्छा कर रहे प्रयासों में सफलता अर्जित करेंगे

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताह शानदार है इस सप्ताह है आप बड़ा लाभ अर्जित करने में सफल होंगे कार्यक्षेत्र में नए-नए परिवर्तन कर कर आप नए आर्थिक रास्तों का निर्माण करने में सफल होंगे इस सप्ताह पुराने कर्ज से मुक्ति मिलेगी साथ ही आर्थिक तौर से बड़ी मदद कार्यक्षेत्र में आपको मिलने वाली है जिससे आपके कार्य की गति में इजाफा होगा

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है हालांकि अपने खान-पान पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है साथ ही ठंड में बाहर जाएं तो संभाल कर रहे इस सप्ताह व्यायाम आदि का उपयोग करके आप स्वास्थ्य पर कंट्रोल रख सकते हैं स्वास्थ्य बिगड़ने पर डॉक्टरी सलाह अवश्य लें

वित्त - यह सप्ताह है आपके लिए शानदार है व्यापार व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है आर्थिक स्थिति मजबूत होगी कार्यक्षेत्र में लाभ अर्जित होगा अपने कार्य व मार्केटिंग को आप दूर-दूर तक पहुंचने में सफल होंगे यह सप्ताह है आपके लिए बड़ा आर्थिक लाभ लेकर आने वाला है

कैरियर - करियर की दृष्टि से प्रयास कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह शानदार है आप जिस कार्य के प्रति मेहनत कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त होगी करियर के साथ-साथ नए रास्ते भी बनेंगे

लव - यह सप्ताह है आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा है आप और आपका पार्टनर इस सप्ताह है बहुत अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं साथ ही इस सप्ताह आप कोई बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ के लिए ले सकते हैं जो आगामी समय में आप दोनों के लिए अच्छा रहेगा

कर्क

कर्क - यह सप्ताह आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ परेशानियां हो सकती हैं परिवार में भी किसी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है यह सप्ताह आर्थिक दृष्टि से उतार चढ़ाव से भरा रहेगा कार्यक्षेत्र में विवादों की साथ-साथ आर्थिक हानि के योग बन सकते हैं व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फल देने वाला होगा इस सप्ताह अधिकारियों से संबंध अच्छे रहेंगे हालांकि कार्यक्षेत्र में आरोप प्रत्यारोप का सामना करना होगा इस सप्ताह आपके परिवार से दूर रहना पड़ सकता है कार्य के सिलसिले में लंबी यात्राओं पर जाना होगा पारिवारिक दृष्टि से यह सप्ताह सामान्यतः परिवार के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा इस सप्ताह परिवार के साथ वीकेंड पर कहीं बाहर जाने की योजना बन सकती है शेयर मार्केट में इस सप्ताह आप बड़ा निवेश सोच विचार कर करें साथ ही साथ इस सप्ताह आप अपने करीबी व्यक्तियों के साथ व्यवहार में सतर्कता रखें जरूरी कामों को इस सप्ताह जल्दी निपटा ले

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आप और आपका परिवार प्रॉब्लम में रहेगा मौसमी बीमारियों की चपेट में आप आपका परिवार आ सकता है इस सप्ताह घर में कोई व्यक्ति ज्यादा रोगी हो सकता है

वित्त - इस सप्ताह अर्थ से संबंधी समस्या आपको परेशान करेगी कार्यक्षेत्र में व्यापार आदि में घाटा लग सकता है इस कारण आपको बड़ा आर्थिक कर्ज लेना पड़ सकता है इस सप्ताह व्यर्थ के खर्चों से दूरी बनाकर रखें

कैरियर - करियर की दृष्टि से अभी उचित समय का इंतजार करें यह सप्ताह आपको मनचाही सफलता मिलने में समय है अत्यधिक परिश्रम इस सप्ताह आपका परिणाम बदल सकता है

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम और बढ़ सकती है आप और आपके पार्टनर के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं जिस कारण मन में अशांति बनी रहेगी अपने पार्टनर के साथ बैठकर अपनी समस्या को कहें आपको नया रास्ता प्राप्त होगा

सिंह

सिंह - यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फल देने वाला रहेगा इस सप्ताह करियर वालों को सफलता मिलने में देरी होगी स्वास्थ्य को लेकर स्थिति सामान्य रहेगी हालांकि मौसमी बीमारियों से खुद को बचा कर रखें आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा दिखाई नहीं पड़ता इस सप्ताह वर्करों के साथ भी मतभेद बने रहेंगे आर्थिक लाभ के योग सामान्य रहेंगे व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ा परिश्रम से भरा रहेगा इस सप्ताह अधिकारियों से मतभेद के बावजूद आप अपने कार्य को पूरा करने में सफल होंगे इस सप्ताह मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा किसी बड़े कार्य को पूरा करने के लिए आर्थिक मदद लेना पड़ सकती है पारिवारिक दृष्टि से यह सप्ताह ठीक है हालांकि इस सप्ताह परिवार के साथ छोटे-मोटे मतभेद बन सकते हैं इस सप्ताह कार्य के सिलसिले में लंबी यात्राओं के योग बनेंगे किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात होगी शेयर मार्केट में निवेश आपको लाभ देगा हालांकि प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में विवाद से दूर रहे सावधानी रखें

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण पाने के लिए आपको अपनी जवान पर भी नियंत्रण रखना होगा फिजूल खानपान से दूर रहें

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं है इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में व्यापार आदि में अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता है साथी इस सप्ताह व्यर्थ के खर्चों से खुद को बचाना आपके लिए लाभकारी होगा इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आर्थिक सहयोग लेने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ सकती है यह सप्ताह आर्थिक दृष्टि से मिश्रित फल देने वाला रहेगा

कैरियर - करियर की दृष्टि से प्रयास कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला रहेगा इस सप्ताह बड़ी सफलता तो आपको प्राप्त नहीं होगी लेकिन करियर में आगे बढ़ाने के लिए रास्ते जरूर आपको मिल सकते हैं

लव - यह सप्ताह आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है आप और आपके पार्टनर के बीच में मतभेद बढ़ेंगे तथा शंकाओं का दौर रहेगा इस सप्ताह अपने पार्टनर के विचारों को समझने का प्रयास करें ऐसी कोई भी बातचीत ना करें जिससे आप दोनों का संबंध बिगड़े

कन्या

कन्या - इस सप्ताह आप अपने कार्यक्षेत्र में बड़ा लाभ अर्जित करने वाले हैं आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह शानदार रहेगा इस सप्ताह आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे इस सप्ताह घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे परिवार के साथ इस सप्ताह अच्छा समय व्यतीत होगा घरेलू कार्यों में धन खर्च की योग है व्यापार व्यवसाय में इस सप्ताह लाभ के योग बनेंगे हालांकि इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में विवाद की स्थिति भी निर्मित हो सकती है नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा इस सप्ताह आपको नए दायित्व मिल सकता है सम्मान में वृद्धि होगी सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा इस सप्ताह आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे शेयर मार्केट वालों के लिए यह सप्ताह लाभदायक है इस सप्ताह मित्रों के साथ मिलकर किसी नए कार्य को लेकर सहमति बन सकती है यात्रा आदि में सावधानी रखें वाहन का उपयोग भी सावधानी पूर्वक करें

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है मन शांत रहेगा तथा आप इस सप्ताह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से दूर रहेंगे परिवार में थोड़ी बहुत समस्या स्वास्थ्य संबंधी देखने को मिल सकती है खान-पान नियंत्रण रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें

वित्त - यह सप्ताह आर्थिक तौर से लाभकारी रहने वाला है कार्यक्षेत्र में पुराना निवेश आपको जहां एक और बड़ा लाभ अर्जित कराएगा वहीं आप इस सप्ताह नए आर्थिक मार्ग खोजने में सफल होंगे जिस कारण कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी वह आर्थिक लाभ प्राप्त होगा

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह शानदार है आप अपने कार्य को लेकर आशावादी रहेंगे तथा आपके करियर के क्षेत्र में बड़ी सफलता इस सप्ताह मिलने वाली है

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ अच्छी रहने वाली है आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है इस सप्ताह आपका पार्टनर और आपके बीच पुराने मतभेद भी दूर हो जाएंगे यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है

तुला

तुला - यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा इस सप्ताह सुखद समाचार मिलेगा मन प्रसन्न रहेगा स्वास्थ्य में लाभ रहेगा इस सप्ताह परिवार के साथ समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा परिवार को जानने समझने का अवसर इस सप्ताह मिलेगा इस सप्ताह घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है व्यापार आदि में लाभ के योग बनेंगे इस सप्ताह आप किसी बड़े कार्य की शुरुआत करने के लिए बड़ा आर्थिक सहयोग ले सकते हैं नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा हालांकि इस सप्ताह अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे लेकिन आपके कार्यों में कुछ रुकावट आ सकती हैं शेयर मार्केट वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा इस सप्ताह आपके शत्रु पराजित होंगे कार्य के सिलसिले में लंबी यात्राओं के योग बनेंगे इस सप्ताह विदेश यात्रा के योग भी बना रहे हैं यह सप्ताह अच्छा रहेगा इस सप्ताह आप अपने लिए कोई नया मकान वाहन खरीद सकते हैं मित्रों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे इस तरह आपका कोई नया मित्र बन सकता है करियर के लिए यह सप्ताह अच्छा है

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है आप और आपके परिवार के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा बीमारी के चलते इस सप्ताह आर्थिक व्यय कम होगा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें व्यायाम आदि का उपयोग कर सकते हैं

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताह है आपके लिए जबरदस्त है आप अपना बड़ा लाभ अर्जित करने वाले हैं कार्यक्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता आपको प्राप्त होगी इस सप्ताह अपने निर्णय पर अडिग रहे साथी इस सप्ताह आर्थिक लाभ के साथ साथ आर्थिक सपोर्ट भी आपको मिलेगा

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है आपको अपनी मनचाही सफलता प्राप्त होगी इस सप्ताह आपके करियर के कई ऑफर प्राप्त होंगे लेकिन अपने मनपसंद करियर का चुनाव करने का आपके लिए यह अच्छा समय होगा

लव - यह सप्ताह अपनी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम को सफलतापूर्वक हटाने में आप सफल होंगे इस सप्ताह अपने पार्टनर के साथ चल रहे पुराने सारे मतभेद आप खत्म कर एक नई शुरुआत करेंगे आपका पार्टनर आपके प्रति समर्पित होगा यह सप्ताह है आप दोनों के लिए अनुकूल है

वृश्चिक

वृश्चिक - यह सप्ताह आपके लिए समानता ठीक है स्वास्थ्य में लाभ रहेगा हालांकि इस सप्ताह परिवार में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च के योग बन रहे हैं यह सप्ताह आपके लिए संघर्षों से भरा रहेगा इस सप्ताह आपका पारिवारिक मतभेद भी बढ़ सकते हैं प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में विवाद की स्थिति बन सकती है कार्यक्षेत्र में अपने साथियों के साथ मतभेद की स्थिति बनेगी हालांकि इस सप्ताह व्यापार आदि में स्थित नॉर्मल रहेगी आर्थिक लाभ के योग सामान्य रहेंगे इस सप्ताह आप शेयर मार्केट से निवेश से लाभ कमा सकते हैं नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा इस सप्ताह आपके अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे आपके महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होने से मन प्रसन्न रहेगा आर्थिक लाभ के योग बनेंगे इस सप्ताह वाहन आदि का उपयोग संभाल कर करें यात्रा आदि में भी सावधानी रखें करियर वालों के लिए यह सप्ताह उतार चढ़ाव से भरा रहेगा इस सप्ताह अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से इस सप्ताह आपको संभलकर रहने की आवश्यकता है इस सप्ताह मौसमी बीमारियों की चपेट में आप आ सकते हैं अपने फैमिली डॉक्टर की संपर्क में रहे स्वास्थ्य बिगड़ने पर तुरंत इलाज करावे

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता इस सप्ताह खर्चों पर नियंत्रण करके आप अपना कार्य बना सकते हैं व्यर्थ के कार्यों में धन हानि से बचें इस सप्ताह आर्थिक लाभ के योग काम है हालांकि अपने परिश्रम के द्वारा आप कहीं ना कहीं से अपने कार्यों के लिए अपनी पूर्ति कर लेंगे

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह ठीक है हालांकि आपको अभी और परिश्रम करने की आवश्यकता है मनचाहा करियर और सफलता मिलने में अभी समय है

लव - इस सप्ताह लव लाइफ में कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है आपका पार्टनर आपके प्रति आशंकित हो सकता है उनके मन में किसी प्रकार की आशंका चल रही है जिसका निदान करना आपके लिए आवश्यक है नहीं तो आपका संबंध बिगड़ सकता है

धनु

धनु - यह सप्ताह आपके लिए सामान्यतः ठीक है स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव के बावजूद लाभ रहेगा इस सप्ताह आपके मित्रों के द्वारा आपका सहयोग होगा आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव के बावजूद आप अपने कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य लाभ की बनेगी इस सप्ताह आप बड़ा निवेश प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में या नई किसी कार्य की शुरुआत में कर सकते हैं यह सप्ताह आर्थिक दृष्टि से सामान्य है पारिवारिक लोगों के साथ यह सप्ताह अच्छा रहेगा इस सप्ताह परिवार के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे पुराने विवाद खत्म होंगे घर में मांगलिक कार्य के योग बन सकते हैं इस सप्ताह घरेलू जरूरत को ध्यान में रखकर आप बड़ा निवेश कर सकते हैं इस सप्ताह नया वाहन प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं घर में नए मेहमान का आगमन हो सकता है यह सप्ताह आपका सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में दबदबा बना रहेगा

स्वास्थ्य - यह सप्ताह है आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता किसी विशेष बीमारी की चपेट में आप या आपका परिवार का कोई व्यक्ति आ सकता है जिस कारण आर्थिक वह होगा इस सप्ताह है आपको स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना होगा

वित्त - इस सप्ताह आर्थिक दृष्टि से आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आर्थिक स्थिति में गिरावट देखने को मिलेगी जिस कारण आर्थिक सपोर्ट लेना पड़ सकता है ऐसे समय में व्यर्थ के खर्चों को कम करके आप कुछ आर्थिक सहयोग प्राप्त कर सकते हैं सप्ताह फिजूलखर्ची पर रोक लगा ले

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह ठीक है हालांकि आपको अपनी मनचाही सफलता मिलने में अभी समय है निराश ना हो परिश्रम करने में किसी भी प्रकार की कमी ना रखें

लव - इस सप्ताह है आपकी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी बल्कि और बढ़ सकती हैं आपका लव पार्टनर आपके प्रति अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है जिस कारण आप की स्थिति और बिगड़ सकती है कुछ समय का इंतजार करें शीघ्र ही आप इन समस्याओं से निजात पाएंगे

मकर

मकर - यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है इस सप्ताह आपके घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे घरेलू कार्यों में आप बड़ा निवेश कर सकते हैं पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे इस सप्ताह आप परिवार के साथ किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं यह सप्ताह पारिवारिक दृष्टि से अच्छा रहने वाला है आर्थिक दृष्टि से इस सप्ताह लाभ के योग हैं व्यापार व्यवसाय का विस्तार होगा नए कार्यों में बड़ा निवेश कर सकते हैं प्रॉपर्टी संबंधी पुराना रुका हुआ कार्य पूर्ण होने से आर्थिक लाभ के योग बनेंगे नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा इस सप्ताह आपको नौकरी के क्षेत्र में लाभ होगा हालांकि इस सप्ताह शत्रु पक्ष से सावधान रहने की है आवश्यकता है शेयर मार्केट वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा इस सप्ताह यात्रा आदि में लाभ के योग बनेंगे विशिष्ट व्यक्तियों से मुलाकात होगी किसी बड़े कार्य को लेकर योजना सफल होगी

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है हालांकि मौसमी बीमारियों से बचने का प्रयास करें इस सप्ताह ठंड में बाहर टहलने आदि आपके लिए अच्छा नहीं है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें हालांकि यह सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा है कार्यक्षेत्र में नई अफसर प्राप्त होंगे किसी बड़ी पार्टनरशिप आदि में आप सहभागी बन सकते हैं जिससे बड़ा लाभ अर्जित के योग बनेंगे इस सप्ताह आप नए कार्यों में उत्साह लेंगे आर्थिक तौर से यह सप्ताह अच्छा है नए कार्यों में निवेश से लाभ प्राप्त होगा

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है इस सप्ताह मनचाही सफलता मिलने में अभी समय है निराश ना हो अपनी मेहनत पर विश्वास रखें आगामी समय आपको सफलता प्राप्त होगी

लव - इस सप्ताह है आप अपने लव पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे आपके पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है साथ ही साथ इस सप्ताह आपकी जेब पर भी खर्च बढ़ेगा आपका पार्टनर शॉपिंग आदि में आपका धन खर्च कर सकता है

कुंभ

कुंभ - यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है स्वास्थ्य में लाभ रहेगा कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहेगा किसी विशिष्ट कार्य को लेकर चल रही योजना सफल होगी व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग है इस सप्ताह पारिवारिक लोगों से संबंध अच्छे रहेंगे पुराने विवाद खत्म होंगे न्यायालय पक्ष में चल रहे प्रकरण में आपको सफलता मिलेगी यह सप्ताह आपके लिए अपार सफलता दिलाने वाला रहेगा व्यापार व्यवसाय में विस्तार की योजना कामयाब होगी नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा है इस सप्ताह नौकरी के क्षेत्र में विवाद खत्म होंगे अधिकारियों से मतभेद खत्म कर आपके संबंधों में सुधार होगा पुराने रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे इस सप्ताह कार्य के सिलसिले में यात्रा आदि के योग बनेंगे किसी बड़े शादी फंक्शन में भी आप परिवार के साथ सम्मिलित हो सकते हैं लंबी यात्राओं का योग है स्वास्थ्य का ख्याल रखें शेयर मार्केट वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा इस सप्ताह आप नए कार्यों में बड़ा निवेश कर सकते हैं नई प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के योग बनेंगे मित्रों के साथ यह सप्ताह संबंध अच्छे रहने वाले हैं

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा है हालांकि वाहन आदि के चलने में सावधानी रखें नहीं तो चोट लगने की संभावना है मौसमी बीमारियों से बचने के लिए खानपान पर नियंत्रण रखें

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए शानदार है कार्यक्षेत्र में एक और जहां आपका विस्तार होगा वहीं नए लोगों से जुड़ना होगा वह आपको बड़ा आर्थिक सपोर्ट भी इस सप्ताह मिलेगा जिस कारण अपने कार्यों की शुरुआत करने में सफल होंगे व्यापार व्यवसाय में लाइव की स्थिति है नौकरी वर्ग वालों के लिए भी इस सप्ताह बड़ी सफलता मिलेगी

कैरियर - करियर के लिए यह सप्ताह है आपके लिए खास रहने वाला है आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी अच्छे लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा इस सप्ताह है आप अपने करियर में बड़ा लाभ अर्जित करेंगे

लव - यह सप्ताह आपकी लव लाइफ के लिए भी अच्छा है आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे साथ ही साथ आप दोनों इस सप्ताह हैं काफी करीब रहेंगे वह अपनी लाइफ को लेकर कोई बड़ा निर्णय भी ले सकते हैं जो आगामी समय में आम दोनों के लिए अच्छा होगा

मीन

मीन - इस सप्ताह आपका मित्रों के साथ संबंधों में विवाद की स्थिति हो सकती है पारिवारिक लोगों के साथ संबंधों में उतार-चढ़ाव बना रहेगा हालांकि इस सप्ताह घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे अपने परिवार के साथ इस सप्ताह विवाद के बावजूद आपसी सामंजस्य बना रहेगा व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य लाभ की है इस सप्ताह आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा इस सप्ताह आपके पूर्ण कार्य पूर्ण होंगे साथ ही साथ इस सप्ताह स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे आर्थिक लाभ होगा सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह सफलता दिलाने वाला रहेगा इस सप्ताह आपके बड़े दायित्व प्राप्त हो सकते हैं शेयर मार्केट से लाभ के योग बनेंगे इस सप्ताह विवादों से दूर रहें वाणी का उपयोग संभाल कर करें हम भी यात्राओं के योग रहेंगे मौसम की दृष्टि से स्वास्थ्य का ख्याल रखें

स्वास्थ्य - इस सप्ताह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण आपका आर्थिक वह होगा साथी आपका स्वास्थ्य में गिरावट महसूस होगी जिस कारण मन अशांत रहेगा वह कार्य क्षेत्र में भी हानि की संभावना है

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताह आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है इस सप्ताह आपको बड़ी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है साथ ही साथ आपको आर्थिक सहयोग मांगना पड़ सकता है इस सप्ताह है बैंक आदि के लोन आदि के चक्कर में आप काफी परेशान रहेंगे आर्थिक स्थिति इस सप्ताह ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी छोटे-छोटे खर्चों पर नियंत्रण करके आप इस स्थिति से उभर सकते

कैरियर - इस सप्ताह आपके करियर में सफलता मिलने में समय है आपको अत्यधिक परिश्रम के बाद भी मनचाही सफलता अभी प्राप्त होने में संदेह है ऐसी स्थिति में हताश निराश ना हो अपने कार्य के प्रति समर्पित रहे निश्चित आपको सफलता मिलेगी

लव - यह सप्ताह आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा है आपका पार्टनर आपकी विपरीत समय में आपका सहभागी बनेगा ऐसे समय में पार्टनर का सहयोग आपको परिस्थिति से लड़ने में सहायता करेगा