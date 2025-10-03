Auspicious Signs: पूजा करते समय फूल गिरना शुभ है या अशुभ? ज्योतिष से जानिए धार्मिक मान्यताएं और संकेत

धर्म डेस्क। हिन्दू धर्म में पूजा-पाठ के दौरान हर छोटी-बड़ी बात का विशेष महत्व होता है। पूजा में चढ़ाए गए फूल, दीपक की लौ, अगरबत्ती का जलना या पूजा के दौरान घटने वाली घटनाओं को लोग आस्था से जोड़कर देखते हैं।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जब पूजा के दौरान भगवान के चरणों से फूल गिरता है तो यह शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि यह ईश्वरीय आशीर्वाद का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि भगवान आपकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए हैं और आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं।

इन्हीं में से एक है पूजा करते समय भगवान के चरणों से फूल का गिरना। इसे लेकर अक्सर लोग सोच में पड़ जाते हैं कि यह शुभ संकेत है या अशुभ।

इस विषय पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने डॉ पंडित गणेश शर्मा जी (ज्योतिष पद्म भूषण स्वर्ण पदक प्राप्त ज्योतिषाचार्य) से बात की है।

फूल गिरने के शुभ संकेत

1. मनोकामना पूर्ति - यह संकेत देता है कि आपकी प्रार्थना जल्द पूरी होने वाली है।

2. संकट दूर होना - माना जाता है कि भगवान भक्त के जीवन से संकट और बाधाओं को दूर कर रहे हैं।

3. समृद्धि का आना - घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होने का संकेत है।

4. आशीर्वाद की प्राप्ति - भगवान की कृपा और आशीर्वाद भक्त को मिलने का संदेश होता है।

5. कार्य में सफलता - रुके हुए कार्य पूरे होने और जीवन में प्रगति मिलने की संभावना बताई जाती है।

अशुभ संकेत की मान्यता

कुछ मान्यताओं में यदि पूजा में फूल लगातार बार-बार गिरते हैं तो इसे एक चेतावनी भी माना जाता है। इसका अर्थ है कि भगवान भक्त को किसी कठिन परिस्थिति या आने वाली चुनौती के प्रति सावधान कर रहे हैं।