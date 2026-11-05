धर्म डेस्‍क। इस बार धनतेरस पर पूरे दिन खरीदारी के लिए अच्छे समय मिलेंगे। चौघड़िया, होरा और स्थिर लग्न, तीनों का साथ रहेगा। ज्योतिषाचार्य पं. सौरभ त्रिपाठी, छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश ने बताया कि ज्योतिषीय मान्यता है कि शुभ चौघड़िया, होरा और स्थिर लग्न में की गई खरीदारी घर में समृद्धि और शुभता लाती है। नीचे स्थानीय समय के हिसाब से बताया गया है कि कौन-सी चीज़ कब लेना ठीक रहेगा।

सुबह सुबह 9:09 से 10:33 बजे तक अमृत चौघड़िया है। सोने-चांदी के गहने या लक्ष्मी-गणेश वाले चांदी के सिक्के लेने के लिए यह समय अच्छा माना गया है। इसके तुरंत बाद 10:33 से 11:58 तक राहुकाल रहेगा, तब कुछ भी न खरीदें।

दोपहर राहुकाल खत्म होते ही 11:58 बजे से बाज़ार का सही समय शुरू होता है। अभिजित मुहूर्त वैसे 11:35 से 12:20 तक है, पर राहुकाल की वजह से इसमें 11:58 से 12:20 वाला हिस्सा ही लेना ठीक रहेगा। 11:58 से 1:22 तक शुभ चौघड़िया है। इसी बीच सूर्य होरा (11:58 से 12:55) और फिर शुक्र होरा (12:55 से 1:51) चलेगी। बर्तन, गहने, कपड़े और घर का सामान इस दौरान लिया जा सकता है। गाड़ी या बड़ी मशीन लेनी हो तो कुंभ स्थिर लग्न दोपहर 1:20 से 2:54 तक रहेगा। मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए बुध होरा (1:51 से 2:47) ठीक है, और चांदी या स्टील के बर्तन लेने हों तो चंद्र होरा (2:47 से 3:43) देख लें।