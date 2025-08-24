काशी विश्वनाथ मंदिर पर दिखा सफेद उल्लू क्या देता है संकेत, आपके लिए शुभ या अशुभ जानें

धर्म डेस्क, इंदौर। Seeing White Owl: हिंदू धर्म के शास्त्रों में मानें तो किसी पशु-पक्षी का दिखना और सपनों में कोई दृश्य देखना आपके भविष्य की ओर इशारा करते हैं। इनसे शुभ व अशुभ संकेत मिलते हैं। ऐसा ही सफेद उल्लू का दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्यों कि यह मां लक्ष्मी का वाहन होता है।

सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो थी कि काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में लोगों को सफेद उल्लू बैठा हुआ दिखाई दिया था। इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था। लाल भैरव मंदिर के प्रांगण में एक बड़े पेड़ पर बैठे सफेद उल्लू के जोड़े को देखकर लोग काफी प्रसन्न नजर आए। उनका मानना था कि यह बहुत ही शुभ है, क्योंकि देवी मां लक्ष्मी के वाहन को देखने का उनको सौभाग्य मिला।

शगुन शास्त्र में महत्व

शगुन शास्त्र में बताया गया है कि सफेद उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है। वह धन की देवी है। ऐसे में इसका दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह धन, सुख और समृद्धि का प्रतीक है, जिससे घर में अपार खुशियां और सकारात्मक ऊर्जा आगमन होता है। इसको दिखने से धन प्राप्त होता है। जीवन में सकारात्मक घटनाएं होती हैं।

सपनों में दिखे तो भी शुभ

ज्योतिष की मानें तो सफेद उल्लू का दपने में दिखना और भी शुभ होता है। यह आपको भविष्य में मिलने वाली सफलता के संकेत देता है। और धन-समृद्धि मिल सकती है।

अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।