धर्म डेस्‍क। पितृ पक्ष भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है। हिंदू धर्म में इस समय को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय में श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करके पितरों को याद किया जाता है। पितृ पक्ष में कौवों को बहुत महत्व दिया जाता है। कौवों को खाना दिया जाता है और माना जाता है कि अगर वे इसे खा लेते हैं, तो पितरों ने खाना खा लिया है। लेकिन, पितृ पक्ष में कौवों को खाना क्यों खिलाया जाता है और इसके पीछे क्या रहस्य है? आइए जानते हैं।

पितृ पक्ष में कौवे का रहस्य हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का बहुत महत्व होता है और इस समय में पितरों को याद किया जाता है। माना जाता है कि इस समय में पितरों हमारे घर आते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। हम अपने पितरों के लिए खास खाना बनाते हैं, उनकी पसंदीदा डिश बनाते हैं। पितृ पक्ष के दौरान यह खाना कौए को दिया जाता है, जिसे पितरों का प्रतीक माना जाता है। हिंदू परंपरा में कौओं को पितरों का दूत माना जाता है। लोग अपने पितरों को याद करते हैं और पितृ पक्ष और दूसरे शुभ मौकों पर कौओं को खाना खिलाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पितृ पक्ष के दौरान खास तौर पर कौओं को खाना क्यों दिया जाता है?

कौए को पितरों का प्रतीक क्यों माना जाता है? हिंदू धर्म में कौए को पितरों का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि पितरों की आत्माएं कौए के रूप में आती हैं और अपने वंशजों से खाना और पूजा स्वीकार करती हैं। कौआ बिना थके लंबी दूरी तय कर सकता है, इसलिए आत्मा अपने रूप में आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। इसीलिए पितृ पक्ष के दौरान कौओं को खाना खिलाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह भी माना जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म कौए के गर्भ में होता है। जानिए पितृ पक्ष में कौवे का क्यों है महत्व, अन्य देशों में भी क्यों है पूजनीय यह है पौराणिक कथा पौराणिक कथा के अनुसार, इंद्र के बेटे जयंत ने सबसे पहले कौवे का रूप लिया था। इस कौवे ने वनवास में रहीं सीता को घायल कर दिया था। इस पर सीता ने उसे श्राप दिया कि उसे अशुभ माना जाएगा और कोई भी उसे नहीं छुएगा और कौवे की शिकायत श्री रामचंद्र से की। श्री रामचंद्र ने पास में पड़ी दर्भा की एक लकड़ी फेंककर कौवे को मार दिया। वह लकड़ी कौवे की एक आँख में लग गई। तभी से उसका नाम 'एकाक्ष' पड़ा।