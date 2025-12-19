क्यों नहीं जोड़ी जाती कुंवारी कन्याओं की एड़ियां? जानिए महावर से जुड़ी इस अनोखी रस्म का सच

धर्म डेस्क। भारतीय संस्कृति में सोलह शृंगार का गहरा आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व है। इन्हीं में से एक है 'महावर' या 'आलता', जिसे सौभाग्य, सुंदरता और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। किसी भी मांगलिक अवसर या तीज-त्योहार पर महिलाओं के पैरों में महावर लगाना अनिवार्य माना जाता है, लेकिन इससे जुड़ी एक विशेष परंपरा अक्सर चर्चा का विषय बनती है।

दरअसल जब कुंवारी कन्याओं को महावर लगाया जाता है, तो उनकी एड़ियों के पिछले हिस्से को आपस में नहीं जोड़ा जाता , यानी उसे खुला छोड़ दिया जाता है। इसके पीछे बहुत ही सुंदर धार्मिक और सांस्कृतिक कारण छिपे हैं।

पूर्णता का प्रतीक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, एड़ियों का महावर से पूरी तरह जुड़ना 'पूर्णता' का संकेत है। चूंकि कुंवारी कन्या अभी अपने पिता के घर की 'अमानत' होती है और उसे भविष्य में विदा होकर नए घर जाना होता है, इसलिए उसकी एड़ी खुली रखी जाती है। यह इस बात का प्रतीक है कि उसका जीवन अभी एक नए पड़ाव की ओर अग्रसर है और उसकी जीवन-यात्रा अभी पूरी होनी शेष है। नए जीवन और मर्यादा का संकेत शादी से पहले एड़ी का खुला रहना कन्या की मर्यादा और मायके से उसके जुड़ाव को दर्शाता है। विवाह के दिन पहली बार जब उसकी एड़ियों को महावर से जोड़ा जाता है, तो यह उसके गृहस्थ जीवन में प्रवेश का आधिकारिक प्रतीक होता है।