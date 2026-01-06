आखिर लक्ष्मण से भी ज्यादा हनुमान जी को क्यों प्रिय मानते थे प्रभु श्री राम? पढ़ें यह भावुक प्रसंग

धर्म डेस्क। सनातन धर्म में मंगलवार का दिन शक्ति, भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। यह दिन विशेष रूप से प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को समर्पित है। गोस्वामी तुलसीदास कृत 'श्रीरामचरितमानस' (Ramcharitmanas Prasang) के किष्किंधा कांड में एक ऐसा प्रसंग आता है, जो भगवान और भक्त के अटूट प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाता है। इस प्रसंग में श्री राम ने हनुमान जी को अपने छोटे भाई लक्ष्मण से भी दोगुना प्रिय बताया है।

ऋष्यमूक पर्वत पर हुई थी पहली भेंट पौराणिक कथा के अनुसार, माता सीता की खोज में जब श्री राम और लक्ष्मण वन-वन भटक रहे थे, तब वे किष्किंधा के ऋष्यमूक पर्वत के पास पहुंचे। उन्हें देखकर वानरराज सुग्रीव भयभीत हो गए। उन्हें डर था कि कहीं ये बाली के भेजे हुए योद्धा न हों। सुग्रीव ने हनुमान जी को सच जानने के लिए ब्राह्मण के वेश में भेजा।

हनुमान जी ने ब्राह्मण बनकर दोनों राजकुमारों से उनका परिचय पूछा। जब श्री राम ने बताया कि वे अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं और सीता जी की खोज में निकले हैं, तब हनुमान जी ने तुरंत अपना असली रूप प्रकट किया और प्रभु के चरणों में गिर पड़े। 'मम प्रिय लछिमन ते दूना' - जब भावुक हुए श्री राम हनुमान जी अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगे और उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। वे बोले, "हे भगवन! मैं तो मूर्ख हूं, लेकिन आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना?" भक्त की यह व्याकुलता देखकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया।