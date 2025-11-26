मेरी खबरें
    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 26 Nov 2025 04:04:48 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 26 Nov 2025 04:04:48 PM (IST)
    अंतिम संस्कार में लोग क्यों पहनते हैं सफेद कपड़े? जानिए इसका धार्मिक कारण
    1. अंतिम संस्कार के समय सफेद कपड़े पहनने की परंपरा है।
    2. इसके पीछे गहरी धार्मिक मान्यताएं और आध्यात्मिक कारण हैं।
    3. आत्मा के मोक्ष की यात्रा के लिए शुभ माना जाता है सफेद।

    धर्म डेस्क। हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति के निधन के बाद अंतिम संस्कार के समय सफेद कपड़े पहनने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी अंतिम यात्रा या श्मशान घाट पर हर कोई सफेद वेशभूषा में नजर आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे गहरी धार्मिक मान्यताएं और आध्यात्मिक कारण जुड़े हुए हैं।

    शांति और पवित्रता का प्रतीक है सफेद रंग

    • सनातन धर्म में सफेद रंग को शांति, पवित्रता और सादगी का प्रतीक माना जाता है। अंतिम संस्कार दुख और भावनात्मक पीड़ा का समय होता है, ऐसे में सफेद रंग मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करता है।

    • सफेद रंग मन और आत्मा को संतुलित करता है। दुखी परिवार को धैर्य और हिम्मत देने का संदेश देता है। यह रंग सत्य, ज्ञान और सद्भाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो हिंदू धर्म के मूल गुण माने गए हैं।

    आत्मा के मोक्ष की यात्रा के लिए शुभ माना जाता है सफेद

    धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़कर नई यात्रा पर निकलती है। कहा जाता है कि अंतिम संस्कार में सफेद कपड़े पहनने से आसपास का वातावरण शांत और पवित्र बना रहता है, जिससे आत्मा को शांति मिलती है। सफेद रंग शोक और वात्सल्य दोनों का प्रतीक है। यह रंग मृतक के प्रति सम्मान और शांत विदाई का भाव रखता है।


    सादगी और संयम का संदेश

    अंतिम संस्कार में चमकीले या रंग-बिरंगे कपड़े पहनना अनुचित माना जाता है, क्योंकि यह समय सादगी और संयम का होता है। सफेद कपड़े भावनाओं को नियंत्रित रखने और मन को स्थिर करने का संदेश देते हैं।

    परंपरा और समाज की संवेदनशीलता

    समय के साथ यह परंपरा समाज में शोक व्यक्त करने का तरीका बन गई है। किसी घर में मृत्यु होने पर सफेद कपड़े पहनकर पहुंचना उस परिवार के प्रति संवेदना और सम्मान का प्रतीक है।

