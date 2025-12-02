'सूर्य देव को रथ में घोड़ों की जगह लगाने पड़े थे गधे, कम हो गया था तेज', पढ़ें खरमास को अशुभ मानने का कारण

धर्म डेस्क। उत्तर भारत सहित पूरे देश में 16 दिसंबर 2025 से एक बार फिर खरमास की शुरुआत होने जा रही है, जो 14 जनवरी 2026 तक चलेगा। हर वर्ष की तरह इस बार भी मकर संक्रांति तक शुभ-मांगलिक कार्यों, विवाह, गृहप्रवेश, भूमि-पूजन आदि पर रोक रहेगी।