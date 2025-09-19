मेरी खबरें
    क्या पितृ पक्ष जन्मदिन मनाने से नाराज होंगे पितृ, जानें क्या कहते हैं शास्त्र

    पितृ पक्ष में उत्सव और भव्य आयोजनों से परहेज़ करने की परंपरा है। यदि जन्मदिन इस काल में पड़ता है, तो उसे साधारण रूप से मनाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार धूमधाम के बजाय पितरों के नाम से दान-पुण्य, तर्पण, दीपदान और पूजा करना अधिक शुभ और फलदायी माना गया है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 19 Sep 2025 08:32:18 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 19 Sep 2025 08:32:18 AM (IST)
    क्या पितृ पक्ष जन्मदिन मनाने से नाराज होंगे पितृ, जानें क्या कहते हैं शास्त्र
    पितृ पक्ष में जन्मदिन मनाना सही या गलत। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. पितृ पक्ष स्मरण और श्रद्धा का समय, उत्सव वर्जित।
    2. जन्मदिन धूमधाम से नहीं, साधारण ढंग से मनाना उचित।
    3. पितरों के नाम पर दान-पुण्य और दीपदान करें।

    धर्म डेस्क। Pitru Paksha Birthday Rituals: सनातन परंपरा में पितृ पक्ष को 16 दिनों की ऐसी विशेष अवधि माना गया है, जब लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और आशीर्वाद के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान करते हैं। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं। इसको श्रद्धा और संयम का समय मनाया जाता है।

    ऐसे में अक्सर सवाल उठता है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्मदिन पितृ पक्ष के दौरान पड़ जाए, तो क्या उसे मनाना चाहिए? शास्त्रों और पुराणों में इस विषय पर स्पष्ट मार्गदर्शन मिलता है, जिसमें कहा गया है कि इन दिनों में संयमित जीवनशैली अपनाकर पितरों को प्रसन्न करने वाले कार्य करना ही श्रेष्ठ होता है।

    आइए आपको आर्टिकल में विस्तार से इस बारे में बताएं...

    पितृ पक्ष में उत्सव क्यों वर्जित?

    शास्त्रों में पितृ पक्ष को शोक और स्मरण का काल बताया गया है। इस दौरान परिवार का मुख्य उद्देश्य पितरों की पूजा और तर्पण होता है। माना जाता है कि अगर इस समय में शादियों, गृहप्रवेश, भव्य आयोजनों या जन्मदिन जैसे उत्सव मनाए जाएं, तो पूर्वज अप्रसन्न हो सकते हैं, इसलिए परंपरागत रूप से उत्सवों से बचने की सलाह दी जाती है।

    जन्मदिन मनाने का सही तरीका

    अगर, किसी का जन्मदिन पितृ पक्ष में आता है तो इसे साधारण तरीके से मनाना उचित है। धूमधाम और पार्टियों से बचते हुए, व्यक्ति को पितरों के नाम पर दान-पुण्य, भोजन वितरण या दीपदान करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार इस समय किए गए पुण्य का कई गुना फल मिलता है। भगवान विष्णु, शिव या माता दुर्गा की पूजा भी शुभ मानी जाती है।

    अस्वीकरण- इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

