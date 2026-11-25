आलोक शर्मा, मंदसौर। मंदसौर जिला पुरा संपदा में भी काफी समृद्ध है। यहां कई ऐतिहासिक प्रतिमाएं भी निकली है और देश के कई संग्रहालयों में भी है। वहीं कई प्रतिमाएं मंदसौर जिले में भी है।

यहां अद्भुत प्रतिमाओं में शामिल है विश्‍व की एकमात्र 12 फीट 6 इंच ऊंचे परशुधारी शिव की प्रतिमा भी मंदसौर के जिला न्‍यायालय परिसर में स्‍थापित है।

इसका निर्माण 1500 साल पहले गुप्‍त औलिंकर काल में हुआ था। इस प्रतिमा को भी मुस्लिम आक्रांताओं ने किले की दीवार में चुनवा दिया था जिसे 1926 में निकाला गया। तबसे यह जिला न्‍यायालय परिसर में ही स्‍थापित है।

गुप्त औंलिंकर काल (4-6 शताब्दी ईस्‍वी) में निर्मित प्रतिमा तत्कालीन भारत की सबसे विशाल 12 फीट 6 इंच (3 मीटर 81 सेमी) ऊंची प्रतिमा थी।

परशुधारी शिव प्रतिमा के हाथों में शिव ने अनेक आयुध धारण कर रखे हैं इनमें त्रिशूल, भिक्षापात्र, खटवांग आदि महत्वपूर्ण है। परशुधारी शिव की पूरे भारत में एकमात्र प्रतिमा मंदसौर में हैं।

प्रतिमा 13 वीं शताब्दी तक प्राचीन दशपुर(मंदसौर) में किसी देवालय में प्रतिष्ठित थी। इसके बाद आए मुस्लिम आक्रांताओं ने इसे खंडित कर किले की दीवार में चुन दिया था।

1926 में अंग्रेज पुरात्‍वविद बीडी ट्यूनर को किले के द‌क्षिणी भाग में उत्खनन के दौरान यह प्रतिमा दिखी। तब ग्वालियर राज्य के पुरातत्व अधिकारी एमबी गद्रे भी सौंधनी के विजय स्तंभ को व्यवस्थित करने में लगे थे। गद्रे ने इस प्रतिमा की पीदिका का निर्माण कर तत्कालीन सूबा कार्यालय के सामने स्थापित कराया।