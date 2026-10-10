धीरज कुमार बाजपेई, डिजिटल डेस्‍क, नईदुनिया, जबलपुर। क्‍या आप शारदा की नगरी मैहर जाने की योजना बना रहे हैं? अगर हां, तो नई दुनिया की 'मैहर संपूर्ण परिचय' में आपको मिलेगी वहां की पूरी जानकारी। इस बुकलेट में आपके उपयोग की सभी सूचनाएं एकसाथ दी गई हैं। मैहर पहुंचने, ठहरने, शारदा के दर्शन-आरती करने, शहर और आसपास के सभी तीर्थस्‍थल घूमने में भी इससे आपको सहायता मिलेगी।

तमसा नदी के तट पर बसा है मैहर मैहर मध्‍य प्रदेश का एक नवगठित जिला है, जो तमसा नदी के तट पर बसा है। यह जबलपुर से करीब 153 किलोमीटर, सतना से 40 किमी दूर है। मैहर में 600 फीट यानी 5 किमी ऊंचेे त्रिकुटा पर्वत में माता विराजीं हैं। मैहर, सतना, कटनी, रीवा जिलों से घिरा हुआ है।

मां शारदा के दर्शन सुबह- 5.30 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक फिर- 2.00 से शाम 7.30 बजे तक (नवरात्रों में समय में परिवर्तन संभव)। मंदिर में दर्शन कैसे होंगे? परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर तक पहुंचने के लिए वृद्धजनों और दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर की सुविधा उपलब्ध है। आपको 1001 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर में प्रवेश मिलेगा। इसके बाद आप गर्भगृह तक पहुंचेंगे, जहां 3 फीट की दूरी से आप मां शारदा के दर्शन कर सकेंगे। आरती का समय क्या है? प्रात:कालीन आरती- सुबह 5.30 बजे मध्‍यान आरती- दोपहर 12.00 बजे संध्या आरती- शाम 7.30 बजे (समय में परिवर्तन संभव) माता में एक घंटे (दोपहर 12:00 से 1:00 बजे तक) विश्राम करेंगी। इस दौरान गर्भगृह के कपाट बंद रहेंगे। आरती में कैसे शामिल हो सकते हैं? आरती में शामिल होने के लिए ट्रस्‍ट ने कोई नियम तय नहीं करा है। वीआइपी दर्शन की क्‍या व्‍यवस्‍था है? मां शारदा के दर्शन के लिए वीआइपी दर्शन की कोई आधिकारिक व्यवस्था, टिकट या शुल्क नहीं है। सीढि़यों के अलावा रोपवे है जिसका किराया देकर आप सहजता से मां के दरबार में पहुंच सकते हैं। मंदिर में प्रसाद कहां और क्‍या मिलेगा? भक्तों को नारियल, चुनरी, इलायची दाने, मिठाई आदि की दुकानें मंदिर परिसर में ही हैं। आपकी जो इच्‍छा है वह लेकर चढ़ा सकते हैं। चढ़ावे के लिए प्रसाद ले जा भी सकते हैं। अगर आप भी शारदीय नवरात्रि में मां शारदा के पावन धाम मैहर की यात्रा पर जा रहे हैं तो मां को चढ़ावे के लिए पान, सुपारी, ध्वजा, नारियल का चढ़ावा लाना न भूलें। मंदिर के प्रधान पुजारी बमबम महराज ने बताया कि मां करुणामयी हैं। मां शारदा भक्तों की सम्पूर्ण मनोकामना पूर्ण करती हैं. माई के चरणों में पान, सुपारी, ध्वजा, नारियल का चढ़ावा सब से उत्तम है, माता इससे प्रसन्न होती हैं।

पान का धार्मिक महत्व पान का जिक्र ‘स्कंद पुराण’ में किया गया है, जिसके अनुसार समुद्र मंथन के समय पान के पत्ते का प्रयोग किया गया था। इसके पत्ते में विभिन्न देवी-देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए पूजा में पान के पत्ते का विधि-विधान से प्रयोग किया जाता है। ध्वज का महत्व किसी भी देवी देवता को ध्वज चढ़ाने का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं ध्वज विजय का प्रतीक होता है और भगवान का ध्वज में अंश होता है। इसलिए नवरात्रि में देवी को ध्वज अर्पित करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और बिगड़े काम पूर्ण होते हैं। मंदिर के अंदर क्‍या ले जा सकते हैं? मां शारदा के दर्शन के समय आप अंदर केवल प्रसाद ही ले जा सकते हैं। बाकी सामान रखने के लिए दुकानों में सुविधा की गई है। मैहर कैसे पहुंचें? मैहर पहुंचने के लिए सड़क, वायु एवं रेल मार्ग की व्यवस्था है। हवाई मार्ग: प्रयागराज एयरपोर्ट (मैहर से 215.4 किलोमीटर) जबलपुर का डुमना एयरपोर्ट (मैहर से 162 किलोमीटर) रीवा एयरपोर्ट (मैहर से 62 किलोमीटर) मैहर के लिए उपलब्ध विमान सेवा मैहर के लिए सीधे तौर पर फ्लाइट्स नहीं है। जबलपुर या प्रयागराज से फ्लाइट्स ले सकते हैं। सड़क मार्ग से पहुंच सकते हैं। रीवा में एयरपोर्ट निर्माणाधीन है, निर्माण पूरा होने के बाद महज 62 किमी दूरी रह जाएगी। सड़क मार्ग मैहर अच्छी तरह से आवागमन के माध्यमों से जुड़ा हुआ है। यह दोनों प्रमुख माध्यम रेल मार्ग और सड़क मार्ग 30 एन एच (राष्ट्रीय राजमार्ग) से जुड़ा हुआ है। शारदा माता मंदिर मैहर रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर तक आप जाने के लिए रोपवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने वाहन से मैहर जाने पर यदि आप अपने वाहन से मैहर जा रहे हैं तो हाईवे पर संभलकर चलें। मंदिर से पहले सभी प्रवेश मार्गों पर वाहन पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। इसके अलावा, शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टैक्‍सी की व्‍यवस्‍था भी है।यहां दो बस स्‍टैंड है जिसमें से एक देवी मंदिर से करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर स्थित है जहां से सतना जैसे बड़े शहरों के लिए बसों का आवागमन होता रहता है। दूसरा बस स्‍टैंड रेलवे स्‍टैंड के दूसरी ओर ( प्‍लेटफ्राम 2 के ओवर ब्रिज)से निकलने के बाद शहर की ओर से जाने वाले रास्‍ते में मुख्‍य सड़क के दायीं ओर (करीब 1 किलोमीटर दूर) स्थित है। सबसे सरल मार्ग के तौर पर मैहर रेलवे स्‍टेशन से ऑटो के माध्‍यम से मंदिर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है।

रेलवे से यात्रा जबलपुर स्टेशन 162 किलोमीटर मैहर से दूर स्थित है। मैहर रेलवे स्टेशन पश्चिम मध्य रेलवे के कटनी और सतना स्टेशनों के बीच में स्थित है। नवरात्र के दौरान भीड़ होती है। इसलिए इन दिनों के दौरान अप और डाउन के सभी ट्रेने यात्रियों की सुविधा के लिए मैहर में रुकते हैं। मैहर, कटनी जंक्‍शन और सतना जंक्‍शन के बीच स्थित है। रेलवे स्‍टेशन कोड MYR है। दोनों जंक्‍शनों के मध्‍य कई ट्रेनों का आवागमन दिन भर रहता है। कहां रुक सकते हैं? मंदिर के पास छह किलोमीटर के दायरे में रुकने के लिए बहुत सारे होटल हैं। इसके साथ ही मैहर में ठहरने-रुकने की व्यवस्था लगातार बढ़ रही है। क्‍या मैहर में शाकाहारी भोजन मिलेगा? लगभग पूरी मैहर शाकाहारी है। यहां कई होटलों और रेस्‍तरां में बिना प्याज और लहसुन से बना खाना भी मिलता है। जानें क्‍यों पड़ा मैहर नाम सती के शरीर का जो हिस्सा और धारण किये आभूषण जहां-जहां गिरे वहां-वहां शक्ति पीठ अस्तित्व में आ गये। शक्तिपीठों की संख्या विभिन्न ग्रंथों में भिन्न-भिन्न बतायी गयी है। तंत्रचूड़ामणि में शक्तिपीठों की संख्या 52 बताई गयी है। देवीभागवत में 108 शक्तिपीठों का उल्लेख है, तो देवीगीता में 72 शक्तिपीठों का जिक्र मिलता है। देवीपुराण में 51 शक्तिपीठों की चर्चा की गयी है। परम्परागत रूप से भी देवीभक्तों और सुधीजनों में 51 शक्तिपीठों की विशेष मान्यता है। मैहर शक्तिपीठ श्री श्री माता सतीजी के हार का त्रिकुट पर्वत पर गिर जाने से मैहर (माई का हार) इस जगह का नाम पड़ा जो कालांतर में वह जगह मां शारदा के मन्दिर के रूप में प्रतिष्ठापित हुआ, और त्रिकुट पर्वत का पूरा क्षेत्र मैहर के नाम से प्रसिद्ध हुआ जहां धीरे धीरे मैहर शहर विस्तार किया वह कभी महिष्मति साम्राज्य के अंदर आता था बाद में प्रतिहार, पाल, गोंड, चंदेल, बघेल आदि राजाओं ने भी यहां माता के आशीर्वाद से राज्य किया। पूर्व में मैहर रियासत की राजधानी थी चंदेल राजाओं के महान सेनानायक आल्हा ऊदल माताजी के परम् भक्त थे कहते हैं माताजी आल्हा से साक्षात बात करती थी और आल्हा आज भी माताजी की पूजा करने आते हैं जिसके प्रमाण कोविड 19 के दौरान जब लॉकडाउन में मंदिर बंद कर दिया और पुलिस की पहरेदारी थी पर सुबह जब पुजारी जी ने मन्दिर खोला तो आश्चर्य चकित रह गया वहां फल फूल नारियल चुनरी अगरबत्ती प्रसाद सब चढ़ा हुआ था, ऐसी महिमा है माई शारदा जी की वो भक्तों को हमेशा अभय और अमर करती है जैसे आल्हा भगत आज भी मौजूद हैं आदि शहर के पूर्व में मैहर रियासत की राजधानी थी।