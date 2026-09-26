प्रतिपदा पर क्यों किया जाता है नाना-नानी का तर्पण? जानकर हो जाएंगे हैरान…इस दिन शुरू हो रहा तिथिवार श्राद्ध कर्म

धर्म डस्क। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और 27 सितंबर 2026, रविवार से महालय श्राद्ध पक्ष के नियमित तिथिवार श्राद्ध कर्म का आरंभ होने जा रहा है। इस दिन उन पितरों के निमित्त श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण किया जाएगा, जिनकी मृत्यु किसी भी माह के किसी भी पक्ष की प्रतिपदा तिथि को हुई हो। इसके साथ ही इस दिन विशेष 'वृद्धि योग' भी विद्यमान रहेगा।

आचार्य इंदु प्रकाश के अनुसार जानिए 27 सितंबर 2026 का संपूर्ण पंचांग, शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय…

27 सितंबर 2026 का पंचांग और तिथियां

तिथि: आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि (रात 8:59 बजे तक, तत्पश्चात द्वितीया तिथि)

नक्षत्र: उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र (दोपहर 11:08 बजे तक, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र)

योग: वृद्धि योग

सूर्योदय-सूर्यास्त: सूर्योदय प्रातः 06:11 बजे तथा सूर्यास्त सायं 06:12 बजे

27 सितंबर 2026: शुभ मुहूर्त और कुतुप काल

ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 04:53 बजे से 05:40 बजे तक

प्रातः सन्ध्या: प्रातः 05:17 बजे से 06:28 बजे तक

अभिजित मुहूर्त: दोपहर 12:05 बजे से 12:53 बजे तक

कुतुप मुहूर्त (श्राद्ध व तर्पण का श्रेष्ठ समय): दोपहर 12:05 बजे से 12:53 बजे तक

(धार्मिक मान्यतानुसार कुतुप काल में किया गया तर्पण, पिंडदान व दान-पुण्य पितरों द्वारा सहर्ष स्वीकार किया जाता है।)

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:30 बजे से 03:18 बजे तक

गोधूलि मुहूर्त: सायं 06:30 बजे से 06:54 बजे तक

विभिन्न शहरों में राहुकाल का समय (27 सितंबर 2026)

राहुकाल के दौरान किसी भी प्रकार का नया, शुभ या मांगलिक कार्य शुरू करने से बचना चाहिए:

दिल्ली: सायं 04:42 बजे से 06:12 बजे तक

मुंबई: सायं 05:00 बजे से 06:31 बजे तक

चंडीगढ़: सायं 04:43 बजे से 06:13 बजे तक

लखनऊ: सायं 04:27 बजे से 05:57 बजे तक

भोपाल: सायं 04:41 बजे से 06:11 बजे तक

कोलकाता: दोपहर बाद 03:58 बजे से सायं 05:28 बजे तक

अहमदाबाद: सायं 05:01 बजे से 06:31 बजे तक

चेन्नई: सायं 04:31 बजे से 06:01 बजे तक

प्रतिपदा तिथि के श्राद्ध का विशेष महत्व

जिन पूर्वजों का देहांत किसी भी मास की प्रतिपदा तिथि को हुआ हो, उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है।

नाना-नानी का श्राद्ध: यदि नाना-नानी का कोई पुत्र (बेटा) न हो और उनका देहावसान हो चुका हो, तो नाती (दौहित्र) प्रतिपदा तिथि पर अपने नाना-नानी का तर्पण व पिंडदान कर सकता है।

फलश्रुति: शास्त्रों के अनुसार, प्रतिपदा तिथि पर निष्ठापूर्वक किए गए श्राद्ध से गृह-क्लेश दूर होते हैं, घर में सुख-समृद्धि व बरकत आती है और पूर्वजों के आशीर्वाद से पाप कर्मों का क्षय होता है।

(नोट: यह पंचांगीय विवरण आचार्य इंदु प्रकाश के ज्योतिषीय फलित, तिथियों और सनातन धर्मशास्त्र की मान्यताओं पर आधारित है।)

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