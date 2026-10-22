धर्म डेस्‍क। ज्योतिष में शुक्रवार का खास महत्व है क्योंकि यह देवी लक्ष्मी, जो धन, खुशहाली और खुशी की दिव्य निशानी हैं, और भगवान शुक्र (वीनस) को समर्पित है, जो खूबसूरती, प्यार, आकर्षण और आराम से जुड़े ग्रह हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कुछ पवित्र उपाय करने से, ज़िंदगी में पॉजिटिविटी, खुशहाली और इमोशनल तालमेल लाया जा सकता है। जो लोग पैसे की दिक्कतों, रिश्तों में चुनौतियों या इमोशनल बेचैनी का सामना कर रहे हैं, उन्हें शुक्रवार के आसान उपाय करने की सलाह दी जाती है।

शुक्रवार के ये आसान लेकिन काम के उपाय, जब पूरी लगन और पॉजिटिव इरादे से किए जाते हैं, तो माना जाता है कि ये जीवन में प्यार, सुंदरता, खुशहाली और लग्ज़री लाते हैं। इन्हें करते समय अनुशासन, पवित्रता और सम्मान बनाए रखने से विश्वास मज़बूत होता है और इमोशनल और फाइनेंशियल सेहत अच्छी होती है।

1. अच्छी खुशबू का इस्तेमाल करें

माना जाता है कि नहाने के बाद चंदन, चमेली या गुलाब का परफ्यूम लगाने से शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी एक्टिवेट होती है। यह किसी की पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस, आकर्षण और ग्रेस लाता है।

2. सफेद चीज़ें दान करें

दूध, चीनी, चावल, दही या मिठाई जैसी सफेद चीज़ें ज़रूरतमंदों को या मंदिर में देना शुभ माना जाता है। दान का यह काम ग्रहों के बुरे असर को कम करने और खुशहाली को बढ़ाने में मदद करता है।

3. सफेद कपड़े पहनें

शुक्रवार को साफ-सुथरे सफेद या क्रीम रंग के कपड़े पहनना पवित्रता और शांति का प्रतीक है। यह भावनाओं को बैलेंस करने और पॉजिटिविटी, नरमी और आकर्षण को बढ़ाने में मदद करता है।

4. शुक्र मंत्र का जाप करें

मंत्र: “ॐ शुं शुक्राय नमः”

कम से कम 108 बार पढ़ने से किस्मत अच्छी होती है, रिश्ते मजबूत होते हैं और सुंदरता और आत्मविश्वास बढ़ता है।

5. देवी लक्ष्मी की पूजा करें और खीर चढ़ाएं

शुक्रवार शाम को घी का दीपक जलाकर देवी लक्ष्मी को खीर चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि परिवार की महिलाओं और लड़कियों में प्रसाद बांटने से पैसे की तंगी दूर होती है और खुशहाली आती है।

6. महिलाओं का सम्मान करें

शुक्र का संबंध महिलाओं की कृपा से है। घर में महिलाओं के प्रति सम्मान और प्यार दिखाने से आशीर्वाद मिलता है और घर में शांति और तालमेल पक्का होता है।

7. चांदी का सिक्का या अंगूठी रखें

चांदी को शुक्र का मेटल माना जाता है। माना जाता है कि चांदी की अंगूठी पहनने या चांदी का सिक्का रखने से इमोशनल स्टेबिलिटी, मन की शांति और फाइनेंशियल ग्रोथ के मौके मिलते हैं।

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