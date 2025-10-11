मेरी खबरें
    Aaj Ka Rashifal 11 October 2025: वृषभ, सिंह समेत इन राशि वालों को मिलेगा लाभ, धनु-मिथुन वालों को रहना होगा सावधान, पढ़ें राशिफल

    Aaj Ka Rashifal, 11 October 2025: आज का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर और कुछ के लिए सावधानी का संकेत लेकर आया है। जहां मेष राशि के जातकों के लिए सफलता और लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं मिथुन राशि वालों को स्वास्थ्य और कार्य से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sat, 11 Oct 2025 07:16:33 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 11 Oct 2025 07:16:33 AM (IST)
    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Aaj Ka Rashifal, 11 October 2025: आज का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर और कुछ के लिए सावधानी का संकेत लेकर आया है। जहां मेष राशि के जातकों के लिए सफलता और लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं मिथुन राशि वालों को स्वास्थ्य और कार्य से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

    आइए जानते है कि कैसा है आपका आज का राशिफल...

    मेष - आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। प्रातः काल से ही मन प्रसन्न रहेगा और रुके हुए सभी कार्य पूरे हो सकते हैं। व्यवसाय में लाभ की संभावना है। शाम के समय किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी, जिससे मन बेहद खुशी से भर जाएगा। स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा।


    वृषभ - आज का दिन जातकों के लिए लाभदायक रहने वाला है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है. व्यापार में वे पुरानी योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर पाएंगे. वहीं आज बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता बनी रह सकती है. साथ ही नया प्रॉपर्टी, वाहन आदि सीखने का योग भी बनाया गया है।

    मिथुन - आज का दिन आपके लिए थोड़ा नकारात्मक संकेत दे रहा है। सुबह-सवेरे पड़ोसी के साथ टकराव या बहस की संभावना बन सकती है, इसलिए संयम बनाए रखना जरूरी है। कार्यस्थल पर अधिक काम का दबाव महसूस होगा और देरी होने पर वरिष्ठ अधिकारी आपसे कठोर शब्द बोल सकते हैं। इससे सिरदर्द और सीने में दर्द जैसी असुविधाओं की शिकायत भी बढ़ सकती है।

    कर्क - आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। रुके हुए सरकारी कार्य संभव होंगे और पूरे हो सकते हैं। जीवनसाथी का मजबूत सहयोग मिलेगा, जिससे आपके घरेलू सपने पूरे होने की संभावना बढ़ेगी। पिता की ओर से पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलने की संभावना भी बन सकती है। व्यापार के मामले में सतर्क रहें और बिना सोचे-समझे बड़े जोखिम उठाने से बचें। स्वास्थ्य सामान्य रहने की उम्मीद है।

    सिंह - आज का दिन आपके लिए उत्साहवर्धक रहने वाला है। सकारात्मक सोच आपको नई ऊर्जा देगी और आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। परिवार में प्रेम और शांति का वातावरण बना रहेगा, और जीवन साथी से आपको गहरा प्रेम मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से भी दिन शुभ रहेगा और आकस्मिक लाभ की संभावना है। शाम के समय आप अपने बच्चों के साथ खुशनुमा पल बिताएंगे।

    कन्या - आज का दिन जातक के लिए सामान्य नहीं रहने की संभावना है, लेकिन नियंत्रण में रखने की दिशा में भी संकेत दे रहा है। सुबह के वक्त कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, अत्यधिक भाग-दौड़ और व्यस्तता के कारण थकान भी अनुभव हो सकती है। शाम के समय परिवार के साथ कुछ समय बिताने से मन को राहत मिलेगी

    तुला - आज का दिन जातक के लिए आर्थिक दृष्टि से अच्छा है। आज व्यापार और व्यवसाय में लाभ मिल सकता है और विस्तार के लिए नई योजनाओं की शुरुआत संभव है। पिछले निवेश से भी आज अच्छा लाभ मिलने की संभावना है और स्वास्थ्य को लेकर आज हाथ-पैर में दर्द जैसी परेशानियाँ भी आ सकती हैं।

    वृश्चिक - आज जातक के मान-सम्मान में वृद्धि संभव है। किसी धार्मिक अवसर में भाग लेने का अवसर मिल सकता है, जो आपके प्रतिष्ठा को और अधिक मजबूती देगा। प्रभावशाली व्यक्तियों से मुलाकात आपके लिए भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी, और व्यापार-व्यवसाय के क्षेत्र में बिना पूरी सलाह या पढ़े लिखे किसी पेपर पर हस्ताक्षर करने से बचना उचित रहेगा, अन्यथा नज़दीकी व्यक्ति द्वारा धोखा मिल सकता है

    धनु - आज का दिन जातक के लिए प्रतिकूल माना जा सकता है. प्रातःकाल से ही स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है; ऐसे में दिनचर्या में व्यायाम, योग आदि को शामिल करना लाभदायक रहेगा. अत्यधिक कार्यभार के कारण मन अस्वस्थ और उदास रह सकता है, और आज के दिन मानसिक वातावरण में नकारात्मकता अधिक हावी हो सकती है. खुद को मानसिक रूप से कमजोर महसूस हो सकता है. सलाह दी जाती है कि आज किसी भी बड़े निर्णय से बचना उचित रहेगा.

    मकर - आज का दिन सामान्य रहने की संभावना है, लेकिन आज अचानक मेहमान के आने से मन थोड़ा उदास हो सकता है। अपने बोलचाल में सावधानी रखें, वरना बातचीत में टकराव या वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है। अतिशय और अनावश्यक खर्च से आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। साथ ही संक्रमण जैसी समस्या से भी परेशान हो सकते हैं।

    कुंभ - आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। सुबह से ही मन अध्यात्म की ओर टिकेगा और आपके विचार शांत रहेंगे. परिवार के साथ आप निकट भविष्य में धार्मिक यात्रा पर जाने का संयोग बन सकता है. यदि आप संपत्ति खरीदने जैसे बड़े कदम की सोच रहे हैं, तो इस दिन के लिए यह उपयुक्त अवसर हो सकता है. व्यापार या व्यवसाय के मामले में कुछ चिंताएँ महसूस हो सकती हैं, इसलिए आज बड़े निर्णय लेने से बचना बेहतर होगा

    मीन - आज का दिन जातक के लिए स्थिर और संतुलित रहेगा। प्रातःकाल से ही वह अपने कामों में पूरे मनोयोग से जुटे रहेंगे। दोपहर के बाद वे काफी समय परिवार के साथ बिताएंगे, जिससे रिश्ते मजबूत होंगे। आवश्यकताओं से कुछ अधिक खर्च होने की संभावना है। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य से कमतर रह सकता है

