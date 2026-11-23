धर्म डेस्क। आज 23 नवंबर 2026 है। नया दिन अपने साथ नई उम्मीदें, अवसर और चुनौतियां लेकर आता है। ग्रहों और नक्षत्रों की बदलती चाल का हमारे जीवन, नौकरी, व्यापार, परिवार और स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है।

आज का दिन कुछ राशियों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है, जहां उन्हें आर्थिक लाभ, नौकरी में पदोन्नति और घर में मांगलिक (शुभ) कार्यों का आनंद मिलेगा। वहीं, कुछ राशियों को आज अपनी वाणी (बातचीत), लेन-देन और यात्राओं के दौरान थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होगी, ताकि वे किसी भी तरह के फालतू विवाद या नुकसान से बच सकें।

आइए बिना देर किए जानते हैं कि आज आपकी राशि के सितारे क्या कह रहे हैं और आपका दिन कैसा बीतने वाला है। यहाँ पढ़ें मेष से लेकर मीन तक का आज का पूरा राशिफल-

मेष - आज का दिन आपके लिए अच्छा है पारिवारिक लोगों के साथ दिन अच्छा रहेगा घर में मांगलिक कार्यों के योग होंगे किसी नए कार्य को लेकर चल रही योजना सफल होगी आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा है आज आपका निर्णय आपको आर्थिक लाभ देंगे प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों से लाभ है नौकरी में विवाद की स्थिति रहेगी व्यापार व्यवसाय में सामान्य लाभ के योग हैं

वृषभ - आज का दिन आपके लिए अच्छा है आर्थिक लाभ की दृष्टि से आज आप व्यापार में लाभ अर्जित करने वाले हैं नए कार्यों की शुरुआत होगी मित्रों का सहयोग मिलेगा पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे स्वास्थ्य में लाभ रहेगा व्यापार व्यवसाय में विस्तार की योजना सफल होगी नौकरी के क्षेत्र में विवाद की स्थिति रहेगी

मिथुन - आज लंबी यात्राओं के योग हैं व्यापार की दृष्टि से आप विशिष्ट लोगों के साथ लंबी यात्रा पर जा सकते हैं व्यापार व्यवसाय में लाभ का योग रहेगा पारिवारिक लोगों से मतभेद की स्थिति बनी रहेगी प्रॉपर्टी संबंधी विवादों से दूर रहें न्यायालय पक्ष में चल रहा विवाद परेशानी खड़ी कर सकता है नौकरी वालों के लिए दिन सामान्य है

कर्क - आज का दिन अच्छा है पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे मित्रों के साथ कहीं बाहर जाने की योजना बन सकती है आज किसी नए कार्य को लेकर आपकी योजना सफल होगी व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं कोई पुराना विवाद खत्म होगा नौकरी वालों के लिए देना अच्छा है पदोन्नति की संभावना है

सिंह - आज कार्य के सिलसिले में लंबी यात्राओं के योग बनेंगे व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं व्यापारिक लोगों के लिए आज कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है आर्थिक लाभ के योग बनेंगे नए कार्यों में रुचि बढ़ेगी नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा है पुराने विवाद खत्म होंगे पदोन्नति की संभावना है पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे

कन्या - आज का दिन आपके लिए अच्छा है किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं आज आपके स्थान परिवर्तन के योग हैं व्यापार व्यवसाय को लेकर चल रही परेशानियां खत्म होगी नए लोगों से जुड़ना होगा नई प्रॉपर्टी अधिकारियों में निवेश कर सकते हैं नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा है हालांकि शत्रुओं से सावधान रहें यात्रा आदि में सावधानी रखें

तुला - आज का दिन अच्छा है आज व्यापार व्यवसाय में बड़े बदलाव के साथ नए कार्य की योजना बन सकती है पारिवारिक लोगों का सपोर्ट मिलेगा आर्थिक दृष्टि से आज का दिन अच्छा है हालांकि आज आप किसी बड़े कार्य को पूरा करने के लिए आर्थिक मदद लेना पड़ सकती है नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा है विवादों से दूर रहे

वृश्चिक - आज का दिन आपके लिए अच्छा है कोई सुखद समाचार आज आपको मिलेगा घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे नहीं मेहमान का आगमन होगा व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं नौकरी वालों के लिए आज का दिन विवादों से भरा रहेगा आज अधिकारियों से मतभेद रहेंगे शत्रुओं से सावधान रहे नहीं तो बड़े षड्यंत्र में उलझ सकते हैं

धनु - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा किसी कार्य विशेष को लेकर लंबी यात्रा पर जा सकते हैं आर्थिक दृष्टि से आज का दिन अच्छा है हालांकि आज व्यापार व्यवसाय में विवादों की स्थिति बनेगी अपने साथी लोगों से मतभेद हो सकते हैं पारिवारिक लोगों का आज आपको सपोर्ट मिलेगा नौकरी वालों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है

मकर - आज का दिन आपके लिए अच्छा है आज आर्थिक लाभ के योग बनेंगे हालांकि पारिवारिक लोगों से बात विवाद की स्थिति बन सकती है संपत्ति विवाद को लेकर न्यायालय पक्ष में जाना पड़ सकता है व्यापार व्यवसाय में स्थित लाभ की रहेगी शेयर मार्केट से आज आप लाभ अर्जित कर सकते हैं लंबी यात्राओं के योग हैं नया वाहन मकान खरीदने की योजना बनेगी

कुंभ - आज का दिन आपके लिए अच्छा है आज आपको कोई सुखद समाचार मिलेगा व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे परिवार में किसी व्यक्ति का जॉब लग सकता है घर में माहौल शानदार रहेगा मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा हालांकि अधिकारियों से मतभेद की स्थिति बन सकती है

मीन - आज का दिन आपके लिए अच्छा है आज आप विवादों से दूर रहें वाणी का उपयोग संभाल कर करें व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे हालांकि आज शत्रु पक्ष से सावधानी रखें स्वस्थ को लेकर परेशानी बनी रहेगी किसी प्रिय व्यक्ति से मतभेद हो सकते हैं लंबी यात्राओं के योग हैं वाहन आदि का उपयोग संभलकर करें