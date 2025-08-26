Chandra Grahan 2025: सात सितंबर को दिखेगा ब्लड मून, गर्भवती महिलाएं इन नियमों का रखें ध्यान

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सितंबर 2025 का पूर्ण Chandra Grahan भारत में 7 और 8 सितंबर को दिखाई देगा। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान गर्भवती महिलाओं को घर में रहने, तेज धार वाले उपकरणों से बचने और भोजन न करने की सलाह दी जाती है। ग्रहण के बाद स्नान व भगवान का ध्यान करने का महत्व बताया गया है।

वहीं, इस दिन गर्भवती महिलाओं के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं -

चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं इन बातों का रखें ध्यान

चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि इसकी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बच्चे पर पड़ सकता है।

कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान नुकीली वस्तु जैसे - कैंची, चाकू आदि के इस्तेमाल से बचना चाहिए।

चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं को कुछ भी खाने से बचना चाहिए।

घर की खिड़कियों को मोटे पर्दों से ढक दें, ताकि ग्रहण की नकारात्मक किरणें घर में प्रवेश न कर पाए।

पहले बने हुए भोजन का प्रयोग न करें।

ग्रहण खत्म होने के बाद पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए।

इस दौरान गर्भवती महिलाएं मन में भगवान शिव और विष्णु जी का ध्यान करती रहें।

ग्रहण के दौरान सोने से परहेज करें।

सभी खाने और पीने की चीजों में तुलसी पत्र डाल दें।

डिसक्लेमर: इस लेख में निहित किसी भी जानकारी/सामग्री/गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त, इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।