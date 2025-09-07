Chandra Grahan 2025: सूतक व ग्रहण काल में भूख लगे तो क्या करें? जानें उपाय, नहीं लगेगा दोष!

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। चंद्र ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। 7 सितंबर 2025 की रात 9:58 बजे से शुरू होकर यह ग्रहण 8 सितंबर की रात 1:26 बजे तक चलेगा। 82 मिनट तक चलने वाला यह अद्भुत दृश्य भारत के अधिकतर हिस्सों से साफ आसमान होने पर देखा जा सकेगा।

सूतक काल कब लगेगा? ग्रहण से नौ घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। इसलिए इस बार सूतक काल 7 सितंबर की दोपहर 12:57 बजे से शुरू हो चुका है और ग्रहण समाप्त होने तक लागू रहेगा। इस दौरान पूजा-पाठ, भोजन और सभी शुभ कार्यों पर रोक मानी जाती है।

सूतक व ग्रहण काल में भोजन का नियम सामान्य रूप से सूतक और ग्रहण काल में भोजन वर्जित है। परंतु बच्चों, वृद्धों और रोगियों को छूट दी जाती है। यदि भूख अधिक लगे तो भोजन में तुलसी, दूर्वा या कुशा पत्ते डालकर खाया जा सकता है। इसके अलावा मेवे, नारियल पानी, कच्चे फल और सब्जियां ग्रहण दोष से मुक्त मानी जाती हैं। वहीं, पके और उच्च प्रोटीन वाले भोजन से बचना चाहिए क्योंकि मान्यता है कि ग्रहण के समय यह शीघ्र खराब हो जाते हैं। मंत्र जाप का महत्व इस समय मानसिक रूप से पूजा और मंत्र जप अत्यंत शुभ फल देता है। ‘ओम नमः शिवाय’ मंत्र का 108 बार जाप कर शिवजी का ध्यान करने से सुख-समृद्धि और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। चंद्र ग्रहण में क्या करें (What to do during a lunar eclipse) चंद्र ग्रहण के समय भगवान विष्णु और चंद्र देव के नामों का जप करें। साथ ही आप महामृत्यंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, ग्रहण के समय इस उपाय को करने से इंसान चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव से दूर रहता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है।