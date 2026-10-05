क्या आपके पूर्वज थे गृहस्थ या वानप्रस्थी? तो जानिए दशमी तिथि पर तर्पण करने का सही नियम, पितृ दोष से मिलेगी मुक्ति!

धर्म डेस्क। भाद्रपद पूर्णिमा से आरंभ हुए पितृ पक्ष (महालय श्राद्ध) की पावन श्रृंखला में आज 5 अक्टूबर 2026, सोमवार को दशमी तिथि का श्राद्ध संपन्न किया जा रहा है। सनातन धर्म में मान्यता है कि पितृ पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप में पृथ्वी लोक पर पधारते हैं और अपने वंशजों द्वारा दिए गए तर्पण, जल और अन्न को ग्रहण कर उन्हें सुख, समृद्धि और वंश-वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं।

आइए जानते हैं आज दशमी तिथि के श्राद्ध का सटीक मुहूर्त, यह किन पूर्वजों के लिए किया जाता है और श्राद्ध कर्म से जुड़े प्रमुख नियम क्या हैं- आज दशमी श्राद्ध 2026 के शुभ मुहूर्त पंचांगीय गणना के अनुसार, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि का समय और श्राद्ध के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त निम्नलिखित हैं- दशमी तिथि का प्रारंभ: 5 अक्टूबर 2026 को भोर में 03:53 बजे से।

दशमी तिथि का समापन: 6 अक्टूबर 2026 को तड़के 02:07 बजे तक।

कुतुप मुहूर्त (श्रेष्ठ पूजन समय): सुबह 11:46 बजे से दोपहर 12:33 बजे तक।

रौहिण मुहूर्त: दोपहर 12:33 बजे से दोपहर 01:20 बजे तक।

अपराह्न काल: दोपहर 01:20 बजे से 03:40 बजे तक। (नोट: शास्त्रों में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के लिए कुतुप और रौहिण मुहूर्त को सबसे उत्तम माना गया है।) दशमी तिथि पर किसका श्राद्ध किया जाता है? शास्त्रों और पंचांगीय विधान के अनुसार, दशमी तिथि का श्राद्ध विशेष रूप से निम्नलिखित पूर्वजों को समर्पित होता है- मृत्यु तिथि के अनुसार: परिवार के उन दिवंगत सदस्यों के लिए, जिनका निधन किसी भी माह (शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष) की दशमी तिथि को हुआ हो।

गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम के पितृ: दशमी श्राद्ध उन पितरों के लिए विशेष माना जाता है जो पूर्ण गृहस्थ जीवन व्यतीत कर चुके हों तथा वंश परंपरा को आगे बढ़ा चुके हों। शास्त्रों में वानप्रस्थ आश्रम के अनुयायियों का श्राद्ध भी दशमी तिथि पर करना सर्वोत्तम बताया गया है।