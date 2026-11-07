साढ़ेसाती का नाम सुनते ही क्यों कांपने लगते हैं लोग? जानिए क्या सच में बर्बाद कर देते हैं शनि देव

धर्म डेस्क। किसी के काम बिगड़ रहे हों, नौकरी में परेशानी आ रही हो या रिश्तों में तनाव चल रहा हो, तो अक्सर एक बात सुनने को मिलती है- कहीं शनि की साढ़ेसाती तो नहीं चल रही? ज्योतिष में शनि का नाम आते ही कई लोगों के मन में डर बैठ जाता है। मान्यता है कि साढ़ेसाती के दौरान जीवन में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन क्या शनि की साढ़ेसाती का मतलब सिर्फ परेशानियां ही है या इसके पीछे ज्योतिष में कोई अलग अर्थ भी बताया गया है?

दरअसल, वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्म, अनुशासन, मेहनत और न्याय का कारक माना जाता है। इसी वजह से उन्हें कर्मफल दाता भी कहा जाता है। साढ़ेसाती को लेकर डर का बड़ा कारण यही धारणा है कि इस दौरान व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है।