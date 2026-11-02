खड़ी मुद्रा वाली मूर्ति लाते ही रूक जाती है बरकत? धनतेरस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते समय न करें ये चूक

धर्म डेस्क। सनातन परंपरा में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी यानी धनतेरस का दिन धन-वैभव, आरोग्य और सौभाग्य की वृद्धि का सबसे पावन अवसर माना जाता है। इस दिन आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरि, विघ्नहर्ता श्री गणेश और धन की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी की आराधना के साथ-साथ सोना-चांदी, बर्तन और नए मांगलिक सामानों की खरीदारी की परंपरा है।

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की प्रतिमा और पूजन सामग्री खरीदते समय कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखना अनिवार्य है। सही स्वरूप की प्रतिमा और पारंपरिक उपाय घर में सुख-समृद्धि का स्थायी वास सुनिश्चित करते हैं। आइए जानते हैं धनतेरस पर लक्ष्मी प्रतिमा चयन के शास्त्रीय नियम और कौड़ी-गोमती चक्र से जुड़े सरल उपाय- 1माता लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें बैठी हुई मुद्रा की प्रतिमा चुनें: गृहस्थ जीवन और घर में स्थापित करने के लिए माता लक्ष्मी की बैठी हुई (कमल पर विराजमान) मुद्रा वाली प्रतिमा ही सर्वोत्तम मानी जाती है। खड़ी मुद्रा वाली लक्ष्मी चंचलता और प्रस्थान का प्रतीक मानी जाती हैं, जबकि बैठी हुई प्रतिमा धन के स्थायी वास का संकेत देती है।

कमल का आसन: प्रतिमा का चयन करते समय ध्यान दें कि माता लक्ष्मी का आसन कमल का पुष्प हो। उल्लू पर सवार प्रतिमा के स्थान पर कमल पुष्प पर विराजित सौम्य स्वरूप वाली प्रतिमा घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। सौम्य और आशीर्वाद देती मुद्रा: माता का मुख प्रसन्नचित्त और हाथ वरद/अभय मुद्रा में हों, जो सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देते प्रतीत हों। सोना-चांदी न खरीद पाने पर लाएं पीली कौड़ी और गोमती चक्र यदि आर्थिक कारणों से सोना या चांदी खरीदना संभव न हो, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पंडित कल्कि राम के अनुसार, शास्त्रों में कौड़ी और गोमती चक्र को मां लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप और समुद्र मंथन से उत्पन्न दिव्य प्रतीक माना गया है।