Feng Shui Tips: घर के लड़ाई-झगड़ों से हैं परेशान? फेंगशुई के ये टिप्स आएंगे आपके काम

लाइफस्टाइल डेस्क। अगर घर में लगातार तनाव, बहस और लड़ाई-झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके पीछे नकारात्मक ऊर्जा भी एक बड़ी वजह हो सकती है। फेंगशुई के अनुसार, घर में सकारात्मक ऊर्जा का सही प्रवाह न होने पर मानसिक अशांति और पारिवारिक कलह बढ़ने लगती है। ऐसे में कुछ आसान फेंगशुई उपाय अपनाकर आप घर का माहौल शांत और सुखद बना सकते हैं। मुख्य द्वार से जुड़ी फेंगशुई टिप्स फेंगशुई में घर के मुख्य द्वार को ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। इसलिए इसे हमेशा साफ-सुथरा रखें। ध्यान रखें कि दरवाजा टूटा-फूटा या जर्जर न हो और नेम प्लेट सही स्थिति में लगी हो। मुख्य द्वार के पास बेकार सामान या कचरा रखने से बचें, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रुकता है और घर में तनाव बढ़ सकता है।

घर में रखें ये शुभ चीजें अगर बिना वजह घर में झगड़े होते हैं, तो फेंगशुई के अनुसार कुछ चीजें घर में रखना लाभकारी माना जाता है। कछुए की मूर्ति घर में शांति और स्थिरता लाती है। कपूर जलाने से नकारात्मकता दूर होती है। इसके अलावा खुशबूदार मोमबत्तियां, ताजे फूल, क्रिस्टल बॉल, मनी प्लांट, जेड प्लांट और बैम्बू ट्री घर में रखने से सकारात्मक माहौल बनता है।