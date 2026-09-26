नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पितरों के पूजन का पर्व श्राद्ध पक्ष इस बार 26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक होगा। 15 दिनों के पितृपक्ष में परंपरा के अनुसार सोलह श्राद्ध संपन्न होंगे।
अष्टमी तिथि के क्षय के कारण इस वर्ष श्राद्ध पक्ष का एक दिन कम हुआ है। इसके चलते 30 सितंबर को चतुर्थी और पंचमी दोनों तिथियों का श्राद्ध एक ही दिन किया जाएगा। इस दौरान कई संयोग भी बनेंगे।
सर्वपितृ अमावस्या पर 10 अक्टूबर को शनिवार को होने से शनैच्चरी अमावस्या का संयोग भी बन रहा है। खास बात यह कि इस वर्ष श्राद्ध पक्ष शनिवार को शुरू होकर इसी दिन समाप्त हो रहा है।
श्रद्धा सुमन सेवा समिति द्वारा अपनी 26 वर्ष पुरानी परंपरा का निर्वाह करते हुए श्राद्ध पक्ष के दौरान एयरपोर्ट रोड स्थित प्राचीन हंसदास मठ पर निःशुल्क तर्पण अनुष्ठान में प्रतिदिन तर्पण का आयोजन सुबह 8 से 10 बजे किया जाएगा। इसके अतिरिक् 3 से 9 अक्टूबर तक पितृ मोक्षदायी भागवत भागवताचार्य पं. पुष्पानंदन पवन तिवारी के मुखारविंद से होगा। अध्यक्ष हरि अग्रवाल, राजेन्द्र सोनी एवं राजेन्द्र गर्ग ने बताया कि आयोजन की तैयारियों को बैठक में अंतिम रूप दिया गया। इस मौके पर महासचिव डा. चेतन सेठिया, महेंद्र विजयवर्गीय, मुरलीधर धामानी, अशोक गोयल, विनय जैन, शंकरलाल वर्मा आदि उपस्थित थे।
सामूहिक निश्शुल्क तर्पण अनुष्ठान श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 9 बजे तक आयोजित होगा। हरिधाम पीठाधीश्वर शुकदेवदास महाराज ने बताया कि सनातन परंपरा में पितृ ऋण से मुक्ति और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि प्राप्त करने के लिए पितृ पक्ष का विशेष महत्व है। आचार्य तर्पण आचार्य ललित पाठक के सानिध्य में संपन्न होगा।आयोजन की व्यवस्था का संचालन डा सुरेश चोपड़ा, सुधीर अग्रवाल,ओम प्रकाश अग्रवाल, विजय सिंह राणा आदि करेंगे।
पूर्वी क्षेत्र के समाजजनों के लिए सुखलिया स्थित भारत माता मंदिर परिसर स्थित सूखे स्वर महादेव मंदिर में श्राद्ध पक्ष तर्पण अनुष्ठान प्रतिदिन सुबह 8 से 11 बजे तक होगा। आयोजन प्रमुख सुरजीत सिंह वालिया ने बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस भी पितृपक्ष में निश्शुल्क तर्पण मंदिर परिसर में आयोजित होगा। इसमें विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा विधि विधान से तर्पण होगा । यह तर्पण निश्शुल्क रहेगा, इसमें कोई भी व्यक्ति अपने पितरों की स्मृति में तर्पण कर सकेगा।
सात दिवसीय मोक्षदायिनी श्रीमद भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का आयोजन कम्युनिटी हाल तिलक नगर में 26 सितंबर से होगा। कथा तिलक नगर कम्युनिटी हाल में होगी। कथा कथावाचक आचार्य डा. प्रभाकर त्रिपाठी के मुखारविंद से होगी।आयोजक मनमोहन–अनुराधा उदावत ने बताया कि पहले दिन दोपहर 12 बजे शोभायात्रा निकाली जाएगी। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्दालु शामिल होंगे।