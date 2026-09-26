नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पितरों के पूजन का पर्व श्राद्ध पक्ष इस बार 26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक होगा। 15 दिनों के पितृपक्ष में परंपरा के अनुसार सोलह श्राद्ध संपन्न होंगे।

अष्टमी तिथि के क्षय के कारण इस वर्ष श्राद्ध पक्ष का एक दिन कम हुआ है। इसके चलते 30 सितंबर को चतुर्थी और पंचमी दोनों तिथियों का श्राद्ध एक ही दिन किया जाएगा। इस दौरान कई संयोग भी बनेंगे।

सर्वपितृ अमावस्या पर 10 अक्टूबर को शनिवार को होने से शनैच्चरी अमावस्या का संयोग भी बन रहा है। खास बात यह कि इस वर्ष श्राद्ध पक्ष शनिवार को शुरू होकर इसी दिन समाप्त हो रहा है।

श्रद्धा सुमन सेवा समिति द्वारा अपनी 26 वर्ष पुरानी परंपरा का निर्वाह करते हुए श्राद्ध पक्ष के दौरान एयरपोर्ट रोड स्थित प्राचीन हंसदास मठ पर निःशुल्क तर्पण अनुष्ठान में प्रतिदिन तर्पण का आयोजन सुबह 8 से 10 बजे किया जाएगा। इसके अतिरिक् 3 से 9 अक्टूबर तक पितृ मोक्षदायी भागवत भागवताचार्य पं. पुष्पानंदन पवन तिवारी के मुखारविंद से होगा। अध्यक्ष हरि अग्रवाल, राजेन्द्र सोनी एवं राजेन्द्र गर्ग ने बताया कि आयोजन की तैयारियों को बैठक में अंतिम रूप दिया गया। इस मौके पर महासचिव डा. चेतन सेठिया, महेंद्र विजयवर्गीय, मुरलीधर धामानी, अशोक गोयल, विनय जैन, शंकरलाल वर्मा आदि उपस्थित थे।