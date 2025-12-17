मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Ganesh Chalisa: सही विधि से करें गणेश चालीसा का पाठ, दूर होंगी जीवन की सभी बाधाएं

    धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन गणेश चालीसा का पाठ करने से भगवान गणेश शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हालांकि, इसका पूरा फल तभी मिलता है, जब गणेश चा ...और पढ़ें

    By Himadri Singh HadaEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 17 Dec 2025 11:18:02 AM (IST)Updated Date: Wed, 17 Dec 2025 11:18:02 AM (IST)
    Ganesh Chalisa: सही विधि से करें गणेश चालीसा का पाठ, दूर होंगी जीवन की सभी बाधाएं
    सही विधि से करें गणेश चालीसा का पाठ।

    HighLights

    1. सही विधि से करें गणेश चालीसा का पाठ।
    2. पाठ से दूर होंगी जीवन की सभी बाधाएं।
    3. गणेश चालीसा पाठ के नियम पढ़ें।

    धर्म डेस्क। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व है। उन्हें ‘प्रथम पूज्य’ और ‘विघ्नहर्ता’ कहा जाता है। मान्यता है कि बुधवार का दिन भगवान गणेश (Lord Ganesha) को समर्पित होता है।

    इस दिन श्रद्धा और विधि-विधान के साथ श्री गणेश चालीसा का पाठ करने से साधक के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। आइए जानते हैं गणेश चालीसा (Shree Ganesh Chalisa) के पाठ की सही विधि और इसके लाभ।

    गणेश चालीसा पाठ की सही विधि (Correct Way to Recite Ganesh Chalisa)

    • बुधवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें।

    • पूजा के लिए हरा या लाल आसन बिछाएं और पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें।

    • गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय है, इसलिए पाठ शुरू करने से पहले 21 दूर्वा की गांठ अर्पित करें।

    • इसके बाद श्रद्धा और एकाग्रता के साथ गणेश चालीसा का पाठ करें।

    • पाठ पूर्ण होने के बाद गणेश जी की विधिवत पूजा करें और उन्हें मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं।

    • अंत में गणेश जी को सिंदूर का तिलक अर्पित करें और सुख-समृद्धि की कामना करें।

    • इस विधि से पाठ करने पर कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और मन को शांति मिलती है।

    गणेश चालीसा के लाभ (Benefits of Ganesh Chalisa)

    नियमित या बुधवार के दिन गणेश चालीसा का पाठ करने से बिगड़े हुए काम (Removal of Obstacles) बनने लगते हैं और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं।

    विद्यार्थियों के लिए गणेश चालीसा का पाठ विशेष फलदायी माना गया है। इससे पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है और शिक्षा में सफलता (Success in Education) के योग बनते हैं।

    आर्थिक तंगी या कर्ज (Financial Stability) से मुक्ति के लिए बुधवार को गणेश चालीसा का पाठ कर गुड़-धनिया का भोग अर्पित करना लाभकारी माना जाता है।

    नियमित पाठ से घर में सुख-शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

    अगर आप भी जीवन की परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं, तो श्रद्धा और नियमों के साथ गणेश चालीसा का पाठ जरूर करें।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.