कुंडली के अष्टम भाव में हो शनि तो इन 10 बातों का रखें विशेष ध्यान, जानिए क्या करें और क्या नहीं

अष्टम भाव में स्थित चंद्रमा, मंगल, राहु और देवगुरु बृहस्पति के प्रभावों के बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। अब जानते हैं कि कुंडली के अष्टम भाव में शनि स्थित हो तो जातक को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज्‍योतिष पंडित दीपक के पाराशर ने इस बारे में विस्‍तार से बताया है। आइये पढ़ते हैं।

धर्म डेस्‍क। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, अष्टम भाव में शनि की स्थिति जीवन में धैर्य, अनुशासन, स्वास्थ्य, आर्थिक जिम्मेदारियों और पारिवारिक संपत्ति से जुड़े मामलों को महत्वपूर्ण बना सकती है। ऐसे में कुछ सावधानियां अपनाना आवश्यक माना जाता है।

अष्टम भाव में शनि: इन बातों को हमेशा रखें याद

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, अष्टम भाव में शनि की स्थिति जातक को जीवन के कुछ मामलों में धैर्य, अनुशासन और जिम्मेदारी का महत्व समझा सकती है। ऐसे में कठिन परिस्थितियों से भागने के बजाय उनका सामना करना जरूरी है।

अष्टम भाव में शनि हो तो इन 10 बातों का रखें ध्यान

1. छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज न करें

अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें।

किसी पुरानी या बार-बार होने वाली परेशानी को समय रहते समझें।

विशेष रूप से पैरों से जुड़ी समस्याओं को अनदेखा न करें।

नियमित स्वास्थ्य जांच करवाएं और डॉक्टर की सलाह का पालन करें।

किसी बीमारी के अपने आप ठीक होने का इंतजार करने के बजाय समय पर उचित उपचार लेना बेहतर है।

2. कठिन समय में धैर्य बनाए रखें

जीवन में आने वाली देरी और रुकावटों से निराश न हों।

किसी काम में अपेक्षित सफलता न मिलने पर प्रयास करना न छोड़ें।

जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें।

हर देरी को दुर्भाग्य या असफलता से जोड़कर न देखें।

अष्टम भाव में शनि होने पर कुछ मामलों में लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ सकता है। ऐसे में धैर्य और निरंतर प्रयास महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

3. पैतृक संपत्ति के मामलों में बरतें सावधानी

पैतृक संपत्ति और परिवार की साझा संपत्ति से जुड़े मामलों में भावनाओं में बहकर निर्णय न लें।

अपने अधिकारों के साथ दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करें।

संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों को अच्छी तरह पढ़ें और समझें।

जरूरत पड़ने पर कानूनी सलाह लेने में संकोच न करें।

4. आर्थिक लेनदेन में न बरतें लापरवाही

किसी को बड़ी रकम उधार देने से पहले उसकी आर्थिक स्थिति की जानकारी लें।

केवल रिश्तेदारी या परिचय के आधार पर आर्थिक जिम्मेदारी न उठाएं।

किसी के साथ आर्थिक साझेदारी करने से पहले सभी शर्तें स्पष्ट कर लें।

ऋण, बीमा, निवेश और साझा धन से जुड़े लेनदेन का लिखित रिकॉर्ड रखें।

अपनी आर्थिक क्षमता से अधिक बोझ उठाने से बचें।

5. पारिवारिक और आर्थिक विवादों को न बढ़ाएं

अहंकार के कारण किसी विवाद को लंबे समय तक न खींचें।

परिवार और संपत्ति से जुड़े मतभेदों का शांतिपूर्ण समाधान खोजें।

अपनी बात तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर रखें।

दूसरे पक्ष की बात भी धैर्यपूर्वक सुनें।

जहां समझौता करना उचित हो, वहां पीछे हटने में संकोच न करें।

हालांकि, धैर्य का अर्थ यह भी नहीं है कि आप अन्याय सहते रहें।

6. अपनी जिम्मेदारियों से पीछे न हटें

परिवार और कार्यक्षेत्र में मिली जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करें।

अपने हिस्से के काम दूसरों के भरोसे न छोड़ें।

अधूरे कार्यों को टालने की आदत छोड़ें।

वृद्ध परिजनों और आप पर निर्भर लोगों का विशेष ध्यान रखें।

जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना जीवन में स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

7. भविष्य को लेकर अनावश्यक भय न पालें

आने वाली परिस्थितियों के बारे में जरूरत से ज्यादा चिंतित न रहें।

हर छोटी घटना में किसी बड़ी परेशानी की आशंका न खोजें।

सामने मौजूद समस्या के समाधान पर ध्यान दें।

भविष्य की चिंता में वर्तमान जीवन को प्रभावित न होने दें।

8. कमजोर और जरूरतमंद लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें

अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें।

किसी की आर्थिक मजबूरी का लाभ न उठाएं।

मेहनत करने वाले व्यक्ति को उसके काम का उचित पारिश्रमिक समय पर दें।

किसी का मेहनताना या बकाया भुगतान न रोकें।

दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें, जैसा व्यवहार आप स्वयं के लिए चाहते हैं।

9. तंत्र-मंत्र और गुप्त साधनाओं में सावधानी रखें

अष्टम भाव को ज्योतिषीय मान्यताओं में रहस्य, गूढ़ विषयों और आध्यात्मिक साधनाओं से भी जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में इन विषयों के प्रति जिज्ञासा होना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ सावधानियां जरूरी हैं।

बिना जानकारी और उचित मार्गदर्शन के किसी गुप्त साधना में प्रवेश न करें।

चमत्कार और सिद्धियां दिलाने का दावा करने वाले लोगों से सावधान रहें।

भय दिखाकर धन मांगने या अपने नियंत्रण में रखने वाले लोगों के झांसे में न आएं।

किसी असामान्य अनुभव को तुरंत चमत्कार या सिद्धि न मानें।

हर परिस्थिति में विवेक और समझदारी से काम लें।

10. अनुशासन के साथ करें धार्मिक उपाय

अष्टम भाव में शनि की स्थिति के लिए ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार कुछ धार्मिक उपाय भी किए जा सकते हैं।

भगवान शिव की नियमित आराधना करें।

शाम या रात के समय श्रद्धानुसार शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें।

नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं।

जरूरतमंद, वृद्ध, श्रमिक और असहाय लोगों की सामर्थ्य के अनुसार सहायता करें।

मेहनत करने वाले व्यक्ति को उचित पारिश्रमिक दें और किसी का भुगतान न रोकें।

अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखें और अधूरे काम समय पर पूरे करें।