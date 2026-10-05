8 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति बदलेंगे चाल! इस गोचर से इन 3 राशियों पर मंडराएगा आर्थिक संकट

धर्म डेस्क। वैदिक ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, भाग्य, समृद्धि और सन्तान सुख का प्रमुख कारक माना गया है। पंचांगीय गणना के अनुसार, 8 अक्टूबर 2026 को गुरु ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करते हुए अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं।

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, गुरु का यह नक्षत्र गोचर सभी राशियों पर गहरा असर डालेगा। विशेष रूप से 3 राशियों के लिए यह गोचर आर्थिक और व्यावसायिक मोर्चे पर चुनौतियां लेकर आ सकता है। इन जातकों को धन संबंधी फैसलों, निवेश और करियर में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं वे 3 राशियां कौन-सी हैं और गुरु दोष के ज्योतिषीय उपाय क्या हैं-