धर्म डेस्क। हिंदू धर्म में भगवान शिव के कई रूपों की पूजा की जाती है। इनमें एक रूप कालभैरव का भी है, जिन्हें शिव का रौद्र अवतार माना जाता है। उनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू और साथ में कुत्ता दिखाई देता है। खास बात यह है कि कालभैरव की पूजा में कहीं शराब चढ़ाने की परंपरा है, तो कहीं उन्हें काशी का नगर कोतवाल कहा जाता है। आखिर शिव के इस अनोखे रूप से जुड़ी इन मान्यताओं के पीछे क्या कहानी है?

हर साल मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कालभैरव जयंती मनाई जाती है। इसे कालाष्टमी या भैरव अष्टमी भी कहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने कालभैरव के रूप में अवतार लिया था। ब्रह्मा का अहंकार तोड़ने के लिए प्रकट हुए थे कालभैरव पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। इसी दौरान ब्रह्मा जी ने अहंकार में भगवान शिव के प्रति अपमानजनक बातें कहीं। यह देखकर शिव क्रोधित हो गए और उनके रौद्र रूप से कालभैरव प्रकट हुए।

कथा के अनुसार, कालभैरव ने ब्रह्मा जी के पांचवें सिर को काट दिया। हालांकि, ब्रह्महत्या के दोष के कारण उन्हें उस कटे हुए सिर को लेकर भटकना पड़ा। आखिरकार काशी पहुंचने पर उन्हें इस दोष से मुक्ति मिली। इस कथा को कालभैरव की शक्ति और अहंकार के अंत का प्रतीक माना जाता है। कालभैरव के साथ कुत्ते का क्या है संबंध? कालभैरव की तस्वीरों और मूर्तियों में उनके साथ अक्सर कुत्ता दिखाई देता है। धार्मिक मान्यता में कुत्ते को उनका वाहन माना गया है। इसके पीछे एक प्रतीकात्मक अर्थ भी बताया जाता है। कुत्ता वफादारी, सतर्कता और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से कालभैरव को अपने भक्तों की रक्षा करने वाला देवता माना जाता है।

कई जगह कालभैरव के भक्त कुत्तों को भोजन कराते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से कालभैरव प्रसन्न होते हैं। खासकर काले कुत्ते को भोजन कराने की परंपरा शनि और भैरव उपासना से भी जोड़ी जाती है। काशी के नगर कोतवाल क्यों कहलाते हैं कालभैरव? वाराणसी यानी काशी में भगवान कालभैरव को नगर कोतवाल का दर्जा दिया गया है। मान्यता है कि काशी में रहने या यहां दर्शन करने आने वाले हर व्यक्ति पर कालभैरव की कृपा होनी चाहिए। कहा जाता है कि भगवान शिव ने ही उन्हें काशी की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसी वजह से काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के साथ कालभैरव मंदिर जाना भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि बाबा कालभैरव की अनुमति के बिना काशी की यात्रा अधूरी रहती है। कालभैरव को शराब क्यों चढ़ाई जाती है? कालभैरव की पूजा से जुड़ी एक और परंपरा लोगों को हैरान करती है। देश के कुछ कालभैरव मंदिरों में भक्त उन्हें शराब चढ़ाते हैं। वाराणसी के कालभैरव मंदिर में भी यह परंपरा देखने को मिलती है। इसके पीछे तांत्रिक उपासना और भैरव साधना से जुड़ी मान्यताएं बताई जाती हैं। कुछ धार्मिक व्याख्याओं में मदिरा को शक्ति और संकल्प का प्रतीक माना गया है। हालांकि, हर मंदिर में यह परंपरा नहीं है और न ही कालभैरव की पूजा में शराब चढ़ाना अनिवार्य है। भक्त तेल, काले तिल, फूल और मिठाई भी अर्पित करते हैं। कालभैरव को समय का रक्षक क्यों माना जाता है? कालभैरव के नाम में ही उनके स्वरूप का अर्थ छिपा है। ‘काल’ का संबंध समय और मृत्यु से है, जबकि भैरव को शिव का शक्तिशाली रौद्र रूप माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, समय किसी के लिए नहीं रुकता और हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है। कालभैरव इसी सत्य और अनुशासन के प्रतीक माने जाते हैं। इसी वजह से भक्त उन्हें भय, नकारात्मकता और संकट से रक्षा करने वाला देवता मानकर पूजते हैं। कालभैरव जयंती पर उनकी पूजा करना केवल शक्ति की आराधना नहीं, बल्कि अहंकार छोड़कर अपने कर्मों की जिम्मेदारी समझने का भी संदेश देता है।