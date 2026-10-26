धर्म डेस्‍क। करवाचौथ पर पत्नियां दिन भर का व्रत रखती हैं और अपने पतियों की सेहत, लंबी उम्र और अपने रिश्ते की मजबूती के लिए खास प्रार्थना करती हैं। बदले में पति अक्सर अपनी पत्नियों को सोच-समझकर गिफ्ट देते हैं। कई पतियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह तय करना होता है कि क्या गिफ्ट दें।

पत्नी की राशि के आधार पर गिफ्ट चुनने से आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में तालमेल, अच्छी किस्मत और हमेशा रहने वाली खुशी आ सकती है। राशि के हिसाब से ये गिफ़्ट न सिर्फ़ आपके तोहफ़े को ज़्यादा पर्सनल बनाते हैं, बल्कि एक खुशहाल और स्पिरिचुअली जुड़ी शादी के लिए आपके कमिटमेंट की निशानी भी हैं। यहां नोट करें कि राशि के अनुसार पत्‍नी को क्‍या उपहार देना ठीक होगा।

करवाचौथ के लिए राशि के हिसाब से गिफ्ट दें

मेष (Mar 21 – Apr 19):- अपनी पत्नी को सोने की ज्वेलरी, मूंगे की अंगूठी, या तांबे की चीज़ें गिफ्ट करें। माना जाता है कि ये गिफ्ट शादी के रिश्ते में स्थिरता लाते हैं और उसे मजबूत करते हैं।

वृष (Apr 20 – May 20):- लाल साड़ी, परफ्यूम, या ज्वेलरी प्यार और खुशहाली दोनों को बढ़ाएगी।

एमिनी (May 21 – Jun 20):- पीले कपड़े या चांदी की ज्वेलरी देना शुभ माना जाता है और इससे आपके रिश्ते को गहरा करने में मदद मिलेगी।

कर्क (Jun 21 – Jul 22):- करवा माता को खुश करने के लिए, मोतियों का हार, चांदी की पायल, या साड़ी चुनें। ये गिफ्ट रिश्ते में प्यार और शांति बढ़ा सकते हैं।

सिंह (Jul 23 – Aug 22):- अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को मज़बूत करने के लिए सोने की साड़ी या तांबे के बर्तन गिफ्ट करने के बारे में सोचें।

कन्या (Aug 23 – Sept 22):- हरी चूड़ियां आपके कन्या राशि के पार्टनर के लिए एक बढ़िया गिफ्ट हैं, जो तालमेल और अच्छी किस्मत का प्रतीक हैं।

तुला (Sept 23 – Oct 22):- गुलाबी रंग के गिफ्ट, खासकर कॉस्मेटिक्स या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तुला राशि वालों के लिए एकदम सही हैं, ये प्यार और बैलेंस बढ़ाने में मदद करते हैं।

वृश्चिक (Oct 23 – Nov 21):- लाल चुनरी या मंगलसूत्र बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। ये गिफ्ट प्यार को गहरा कर सकते हैं और इमोशनल रिश्तों को मज़बूत कर सकते हैं।

धनु (Nov 22 – Dec 21):- पीले कपड़े या चंदन गिफ्ट करना शुभ होता है। कहा जाता है कि ये गिफ्ट घर के झगड़े सुलझाते हैं और एकता को बढ़ावा देते हैं।

मकर (Dec 22 – Jan 19):- मोतियों का सेट, क्रीम रंग की साड़ी, या चांदी की चीज़ें घर में खुशियाँ लाएंगी और परिवार के रिश्ते मज़बूत करेंगी।

कुंभ (Jan 20 – Feb 18):- अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए, अपनी पत्नी को नीले रंग की चीज़ें गिफ़्ट में देने के बारे में सोचें, जो वफ़ादारी और शांति की निशानी हैं।

मीन (Feb 19 – Mar 20):- पीले कपड़े या खुशबू आपके रिश्ते में इमोशनल नज़दीकी बढ़ाएंगे और प्यार को मज़बूत करेंगे।