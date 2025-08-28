मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Maa Durga Naam Jaap: मां दुर्गा के 32 नाम के जप से थर-थर कांपेंगे भय और विपत्ति, जानिए इसकी रोचक कथा

    मां दुर्गा की आराधना से भक्तों को शक्ति, समृद्धि और भयमुक्त जीवन का आशीर्वाद मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार, मां ने बताया कि उनके 32 नामों का जाप करने से व्यक्ति सभी दुखों और संकटों से मुक्ति पाकर सुख-समृद्धि प्राप्त करता है। यह जाप जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 28 Aug 2025 09:13:10 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 28 Aug 2025 12:24:42 PM (IST)
    Maa Durga Naam Jaap: मां दुर्गा के 32 नाम के जप से थर-थर कांपेंगे भय और विपत्ति, जानिए इसकी रोचक कथा
    मां दुर्गा के 32 नामों मिलेगी शक्ति। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. मां दुर्गा की पूजा से शक्ति और समृद्धि मिलती है।
    2. पौराणिक कथा में देवताओं ने मां से वरदान मांगा।
    3. मां दुर्गा ने 32 नाम जाप का उपाय बताया।

    धर्म डेस्क। Goddess Durga 32 Names: जगत-जननी मां दुर्गा की आराधना से जीवन में शक्ति, समृद्धि और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मां दुर्गा को माता पार्वती का ही स्वरूप माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां के 32 नामों का जाप करने से भक्तों को भय, दुख और संकटों से मुक्ति मिलती है।

    इस लेख में हम आपको मां दुर्गा के 32 नामों के बारे में बताएंगे....

    पौराणिक कथा से जुड़ा महत्व

    कथा के अनुसार एक बार ब्रह्माजी और देवताओं ने मां दुर्गा की पूजा शुरू की। उनके कठोर तप को देखकर माता प्रसन्न हो गई। उन्होंने उनसे वरदान मांगने को कहा। देवताओं ने उनसे पूछा कि माता ऐसा कौन-सा उपाय है, जिससे आप हर संकट से मुक्ति दिला सकें।

    मां दुर्गा ने देवताओं के प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि उनके 32 नामों का जाप करने से भक्त सभी प्रकार की विपत्तियों से मुक्त हो जाएगा। उसके भय का नाश होगा।

    naidunia_image

    मां दुर्गा के 32 नाम

    मां दुर्गा के 32 नाम इस प्रकार हैं:

    दुर्गा, दुर्गार्तिशमनी, दुर्गापद्विनिवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्गसाधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्गनिहन्त्री, दुर्गमापहा, दुर्गमज्ञानदा, दुर्गदैत्यलोकदवानला, दुर्गमा, दुर्गमालोका, दुर्गमात्मस्वरूपिणी, दुर्गमार्गप्रदा, दुर्गमविद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गमज्ञानसंस्थाना, दुर्गमध्यानभासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थस्वरूपिणी, दुर्गमासुरसंहन्त्री, दुर्गमायुद्धधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा, दुर्गदारिणी।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.