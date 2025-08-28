Maa Durga Naam Jaap: मां दुर्गा के 32 नाम के जप से थर-थर कांपेंगे भय और विपत्ति, जानिए इसकी रोचक कथा

धर्म डेस्क। Goddess Durga 32 Names: जगत-जननी मां दुर्गा की आराधना से जीवन में शक्ति, समृद्धि और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मां दुर्गा को माता पार्वती का ही स्वरूप माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां के 32 नामों का जाप करने से भक्तों को भय, दुख और संकटों से मुक्ति मिलती है।

कथा के अनुसार एक बार ब्रह्माजी और देवताओं ने मां दुर्गा की पूजा शुरू की। उनके कठोर तप को देखकर माता प्रसन्न हो गई। उन्होंने उनसे वरदान मांगने को कहा। देवताओं ने उनसे पूछा कि माता ऐसा कौन-सा उपाय है, जिससे आप हर संकट से मुक्ति दिला सकें।

इस लेख में हम आपको मां दुर्गा के 32 नामों के बारे में बताएंगे....

मां दुर्गा ने देवताओं के प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि उनके 32 नामों का जाप करने से भक्त सभी प्रकार की विपत्तियों से मुक्त हो जाएगा। उसके भय का नाश होगा।

मां दुर्गा के 32 नाम

मां दुर्गा के 32 नाम इस प्रकार हैं:

दुर्गा, दुर्गार्तिशमनी, दुर्गापद्विनिवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्गसाधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्गनिहन्त्री, दुर्गमापहा, दुर्गमज्ञानदा, दुर्गदैत्यलोकदवानला, दुर्गमा, दुर्गमालोका, दुर्गमात्मस्वरूपिणी, दुर्गमार्गप्रदा, दुर्गमविद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गमज्ञानसंस्थाना, दुर्गमध्यानभासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थस्वरूपिणी, दुर्गमासुरसंहन्त्री, दुर्गमायुद्धधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा, दुर्गदारिणी।

अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।