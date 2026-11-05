रावण की ससुराल मंदसौर में सजता है कुबेर का दरबार; शिव पंचायत में विराजित होते हैं धन के देवता

धर्म डेस्क। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लंकापति रावण की ससुराल (मंदोदरी का मायका) माने जाने वाले मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगर मंदसौर में धनतेरस पर आस्था का एक अत्यंत दुर्लभ और अलौकिक केंद्र सजता है। विश्वप्रसिद्ध श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर से महज एक किलोमीटर दूर खिलचीपुरा स्थित श्री धौलागढ़ महादेव मंदिर देश का ऐसा दूसरा अनूठा देवस्थान है, जहां धन के अधिपति भगवान कुबेर स्वयं भगवान शिव की पंचायत में विराजित हैं।

देशभर में उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के बाद केवल मंदसौर का यह मंदिर है, जहां शिव परिवार के साथ भगवान कुबेर को गर्भगृह में स्थान प्राप्त है। यही कारण है कि धनतेरस के पावन अवसर पर यहां देश-विदेश से श्रद्धालु सुख-समृद्धि, वैभव और आर्थिक संकटों से मुक्ति की कामना लेकर पहुंचते हैं।